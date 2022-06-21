Таким ли уж был "свихнутым" на безопасности Сталин?

Несмотря на охрану Сталина, к нему в поезд каким-то образом подсели "зайцы" - сбежавшие уголовники.

О подозрительности Сталина и драконовских мерах его безопасности рассказывают такие невероятные вещи, что невольно закрадывается мысль о маниакальных наклонностях того, кого так усердно охраняли. Однако в реальности вырисовывается совсем другая картина.

Охрана руководителя государства

Сталина конечно же охраняли. А как иначе. Все делалось с умом. Чье-то разгильдяйство могло закончиться катастрофой для страны без преувеличения. Такова была значимость Сталина как руководителя в те времена.

Более того, не считал бы лишним предусмотреть и двойника на случай, если теракт достиг бы цели. Но тема с двойниками отрицается всеми источниками, имевшими отношение к охране Сталина. Слухи и домыслы не в счет, мои в том числе.

Охота за Сталиным велась с момента осознания иностранными разведками его действительной роли в управлении СССР. Достаточно было убрать одну фигуру и ситуация на мировой шахматной доске изменилась бы кардинально.

Пренебрегал

Сталин к собственной охране не сразу отнесся с должным вниманием. Не любил опеки. До начала тридцатых годов генсек, живший в то время в Кремле, в Потешном дворце (квартира № 1), ходил на работу в свой кабинет, расположенный на пятом этаже дома № 4 по Старой площади, пешком.

Еще в 1927 году после принятия постановления Политбюро «О мероприятиях в связи с белогвардейскими выступлениями» к полутора десяткам руководящих сотрудников ЦК, в том числе и Сталину, были прикреплены охранники. Сталина три с лишним года охранял Иван Францевич Юсис, комиссар особых поручений Спецотделения Коллегии ОГПУ. Да и сам Кремль в двадцатые годы был не столь уж строго «зарежимленным». В нем в те годы жили и работали более пяти тысяч людей, и стопроцентно изолировать вождей от несанкционированного общения с народом было практически невозможно.



Однако после покушения в ноябре 1931 года, которое имело все предпосылки, чтобы стать успешным, с этими прогулками было покончено. Сталин предпочитал пешие прогулки, в частности не хотел менять привычки ходить из Кремля в здание ЦК ВКП(б) на Старую площадь с минимальной охраной. В 1930 году было принято решение перевести часть Секретного отдела ЦК, в том числе и кабинет генерального секретаря, в Кремль.Однако после покушения в ноябре 1931 года, которое имело все предпосылки, чтобы стать успешным, с этими прогулками было покончено. Самого же Сталина обязали немедленно прекратить передвижение по городу пешком. Но он еще больше года нарушал решение Политбюро. Прогулки вождя по столице закончились только после того, как Сталина ознакомили с протоколом допроса террориста Платонова-Петина, с которым он случайно встретился 16 ноября 1931 года на Ильинке. В записке ОГПУ на имя вождя, приводимой в книге С.В. Девятова, А.Н. Шефова и Ю.В. Юрьева «Ближняя дача Сталина», есть цитата из нее: 16 ноября, проходя с нашим агентом в 3 часа 35 мин дня по Ильинке около д. 5/2 против Старогостинного двора, агент английской разведки случайно встретил Вас и сделал попытку выхватить револьвер. Как сообщает наш агент, ему удалось схватить за руку указанного англоразведчика и повлечь за собой, воспрепятствовав попытке. Тотчас же после этого названный агент англоразведки был нами секретно арестован. На записке имелась резолюция: «Пешее хождение по Москве т. Сталину надо прекратить». Ниже стояли подписи Молотова, Кагановича, Калинина, Куйбышева и Рыкова.

Покушение

Выходил из Спасских ворот и по Ильинке шел в сторону нынешней станции метро «Китай-город». На многих фотографиях того времени Сталин с коллегами – Кировым, Ворошиловым и другими в сопровождении одного-двух охранников свободно гуляет по центру Москвы.

