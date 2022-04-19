Пусть ярость благородная вскипает, как волна…

Майоръ Гусаров

…Встает страна огромная. По моим ощущениям резко изменилось настроение российского народа по отношению к текущим событиям. Не побоюсь этого слова, но после гибели крейсера «Москва» спецоперация стала стремительно превращаться в Священную войну.

Видимо, так повелось на Руси. Спокойный от сознания своего могущества, российский народ долго раскачивается. Или медленно запрягает, как хотите. Мы более двух веков терпели татаро-монгольское иго, а потом взяли и завоевали почти все их земли вместе с народами. Руси понадобились долгие годы Смуты и почти полное разрушение государства, пока народ, наконец, не поднялся и не вышвырнул вон поляков с их Лжедмитриями. Наполеон и Гитлер сначала дошли до Москвы, а потом российские и советские флаги реяли над Парижем и Берлином. Вообще, «Москва» – какое-то магическое слово для русского народа. Я, как патриот родной мне Твери, сотни лет воевавшей с москвичами за звание столицы, признаю, что Москва – священный символ для нашей Родины. Стоит с ней что-нибудь случиться (пусть даже с кораблем с таким названием) – всё! Врагу настает лютый конец (тут должно быть другое слово).

Я внимательно слежу за тем, что происходит в российском обществе. Как-то резко замолчали (или их заставили замолчать) люди, которым стыдно за свою Родину.

Это видно даже по моему каналу на Дзене. Я вижу, как у граждан закипает ярость. Вообще, мы ведь очень спокойный и дружелюбный народ, что бы ни думали о нас на Западе. Они полагают, что мы мрачные, а мы просто серьезные. Мы прекрасно умеем улыбаться, но не лыбимся по каждому поводу. Европейцы за несколько последних веков так и не смогли понять русский характер. Они почему-то думают, что мы такие же, как они. Что, столкнувшись с трудностями в виде жестких экономических санкций и всей мощью коллективного Запада, мы сдадимся в угоду своей сытой обывательской жизни. Пожертвуем интересами страны и русскими людьми на Донбассе, ради собственного благополучия. Они так и не поняли, что чем нам хуже – тем яростнее наше сопротивление. И эта благородная ярость ВСЕГДА побеждает.

Наши военные правильно сделали, что предложили сдаться националистам с «Азовстали». Мы-то знали, что последует в случае отказа. Что ж, те отказались. Это их выбор. В сети уже появляются видео наших ударов. Там начинается настоящий ад.

"Азовсталь". Фото из откр. источников

Я слышал, как наши офицеры на Донбассе по громкоговорителям предлагают украинцам сдаваться. Они перечисляют имена сдавшихся бойцов, и говорят, что те останутся жить. Не удивлюсь, если в Мариуполе будет включен «сталинградский метроном». Это когда после каждых семи ударов маятника, торжественный голос сообщал немцам о смерти очередного фашиста. Только на «Азовстале» будет, наверное, иначе. После каждого мощного артобстрела или авиабомбардировки по всем каналам связи и по громкоговорителям тоже будет включаться метроном. И отсчитывать оставшиеся секунды до следующего удара. А суровый голос через равные промежутки времени будет сообщать: «Выжившие националисты и наемники, у вас есть 15 минут. Еще есть шанс выйти с белым флагом. 10 минут, 5… Прощайте».

В отличие от западных политиков, которым, по большому счету, всё равно на жизнь украинских солдат, Зеленский почуял, чем дело пахнет. Посмотрите его метания последних дней. Он неадекватен. То заявляет, что в случае уничтожения украинского гарнизона в Мариуполе переговоров не будет. То говорит, что ему необходимо встретится с Путиным несколько раз. То несет чушь о переговорах о Крыме и Донбассе только в случае полного вывода российских войск. То сегодня в интервью CNNвновь возвращается к теме переговоров, но не на основе «российского ультиматума». Бредит о том, что Украина способна противостоять России 10 лет.

Похоже, пан президент понял, что никаких переговоров больше не будет. Всё, время упущено. Путин четко дал понять, что все задачи операции будут выполнены в полном объеме. Только теперь к словам Президента присоединилась неукротимая ярость российского народа. Теперь Зеленский может нести все, что угодно, судорожно цепляясь за соломинку западной военной поддержки. Но его уже ничто не спасет. Там, на востоке, на берегах Волги и Дона, Терека и Кубани, Лены и Енисея уже закипела ярость, которую еще не удавалось остановить никому. История показывает, что эта ярость заканчивается только с полной и безоговорочной Победой над противником.

https://zen.yandex.ru/media/id...