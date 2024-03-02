Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.9

Каменноостровский дворец 1782 г. Архитектор: В.И.Баженов В 1765г. Екатерина II подарила остров наследнику престола, царевичу Павлу Петровичу. Для него в 1776г. на месте деревянного особняка Бестужева-Рюмина началось строительство дворца. Рядом с Каменноостровским дворцом архитектор разбил парк. В центре был построен Большой канал и аллея. В настоящее время канал засыпан. Дворец стал любимой резиденцией Александра I. Здесь в 1812 г. он назначил Михаила Кутузова главнокомандующим русской армией. После Александра дворец перешел его младшему брату Михаилу Павловичу. В зале с живописными Римскими панно близкий друг жены Михаила - Александр Пушкин черпал вдохновения для своих итальянских рассказов. В особняке сохранились эти фрески конца XVIII в. с изображением видов Рима по гравюрам знаменитого Джованни Баттиста Пиранези. Сейчас здесь открылась Школа талантов- региональный центр по работе с одаренными детьми. наб. реки Малой Невки, 1.

Самое первое упоминание о Васильевском острове относится к 1500 году.В Переписной окладной книге по Новгороду Вотской пятины 1500 года говорится, что в те времена на острове жили рыбаки. Согласно изначальному проекту застройки острова архитектора Ж. Леблона, Васильевский остров должен был стать "сердцем" Петербурга. Именно здесь думали возвести порт, а также главные правительственные здания. Специально для реализации этой задумки вызвали лучших европейских зодчих. Однако идея не была воплощена из-за изолированности острова.

А вот еще очень удачная фотография с перспективой. Да. Лахта-центр и обустроенная набережная.

Особняк Спиридонова Архитектор: А.Н. Померанцев 1897 г. В конце XVIII в. участком дома владел серебряных дел мастер Карлсон. Далее он неоднократно перепродавался. В начале 1890-х гг. дом купил коллежский советник Николай Васильевич Спиридонов. Для него особняк был кардинально перестроен. Во время блокады Ленинграда в здание попала бомба, позже проходила его реставрация. На реставрацию особняка Исполком Ленсовета выделил более 300 000 рублей. В 1965 г. здесь после ремонта открылся Дворец торжественной регистрации новорождённых "Малютка". Появление Дворца новорожденных обусловлено стремлением заменить традицию крещения ребёнка другим, гражданским, а не церковным обрядом. Процедура регистрации новорожденных во дворце стала популярной. На первом этаже папы покупали цветы, выбирали фотоальбомы, заказывали такси. Здесь же работал киоск по продаже товаров для младенцев. Сейчас здесь тоже регистрируют детей. Фурштатская ул. 58 Новый фонтан во дворе дома на ул. Ленсовета 10

Парк Политехнического университета

⠀Политехнический парк окружает институтский городок Санкт-Петербургского политехнического института имени Петра Великого, основанного С. Ю. Витте и Д. И. Менделеевым. Большой парк с тропинками и интересными объектами, среди которых: главное здание университета, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, фонтан «Мы», памятник студенту, трёхметровый «Космонавт» и водонапорная башня, выстроенная в 1905 году. ул. Политехническая, 29

Уютный дворик на Васильевском острове с кафе и котиками Здесь располагается Центр социальной адаптации святителя Василия Великого и при нём кофейня «Просто», где на постоянной основе проживают очаровательные кот Ватсон и кошка Мелисса. 16-линия В.О., 1 Николаевский маяк в форту "Кроншлот" близ Кронштадта впервые за 319 лет оснастили подсветкой. Петербургские птицы научились вить гнезда из...проводов Фото с крыши дома в ЖК «Балтийская жемчужина».

Легенда о происхождении района «Охта» Однажды Петр I приехал на правый берег Невы, чтобы осмотреть кораблестроительные верфи. Во время прогулки Петр провалился в грязь почти по пояс. По возвращении в Санкт-Петербург, рассказывая эту историю, он воскликнул: «Ох, та сторона надоела мне!». Эта фраза Петра превратилась в крылатое выражение и в итоге переросла в имя целого района, ныне носящего имя «Охта». На самом же деле название района произошло от названия реки, которая делит район на две части. Но легенда, мне кажется, все таки интереснее

Интересные факты о Мраморном дворце: В Мраморном дворце, на стене парадной лестницы можно увидеть единственный сохранившийся до наших дней портрет архитектора Антонио Ринальди.

В Мраморном дворце состоялось первое в России выступление Иоганна Штрауса 2 мая 1856 года.

В Мраморном дворце сохранилась квартира великого князя Константина Константиновича — поэта императорской крови.

В Мраморном дворце находился Ленинградский филиал Центрального музея В. И. Ленина с 1937 года. В то время во дворе Мраморного дворца стоял легендарный броневик "Враг капитала", с которого В. И. Ленин выступал в апреле 1917 года у Финляндского вокзала.

