За расстрелянных и замученных русских солдат и гражданских ответят Зеленский и Залужный
Ветераны ополчения рассказали о том, как в армии воспринимают новое видео с издевательствами над нашими пленными
Отмечается, что автор видео неизвестен, как и место, и дата съемки.
Это уже второе подобное видео менее, чем за неделю. 18 ноября в сети появились два ролика.
Во всех случаях речь идет о боевиках не нацбатов, а ВСУ, которых принято отличать от нацистов, мол, многие из них воюют едва ли не по принуждению, и уж точно они не являются идейными садистами и русофобами. Получается, что являются.
В чем смысл этих видео? Это они так удовлетворяют садистские наклонности, или же это тонкий просчет — вызвать у российских военных желание адекватно ответить, а потом обвинить их в жестокости, ведь Запад на преступления украинцев, как обычно, закроет глаза, зато о «преступлениях» россиян раструбит на весь мир.
Но как тогда отвечать? Обращаться в международные инстанции бесполезно — несмотря на то, что в ООН еще в конце прошлой неделе заявили о том, что изучат поступившие к ним видеозаписи, едва ли стоит ждать от мира осуждения этих военных преступления.
Как заявляют в российском МИД, ООН прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военных. А даже если и последуют осуждения и четкие оценки произошедшего — что толку, инструментов наказать виновных все рано не будет. Так что, в любом случае, придется действовать самим.
Возмездие — это, конечно, правильно, но реально ли предотвращать повторение подобного? Для этого нужно понять, откуда берется эта жестокость и желание убивать. Что это, результат пропаганды или всеобщая озлобленность людей на Украине?
— Это не результат пропаганды, либо озлобленности, это всеобщее помешательство украинских военнослужащих, всего украинского общества, которое это приветствует, военкор Александр Матюшин.
— Это прямой результат оголтелой политики русофобии, которая проводится на территории Украины уже практически восемь лет. Для них русский — не человек.
«СП»: — Но для чего не только показушная жестокость, но и вот эта съемка и распространение видео? Они таким образом запугать пытаются или что?
— Как показывает практика боев, на самом деле ВСУшники сейчас на более высоком уровне находится, чем бойцы разрекламированных в начале 2014−2015 гг нацбатов.
Грань между ВСУушниками и боевиками нацбатов стерта, они сейчас превосходят их как в боях на всей линии фронта, так и в своей жестокости, которая объясняется непосредственно самим своим пониманием боевых действий: они — это профессиональная армия, натренированная НАТО, которая защищает «цивилизованный западный мир», от вымышленной «ордынской имперской московской агрессии».
Это, так сказать, новый «СС», новый «вермахт», который не только сражается, но и творит чудовищные военные преступления. Этим они добиваются всего лишь одного — показать свое превосходство над противником, который в более малом количестве может их сдерживать, может против них успешно воевать и даже при этом переходить в наступление.
Наши, конечно, не будут отвечать зеркально просто потому, что у нас, в отличие от них, непосредственно в психологии не заложены издевательства над пленными.
Мы это видим по результатам обмена, когда нам передают переломанные «кожаные мешки с костями», а мы — сытых бойцов, которым еще при этом в дорожку свои сухпайки отдаем, которые те, придя к своим, — выбрасывают. Нам же передают реально инвалидов.
При этом, наши, видя, те издевательства, ту жестокость, которую к ним проявляют, конечно же, все меньше испытывают желания сдаваться в плен. В том числе даже военкоры очень сильно боятся попасть в плен, а потому будут стараться не попадать в плен при возможности и отстреливаться до последнего патрона, потому что они будут понимать, какие издевательства будут производиться по отношению к ним со стороны как украинских военнослужащих, так и со стороны украинских набатов.
Более того, даже местные жители, которые живут на территории ДНР, сейчас также отчаянно бояться попасть в плен к ВСУшникам, опасаясь расправы, репрессий и всего остального. Поэтому даже мирное население вновь освобожденных территорий, таких как Мариуполь, Северодонецк, Рубежное, Волноваха и других городов не ждет украинские войска как «освободителей».
