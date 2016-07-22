Вспомнить всё: VHS окончательно уходит в историю

В июле 2016 года Funai Electric Company выпустит последний видеомагнитофон стандарта VHS. Видак, он же видик, стал настоящим глотком свободы для жителей СССР. В конце 1980-х годов отечественные зрители впервые получили возможность смотреть иностранные фильмы без цензуры. Как стандарт VHS покорил наши умы и сердца, а также какие кассеты были в то время на полке у каждого В начале 1980-х в СССР стали доступны первые пиратские видеокопии иностранных фильмов. Спрос на них был просто огромный, хотя видеомагнитофон тогда позволить себе мог далеко не каждый. В 1983 году был начат крупносерийный выпуск первого массового отечественного кассетного видеомагнитофона и уже в следующем году модель «Электроника ВМ-12» поступила в продажу.

В апреле 1986 года власти впервые осознали необходимость борьбы с пиратством и по решению Совета министров РСФСР по всему Союзу начали открываться официальные видеозалы. Однако подпольные прокаты и видеосалоны всё равно пользовались большей популярностью.

Вход в видеосалон на Арбате, 1986 год

Уже 1 августа того же года указом Президиума ВС РСФСР в Уголовный кодекс РСФСР, в дополнение к статье 228 о порнографии, был внесён пункт «Об уголовной ответственности за изготовление и распространение произведений, пропагандирующих культ жестокости». Однако и эта мера пиратов остановить не смогла, ведь в официальную продажу поступали только те фильмы, которые, по мнению цензоров, соответствовали идеологическим установкам советского общества. Действительно популярных среди них было не так много.

Только в 1988 году было ввезено более 100 тыс. видеокассет с иностранными фильмами. Видеомагнитофон впервые позволил советским гражданам получить доступ к иностранному киноискусству без цензуры, став одним из главных символов перестройки.

Любимые видеокассеты: какие фильмы из 80-х вы чаще всего смотрели на видике?

1.Терминатор (1984)



2.Назад в будущее (1985)