Во дворе Мраморного дворца, после демонтажа броневика в начале 1990 годов, был установлен мраморный Форд Мондео. Тогда его называли "памятником "Век мотора".

Во дворе Мраморного дворца сейчас расположен конный памятник Александру III, работы скульптора Паоло Трубецкого. Раньше он стоял на Знаменской площади (ныне Площадь Восстания). Дворцовая наб., 6

Сад, где свободно гуляют лошади. Есть и такой. Это конный двор в саду Академии Художеств. Этой конюшне уже более ста лет. А появилась она потому, что художникам и скульпторам нужно было знакомиться с реальной анатомией животных — в том числе лошадей. ‼️Вход в сад свободный!

Университетская наб., 17, лит.О

Некоторые люди не замечают это, даже если много раз гуляли по Дворцовой площади! Дворцовая площадь в обрамлении Зимнего дворца и Главного Штаба является настоящим центром притяжения всех туристов Северной Венеции. Именно из-за этого большую часть времени площадь заполнена людьми, а значит рассмотреть её авторское оформление очень трудно! Например, под ногами у пешеходов разместился уникальный музей мощения улиц Петербурга в разные годы и века! В семи кругах выложены разные типы брусчатки, которые использовали в Санкт-Петербурге: несколько видов камня, чугунные решетки, булыжник и даже спилы деревьев. Именно такими были мостовые Большой Морской улицы и Невского проспекта до 1920-х годов прошлого века. Улиц с мощением чугунными решетками в Петербурге, к сожалению, не осталось, а в Кронштадте на Пеньковом мосту и Якорной площади ещё можно увидеть данное покрытие.

А вы знали про этот "музей под ногами"?

Голландская церковь 1839 г. Архитектор: П.П. Жако В 1724 г. голландская община приобрела дом Пьера Пуси. В этом доме работала голландская школа. Летом 1736 г. строения сгорели. Новое здание для кирхи удалось возвести лишь в 1742 г. на средства, большая часть которых поступила из Нидерландов. В 1771 г. помещение, предназначенное для молитв было расширено. Со временем, несмотря на свою просторность здание уже не соответствовало назначению. В 1797 г. И. Кребер предложил возвести новую кирху, но его замыслам было суждено остаться на бумаге. После Октябрьской революции 1917 г. церковный приход сократился. В 1926г. было объявлено о прекращении богослужений. Помещения храма передали Ленинградскому кукольному театру, а в 1928г. - Театру актерского мастерства.

Потом долгое время в здании церкви работал "Дом военной книги", основанный ещё в 1920 г, закрывшийся в 2012 г. Сегодня в здании размещаются различные заведения и проходят выставки. Невский пр-т, 20

Павильон «Шапель» в Пушкине 1828 г. Архитектор: А.Менелас Павильон Шапель находится на окраине Александровского парка и представляет собой искусственную руину в готическом стиле. Внутри павильона находились фигуры ангелов, выполненные скульптором В. И. Демут-Малиновским, статуя Христа из белого мрамора (сейчас - в собрании Государственного Эрмитажа) немецкого скульптора Иоганна-Генриха фон Даннекера. С 1931 г. до Великой Отечественной войны в Шапели располагались жилые квартиры.

В годы войны павильон сильно пострадал. В 2011- 2018 гг. были выполнены подготовительные и ремонтно-реставрационные работы. Сейчас он открыт и доступен к посещению.

Садовая ул., 7

Дом Бажанова Архитектор: П. Алёшин. 1907-1909 гг. Дом Бажанова — единственное петербургское здание стиля "северный модерн", сохранившее свои подлинные интерьеры. Архитектор Алёшин спроектировал это сооружение для размещения квартир сотрудников известной фирмы XX века — "Торгово-Промышленное товарищество Ф. Г. Бажанова и А. П. Чувалдиной", где Ф. Бажанов являлся директором. Кроме квартир здесь находились зал заседаний, кухни, столовые, общежитие, прачечные и конюшня. До нашего времени сохранилось убранство помещений квартиры Бажанова: лестницы, приёмная, фойе, кабинет, холл, гостиная, малая и большая столовые. Из интерьера лучше всего уцелели камины. Самый известный из них — майоликовый камин "Вольга и Микула", выполненный по эскизам Михаила Врубеля. В 1922 году здесь работало Ленинградское бюро "Днепростроя". После Великой Отечественной войны тут работала библиотека имени Чехова. Сейчас здесь размещается Детская библиотека истории и культуры Петербурга.

19-метровый стрит-арт на Лахтинской Художники команды «Раскрасим всё» расписали пустую жёлтую стену Консультативно-диагностического центра Научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г. И. Турнера. Открытие граффити, на котором присутствовал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, прошло в ноябре 2016 года. Теперь, когда Санкт-Петербург вновь накрывают серые дожди или зимние холода, в городе есть угол, где вечное лето — с яркими цветами и сочной зеленью. Лахтинская улица, 12

И на сегодня прогулка завершилась.