Жители ДНР прекрасно помнят, как на их глазах происходили всяческие военные преступления, и сегодня до сих пор находят массовые захоронения их родственников, многих из которых не удается идентифицировать…
— Уровень ожесточения и ВСУ, и всего украинского общества очень высок, — считает экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин.
— Если им не дадут по рукам западные партнеры, таких видео будет только больше. А отдельно говорить о нацбатах уже бессмысленно. Все ВСУ сейчас сплошной нацбат.
«СП»: — Чего они этим добиваются? Ответной реакции, чтобы потом обвинить наших в жестокости?
— Не стоит искать хитрый план там, где ведущую роль играет откровенное зверство. На Украине русские «орки» выписаны из людей. Соответственно, ничто не останавливает «воинов света» от убийства и пыток.
«СП»: — Поведутся ли наши на это? Брать в плен бандеровцев теперь мало кто захочет? Обменного фонда у нас, если что, больше, чем у них… При этом, наверняка, с нашей стороны число случаев сдачи в плен резко уменьшится. Приведет ли это к резкому росту ожесточения боевых действий?
— В украинский плен, действительно, сдаваться не стоит. Наши бойцы вряд ли будут снимать подобные видео, но, полагаю, бойцы и командиры на местах, посмотрев эти кадры, не доведут до штаба некоторое количество украинских пленных. Я не вижу тенденции к падению уровню ожесточения. Скорее, есть потенциал для роста.
«СП»: — Наши политики громко обещают покарать убийц, отомстить.
— Организовать аттентат на бойца на фронте довольно затруднительно. Полагаю, нужно бить по военно-политическому руководству Украины. За подобные видео более всех ответственны Зеленский и Залужный.
Дмитрий Родионов
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
https://svpressa.ru/war21/article/353266/
Именные кувалды приготовлены...
Да, понятно, что предавать гласности такие жуткие преступления - необходимо, но всё должно иметь границы, иначе то, что ты делаешь по-идиотски начинает работать против тебя.
Вот, черт возьми, я сейчас скажу не очень политкорректную и ни разу не приятную правду : кого мы униженно просим "осудить и призвать к порядку"? Упрашиваем вот всю эту западную хренОту, которая с радостным визгом пытается наш угандошить под ноль? Смешно же!
А что мы можем ожидать от хохлопидоров после того как мы, осуществив военное вторжение, буквально разнесли хохлостан : разрушили инфру, обнулили экономику\промку, захватили его территории, раздолбили в щепки города и веси, убили сотни тысяч хохлопидоров, а миллионам хохло-свиней полностью разрушили их хата-с-крайнюю налаженную жизнь в их русофобском хлеву?
Так чего от них ожидать? Цветов и поцелуев взасос?
Нет-нет, не путайте сладкое с квадратным - мне ни разу не жалко получающих по заслугам хохлопидоров, напротив, я считаю, что мы слишком мягко и нерешительно их "освобождаем" : мало разрушений жизнеобеспечивающей инфры хохлостана, необходимо резко увеличить к-во утилизированных хохлов и, кстати, до сих пор не выкинуты на помойку нашей пропагандой идиотские байки про "братские народы".
НО, черт возьми, нужно же отдавать себе отчет, что такого рода "освобождение" неизбежно вызывает ненависть и вполне закономерные жуткие эксцессы в адрес представителей РФ, до коих хохлопидоры могут дотянуться. Ну и дотягиваются, гниды - до наших пленных, своих учителей и прочих "коллаборантов" на территориях, откуда сбежала армия России...
И притормозить все эти зверства невозможно увещеваниями хохлопидоров и воззваниями к западным парламентам и ООН, тут играют только ответные дозированные зверства, иного пути нет.
Ну вот и нехрен позориться, упрашивая западных лицемерных ублюдков приструнить хохляцких гнидарасов, тут всё должно быть четко и без показных медиа-истерик : факты в ООН, и угрожающее молчание, без идиотской суеты в ГД и прочих центрах принятия решений.
Но, в то же время необходимо по альтернативным каналам довести до сведения заинтересованных лиц, что именные кувалды для установленных хохляцких зверо-пидоров приготовлены, и все эти гниды будут неизбежно пойманы и казнены.
PS. Факт полного запрета смартфонов у л\с ВС РФ я оцениваю как очень предусмотрительный и мудрый шаг наших руководителей.
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