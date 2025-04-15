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Ленские столбы — каменный лес Якутии

Ленские столбы ЯкутияВысокие отвесные скалы возвышаются вдоль одного из берегов реки Лены в Хангаласском улусе Якутии и буквально завораживают туристов. Необычная форма этого «забора» формировалась веками: эрозии, ветра, резкие перепады температур разрушали известняковое плато, образуя разломы и шлифуя каменные глыбы. В результате природа создала уникальное явление, которое входит в наследие ЮНЕСКО и охраняется государством.

1. Ленские столбы — высокие вытянутые вверх скалы, которые громоздятся вдоль берега реки Лена на десятки километров. Учёные определили, что горный массив, который позже превратился в это зрелищное природное явление, начал формироваться 560—540 млн лет назад. А сами столбы со своей нынешней формой рельефа появились гораздо позже — около 400 тыс. лет назад. В геологии они считаются сравнительно молодым явлением.Ленские столбы Якутия2. В 1994 году на этом месте официально открыли природный парк «Ленские столбы», в который также входит огромная зона заповедных лесов с редкими растениями и животными. Парк располагается на берегу рек Синей, Буотамы и Лены.

В 2018 году статус парка повысился и его признали национальным. Это значит, что сейчас Ленские столбы входят в число самых охраняемых природных мест России. Признание на федеральном уровне очень важно, теперь парк сможет получать больше ресурсов, которые позволят развивать экотуризм и сохранять уникальную природу Якутии.Ленские столбы Якутия3. Скалы природного парка состоят из красного песчаника, в некоторых местах он успел обрасти деревьями.Ленские столбы Якутия4. На языке местных жителей столбы называют Туруук Хайалара, что переводится как «Горы восставших богов». Причём с научной точки зрения такое название выглядит довольно точным: массив действительно поднялся в результате возвышения части Сибирской платформы.Ленские столбы Якутия5. Когда-то у подножья Ленских столбов располагалось мелководное тёплое море, которое омывало древний Сибирский континентальный участок, а позже высохло. Именно его обитатели сформировали скалы останками своих скелетов и раковин.Ленские столбы Якутия6. Зимой температура воздуха на территории парка может опуститься до –65 градусов, а летом здесь периодически стоит жара в +35 градусов.Ленские столбы Якутия7. На территории парка можно встретить лагерштетты — места, в которых из-за особых природных условий сохранились окаменелости со скелетами и мягкими тканями. Всего в мире есть только три подобных участка, помимо Якутии они расположены в Канаде и Китае.Ленские столбы Якутия8.Ленские столбы Якутия9. Кое-где на столбах сохранились фрагменты рисунков древних людей.Ленские столбы Якутия10. Возраст рисунков составляет около 5–8 тысяч лет. Рисовать на камне дозволялось только шаманам. Поэтому многие изображения представляет собой мистические знаки — шаманские бубны, символы других миров. Также на камнях встречаются нарисованные животные и люди.Ленские столбы Якутия11. Большинство писаниц выполнялись так, что даже сейчас их можно разглядеть только при определенном освещении. Многие рисунки скрыты от постороннего глаза в каменных нишах и гротах, под которыми размещены жертвенники.Ленские столбы Якутия12. Некоторые антропологи и археологи предполагают, что именно здесь могла зародиться «колыбель человечества». Такие выводы были сделаны после того, как вдоль реки Лена обнаружили древнейшие орудия труда.Ленские столбы Якутия13. Высота скал достигает 200 метров, что соизмеримо с высотой 60-этажного здания.Ленские столбы Якутия14. Ленские столбы стали активно посещаться учёными, а затем туристами только в начале прошлого века. Поэтому действия людей ещё не успели сильно повлиять на уникальную природу. Местные власти стараются максимально сохранить экосистему парка.Ленские столбы Якутия15. Многие близлежащие турбазы запрещено покидать без разрешения, ещё, чтобы не испугать диких животных, после 23:00 в парке нельзя шуметь. А курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.Ленские столбы Якутия16. В давние времена это место считалось священным. Простым смертным строго запрещалось приближаться к столбам. Считалось, что за это на них обрушится небесная кара.

