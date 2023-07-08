90 лет назад родился Элем Климов

Климов Элем Германович

Российский кинорежиссер. Народный артист России. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Великий мастер отечественного кино, завоевавший всемирное признание и единственный, кто представлял Россию в Американской академии киноискусства. Известен по фильмам «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Похождения зубного врача», «Спорт, спорт, спорт», «Агония».

Элем Климов родился 9 июля 1933 года в городе Сталинграде (истор. назв. Царицын, ныне Волгоград).

Таким необычным именем малыша нарекла мама, которая в то время зачитывалась произведениями Джека Лондона. Незадолго до начала Великой Отечественной войны семья праздновала рождение ещё одного сына – Германа.

Из опаленного Сталинграда детей и Клару Георгиевну (маму будущего режиссера) эвакуировали на Урал. Те тяжелые годы Элем запомнил на всю жизнь, а когда вырос понял, что просто обязан снять фильм о войне. После школы, в 1957 году молодой человек окончил Московский авиационный институт и некоторое время работал на одном из московских заводов. Также Климов работал в Молодежной редакции Всесоюзного радио и Центрального телевидения и в Московской филармонии.

Узнал, что Михаил Ромм набирает группу, подал документы во ВГИК. Правда в мастерскую мэтра не попал, его наставником стал Ефим Дзигали.

На первом курсе ВГИКа Элему Климову предложили одну из ведущих ролей в молодёжной картине «Ребята с нашего двора». Сценарий написал Юрий Чулюкин (снял фильм «Девчата»), а главного героя сыграл знаменитый комик Савелий Крамаров. Это был его дебют в кино, также, как и у Климова. Элем с удовольствием принял участие в съемках картины, но больше всего ему хотелось создать свой фильм. Практически сразу ему удалось осуществить мечту, и вскоре весь институт смотрел его короткометражку «Осторожно, пошлость» (1959 год). В конце второго курса снял немой этюд «Жиних», а потом, «на фоне истерического поклонения космосу» создал детскую ленту «Смотрите, небо!».

Его первой режиссерской работой стала короткометражка «Жиних», снятая в 1960 году. Уже в этой студенческой работе Элем проявил себя как мастер эксцентрики.

В 1964 году Климов окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного институте кинематографии.

Дипломная работа, первый профессиональный фильм Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» - сатирическая комедия, в которой высмеивался советский бюрократизм. Цензоры в прокат фильм не пустили, посчитали его антисоветским. Мол, пионерский лагерь — это СССР, дети – советские люди, которые ходят по струночки и всего боятся. Кроме всего прочего, картину назвали «антихрущёвской». Но именно Никита Хрущев дал ей «зелёный свет» после того, как сам посмотрел и хохотал до слёз.

Видеоистория о съёмках этого замечательного фильма:

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https://w ww.youtube.com/watch?v=QvYAdAFG-U4

С 1964 года стал режиссером киностудии «Мосфильм».

В 1965-м году Климов приступил к съемкам картины «Похождения зубного врача». Главного героя сыграл Андрей Мягков, а его партнершей была Алиса Фрейндлих. Она не только играла свою героиню, но и пела песню. Через пару лет фильм вышел в ограниченном прокате, а потом до 1987 года «пылился на полке».

Не повезло и художественному фильму «Агония» о Григории Распутине. В 1966-м году чиновники внезапно запретили Климову работать над картиной. Потом все же дали «добро» на съемки. Потом опять «запрет». Так длилось целых 8 лет. Когда же картина была готова, её в прокат не пустили. Зрители её смогли увидеть только в середине 80-х.

В 1970 году на экраны вышла художественно-публицистическая лента Элема Германовича «Спорт, спорт, спорт», соединившая в себе хронику и игровой материал. Климов создал полнометражный документальный фильм с игровыми эпизодами. Эта необычная для советского зрителя картина вызвала немалый интерес и была высоко оценена на многих фестивалях спортивных фильмов.

https://w ww.youtube.com/watch?v=FUTA12nJ7pY

Киноповесть «Иди и смотри» стала его последний фильмом. Это картина потрясающей силы, которая вызвала громадный общественный резонанс. Сценарий Климов создал в содружестве с писателем Алесем Адамовичем.

Главного героя Флёру сыграл Алексей Кравченко. По сюжету мальчишке довелось многое пережить, и в течение 2-х дней он из подростка превратился в седого старика. За год картину посмотрело почти 30 миллионов зрителей. В советском прокате фильм занял шестое место и был награжден несколькими престижными наградами на крупных кинофестивалях.

Больше Элем Климов не снимал фильмы. Последний раз на съемочной площадке оказался в 1987 году, сыграл эпизод в киноповеси «Репетитор».

