3 сентября 2004 года закончились трагические события в Беслане

1 сентября вся наша страна отмечает замечательный праздник – День знаний. Тысячи нарядно одетых мальчиков и девочек отправляются в школы, чтобы окунуться в волшебный мир знаний. Это всенародный праздник. Правда, этот праздник обернулся кровавой трагедией для жителей города Беслана в Северной Осетии 1 сентября 2004 года, когда группа чеченских боевиков провела подлую террористическую акцию, погубившая сотни мирных людей.

Смена тактики

В феврале 2000 года формально закончилась 2-я чеченская война. Этому способствовало то, что федеральные войска заметно улучшили свою подготовку и на сторону армии перешел муфтий Ичкерии Ахмат Кадыров, который осудил ваххабизм и выступил против боевиков Масхадова. В ноябре 1999 года федеральные войска подошли к Грозному. 6 февраля после длительных боев от бандитов был освобожден Грозный, но боевые действия на этом не закончились: часть боевиков смогла вырваться из города и начала партизанскую войну. Силы боевиков были подорваны, и постепенно их активность снизилась. Многие восприняли ситуацию с надеждой, что чеченский конфликт пошел на спад. Действительно, медленно, но верно федеральные власти продолжали выбивать отряды террористов, к этому времени многие военные вожди Ичкерии погибли или попали в плен, да и в самой Чечне медленно, но налаживалась мирная жизнь. Действующая практика амнистий также нарушила целостность подполья и боевых отрядов. К этому времени практически иссяк поток желающих пополнить ряды бандитских отрядов, а многие боевики просто сдавали оружие или уезжали за границу. Стена памяти в Беслане. Источник: ivbg.ru

Главари сепаратистов понимали, что пройдет еще немного времени и их формирования будут полностью разгромлены. В этих условиях они стали менять не только тактику, но и весь стиль войны. Была предпринята попытка вывести военные действия за пределы Чечни. Свои военные усилия они сосредотачивают у своих соседей – в Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Вторым элементом новой стратегии становится террор. Они запомнили, какой эффект произвел теракт в Буденновске и постарались объединить отдельные акты до полноценной кампании. В ожидании штурма. Источник: life.ru

Наиболее активным стал 2004 год. Дважды были проведены акции в московском метро, 22 августа бандиты напали на Ингушетию, а затем были взорваны два пассажирских самолета. Но этого им казалось мало. Нужен был такой теракт, чтобы вся страна содрогнулась, чтобы вызвал паралич воли.

Бесланская трагедия

Боевики долго не мучили себя поисками подходящего объекта для атаки. Школа, с точки зрения террористов, самый подходящий объект. Дети не могут сопротивляться, а психологический эффект может превзойти все ожидания. Школа в Беслане – очень подходящий вариант, так как между ингушами была напряженность из-за приграничных вооруженных конфликтов. В состав нападавших было включено большое количество ингушей, а объектом выбрали осетинскую школу. Сразу скажу, что из всех нападавших выжил только один человек. Когда его спросили, зачем, он ответил: «Чтобы развязать большую войну на Кавказе». Сегодня из средств массовой информации мы узнаем об успешной работе спецслужб по предотвращению терактов, а в то время у властей практически никаких данных об этом не было. Только 31 августа появились смутные сведения о подготовке нападения на школу. Где, когда и кто – такими данными власть не располагала. Но и минимальные данные не были приняты во внимание. Волонтёр несёт раненую девочку после того, как спецназ штурмовал школу. Источник: life.ru

Банду нападавших сформировали из опытных боевиков, неоднократно попадавших в поле зрения милиции, а сам главарь банды Руслан Хучбаров разыскивался за убийство. Всего в банду входило 32 человека.

Рано утром 1 сентября грузовик ГАЗ-66, полный бандитов, подъехал к школе №1 города Беслана. Только начавшаяся праздничная линейка была прервана автоматными очередями. Сразу был убит один из родителей, что продемонстрировало серьезность намерений бандитов. Всех, кто был на площади, а это родители, учителя и школьники, загнали в спортзал. В этом маленьком помещении оказалось 1128 человек. Спортивный зал был превращен в одну большую самодельную мину, которую боевики готовы был взорвать в любую минуту. Мемориальное кладбище «Город ангелов» в Беслане. Памятник бойцам спецназа, погибшим при штурме бесланской школы № 1 ИА Красная Весна. Источник: rossaprimavera.ru

Попытку освободить школьников предприняли милиционеры из соседнего отделения милиции, но сделать уже ничего не могли. В перестрелке был убит один из боевиков.

Террористы выставили свои требования. Одно из них – не отключать связь и свет, иначе они откроют огонь, а второе – политическое требование Басаева о признании Ичкерии. Школа была превращена в крепость, мужчин из числа заложников, которых они заставили баррикадировать здание, позже расстреляли, а тела выкинули в окна.

Что делать?