Сталин, как обычно, шел в дневное время по Ильинке. Около Гостиного двора с ним поравнялся человек, который шел навстречу. Он прошел так близко, что даже задел рукой человека, шедшего рядом со Сталиным. Позже на допросе Платонов-Петин, бывший белогвардеец, завербованный английской разведкой, скажет:

"...Первая моя мысль была выхватить револьвер и выстрелить. Но я был в этот день не в куртке, а в пальто. А револьвер был в кармане штанов под пальто. Я понял, что раньше чем я выстрелю, меня схватят. Пройдя несколько шагов, я подумал, не вернуться ли мне…»

Заместитель председателя ОГПУ Акулов уверял Сталина, что встреча была случайной. И тем не менее, она состоялась. Покушение не удалось только потому, что в группу Платонова-Петина уже внедрили своего агента, чекиста. Он то и схватил Платонова-Петина за руку, когда тот уже вытаскивал пистолет, чтобы выстрелить с близкого расстояния.

Халатность

Покончив с прогулками по Москве, Сталин некоторое время сохранял относительную для себя свободу перемещения на отдыхе.

В сентябре 1933 года Сталин совершал морскую прогулку на катере. С берега послышались выстрелы. Сидевший рядом Власик, закрыл Сталина собой. Выяснение обстоятельств исключило покушение, но на повестку дня вышел другой, не менее серьезный и опасный фактор - халатность и разгильдяйство. Несогласованность действий погранслужбы с охраной Сталина едва не привели к непоправимым последствиям - его могли ранить или застрелить свои же пограничники. Был еще ряд покушений и не только на Сталина.

Кадры

Однако самым вероятным местом для покушения все же считался Кремль, где Сталин проводил больше всего времени. Наличие большого числа не только охранных, но и хозяйственных служб, давало широкие возможности для вербовки. Учитывая это, подбор кадров был строгим и многоступенчатым. За сотрудниками наблюдали практически все время, пока они находились при исполнении вплоть до увольнения по той или иной причине. Под подозрение в разное время попали: командир полка спецназначения Управления коменданта Московского Кремля Азаркин, комендант Мавзолея Тренин, бывший комендант Кремля Ткалун, заместителя коменданта комбрига Кондратьева. В ноябре 1938 года покончил самоубийством вновь назначенный комендант Кремля Рогов.

Другие покушения

В 35-ом году советского лидера чуть было не убили. Случилось это в кремлевской библиотеке. Стреляла некая Орлова-Павлова – потомок графского рода. Сталин чудом не пострадал. Как выяснилось, заговор организовали его соратники – Енукидзе и Петерсон. Чекисты распутали дело, которое назвали «Клубок». Всех арестованных расстреляли. Авель Енукидзе и Рудольф Петерсон

В марте 38-го года Сталина пытались убить, когда он прогуливался по территории Кремля. Через пропускной пункт по фальшивым документам удалось пройти военнослужащему тульского гарнизона – лейтенанту Данилову. На допросах он признался, что хотел отомстить за расстрел маршала Тухачевского.

В 38-ом году японская разведка разработала план под кодовым названием «Медведь». Охота велась на Сталина. А готовил её беглый начальник Дальневосточного управления НКВД Генрих Люшков. Предполагалось, что несколько белогвардейцев из «Союза русских патриотов» уничтожат советского вождя во время его отдыха на Черном море. Когда он будет принимать лечебные ванны и останется в комнате один. Однако при переходе турецко-советской границы несколько диверсантов были убиты, остальные вернулись обратно. О плане «Медведь» стало известно из донесения нашего разведчика, работавшего на территории японского марионеточного государства Маньчжоу-Го. Он же сообщил о новой задумке японцев, которые намеревались заложить мину замедленного действия под Мавзолей Ленина. Адская машина должна была сработать Первого мая 1939-го года и покончить со всем руководством СССР сразу. Чекисты усилили охрану Красной площади и у японцев ничего не получилось. Генрих Люшков был осужден заочно, но расстреляли его японцы в 1945 году, опасаясь, что он попадет в руки союзников и расскажем им уже их военные секреты.