Любовь всей жизни

Единственной любовью режиссера была красавица Лариса Шепитько. Они познакомились в студенческие годы. На тот момент в девушку были влюблены все юноши ВГИКа. Лариса училась на третьем курсе режиссерского факультета, и не особо жаловала первокурсника Климова. Его ухаживания сразу отвергла, а услышав комплименты — отшучивалась. Через несколько лет Лариса уехала в Киргизию на съемки фильма «Зной». Там заболела желтухой, но бросать работу отказалась. Узнав об этом, Элем поехал к Шепитько. Помогал снимать картину и выхаживал любимую женщину. Вернувшись в столицу, Климов попросил Ларису выйти за него замуж, пообещав никогда «не давить» на неё.

Супруги мечтали о ребенке, и это чудо действительно случилось. Чудо, потому что Лариса получила травму позвоночника, из-за этого роды были сложными. И все же малыш родился здоровым. Счастливые родители назвали его Антоном. В начале июля 1979 года Шепитько ехала с коллегами к озеру Селигер, где должны были проходить съемки фильма «Матрёна». Было ранее утро, водитель уснул и все пассажиры тоже. А потом произошло столкновение с грузовиком. К сожалению, никто из съемочной группы после этого не остался в живых. Вот так грустно закончилась красивая история любви двух гениальных режиссеров и прекрасных людей.

Элем Германович тяжело перенес уход любимой супруги. Незавершенную картину позже снял сам и назвал – «Прощание».

О жене, кинорежиссере Ларисе Шепитько, Элем Климов снял документальный фильм «Лариса».

Во второй половине 1980-х годов Элем Германович являлся первым секретарем Союза кинематографистов СССР, и он с присущей ему ответственностью отдался этому делу. Конечно, он думал и о новых фильмах, им была задумана киноверсия «Бесов» по Достоевскому, но Госкино идею зарубило. Потом были идеи фильмов «Преображение», «Про Ивана-дурака», картина о сталинском времени, «Мастер и Маргарита», но, к сожалению, не все получилось.

Элем Германович Климов скончался 26 октября 2003 года в Москве. Похоронен великий режиссер на Троекуровском кладбище.

https://rus.team/news/den-pamyati-elema-klimova

https://zendiar.com/shedevry-i-lyubov-vsey-zhizni-genialnogo-rezhissera-elem-klimov-20860/ В Волгограде 7 июня на площадке областной библиотеки имени Горького состоится открытие уникальной выставки «И всё-таки я верю...», полностью состоящей из личных фотографий известного кинорежиссера Элема Климова. Как сообщает ИА «Высота 102», инициатором события по случаю 90-летия со дня рождения сталинградца выступила Волгоградская общественная организация «Дети Сталинграда». По информации организаторов, сегодня они также не оставляют идеи организовать в память об Элеме Климове кинофестиваль в Волгограде. – Элем Германович Климов родился в Сталинграде 9 июля 1933 года. Отец его – Герман Климов – трудился во время Сталинградской битвы на СталГРЭС. Потом, когда семья в 1952 году переехала в Москву, занимал пост в комитете партконтроля ЦК КПСС, – рассказывает представитель ВОО «Дети Сталинграда» Галина Егорова. – Наш земляк Элем Климов, как известно, стал выдающимся режиссером, творческая судьба которого была одновременно счастливой и трагичной. – Счастливым творческий путь Климова был, так как его фильмы вошли в золотой фонд кинематографа и признаны многими поколениями зрителей. Трагичным – потому что режиссеру приходилось пробивать стену непонимания и неприятия со стороны системы. Его фильмы «Иди и смотри», «Агония», «Прощание», «Ни шагу назад!» оказались недоступными для массового зрителя, однако сегодня их может увидеть любой желающий, – продолжает Галина Егорова. – А мы в свою очередь не оставляем идеи проведения в Волгограде кинофестиваля имени Элема Климова. Да, у нас есть фестивали «Сталинградская сирень», «Волгоградский факел», но мы глубоко убеждены, что многие известные миру сталинградцы несправедливо сегодня забыты у нас на родине. Кинофестиваль имени Элема Климова мог бы хотя бы отчасти устранить это досадное обстоятельство. Основой фотовыставки стали снимки из личного альбома, переданные братом Элема, сценаристом Германом Климовым, почетным ветераном ВООВ «Дети Сталинград». На фотографиях запечатлен период сталинградского детства Элема с уникальными чертами быта и жизни довоенного города. Ряд фотографий, охватывающих взрослый период жизни режиссера, показывает широту его интересов, величие его характера и дружбы с великими современниками. https://v102.ru/news/119431.html 11 июля в Москино Салют состоится тематический кинопоказ, приуроченный к 90-летию режиссера Элема Климова. https://mos-kino.ru/event/sinemateka-elem-klimov/

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