21 год «эпохи Путина» - с чего начали и чего достигли

Откуда вывел и куда привёл Россию Владимир Путин, выигравший 26 марта 2000 года свои первые президентские выборы.

26 марта 2000 года Владимир Владимирович Путин выиграл свои первые президентские выборы. В истории России началась новая эпоха.

Оглядываясь назад на этот 21-й год, кружится голова от огромности пройденной дистанции. Наша страна пролетела за эти годы расстояние, которое сложно охватить целиком одним взглядом – и нужно рассматривать эти перемены по отдельности.

Итак, 2000-й год… Время тотального и безраздельного господства Соединённых Штатов. А никому пока толком не известный молодой президент России утверждает «Концепцию внешней политики Российской Федерации», фактически начинающуюся со слов: «Главные усилия должны быть направлены на достижение следующих основных целей: обеспечение надежной безопасности страны, сохранение и укрепление ее суверенитета и территориальной целостности, прочных и авторитетных позиций в мировом сообществе, которые в наибольшей мере отвечают интересам Российской Федерации как великой державы, как одного из влиятельных центров современного мира».

«Великая держава»? «Влиятельный центр современного мира»? Тогда это вполне могло казаться обычной красивой риторикой – Россия была бедной, слабой и провинциальной страной, ещё не отошедшей от своей страшной геополитической катастрофы, расколотой, терзаемой сепаратизмом и олигархией.

Но сейчас, спустя 21 год, мы с полным правом можем сказать:

В 2019 году американский «Блумберг» отдал России второе место среди самых влиятельных стран мира. ВТОРОЕ! Не Китаю, не Японии, не Великобритании, Германии и так далее. А России! В 2000 году подобное казалось даже не фантастикой, а бредом. Однако, вот, как факт – видимо, не зря ту концепцию утверждали.

Можно долго перечислять то, что и так всем хорошо известно: модернизация вооружённых сил семимильными шагами, прорывные достижения в перспективных стратегических вооружениях, умелая дипломатическая игра по всей планете на противоречиях интересов различных стран с диктатом США, точечное, но эффективное военное вмешательство в Сирии, активная работа с Африкой, прекращение расширения НАТО на восток и многое, многое другое, завершая «жемчужиной в короне» – возвращением Крыма. Но важно другое – важен вопрос: почему именно Россия – страна не самая богатая экономически и развитая промышленно – смогла достичь такого могущества на международной арене и стоит ли им гордиться как величайшим достижением?

Ведь можно возразить: а социальные проблемы? А имущественное расслоение? А дороги и больницы? А вот в Голландии/Бельгии/Финляндии улицы чище! А в Германии пособия больше! А в условной Верхней Пышме лужа напротив горсовета пятый год не высыхает… И всё в этом духе. Так что – может быть, всё было зря – не в ту сторону двигались, не тем занимались, не того достигали? Может, приоритетом развития должно было стать строительство красивых общественных туалетов в условном Нижнем Уфалее?

Ответ на такое достаточно прост: международное влияние – это тот драгоценный капитал, который легко конвертируется в любые прочие достижения. Говоря языком компьютерных игр, влияние – это «очки прогресса», за которые можно купить любой буст в нужных областях. Международное влияние – это скелет, костяк государственного организма. Есть он – мышцы нарастут. Нету – ничего не поможет.

Что же всё-таки важнее: победа в Сирии или новый туалет в Нижнем Уфалее? Житель данного населённого пункта, разумеется, выберет второе. Ему станет лучше, да. А от победы в Сирии «очки прогресса» распределяются сразу на всю страну! Страна прирастает безопасностью, суверенитетом, боевым опытом современной армии, репутацией у союзников.

Всё дело в том, что из тысячи мышей нельзя составить одного льва. Можно, конечно, построить «государство-картинку», но без реального суверенитета это будет зыбкий фантом, который разделит судьбу какой-нибудь Дании перед Гитлером. Сладкий сон продлится недолго. Потом в красивых туалетах будут некрасиво гадить оккупанты.

Да, впрочем, само такое противопоставление, влияния и благосостояния – во многом надумано. Просто сравните российские города за эти прошедшие 20 лет – да это же земля и небо! Одна Москва… ладно, вы сами уже сказали «Дивно похорошела». Сравните новые микрорайоны со старыми хрущёвками, плитку – с разбитым асфальтом, новое качество федеральных трасс – с тем, что было раньше, МФЦ – с прежними бюрократическими кругами ада. Ведь и в самом деле, СТАНДАРТЫ жизни поменялись – они стали существенно выше. И именно с точки новых, завышенных, «припутинских» стандартов можно ворчать и крутить носом. С точки зрения же 2000 года – Россия поменялась так быстро, как не менялась никогда в истории.

Однако, по ходу движения мировой истории за эти годы, как-то сама собой выяснилась ещё одна важная штука: Россия ухитрилась, пользуясь разумным изоляционизмом, пропустить тот «поворот не туда», куда свернула сейчас западная цивилизация. 40 гендеров, cancel culture, оголтелый чёрный расизм и озверевший феминизм – эти и подобные «достижения прогресса» как-то у нас, слава Богу, не привились. Почва, так сказать, не та.

А может быть, так вышло потому, что в феврале 2000 года Путин, обращаясь в своём послании к избирателям, написал: «Любая программа начинается с обозначения главных целей. Государственная – с того, что способно объединить всех нас, граждан своей страны. Для гражданина России важны моральные устои, которые он впервые обретает в семье и которые составляют самый стержень патриотизма. Это главное. Без этого невозможно договариваться ни о чем, без этого России пришлось бы забыть и о национальном достоинстве, и даже о национальном суверенитете».

Вот это очень глубокая мысль: без внятного морального базиса ни о каком национальном суверенитете речи нет и быть не может. В этом смысле, конечно, Россия была и будет стоять на страже традиционных ценностей, потому что она И ЕСТЬ, по сути, традиционные ценности как таковые.

Сепаратизм, олигархическая «семибанкирщина», подрывная сеть иностранных агентов в стране, коррупция мэров и губернаторов, внешние угрозы, экспансия культуры деградации – с этим и многим другим успешно боролся и продолжает бороться Путин на посту президента. Результаты вы видите сами, а главный из них – сильная, влиятельная, дружная страна.