Московские прогулки, ч.81

В Москве есть очень разные памятники. И достойные и ужасные в своем исполнении. Рассмотрим небольшую часть из них.

Москва и москвичи или как репортёр с Хитровки получил своё место на карте Москвы Владимир Гиляровский не был кабинетным писателем. Прежде чем писать — он шёл: в трактир, на пожар, в ночлежку на Хитровке, в подземелья Неглинки.

И возвращался с заметками.

То, что он видел, прошел и прожил, стало материалом для книги-энциклопедии городской жизни "Москва и москвичи". Здесь есть и трактиры с "тюленями", и знаменитая булочная Филиппова, и пожарные бочки на Хамовниках, и запах горячего хлеба в утреннем переулке. Он писал про всё: от шумной Сухаревки до тихих двориков Замоскворечья.

Город сам признал в нём своего летописца. В 1966 году столичная власть переименовала бывшую 2-ю Мещанскую улицу в улицу Гиляровского — в память о писателе-журналисте, который проживал там, в доме 24. Это стало не просто жестом уважения, но и символическим актом — Москва увековечила своего хроникёра, вписав его имя в собственную карту, на той самой улице, по которой он когда-то ходил с пером и блокнотом.

Сегодня улица Гиляровского — это архитектурный коктейль! Модерн и сталинки, доходные дома, скромные дореволюционные здания, уютные кафе и офисы.

6 сентября 2024 года в Москве на 1-й Останкинской улице, рядом с домом 5, состоялось торжественное открытие монумента Гавриилу Романовичу Державину, государственному деятелю и русскому поэту эпохи Просвещения, первому министру юстиции Российской империи.

Открытие памятника стало частью мероприятий, приуроченных к 280-летию Гавриила Державина.



Увековечил образ в бронзе скульптор Николай Жуков. Высота скульптурной композиции вместе с постаментом составляет 8-метров. На постамент нанесены одни из самых известных стихотворных произведений Гавриила Державина: «На взятие Измаила», «Признание» и «Памятник».

То, что поставили - хорошо. На его постаменте высекли 4 стихотворные строчки из "На взятие Измаила" (1790 год), про город на терр.совр. Одесской области. Да вот казус!

2 ошибки в этих 4 строчках нашел литературовед Михаил Эдельштейн:

"... влепили "ё" вместо "е", из-за чего пропала рифма [умрЕт/свЕт], а вместо "так" в третьей строке написали "как", из-за чего пропал и смысл". В правильном виде эти строки, написанные весьма старомодным слогом, звучат:

А слава тех не умирает,

Кто за отечество умрет;

Она так в вечности сияет,

Как в море ночью лунный свет.

Когда же наши власти и исполнители статуй выучат, что существует на свете загадочная, редчайшая, вероятно, стоящая адских гонораров и потому такая редко вспоминаемая профессия корректора?

Парк с ротондами и гротом Мало кто из москвичей знает про самое тихое и укромное место, расположенное сразу за Садовым кольцом. Это парк усадьбы Усачевых-Найденовых на Земляном Валу. Тут две беседки-ротонды, грот, который снимался в фильме «Покровские ворота», и скульптуры. Парк постепенно приводят в порядок. Он позволяет представить, как выглядела Москва два столетия назад. Вход только в дневное время со стороны Малого Полуярославского переулка.

«Болотный» фонтан.

А вот довольно-таки интересный памятник-фонтан. В 1948 году на Болотной площади был открыт Болотный фонтан, который в народе принято называть Репинским, официальное его название так и не прижилось. В народе его зовут по названию одноименного сквера и расположенного рядом памятника.

Чем он интересен? А вот чем. Чаша фонтана была отлита из захваченных в годы Великой Отечественной войны трофейных немецких орудий. Его еще и строили пленные немцы, так что трофейный фонтан настоящего немецкого качества до сих пор стоит в самом центре столицы. Одно время он был еще и светомузыкальным, но так как поблизости был плотный поток машин и на улице был большой шум, светомузыку было решено выключить. К слову громкоговорители на осветительных мачтах сохранились до сих пор, но только они не работают.

