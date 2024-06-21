Тоска по оптимизму

В декабре прошлого года арт-пространство «Понедельник» объявило начало приёма рассказов на 4 конкурс научной фантастики. Тема конкурса, как и полагается, была обозначена ещё в феврале, но полностью сформулирована в сентябре. Называлась она «Человек и океаны: колыбель, угрозы, разум». Я тоже отправила рассказ. Литературно он у меня получился слабеньким. Новости СМИ2

Тем не менее, мой рассказ набрал 8 голосов в финал и прошёл бы, если бы всё определялось голосами читателей. По количеству рекомендующих этот рассказ (там на форуме есть специальная тема для рекомендаций) мой рассказ, при всех его косяках, вообще вышел на первое место.

Почему? Нет, не потому, что там изображено социалистическое будущее. Только два из проголосовавших там – левых взглядов, остальные – или аполитичные, или либералы. И не потому, что там предложены какие-то особенные научные проекты. Просто мой рассказ вышел наиболее оптимистичным. А человек – он такой: ему хочется оптимизма. Хочется смотреть в будущее с уверенностью, что всё будет хорошо.

Всем хочется, да большинству не можется – реальная жизнь не очень позволяет. Капитализм в наше время – строй губительный, он не может дать ничего позитивного. И литературы про светлое капиталистическое будущее в наше время нет. У Френсиса Бэкона есть роман «Новая Атлантида», но он писался в 17 веке, когда сама буржуазия была прогрессивным классом!

И наша задача – не только организовывать людей на классовую борьбу (хотя эта задача первостепенная, с этим спорить нельзя!), но и показывать людям то, за что мы боремся. Нет, показывать надо не коммунизм – в наших реалиях большинство людей воспримут его как сказку, как нежизнеспособное общество. Показывать надо первую стадию коммунизма – социализм. Вот это большинство воспримет как вполне возможную реальность.