Приходить в священное место могли только старейшины и шаманы. Скорее всего, древние люди испытывали трепет перед этими скалами из-за их необычной формы: издали они напоминают окаменевших людей.Ленские столбы Якутия17. Смотровая площадка природного парка, её высота над уровнем реки — 220 метров. Кружным путём сюда ведёт длинная благоустроенная тропа с настилами, ступеньками и перилами.Ленские столбы Якутия18. Река у подножия столбов служит зеркалом, благодаря чему скалы кажутся вдвое больше.Ленские столбы Якутия19.Ленские столбы Якутия20.Ленские столбы Якутия21. Туристам иногда рассказывают легенду о том, что в горах и по берегам реки ходит снежный человек. На поясе у него висит мешочек со снадобьем из шерсти и когтей животных. Он может напасть на неугодных, помочь заблудившимся, или показать, где спрятан клад.Ленские столбы Якутия22. На территории парка растет 21 вид редких и исчезающих «краснокнижных» растений.Ленские столбы Якутия23. Из фауны парк населяют медведи, росомахи, белки, рыси, ондатры, зайцы, беркуты, филины, белые цапли и соколы. В водах Лены водится много разной рыбы, среди которой есть ценные виды: осётр, хариус, нельма.Ленские столбы Якутия24. Много раз учёные находили здесь скелеты древних животных: мамонта, бизона, ленской лошади, шерстистого носорога.Ленские столбы Якутия25. Из-за обилия подобных находок Ленские столбы называют «памятником земли».Ленские столбы Якутия26. Все образования выглядят по-разному: в зависимости от степени выветренности, породы распадаются на столбы, шпили, скалы и башни.Ленские столбы Якутия27. Вид на реку Лена.Ленские столбы Якутия28. Летом вдоль столбов организуют сплавы на байдарках и резиновых лодках.Ленские столбы Якутия29. Экологические маршруты и тропы разработаны таким образом, чтобы познакомить туристов со всеми природными явлениями парка. Здесь можно посмотреть на сами столбы, песчаные дюны тукуланы, а также понаблюдать за животными и растительным миром.Ленские столбы Якутия30. Когда-то на территории Якутии паслись огромные стада бизонов. Со временем через Чукотку они переселились в Северную Америку и обитают теперь только в Канаде. Чуть больше 10 лет назад правительство Канады подарило национальному парку 26 бизонов, которые живут на специально огороженной территории в устье реки Буотама.Ленские столбы Якутия31. От Ленских столбов до ближайшего небольшого города Покровска 104 км. До столицы республики города Якутска — около 170 км.Ленские столбы Якутия32. Еще одна из достопримечательностей заповедника — стоянка древнего человека в устье ручья Диринг-Юрях, именно там учёные нашли каменные орудия труда.Ленские столбы Якутия33. У реки Лена есть собственный праздник, его отмечают 2 июля.Ленские столбы Якутия34. Когда группы туристов прибывают к центральному входу в природный парк, по якутским традициям для них проводится обряд очищения и благословления на месте, которое считается энергетически сильным, так как располагается на пересечении глубинных разломов земной коры.Ленские столбы Якутия35. В год Ленские столбы привлекают около 30 тысяч туристов.Ленские столбы Якутия36.Ленские столбы Якутия37. У реки, особенно там, где долина сужается, постоянно дует сильный ветер.Ленские столбы Якутия38. Новичкам советуют обязательно посмотреть на столбы при разном освещении: утром глядя на них можно испытать почти медитативное умиротворение, а на закате скалы наоборот приобретают зловещие очертания.Ленские столбы Якутия39.Ленские столбы Якутия40.Ленские столбы Якутия41. Самое тёплое и благоприятное время для летней поездки к столбам — период с конца июня до середины августа. В сентябре и мае здесь бывают заморозки до -5 градусов.Ленские столбы Якутия42. Как и в остальной Якутии, в парке встречаются области вечной мерзлоты, в которых грунт промерзает на 100–700 метров.Ленские столбы Якутия43. Зимой, когда Лена замерзает, добраться до Ленских столбов можно на автомобиле прямиком из Якутска. А летом путешественники доезжают на машине до села Булгунняхтах или Еланка, а дальше плывут в сторону парка на моторной лодке или катере.Ленские столбы Якутия44.Ленские столбы Якутия45.Ленские столбы Якутияhttps://gelio.livejournal.com/243708.html

Ночная подсветка Ленских столбов в Якутии

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