Ну и раз зашел разговор о Болотной площади, то вот еще пару фактов. Болотная площадь представляет собой большой сквер на острове между рекой Москвой и Водоотводным каналом. В старину на здесь проходили кулачные бои, на которых присутствовали даже государи. Кроме того, на этой площади казнили государственных преступников. В одном конце площади, у входа в сквер, установлен большой фонтан со строгими колоннами и литыми решетками, в другом конце сквера расположена скульптурная композиция «Дети - жертвы пороков взрослых», а в центральной части сквера разбит большой цветник и, лицом к Москве реке, установлен памятник Репину. Установлен он не сегодня и даже не вчера. Памятник И.Е. Репину (скульптор — М.Г. Манизер, архитектор — И.Е. Рожин) открыт 29 сентября 1958 года на площади Репина на Болотной набережной, напротив пешеходного Лужкова моста. Постамент размещается в глубине живописного сквера, у реки, где теперь построен изящный мостик, соединяющий Болотную площадь с Лаврушинским переулком.

Усадьба Гагарина: дом настоящей Анны Карениной. Усадьба Гагариных — образец ампира. Ее построил швейцарский архитектор Доменико Жилярди в 1821–1829 годах для князя Сергея Гагарина. В отделке здания принимали участие скульпторы Иван Витали, Гавриил Замараев и Сантин Кампиони. Центральную часть фасада украшает ризолит (выступающая часть) с тремя арочными нишами и дорическими колоннами со строгими капителями. Под треугольным фронтоном расположен лепной фриз, а над окнами красуются львиные маски, сделанные по эскизам Замараева. В 1833 году после своей отставки из императорских театров Гагарин продал усадьбу. Новый владелец перепродал здание Государственному коннозаводству. В доме расположились конторы, а рядом построили деревянные конюшни. В 1875 году в усадьбе жила старшая дочь Александра Пушкина — Мария Гартунг. Спустя два года ее мужа обвинили в мошенничестве, и он застрелился в здании суда. Марии пришлось поселиться под Москвой. Известно, что она стала прототипом заглавной героини романа Льва Толстого «Анна Каренина». После революции 1917 года в здании расположились первые пулеметные курсы Рабоче-крестьянской Красной армии, а спустя три года — Институт красной профессуры, в котором преподавал Анатолий Луначарский. В 1932 году здесь организовали Институт мировой литературы имени А.М. Горького, а в 1936-м несколько помещений выделили под музей и архивы писателя. Перед зданием расположен памятник Максиму Горькому, созданный по проекту Веры Мухиной в 1957 году. Адрес: Поварская ул., 25

Милицейский стакан Примерно с середины 50-х годов прошлого века одной из визитных карточек московских улиц и магистралей были будки для автоинспекторов и дорожно-постовых милиционеров. Часть из них располагалась на ножках высотой до 2-3 метров. В них сотрудники милиции укрывались от дождя и снега, сильного ветра и солнцепека. Будки были оборудованы механическим устройством для переключения цвета светофора. Из них отлично просматривался вверенный дорожный участок и в итоге автоинспектор при необходимости мог переключать цвет светофора в зависимости от загруженности трассы. Будки имели широкий обзор, что позволяло автоинспектору заметить и разрешить потенциально опасную ситуацию заблаговременно. В народе эти будки прозвали «стаканами» из-за внешнего сходства, хотя сами кабины могли существенно отличаться друг от друга. В Москве классический «стакан» из тех времен на ножке сохранился в единственном экземпляре и находится на 3-й Хорошевской улице рядом с пожарной частью № 29. В целом в Москве такие будки были окончательно ликвидированы в период 2008-2010 годов, а данный чудом сохранился. Будка ухоженная и находится под надзором. Можно сказать своеобразный памятник ушедшей эпохе.

