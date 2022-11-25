Как Дмитрий Лавриненко отомстил за смерть генерал-майора Панфилова

Дмитрий Лавриненко

Первое, что приходит на ум, когда слышишь словосочетания танкист-ас, так это имя Дмитрия Лавриненко. Да это и понятно, буквально за несколько первых месяцев Великой Отечественной войны Дмитрий Лавринеко стал абсолютным рекордсменом в уничтожении немецкой бронетехники.

Кстати, его рекорд в 52 уничтоженных танка до концы войны никто так и не смог побить.

Кто он Дмитрий Лавриненко?

Вот как о Лавриненко вспоминал полковник в отставке П. А. Заскалько:

«С Дмитрием Лавриненко мы воевали вместе с первого дня войны. А встретили её в Станиславе, ныне Ивано-Франковск, где служили в одной роте 15-ой танковой дивизии.

Внешне он мало походил на лихого вояку. По натуре был очень мягким и добродушным человеком. В первые дни войны Дмитрию не повезло — его танк вышел из строя. При отступлении мы хотели уничтожить неисправные танки. И тут вдруг наш тихий Лавриненко встал на дыбы: «Не отдам машину на смерть! Она после ремонта ещё пригодится». И добился-таки своего. Как ни тяжело было, отбуксировал танк и сдал в ремонт. Когда же в Сталинграде получал новую машину — тридцатьчетвёрку, сказал: «Ну, теперь я с Гитлером рассчитаюсь!»

☝ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

В середине ноября 1941 года Дмитрий Лавриненко спас жизнь самому тов. Сталину. Читайте об этом ЗДЕСЬ.

С июня 1941 по декабрь 1941 года на долю старшего лейтенанта Лавриненко выпало немало трагических событий. Одно из них – смерть генерала И.В. Панфилова. Генерал-майора Панфилова убили на глазах Лавриненко, чего он, конечно же, не смог простить фашистам.

Генерал И.В. Панфилов в Гусенево

Смерть генерал-майора Панфилова

В тот день, 18 ноября 1941, года генерал Панфилов принимал у себя в землянке группу корреспондентов из Москвы.

В это же самое время около двух десятков немецких танков в сопровождении пехоты предприняли попытку окружить деревню Гусенево, где находился КП Панфилова. Генерал поспешил на выход, но, не успев подняться на последнюю ступеньку землянки, упал, сраженный осколком от немецкого снаряда, который попал ему прямо в висок.

В нескольких метрах от Панфилова находился старший лейтенант Лавриненко. Он видел, как боевые товарищи склонились над генералом. Кто-то из охраны штаба прокричал: «Генерала убили!».

Колонна немецких танков под Москвой

Не прошло и пяти минут, как на шоссе в непосредственной близости от деревни появились восемь немецких танков.

Как Дмитрий Лавриненко отомстил за смерть генерала Панфилова

- В танк! Быстро, - крикнул Лавриненко своему экипажу.

Очень ярко последующие события описывает Михаил Барятинский.

«То, что произошло дальше, могло случиться только в момент наивысшего эмоционального накала. Танкисты были настолько потрясены гибелью Панфилова, что действовали, вероятно, в этот момент не по тактическому расчету, а скорее повинуясь инстинкту мщения. Как одержимые помчались они навстречу немецким машинам. Танкисты противника на какое-то мгновение растерялись. Им показалось, что советский танк идет на таран. Но вдруг машина остановилась в нескольких десятках метров от колонны противника как вкопанная. Семь выстрелов в упор – семь чадных факелов. Лавриненко опомнился, когда заело спусковой механизм пушки и он никак не мог сделать выстрел по удиравшей восьмой машине».

М. Барятинский. "Танковые асы Сталина"

После чего Лавриненко открыл люк танка и стал расстреливать из пистолета катающихся по снегу немцев, которые пытались сбить пламя со своих комбинезонов. После чего он бросился вдогонку тем фашистам, которые попытались скрыться в близлежащем лесу.

Экипаж Дмитрия Лавриненко

И только крик радиста Шарова: «Танки!», - остановил обезумевшего Лаврененко, и тот вернулся назад в машину.

Не успел командир закрыть люк, как по броне ударил немецкий снаряд и в борту зазияла пробоина.

Водитель Бедный был мертв. Радисту Шарову осколок попал в живот. Его попытались вытащить наружу, но он тут же скончался.

Ровно через месяц, 18 декабря 1941 года будет убит и сам Дмитрий Лавриненко, и тоже от осколка снаряда.

Наградной лист на Лавриненко Дмитрия Федоровича

22 декабря 1941 года старший лейтенант Лавриненко был награжден орденом Ленина, хотя был представлен к званию Героя Советского Союза. и только 5 мая 1990 года он стал Героем (посмертно).

Смерть не выбирают. Но как же нам не хватало Дмитрия Лавриненко все последующие годы войны...

А вы что думаете по этому поводу?

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