Но спустя три с половиной года, в ноябре 1942 года – на главной площади страны прозвучали выстрелы. Савелий Дмитриев открыл стрельбу по правительственной машине, которая выехала из Спасских ворот Кремля. Но это был персональный автомобиль Наркома внешней торговли Анастаса Микояна. Охрана быстро обезвредила стрелка. Никто не пострадал. Следователям так и не удалось выяснить причину покушения. Стрелка признали психически больным. Спустя восемь лет по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР его расстреляли.

Тем временем, немцы разработали операцию для устранения сразу трех лидеров антигитлеровской коалиции, которые в 43-ем году собирались на Тегеранскую конференцию. Но главной мишенью был, конечно, Сталин. План назывался «Большой прыжок». Его реализацию поручили опытному диверсанту Отто Скорцени. Однако о планах немцев стало известно советскому разведчику Николаю Кузнецову. Николай Кузнецов

Николай Кузнецов был кадровым сотрудником советской разведки и начал службу в ней еще в 1938 году. Его чисто арийская внешность, изумительная способность перевоплощаться, блестящее знание немецкого языка и Германии не могли остаться незамеченными. Его долго готовили и забросили в тыл к немцам только в 1942 году. Кузнецов отменно сыграл роль обер-лейтенанта вермахта Пауля Зиберта.

В разговоре с ним один немецкий офицер предложил рассчитаться с долгом ему иранскими коврами, которые он собирался привезти из командировки в Тегеран. Эта информация была отправлена в Центр. Проанализировав её, контрразведка поняла, что готовится диверсия.

Павел Судоплатов писал:

“Медведев и Кузнецов установили, что Скорцени готовит группу нападения на американское и советское посольства в Тегеране, где в 1943 году должна была состояться первая конференция «большой тройки». Группа боевиков Скорцени проходила подготовку возле Винницы, где действовал партизанский отряд Медведева.

Кузнецов установил дружеские отношения с офицером немецкой спецслужбы Остером. Задолжав Кузнецову, Остер предложил расплатиться с ним иранскими коврами, которые собирался привезти в Винницу из деловой поездки в Тегеран. Это сообщение, немедленно переданное в Москву, совпало с информацией из других источников и помогло нам предотвратить акции в Тегеране против «большой тройки”». Планы вермахта были сорваны

Очень тщательно готовили гитлеровцы еще одно покушение на Сталина в 1944-ом году, когда Красная Армия наступала по всем фронтам. Сверхсекретную операцию разрабатывал разведывательно-диверсионный орган «Цеппелин». Реализовать план должны были - Петр Шило и его любовница Адамичева. Петр Таврин (справа) и один из руководителей «Цеппелина» Хенц Грефе

Командир взвода Красной Армии Шило добровольно сдался в плен и согласился сотрудничать с гестапо. Его направили в специальную школу для подготовки к диверсионной работе. По разработанной немцами «легенде», Шило получил фамилию Таврин. По документам, он был майором СМЕРША. Ему отдали награды захваченного в плен генерала Ивана Шепетова – Орден Ленина и Золотую Звезду Героя. Именно они и привели к провалу диверсанта. Хотя казалось, что гитлеровцы предусмотрели практически всё. Немецкие хирурги сделали Таврину несколько пластических операций, чтобы создать иллюзию залеченных боевых ранений. В типографии отпечатали фальшивые номера газет «Известия» и «Правда» с очерками о подвигах Таврина, указами о его награждении и даже с портретами «героя». Для выполнения задания немцы изобрели аппарат «панцер-кнакке», который крепился к руке и был незаметен под шинелью. 30-ти миллиметровый снаряд, выпущенный из стальной трубки, обладал убойной силой. Он мог пробить броню с расстояния в 300 метров. Для запасного варианта Таврина снабдили взрывным устройством, вмонтированным в портфель. С ним он должен был попасть на торжественное заседание в Кремле по случаю годовщины Октябрьской революции. Пригласительный билет обещали достать другие агенты в Москве.

