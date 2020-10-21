Как легендарная «тридцатьчетверка» остановила гитлеровский бронепоезд

Много славных подвигов совершили советские танкисты в дни Великой Отечественной войны: жгли вражеские танки и бронемашины, давили пушки и пулеметные гнезда, уничтожали многочисленную пехоту врага.

Но особенно отличились командир танка Т-34 лейтенант Дмитрий Евлампиевич Комаров и механик–водитель Михаил Артемьевич Бухтуев, когда вступили в схватку с целым бронепоездом. Новости СМИ2

Экипаж машины боевой

Комаров Дмитрий Евлампиевич родился 8 ноября 1922 г. в с.Синчуваж Шахунского района Горьковской обл. в семье крестьянина. Русский. Окончил 8 классов Черновской неполной средней школы, работал бухгалтером на железной дороге в городе Шахунья.

В1941 г. призван в армию. Два года обучался в Благовещенском танковом училище, за-тем, в июле 1943 г., лейтенант Д. Комаров был направлен на фронт на должность коман-дира танка Т-34 15-й гвардейской Речицкой танковой бригады 1-го гвардейского танкового Донского корпуса.

В ноябре 1943 г. прямым попаданием снаряда танк Комарова был подбит и подожжён. Лейтенант получил ранение в ногу. После лечения в госпитале, в январе 1944 г. вернулся в 15-ю танковую бригаду. Судьба свела танкистов в 1944 году. Уже бывалый боец, лейтенант Комаров вернулся в 15- ю гвардейскую танковую бригаду, подлечившись после тяжелого ранения в ногу.

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Михаил Бухтуев родился 23 ноября 1925 г. в п. Карагаш Тоджинского района, Республики Тыва в семье рабочего. Сержанта Бухтуева, после обучения в Челябинской танковой школе, направили механиком водителем в ту же часть.

Новости СМИ2 Летом 1944 года войска 1-го Белорусского фронта наступали на врага. При поддержке авиации и артиллерии 65-я армия прорвала оборону противника.

В жестоких боях участвовал 1-й танковый корпус и в том числе — 15-я танковая бригада, где служили лейтенант Комаров и сержант Бухтуев.

Подвиг танкистов

Утром 25 июня 1944 года советские танки вышли к станции Черные Броды, однако еще на подступах к железнодорожному узлу по красноармейцам открыл плотный артиллерийский огонь вражеский бронепоезд.

Тем не менее танкисты не отступили, понемногу продвигаясь вперед и отвечая врагу пушечным огнем. Танк Т-34

Один из выпущенных бронепоездом снарядов попал в башню тридцатьчетверки под командованием Комарова и тяжело ранил наводчика, а также заряжающего.

Выгрузив и передав санитарам своих истекающих кровью товарищей, лейтенант и механик-водитель продолжили бой.

На подступах к станции Бухтуев, управляя танком, раздавил несколько орудий и пулеметных точек врага.

Комаров стрелял из пушки и израсходовал практически весь боекомплект.

Экипаж уничтожил целый взвод пехоты противника.

Ворвавшись на станцию, Т-34 получил еще одно попадание, танк загорелся, а лейтенанта ранило осколками.

Немецкий бронепоезд тронулся с места, собираясь отступить на более удобную позицию и продолжить обстрел. Башня немецкого бронепоезда

Командир танка лейтенант Дмитрий Комаров принял решение во что бы то ни стало остановить врага и отдал приказ механику-водителю таранить бронепоезд.

Горящая машина на полном ходу ударила в тяжелый железнодорожный состав, полностью сбросила с рельсов две платформы и повредила колесную ось у третьей. Бронепоезд был обездвижен, фашисты бросили его. Немецкий бронепоезд

Гвардейская 15-я танковая бригада захватила Черные Броды.

При таране погиб механик-водитель сержант Михаил Артемьевич Бухтуев.

Его похоронили неподалеку от того места, где он свершил свой бессмертный подвиг.

Два месяца спустя, 22 августа 1944 года, Бухтуеву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Командир танка лейтенант Комаров сумел покинуть искореженную машину, отполз к лесополосе и потерял сознание, там его и нашли товарищи однополчане.

Оправившись от ран, он вернулся в свою часть, а 26 сентября 1944 года, за мужество и героизм при взятии станции Черные Броды боец был представлен к званию Героя Советского Союза.

К сожалению, Дмитрий Евлампиевич Комаров так и не узнал об оказанной ему чести, он погиб 5 сентября 1944 года в жестоком бою за Наревский плацдарм, не дожив три недели до своего награждения.

На месте «огненного» тарана танка лейтенанта Комарова установлен обелиск с соответствующей надписью. Памятник герою Советского Союза Комарову Д.Е. у школы города Шахунья , в которой он учился. Именем Героя названа одна из улиц в городе Шахунья, Черновская школа, в которой он учился, и пионерская дружина школы №98 Канавинского района города Горького (ныне город Нижний Новгород). На школе №1 в Шахунье установлена мемориальная доска. Установлен памятник у обелиска на площади Советская в городе Шахунья. Памятник герою Советского Союза Бухтуеву М.А. в городе Тоора-Хем, на его родине. На школе, в которой учился Михаил Бухтуев есть мемориальная табличка Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, в сквере перед входом в парк культуры и отдыха им. Гастелло установлен бюст в 1995 году. В Кызыле именем Михаила Бухтуева названа школа №1, а в городах Сарыг-Сепе и Тоора-Хеме его именем названы улицы.