Ветераны ополчения рассказали о том, как в армии воспринимают новое видео с издевательствами над нашими пленными

В Сети появилось новое видео с расстрелом российских военнопленных боевиками ВСУ. При этом видно, что многие из казнимых были ранены, на телах кровь. В конце записи автор разворачивает камеру на себя и говорит: «Вот и все». В Сети появилось новое видео с расстрелом российских военнопленных боевиками ВСУ. При этом видно, что многие из казнимых были ранены, на телах кровь. В конце записи автор разворачивает камеру на себя и говорит: «Вот и все».

Отмечается, что автор видео неизвестен, как и место, и дата съемки.

Это уже второе подобное видео менее, чем за неделю. 18 ноября в сети появились два ролика.

Во всех случаях речь идет о боевиках не нацбатов, а ВСУ, которых принято отличать от нацистов, мол, многие из них воюют едва ли не по принуждению, и уж точно они не являются идейными садистами и русофобами. Получается, что являются.

В чем смысл этих видео? Это они так удовлетворяют садистские наклонности, или же это тонкий просчет — вызвать у российских военных желание адекватно ответить, а потом обвинить их в жестокости, ведь Запад на преступления украинцев, как обычно, закроет глаза, зато о «преступлениях» россиян раструбит на весь мир.

Но как тогда отвечать? Обращаться в международные инстанции бесполезно — несмотря на то, что в ООН еще в конце прошлой неделе заявили о том, что изучат поступившие к ним видеозаписи, едва ли стоит ждать от мира осуждения этих военных преступления.

Как заявляют в российском МИД, ООН прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военных. А даже если и последуют осуждения и четкие оценки произошедшего — что толку, инструментов наказать виновных все рано не будет. Так что, в любом случае, придется действовать самим.

Возмездие — это, конечно, правильно, но реально ли предотвращать повторение подобного? Для этого нужно понять, откуда берется эта жестокость и желание убивать. Что это, результат пропаганды или всеобщая озлобленность людей на Украине?

— Это не результат пропаганды, либо озлобленности, это всеобщее помешательство украинских военнослужащих, всего украинского общества, которое это приветствует, военкор Александр Матюшин.

— Это прямой результат оголтелой политики русофобии, которая проводится на территории Украины уже практически восемь лет. Для них русский — не человек.

«СП»: — Но для чего не только показушная жестокость, но и вот эта съемка и распространение видео? Они таким образом запугать пытаются или что?

— Как показывает практика боев, на самом деле ВСУшники сейчас на более высоком уровне находится, чем бойцы разрекламированных в начале 2014−2015 гг нацбатов.

Грань между ВСУушниками и боевиками нацбатов стерта, они сейчас превосходят их как в боях на всей линии фронта, так и в своей жестокости, которая объясняется непосредственно самим своим пониманием боевых действий: они — это профессиональная армия, натренированная НАТО, которая защищает «цивилизованный западный мир», от вымышленной «ордынской имперской московской агрессии».

Это, так сказать, новый «СС», новый «вермахт», который не только сражается, но и творит чудовищные военные преступления. Этим они добиваются всего лишь одного — показать свое превосходство над противником, который в более малом количестве может их сдерживать, может против них успешно воевать и даже при этом переходить в наступление.

Наши, конечно, не будут отвечать зеркально просто потому, что у нас, в отличие от них, непосредственно в психологии не заложены издевательства над пленными.

Мы это видим по результатам обмена, когда нам передают переломанные «кожаные мешки с костями», а мы — сытых бойцов, которым еще при этом в дорожку свои сухпайки отдаем, которые те, придя к своим, — выбрасывают. Нам же передают реально инвалидов.

При этом, наши, видя, те издевательства, ту жестокость, которую к ним проявляют, конечно же, все меньше испытывают желания сдаваться в плен. В том числе даже военкоры очень сильно боятся попасть в плен, а потому будут стараться не попадать в плен при возможности и отстреливаться до последнего патрона, потому что они будут понимать, какие издевательства будут производиться по отношению к ним со стороны как украинских военнослужащих, так и со стороны украинских набатов.

Более того, даже местные жители, которые живут на территории ДНР, сейчас также отчаянно бояться попасть в плен к ВСУшникам, опасаясь расправы, репрессий и всего остального. Поэтому даже мирное население вновь освобожденных территорий, таких как Мариуполь, Северодонецк, Рубежное, Волноваха и других городов не ждет украинские войска как «освободителей».

Жители ДНР прекрасно помнят, как на их глазах происходили всяческие военные преступления, и сегодня до сих пор находят массовые захоронения их родственников, многих из которых не удается идентифицировать…

— Уровень ожесточения и ВСУ, и всего украинского общества очень высок, — считает экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин.

— Если им не дадут по рукам западные партнеры, таких видео будет только больше. А отдельно говорить о нацбатах уже бессмысленно. Все ВСУ сейчас сплошной нацбат.

«СП»: — Чего они этим добиваются? Ответной реакции, чтобы потом обвинить наших в жестокости?

— Не стоит искать хитрый план там, где ведущую роль играет откровенное зверство. На Украине русские «орки» выписаны из людей. Соответственно, ничто не останавливает «воинов света» от убийства и пыток.

«СП»: — Поведутся ли наши на это? Брать в плен бандеровцев теперь мало кто захочет? Обменного фонда у нас, если что, больше, чем у них… При этом, наверняка, с нашей стороны число случаев сдачи в плен резко уменьшится. Приведет ли это к резкому росту ожесточения боевых действий?



— В украинский плен, действительно, сдаваться не стоит. Наши бойцы вряд ли будут снимать подобные видео, но, полагаю, бойцы и командиры на местах, посмотрев эти кадры, не доведут до штаба некоторое количество украинских пленных. Я не вижу тенденции к падению уровню ожесточения. Скорее, есть потенциал для роста.

«СП»: — Наши политики громко обещают покарать убийц, отомстить.

— Организовать аттентат на бойца на фронте довольно затруднительно. Полагаю, нужно бить по военно-политическому руководству Украины. За подобные видео более всех ответственны Зеленский и Залужный.

Дмитрий Родионов

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

https://svpressa.ru/war21/article/353266/

Именные кувалды приготовлены...