Осторожно, напёрсточники! продолжение

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«И Сталин сделал очень многое для того, чтобы во главе Германии оказался именно такой лидер.»

Горю желанием узнать, Сталин - отец, мать или повивальная бабка Гитлера? Как он содействовал появлению его на свет божий? Участвовал в фальсификации выборов, голосовал – за? Суворов обещает предоставить доказательства, но выполнить обещанное, не спешит. Часто вместо фактов преподносит свои вымыслы, лживые мнения, клевету. Документов нет. Вот пример:

«Главное в другом. В 1938 году в Советском Союзе начаты интенсивные работы по созданию танка совершенно нового типа "А-20". Что есть "А-20" ни один советский военный учебник на этот вопрос не отвечает. Возможно, после публикации моей книги коммунисты задним числом придумают некое толкование этого индекса, но пока для многих экспертов мира индекс остается нерасшифрованным. Я долго искал ответ на вопрос и нашел его на заводе N 183. Это все тот же локомотивный завод, который, как и раньше, кроме локомотивов, дает побочную продукцию.»

Объяснение лично мне кажется убедительным. Ему кажется, значит, факт. Танк "А-20" - это дальнейшее развитие семейства БТ. Если у БТ главная характеристика вынесена в название, почему у А-20 главная характеристика не может быть вынесена в название? Главное назначение А-20 - на гусеницах добраться до автострад, а там, сбросив гусеницы, превратиться в короля скорости. Зачем? Кого догонять, от кого убегать? Есть ли хоть один документ с подписью и печатью, подтверждающий буйные фантазии шулера? Нет, только краплёные карты.

Ни одной бумажки с печатью.

«Не знаю, правильно ли объяснение, но ветераны говорят, что изначальный смысл индекса "А" – автострадный».

Не знает, кто-то говорит…но тут же делает выводы добраться до автострад, сбросить гусеницы, превратиться в короля скорости. Зачем? В гонках участвовать или за правилами дорожного движения следить? ГАИ на танке! Но самолёт его всё равно догонит и бомбой накроет, благо колонна таких танков растянется на километры. Что сможет сделать такой танк, сойдя с автострады? Застрять и стать мишенью для пушек, гранат, бутылок с коктейлем молотова. Все пожгут. Суворов убеждает с умным видом:

«Говорят, что сталинские танки были не готовы к войне. Это не так. Они были не готовы к оборонительной войне на своей территории. Их просто готовили для войны на других территориях».

На других территориях ни полей, ни лесов, ни рек нету? Всё сказанное можно повторить для танка БТ. что с таким танком делать в городе, в поле, в лесу? Кто воюет только на дорогах? А если дорогу перерыть, то поход закончится. Верхогляды верят этой чепухе. И так постоянно.

«Троцкий все это понимает еще до начала Второй мировой войны и даже до прихода Гитлера к власти. В 1932 году Троцкий объяснил отношение Сталина к германским фашистам: "Пусть они придут к власти, пусть скомпрометируют себя, а тогда...»

Если он такой пророк, то почему дал себе проломить голову ледорубом? Суворов читателей за идиотов считает, но ему верят.

«За пять лет до прихода фашистов к власти а Германии Сталин уже планирует их уничтожение: "...разгромить фашизм, свергнуть капитализм, установить советскую власть, освободить колонии от рабства" (Т. 11, с. 202).

Фашизм - палач Европы. Сталин поддерживает палача, но еще до того, как палач начал свою кровавую работу, Сталин уготовил палачу такую же судьбу, как и его жертвам.»

Как можно не гордиться таким вождём, который всё наперёд знает! У Суворова он вместо Бога творит историю, остальные води - пешки в его руках. Гитлер – жертва Сталина, может книгу «Моя борьба» Сталин написал? Можно ли говорить такое в здравом уме и твёрдой памяти? В жизни всё было наоборот. Вот что пишет Гитлер в Своей книге «Майн кампф», стр 672 -675.

Наша задача, наша миссия должна заключаться прежде всего в том, чтобы убедить наш народ: наши будущие цели состоят не в повторении какого-либо эффективного похода Александра, а в том, чтобы открыть себе возможности прилежного труда на новых землях, которые завоюет нам немецкий меч.

Ту же самую позицию должны мы занять теперь и по отношению к России. Не будем говорить о подлинных намерениях новых владык России. Нам достаточно того факта, что Россия, лишившаяся своего верховного германского слоя, уже тем самым перестала иметь какое бы то ни было значение как возможный союзник немецкой нации в освободительной борьбе.

С чисто военной точки зрения война Германии — России против Западной Европы (а вернее сказать в этом случае — против всего остального мира) была бы настоящей катастрофой для нас. Ведь вся борьба разыгралась бы не на русской, а на германской территории, причем Германия не могла бы даже рассчитывать на сколько-нибудь серьезную поддержку со стороны России.

1. Современные владыки России совершенно не помышляют о заключении честного союза с Германией, а тем более о его выполнении, если бы они его заключили.

Ни на минуту нельзя забыть того, что интернациональное еврейство, ныне полностью держащее в своих руках всю Россию, видит в Германии не союзника, а страну, предназначенную понести тот же жребий. Кто же заключает союз с таким партнером, единственный интерес которого сводится только к тому, чтобы уничтожить другого партнера?