Сад «Эрмитаж» Представляет собой целый комплекс с тремя театрами, летним кинотеатром и сценой, кафе и различными творческими студиями. Сад открыт для посещения круглосуточно в течение всего года. Насыщенная культурная программа привлекает в сад «Эрмитаж» большое количество посетителей. Летняя эстрада принимала многих легендарных артистов. На территории есть несколько заведений общепита. За последние несколько лет сад украсился бюстами Виктора Гюго, Петра Чайковского, Данте Алигьери, Михаила Глинки. Также здесь появилась городская скульптура - «Памятник Всем Влюбленным» в виде серебряного сердца с колокольчиками. Место: Каретный ряд, 3

Как «Рабочего и колхозницу» одевали и раздевали В 1998 году страна находилась в стремительно ухудшающемся экономическом положении. Памятник находился в аварийном состоянии, за ним никто не ухаживал. Активисты из текстильного объединения «Монолит» решили привлечь внимание к такому безобразному положению дел и одели монумент в цвета российского триколора. Рабочему — синий комбинезон, колхознице — красный сарафан.

В таком виде памятник простоял 4 дня, а затем спасателям и пожарным пришлось его «раздевать».

Вторая жизнь монумента имеет много коллизий, в том числе и драматических. В конце ХХ века многочисленные комиссии признали состояние памятника критическим. В 2003-м он был демонтирован и отправлен на реставрацию. Градоначальник Юрий Лужков обещал вернуть его на место в 2005-м, но износ монумента оказался катастрофическим, и денег и времени на его восстановление требовалось намного больше. Опять всё замело...

Лишь после того как конкурс на реставрацию и установку выиграла Елена Батурина, супруга мэра Москвы, дело сдвинулось с мёртвой точки. И 28 ноября 2009 года был открыт павильон, на котором возвышалась знаменитая композиция «Рабочий и колхозница». Здание высотой под 35 метров и 66 метров длиной (похожее, кстати, на павильон СССР по проекту Борис Иофана) сегодня стало местом паломничества гостей столицы и самих москвичей. Ежедневно сюда приходят сотни людей, чтобы сделать селфи на фоне грандиозной скульптуры. А наверху, у самых ног знаменитых пролетариев, летом проходят концерты молодёжных групп под общим названием «Музыка на крыше», и пользуются большой популярностью.

Знаменитый Карандаш По адресу улица Ефремова, 12, стр. 2, прямо у входа в Дом союза цирковых деятелей России, стоит очень милый памятник Карандашу и Кляксе. Его установили именно здесь, потому что в этом доме много лет жил и работал Михаил Румянцев, который выступал на арене в образе клоуна Карандаша. Кстати, с Михаилом Рмянцевым начинал свою карьеру и Юрий Никулин.

Ну а памятник Юрию Никулину все, наверное, знают. Он стоит у цирка на Цветном бульваре

Одна из самых необычных статуй Советского Союза, 1925 г. Правда, когда его снесли не знаю.

«Балерина» в парке Горького За Главным входом расположена скульптура «Балерина», созданная в 1938 году Е.А. Янсон-Манизер. Моделью для создания образа стала солистка Большого театра, знаменитая Галина Уланова.

Ломоносов на пути из Холмогор в Москву. Скульптурная композиция установлена в преддверии празднования 300-летия со дня рождения М. В. Ломоносова. В 1730 г. по этой дороге Михайло Васильевич держал свой путь из Холмогор в Москву вместе с рыбным караваном.

Ломоносов изображен юным крестьянским мальчиком в валенках, шапке и тулупе. Фоном фигуры является декоративная стенка, украшенная предметами, напоминающими о научной деятельности ученого: глобус и телескоп символизируют астрономию; набор колб и мензурок — химию; бумажный свиток, книга и гусиное перо — образование. Памятник этот был установлен в 2011 году, к 300-летию со дня рождения великого русского учёного. Вернее, это даже не памятник, а целая скульптурная композиция, причём - весьма (даже очень весьма!) необычная. Необычно здесь всё: материал (сваренные листы металла), бревенчатые колья - этакая городская ограда с тремя окнами, символизирующими три области, в которых Михаил Васильевич добился наибольших успехов - астрономию, химию и образование. Хотя современники говорили о нём прежде всего как о “главном пиите России”.

Автор этой композиции - скульптор Андрей Асерьянц. Его работы хорошо известны жителям северо-западного района Москвы, да и геокешерам тоже. Ростокинский Дворник Асерьянца является шагом одного из тайников, а его же “Знакам зодиака” в Свиблово и вовсе отдельный тайник посвящён. Вот и занимался бы знаками зодиака, а не лез бы к изображению исторических лиц. Правда есть люди, которым нравится такой памятник.

