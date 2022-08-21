Багдасаров предупредил о скором появлении в зоне спецоперации «афганских» самолетов

Украинская армия использовала практически все запасы собственного вооружения и теперь воюет в основном тем, что поставляет ей Запад. То есть вопрос сроков окончания спецоперации напрямую завязан на возможность оружейных вливаний со стороны НАТО. И отказываться от них Запад не собирается. Более того, в Сенате США речь идет уже о баллистических ракетах для HIMARS и самолетах F-15 и F-16 для Киева, что еще недавно в США считалось абсолютно невозможным. ФОТО: DVIDSHUB.NET

Российский политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров рассказал «МК» о крупной партии американского вооружения, которое может появиться на Украине в ближайшее время.

- Сейчас развивается очень тревожная ситуация с возможными поставками на Украину вооружения, - говорит эксперт. - Хочу напомнить: когда американцы уходили из Афганистана, то большое количество самолётов и вертолётов вместе с афганскими экипажами перелетели в некоторые центральноазиатские страны – бывшие советские республики, граничащие с Афганистаном. Речь о более чем сотне самолетов и вертолетов. Это и наши российские вертолеты Ми-17, которые в свое время США купили у нас для афганской армии, и американские штурмовики, способные наносить удары по танкам и бронированной технике.

И вот теперь, как заявил один из представителей Минобороны США, эти приграничные с Афганистаном государства, оказывается, хотят отдать эту технику - боевые самолёты и вертолёты – американцам. Ясно, что конечный пункт этой поставки — Украина.

- Вы специально не называете эти страны?

- Это Таджикистан и Узбекистан.

- Зачем Штатам афганские самолеты и вертолеты?

- Как вы думаете, если США их действительно заберут, они к себе домой повезут их, что ли? Нет, конечно. Нетрудно догадаться, где они могут в ближайшее время оказаться. Подчеркиваю - это 100 вертолетов и самолетов! Представляете, если в зоне нашей специальной военной операции на Украине сейчас появятся несколько десятков вертолётов и несколько десятков штурмовиков?

- Но эта техника больше года не эксплуатировалась. Ее, видимо, долго придется приводить в рабочее состояние?

- Ничего подобного. Вся она находится в очень хорошем техническом состоянии. Эти самолеты и вертолеты всего лишь год простояли в сухом климате. С них, считай, пыль сдуть - и они готовы к работе. В своё время у нас часть авиации в Туркестанском военном округе находилась на длительном хранении. Потом просто с самолетов снимали заглушки, и они взлетали.

- Говорили, что американцы собираются поставлять Украине свои самолеты F-15 и F-16. Даже выделили деньги на подготовку украинских летчиков.

- Да какие F-15 и F-16! Там уже в ближайшее время может появиться вот эта техника из Афганистана и очень серьёзно повлиять на ход боевых действий. Тем более для нее есть готовые афганские экипажи. Эти люди за возможность получить гражданство США пойдут на что угодно.

- Мы способны как-то не допустить отправку этих самолетов и вертолетов на Украину? По какому маршруту их туда можно перебросить?

- Маршрут может идти через Казахстан, Каспий, Южный Кавказ, Турцию, Болгарию и Румынию. А Румыния – это взлетел и сел уже на Украине.

- Да уж… А ведь маршрут большей частью проходит по территории стран, которые мы считаем союзниками. Ведь и Казахстан, и Таджикистан — страны ОДКБ.

- И где на это наша реакция? Почему мы не можем создать ситуацию, при которой сделать этого было бы невозможно? Да нам практически плюнули в лицо эти так называемые союзники.

Эти страны ОДКБ сначала участвовали в учениях «ЭФЕС-2022» под эгидой США. Тогда это были две страны. Сейчас в учениях, которые совместно с США проходят в Центральной Азии, участвуют уже три страны ОДКБ. И мы до сих пор искренне полагаем, что они – наши союзники?

И если сейчас нам эти союзнички устроят, что на Украине появится более сотни самолётов и вертолётов с уже подготовленными афганскими экипажами, как вы думаете, что будет? Это втрое хуже, чем поставки HIMARS. Поэтому мы сегодня должны сделать всё, чтобы такого не случилось. Тот, кто посмеет дать добро на эти поставки – наш враг. И действовать по отношению к нему мы должны именно как к врагу со всеми вытекающими последствиями.

https://www.mk.ru/politics/2022/08/17/tadzhikistan-i-uzbekis...