Оперативный штаб был сформирован, но, что делать в такой ситуации, никто не знал. Начали составлять списки людей, оказавшихся в заложниках у бандитов. В город стали стягивать войска, в том числе и подразделения «А» и «Б». Близко подойти к школе было нельзя, оттуда стреляли по всему, что движется. На другой день бандиты разрешили вывести 24 заложниц с грудными детьми, поскольку те кричали, не понимая угроз. Вывел их президент Ингушетии Руслан Аушев. То, что вывели маленьких детей, обстановку в школе не улучшило. Все заложники сидели на сухой голодовке, в туалеты никого не пускали, и школа превратилась в грязевую яму. Беслан. Источник: life.ru

Вокруг школы суетились местные ополченцы. Они были вооружены различным оружием, оставшимся от военных конфликтов 90-х годов. Помощи от них не было никакой, а сумятицу они вносили значительную. Местное отделение ФСБ пыталось найти выход из положения, но не находило. Хучбаров требовал, чтобы велись переговоры с Масхадовым, но тот не выходил на связь. Штурм. Источник: rg.ru

На третий день обстановка стала критической. Из-за обезвоживания заложники обессилели, падали в обмороки, должны были появиться первые погибшие. Основные силы «Альфы» и «Вымпела» готовились к штурму. Все понимали, что штурм принесет огромные жертвы, а тянуть дальше тоже больше было нельзя. Судьбу всех решили случайные обстоятельства.

Непредвиденный штурм

Такими обстоятельствами стали спасатели МЧС. По договоренности с бандитами они подъехали для уборки трупов, выброшенных из окон. В то время, когда спасатели грузили тела, внутри здания произошли два взрыва. Самодельные взрывные устройства имеют недостаток – они ненадежны, потому взорвались они, по всей видимости, случайно. Эти взрывы убили и ранили сотни людей. Все, кто мог ходить, ринулись из здания. Боевики открыли по ним шквальный огонь. Страшные кадры штурма. Источник: kommersant.ru

Одновременно к школе бросились местные ополченцы, пытавшиеся стрелять по бандитам, но этим только усилили хаос. К сожалению, основные силы спецподразделений были в отдалении, пока они подоспели, прошло время. Через несколько минут после начала бойни начался пожар, который еще больше усугубил положение. Прибывшие бойцы «Альфы» и «Вымпела» взяли всю операцию на себя. Офицеры были скованы толпами заложников, а бандиты стреляли веером во все живое. Многие заложники говорили, что часть офицеров погибла, защищая людей, прикрывая гранаты своими телами. За время этого боя оставшиеся дети были выведены из горящего здания. После этого бой с бандитами продолжился, в живых остался только один террорист Нурпаша Кулаев, который выскочил из здания после первых взрывов через окно, но был задержан и в дальнейшем был приговорен к пожизненному заключению. Дмитрий Кормилин и Валерий Замараев (сотрудники МЧС, погибшие 3 сентября 2004 года в Беслане). Источник: topwar.ru

Результат этой бойни ужасает: в Беслане погибло 334 человека, включая 186 детей, десять офицеров и девять человек из спасательной службы и МВД. Был убит 31 террорист. Басаеву удалось организовать практически идеальное убийство, и жертвами его стали дети. Результат этой кровавой бойни не принес ожидаемого успеха бандитам. Война не получила дополнительной подпитки, как они ожидали. Руины школы в Беслане так и остаются самым жутким памятником человеческой жестокости со времен Великой Отечественной войны. Беслан не принес никаких политических дивидендов Басаеву и Масхадову. Он только ускорил их движение к бесславной гибели. P.S.

3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата установлена в память о трагических событиях в Беслане 2004 года. К сожалению, одной солидарности мало. Нужно, чтобы борьба с терроризмом стала для всех общественно-политической задачей номер один. Многие страны понимают, какие масштабы приобретает эта зараза в наше время, и они готовы с этим бороться, а многим кажется, что все эти события проходят далеко от их дома, что удел слабых и неразвитых стран. Но беда дает о себе знать и в благополучной Европе, и в далекой Америке. Взрывы гремят на французской и немецкой землях, толпы бывших экстремистов гуляют по площадям Лондона и Брюсселя. Где выход из положения? Ну попробовали американцы побороться с терроризмом на его родине – в Афганистане. Начав операцию «Несокрушимая свобода» в ответ на террористические атаки 11 сентября 2001 года, они 20 лет искореняли терроризм, создали огромную армию, вложили сотни миллиардов долларов, потеряли тысячи своих солдат и ушли. Ушли, оставив созданные базы тем самым террористам, попутно вооружив их самым современным оружием. Оказалось, что не террористы были главной задачей, а экономические и политические интересы великой державы. Победить терроризм нельзя, если выступать с позиций двойных стандартов. Нет хороших террористов, нет умеренных террористов – они все одной крови. И если не будет коллективных усилий большинства государств и народов, эта проблема так и останется кровоточащей раной. Мы его не уничтожим – он уничтожит нас.

https://histrf.ru/read/articles/beslan-tragediya-kotoraya-ne-dolzhna-povtoritsya Утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года, террористами была захвачена школе № 1 города Беслана (Северная Осетия).

В плену у террористов оказалось более 1100 заложников, большая часть которых были дети и их родители. Им не давали еды и питья.

На такой поступок могли согласиться только трусы, у которых нет ни чести, ни достоинства, ни веры.

В течение двух с половиной дней сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», ценой собственной жизни, спасали детей.

В этой ужасной трагедии, жертвами террористической акции стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети. В этот день, мы призываем почтить память минутой молчания всех детей, которые так и не услышали свой первый звонок, силовиков, которые до последнего остались верны присяге, закрывая заложников от пуль ценой собственной жизни.

Сегодня наши Герои защищают мирных жителей на Донбассе от террористических действий Киева.

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