Хуже может быть только вот такой памятник Есенину. В Москве к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина открыли памятник поэту — теперь его можно увидеть во дворе Музея С.А. Есенина, открытом в 1995 году в доме № 24 по Большому Строченовскому переулку, где он жил и был прописан с 1912 по 1918 годы. Свою работу автор — скульптор Григорий Потоцкий — назвал «Реквиемом по Есенину» или «Ангелом русской поэзии». «Есенин – это ангел со сломанными крыльями… Это наша боль. Его поэзия – отражение великой печали и великой красоты русского народа», — провозгласил он на открытии.

Однако у пользователей сети памятник вызвал не столько боль, сколько гнев и раздражение — они не оценили фигуру с крыльями вместо рук, падающую навзничь. «Больше никому не показывайте! Срочно уберите», «Первое чувство, которое возникает, смотря на это — отвращение», «Это был единственный вариант?» — такие мнения высказывались в соцсетях. Впрочем, какое время было, такие и памятники ставили.

Временный памятник Чапаеву На этом снимке 1935 года запечатлен временный памятник, который был установлен на Манежной площади в честь выхода фильма братьев Васильевых: «Чапаев». Скульптура, на самом деле, не получила особо теплого отклика у москвичей. Образ самого Василия Ивановича москвичи вообще сравнивали со стариком Хоттабычем.

Памятник Островскому В Москве перед Малым Театром установлен памятник А.Н. Островскому, все 48 пьес которого были поставлены в этом театре. С этим памятником связана одна интересная городская легенда. Дело в том, что московские студенты прошлых лет были уверены, что иногда этот строгий памятник писателя улыбается. И вроде бы это просто смешная легенда, у которой, конечно, нет никаких доказательств, но вот Гиляровский, присутствовавший на открытии этого памятника, в своей книге «Москва и москвичи» написал: «И Островский радостно смотрит на окружающих его». Открыт он был в 1929 году

Памятник Валерию Чкалову.

На территории парка культуры и отдыха «Ходынское поле» появился еще один знаковый символ героики отечественной авиации. Здесь состоялось торжественное открытие монумента летчику-испытателю, кавалеру двух орденов Ленина, ордена Красного Знамени, Герою Советского Союза комбригу Валерию Павловичу Чкалову. Памятник, безусловно, хорошо. Да вот автор... Автор, конечно, Салават Щербаков. Пропорции, анатомия, учитывание перспективного искажения больших отдаленных предметов — ну, знаете, те штуки, которые древние греки изобрели 2600 лет назад... — нет, зачем они тут? Впрочем, как и всегда у нас.

Грот Дианы со статуей. Статуя Дианы работы скульптора Александра Сусликова в парке "Царицыно".

В начале XIX века Царицынский парк был украшен не только павильонами, беседками и мостиками, но и другими «художественными затеями» - гротами, статуями и декоративными вазами. Они приятно декорировали основные дорожки и радовали взоры публики. Все эти парковые украшения известны по литературным описаниям и архивным документам, но не сохранились, увы, до нашего времени.

В ходе реконструкции парка в 2005-2007 годах были открыты археологические остатки большого грота на береговой дорожке Верхнего пруда у подножия холма под павильоном «Миловида». Это основательное сооружение состояло из трех земляных ниш, убранных внутри разноцветными каменьями, ракушками и кореньями. В будущем это примечательное произведение русского садово – паркового искусства XIX века предполагается восстановить по архивным свидетельствам.

К настоящему времени воссоздан небольшой грот по «Утренней дорожке». Он сложен из красного кирпича и белого камня на склоне холма под павильоном «Нерастанкино». В этом вновь возникшем царицынском гроте укрылась теперь статуя работы скульптора Александра Сусликова. Достойная работа.

Памятник студенческим приметам в парке 850-летия Москвы.

С большим юмором

Памятник помогает студентам сдавать экзамены. Для этого нужно встать на пятикопеечную монету в центре гранитного круга и потереть его подошвами ботинок. Раньше у памятника было два башмака с двумя пятаками внутри, но сейчас они неизвестно куда исчезли.