Для переброски диверсантов через линию фронта немцы сделали специальный самолёт. Он имел современное навигационное оборудование, и ему не нужна была подготовленная полоса для посадки и взлета. Благодаря каткам-гусеницам с каучуковым покрытием машина могла приземлиться даже в болотистой местности.

Но реализация операции по убийству Сталина сразу пошла не по плану. Еще в воздухе самолет был обстрелян нашими зенитками, получил повреждения и сел на 150 километров раньше намеченной точки. С трапа съехал советский мотоцикл «Урал» с двумя агентами и устремился к столице. А летчики пешим ходом отправились в обратную сторону. Вскоре их задержали, а на трассе Ржев – Москва остановили мотоцикл для проверки документов его водителя и пассажирки. Подозрения у старшего группы вызвало то, что всю ночь шел дождь, а мотоцикл и его седоки были совершенно сухие. Хотя они сказали, что едут издалека. Тогда Таврину и его спутнице предложили передохнуть в доме неподалеку. Вот здесь и произошел провал немецкой операции. Таврин зашел в помещение и снял кожаный плащ. Награды на его гимнастерке были прикреплены согласно прежнему порядку их ношения. О новом он не знал. Кстати, Таврин подставился еще на подготовительном этапе операции, когда заказал себе кожаный плащ, в которых, как он знал, любили ходить в СССР сотрудники особых отделов. Портной оказался связанным с подпольем. И в Москву сразу ушло сообщение о том, что некий человек принес в ателье кожу для пошива с советскими клеймами. Поэтому диверсантов ждали, но не знали, когда они прибудут. После обыска коляски мотоцикла всё стало ясно. Таврина и его сообщницу арестовали. Но не расстреляли, а затеяли с гитлеровской разведкой радиоигру под кодовым названием «Туман». Немецкий разведцентр регулярно получал радужные шифровки о том, что задание скоро будет выполнено. Так продолжалось несколько месяцев – до марта 45-го года, когда в Берлине поняли, что затея убить Сталина провалилась. За поимку немецких шпионов глава СМЕРШа Виктор Абакумов был награжден Орденом Кутузова Первой степени. А ведь по уставу такую награду давали только за успешную фронтовую операцию. В 54-ом году – после смерти Сталина - Абакумова расстреляли.

Были и другие случаи, очень похожие на покушения. Однако доказать это не удалось. Например, в августе 1931-го года при проезде через Ривьерский мост в Сочи в легковушку, в которой сидели Сталин и Ворошилов, врезался грузовик. Охрана открыла огонь, но шофер удрал. Когда его нашли, выяснилось, что он был пьян и посягать на жизнь любимого вождя не собирался.

Несколько раз Иосифа Виссарионовича пытались взорвать. В 33-ем году его спас тогда Первый секретарь ЦК компартии Грузии Лаврентий Берия. Он посоветовал Сталину пересесть в другую машину. Та, в которой ехал вождь, взорвалась на мосту через реку и упала в пропасть.

Через два года Сталин снова приехал в Грузию на отдых к матери. Но вынужден был прервать его. Охрана разоблачила заговор грузин, которые считали, что Иосиф предал дело Ленина.

Историки предполагают, что и катастрофа самолета «Максим Горький» была неслучайной. Самая большая тогда воздушная машина, могла принять на борт 72 пассажира. В день трагедии – 18-го мая 35-го года - на самолете разрешили прокатить членов семей его создателей. Полет сопровождали два самолета. С одного велась киносъемка, а летчик другого совершал вокруг «Максима Горького» фигуры высшего пилотажа. И вот, находясь в высшей точке «мертвой петли», истребитель потерял скорость, завис и рухнул на пролетавшего под ним гиганта. Для обывателей всё списали на несчастный случай. Но есть версия, что на самолете должны были лететь руководители страны. А летчик Николай Благин намеренно протаранил самолет, не зная, что их там нет.