И кто, прежде всего спрашиваем мы, заключает союз с субъектами, для которых святость договоров — пустой звук, ибо субъекты эти ничего общего не имеют с честью и истиной, а являются на этом свете только представителями лжи, обмана, воровства, грабежа, разбоя. Тот человек, который вздумал бы заключить союзы с паразитами, был бы похож на дерево, которое заключает «союз» с сухоткой.

Перед самым началом войны (1914 года) у нас все-таки была еще вторая дорога: можно было опереться на Россию против Англии.

Ныне же положение вещей в корне изменилось. Если перед мировой войной мы могли подавить в себе чувство обиды против России и все же пойти с ней против Англии, то теперь об этом не может быть и речи.

— Никогда не миритесь с существованием двух континентальных держав в Европе! В любой попытке на границах Германии создать вторую военную державу или даже только государство, способное впоследствии стать крупной военной державой, вы должны видеть прямое нападение на Германию. Раз создается такое положение, вы не только имеете право, но вы обязаны бороться против него всеми средствами, вплоть до применения оружия. И вы не имеете права успокоиться, пока вам не удастся помешать возникновению такого государства или же пока вам не удастся его уничтожить, если оно успело уже возникнуть. Позаботьтесь о том, чтобы наш народ завоевал себе новые земли здесь, в Европе, а не видел основы своего существования в колониях. Пока нашему государству не удалось обеспечить каждого своего сына на столетия вперед достаточным количеством земли, вы не должны считать, что положение наше прочно. Никогда не забывайте, что самым священным правом является право владеть достаточным количеством земли, которую мы сами будем обрабатывать. Не забывайте никогда, что самой священной является та кровь, которую мы проливаем в борьбе за землю.

Перед тем как кончить эту главу, я хочу еще и еще раз остановиться на доказательстве той мысли, что в деле заключения союзов для нас существует только одна единственная возможность. Уже в предыдущей главе я доказал, что действительно полезным и открывающим нам крупные перспективы союзом был бы только союз с Англией и Италией. Здесь я хочу остановиться еще вкратце на военном значении, какое может получить такой союз.

Взвешивая положение, приходится сказать, что и в большом и в малом военные последствия такого союза были прямо противоположны тем, к каким привел бы союз Германии с Россией. Прежде всего тут важно то, что сближение Германии с Англией и Италией никоим образом не приводит к опасности войны. Единственная держава, с которой приходится считаться как с возможной противницей такого союза, — Франция — объявить войну была бы не в состоянии. Это дало бы Германии возможность совершенно спокойно заняться всей той подготовкой, которая в рамках такой коалиции нужна, дабы в свое время свести счеты с Францией. Ибо самое важное в таком союзе для нас то, что Германия не может тогда подвергнуться внезапному нападению и что наоборот союз противников распадается, т. е. уничтожается Антанта, из-за которой мы претерпели бесконечно много несчастий. Заключение такого союза означало бы, что смертельный враг нашего народа — Франция — сам попадает в изолированное положение. Если бы успех этого союза вначале имел только моральное значение, и то это был бы громадный шаг вперед. Германия развязала бы себе тогда руки настолько, что теперь даже трудно себе и представить. Ибо вся инициатива перешла бы тогда от Франции к новому англо-германо-итальянскому европейскому союзу.

Вторым результатом такого союза было бы то, что Германия одним ударом вышла бы из нынешнего неблагоприятного стратегического положения. Во-первых, мы получили бы могучую защиту своих флангов, во-вторых, мы были бы полностью обеспечены продовольствием и сырьем. И то и другое принесло бы величайшую пользу нашему новому государственному порядку.

А еще важнее то обстоятельство, что в этот новый союз входили бы как раз государства, друг друга до известной степени дополняющие в технической области. Впервые у Германии были бы союзники, не похожие на пиявок, которые сосут кровь из нашего хозяйства; впервые мы имели бы союзников, обладающих такой промышленностью, которая могла бы богатейшим образом дополнить нашу собственную технику вооружения. Не забудем, что в обоих случаях дело идет о союзниках, которых нельзя и сравнивать с какой-нибудь Турцией или с нынешней Россией.

Англия представляет собою величайшую мировую державу, а Италия — молодое, полное сил национальное государство. Союз с такими государствами создал бы совсем другие предпосылки для борьбы в Европе, нежели тот союз с гниющими государственными трупами, на который Германия опиралась в последней войне.

Неужели Суворов и Солонин считают, что Сталин не читал этого? Ясно, что читал и понимал, что война неизбежна, поэтому спешно готовил войска, но не успел. Как видите, Гитлер не оставлял Сталину и России ни одного шанса на мирную жизнь и жизнь вообще. Только гениальность Сталина не дала Гитлеру напасть на нас в союзе с Англией. Почему же господа Суворов и Солонин винят Сталина за попытку организовать народ для самозащиты от безжалостного убийцы? СССР не оставили другого выхода. Победить или умереть. После этого говорить и спорить не о чем. Но Суворов и Солонин опытные Софисты, пытаются поставить всё с ног на голову, виноватым сделать Сталина и СССР.