А чтобы сдать экзамен или сессию на «5» нужно было встать в башмаки и бросить монету в центр большой монеты или, стоя спиной к гранитному кругу, бросить монету через плечо и попасть ею на аббревиатуру своего ВУЗа.

Памятник создателям славянской письменности 24 мая в 1992 году, в День славянской письменности и культуры, в Ильинском сквере открыли памятник создателям славянской письменности – греческим монахам-просветителям Кириллу и Мефодию.

На лицевой стороне постамента нанесена надпись на старославянском языке. Создатели памятника, увы, не так хорошо владели старославянским, как их предки, поэтому из-за смешения языков в некоторые слова вкрались досадные ошибки! Ну это не первый ляп в памятниках.

Памятник фронтовой собаке В годы Великой Отечественной войны фронтовые собаки подорвали более 300 фашистских танков, доставили свыше 120 тысяч боевых донесений, вынесли с поля боя около 700 тысяч раненых.

В честь их был создан памятник фронтовой собаке. Памятник был создан скульптором Андреем Коробцовым (он - автор монумента Советскому солдату на Ржевском мемориале).

Собаку с санитарной сумкой на спине (в ней находились медикаменты) можно увидеть и погладить рядом со зданием Российского военно-исторического общества. Изначально скульптуру разместили на Поклонной горе, но позже перенесли в Петровский переулок.

Военный инструктор с собакой С 1924 года на этом же месте в Терлецком парке располагался известный кинологический питомник «Красная звезда», где тренировали собак по 11 специальностям. С 1941 по 1945 год этими собаками было уничтожено более 300 немецких танков, обнаружено порядка 4 миллионов взрывных устройств, вывезено с поля боя более 650 тысячи раненых, уничтожено около 6 тысяч фашистов!

Скульптура, исполняющая желания. Недалеко от ТК "Охотный ряд" расположена скульптура старика, которому в руки попала говорящая золотая рыбка. В народе ее наделили волшебными свойствами. Говорят, что она исполняет желания, но не больше трех в день, поэтому приходить к героям сказки А. С. Пушкина стоит с утра. В теплое время года, когда фонтаны работают, подобраться к сказочным персонажам может быть непросто, т.к. расположены они на небольшом островке. Но к нему вполне можно перепрыгнуть или просто пройти вброд. Для исполнения желаний всего-то нужно потереть руки старика, а затем рыбью спинку и сказать вслух: «смилуйся государыня-рыбка» и произнести свое желание. Или можно сразу три, если мы в этот день встали рано и оказались возле Пушкинских героев первыми. Кстати, известно, что знаменитый классик для создания своих сказок использовал древние славянские легенды, имеющие сакральный смысл. Судя по затертым следам на памятнике, в чудо верят многие москвичи

Памятник первому и последнему царю династии Романовых. Установлен на территории Новоспасского монастыря в 2013 году.

Трогательный памятник между зданием Белорусского вокзала и железнодорожными путями В 2014 году установили памятник «Прощание славянки» - солдата и девушку, которая провожает его на фронт.

Интересно, что скульптор Сергей Щербаков при работе над этой скульптурой вдохновлялся сценой из фильма Михаила Калатозова «Летят журавли».

Откуда в Москве памятник водолазу? Возможно, вы замечали, что на Пушкинской набережной в Парке Горького есть очень необычный памятник – памятник водолазу. На самом деле, он установлен не просто так для красоты. В 1937 году Вера Мухина хотела создать 40-метрового водолаза, который играл бы роль маяка в Балаклавской бухте. Но эту идею так и не воплотили в жизнь. Поэтому Леонид Тишков создал 3-метровую скульптуру в 2016 году с мигающей лампой «в ритме сердца», напоминая о задумке Веры Мухиной.

Швейцарский архитектор Ле Корбюзье вальяжно рассматривает начертанный на гранитной плите проект "идеального города". Корбюзье разрабатывал генплан реконструкции Москвы 1930-х гг. По его мысли историческую радиально-кольцевую систему столицы нужно было упразднить. Следовательно, нужно было снести весь центр Москвы, оставив только Кремль и Китай-Город. Новый административный центр следовало построить на севере, в центре – возвести жилые районы, а еще южнее - промышленные предприятия.