Все покушения на Сталина закончились провалом. И, тем не менее, есть предположения, что умереть ему всё-таки помогли. Когда первого марта 1953-го года у вождя случился инсульт, охрана не беспокоилась о его самочувствии несколько часов. Врачей также вызвали с большой задержкой.

Посторонние в поезде Сталина

Превентивные меры, успешная работа контрразведки давали свои результаты, обеспечивая безопасность первого лица на должном уровне. И тем не менее известен случай, который трудно объяснить.

Делегация СССР во главе со Сталиным в 1943 году должна была ехать в Тегеран. Литерный состав № 501, в котором находился Сталин, шел по маршруту через Рязань в Сталинград, далее поворот на Котельниково и через Кизляр до Баку. вагон литерного поезда Сталина в наше время

В целях конспирации максимально уменьшили состав паровозной бригады, оставили двоих - машиниста и одного помощника. Локомотивный паровоз заправлялся мазутом. Оцепление из сотрудников НВКД расположилось на всем протяжении пути, которые осматривались с минимальными интервалами.

И все же при всех мерах предосторожности случилось невероятное - во время ночной остановки на станции Голутвин Московско-Рязанской железной дороги в состав подсели трое неизвестных и поехали. Их обнаружили, но не сразу. Ничего подозрительного при них обнаружено не было. Состав немедленно проверили самым тщательным образом и отправили по маршруту дальше. Нарушителей доставили в Рязань. На допросе установили личности всех троих. Это оказались... беглые уголовники.

Рассказали Сталину про "зайцев" в его поезде или нет, не известно. Скорее всего нет. Потому, что во время поездки в Потсдам он выходил на каждой станции, прогуливался к паровозу, чтобы пообщаться с машинистом, о чем тот впоследствии сам рассказывал в своих воспоминаниях. Но это уже другая история.

О случае с уголовниками в литерном № 501 долгое время ничего не сообщалось. И сейчас сведения остаются скудными, давая основания для фантазий и домыслов.

Не так давно этот случай описал Николай Стариков и что вскоре после этого случая в небе показалась целая эскадрилья немецких самолетов, которые пролетели на высоте меньше километра, не обратив на состав внимания, не заметив. (https://nstarikov.ru/liternyj-poezd-tovarishha-stalina-118956).

Не покушение

Что интересно, на обратном пути Сталин сделал остановку в Сталинграде, захотел своими глазами увидеть разрушения. Бронированный автомобиль перемешался медленно, мешали завалы и неразминированные участки. Сталинград

Сталину несколько раз предложили прервать осмотр, но он настаивал на продолжении. На одном из перекрестков в машину что-то ударило и чуть не перевернуло, но многотонный лимузин устоял. Подоспевшая охрана вытаскивала из кабины грузовика, который выехал наперерез и ударил в бок автомобиля Сталина, перепуганную женщину.

При первом осмотре места происшествия проверка ничего подозрительного не выявила. Сталин вышел из машины, подошел к женщине. Увидев Сталина, она перепугалась еще больше, начала осознавать, в чем ее могли заподозрить. Сталин заговорил с женщиной. Точных слов история не сохранила. Можно представить, что могло быть сказано им в тот момент, сопоставив несколько вариантов, о которых писалось в разное время и рапзными людьми.

- Не надо так волноваться. С моим автомобилем ничего не случилось. А ваш можно отремонтировать. Вы не виноваты. Виновата война.

Источник сюжета с "уголовниками" довольно-таки с серьезного ресурса: http://fso.gov.ru/archives/2467/

https://zen.yandex.ru/media/id/5f009eab84a801506ee3ccfa/nesm...

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1692177.html?view=com...

https://www.kp.ru/daily/25648.4/812212/

https://ussrlife.blogspot.com/2013/11/blog-post_27.html

https://www.kp.ru/daily/26511/3522497/