От этой идеи отказались. А Корбюзье построил в Москве лишь одно здание – дом Центросоюза на Мясницкой. Ныне там размещается Росстат. Именно под стенами этой постройки в 2015г. и поставили памятник швейцарскому зодчему.

Памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону Очередной памятник, который "исполняет" желания. Кто-то придумал целый ритуал для этого. Нужно сесть на скамейку рядом с Ватсоном, загадать желание и сказать «Это элементарно, Ватсон», а потом потереть трубку Шерлока Холмса.

Смоленская набережная, 10

Очередная нелепость

Этот странный памятник установили на Саввинской набережной в конце 2018 года. Скульптор Сергей Червонский изобразил рог единорога, пробивающий люк, под которым спрятан тайный ход из Новодевичьего монастыря.

По преданию где-то здесь зарыты сокровища тамплиеров, которые и охраняет сказочное животное. Найти их не получится, но можно потереть рог на удачу или опустить в специальное отверстие монетку для денежного благополучия.

Скульптуры детям Декоративные скульптуры перед Московским государственным детским музыкальным театром, 1980 год. Впрочем, они не пропали. Их отреставрировали в 2023 году, когда полностью обновляли парк 40-летия ВЛКСМ — объект культурного наследия регионального значения.

Памятник Грибоедову на Чистых прудах. В 1928 году в Москве задумали увековечить Грибоедова к столетию его смерти. Объявили конкурс проектов, но ни один из представленных шести не устроил жюри — вознамерились искать дальше.

В феврале 1929 года скульптор К. Л. Луцкий подарил городскому совету красивый горельеф писателя, который временно установили на Сретенском бульваре. Горельеф торжественно открыли 17 февраля, рядом поставили валун с автографом Грибоедова на Новинском бульваре. Тем не менее монументной скульптуры так и не появилось, горельеф исчез уже к концу 1930-х.

В 1958 году готовились отметить 130-летие гибели Грибоедова. Скульптор Аполлон Мануйлов и архитектор Александр Заварзин создали гипсовую модель высотой 8 м, протестировали её у МГАХИ в Товарищеском переулке . Бронзовую статую отливали в Ленинграде, и уже 27 июня 1959 года она заняла место на Чистопрудном бульваре — возле дома, где Грибоедов жил в 1823–24 годах (Мясницкая, 42) Сегодня.

Памятник Олегу Табакову на Малой Сухаревской.

Памятник Владимиру Великому Изначально памятник планировали установить на Воробьёвых горах, но из-за большого веса монумента (350 тонн) локацию пришлось пересмотреть. Городские власти провели голосование, и жители Москвы самостоятельно выбрали место для возведения памятника — Боровицкая площадь.

Боровицкая площадь

Памятник Владимиру Высоцкому Памятник Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре был установлен в 1995 году — пятнадцатую годовщину смерти русского поэта, барда, актера театра и кино.

Он был торжественно открыт именно на площади Петровские ворота, вопреки словам из одной его песни «не поставят мне памятник в сквере, где-нибудь у Петровских ворот...». Символичен и факт, что в скульптуре отсутствует такая деталь, как лента, на которой должна держаться гитара. Кажется, что инструмент мистическим образом приклеен к спине артиста.

Памятник играющим тигрятам на Мясницкой В Москве на улице Мясницкой есть забавный бронзовый памятник - два тигренка, играющих с ежом. Памятник был создан скульптором Петром Чегодаевым и установлен в день 172-летия Русского географического общества. Предназначение скульптуры в том, чтобы привлечь внимание к проблеме исчезновения амурских тигров. Фигуры выполнены из бронзы в натуральную величину. В основе сюжета композиции — снимок дикой природы, сделанный фотоловушкой.

ул. Мясницкая, д.40

Как в Москве передвинули памятник Пушкину Первоначально монумент стоял вдали от шумной центральной магистрали — Тверской улицы, в тихой глубине одноименного бульвара.

Памятник простоял на своем месте 70 лет, пока власти не решили передвинуть его на Страстную площадь на место снесенной колокольни Страстного монастыря. В 1950 г. задуманное осуществили. При этом его водрузили на более мощный бетонный фундамент, значительно увеличивший высоту монумента. Сегодня

И пока все. Но как-нибудь продолжу.

