Как Г.К. Жуков отменил приказ начальника Генштаба

С приближением зимы 1941 года германские войска возобновили свое наступление на Москву. Красной Армии ничего не оставалось делать, как отступать.

На каждом оборонительном рубеже красноармейцы, в прямом смысле этого слова, стояли насмерть.

Здесь самое время вспомнить подвиг одиннадцать саперов-панфиловцев!

До Москвы оставались считанные километры, и поэтому любой неправильный шаг со стороны, как командующего фронтом, так и со стороны его подчиненных мог привести к потере Москвы.

Конфликт между Жуковым и Рокоссовским

Именно тогда, в ноябре 1941 года, произошел конфликт между командующим Западным фронтом генералом армии Г.К. Жуковым и командующим 16-ой армией генерал-лейтенантом К.К. Рокоссовским.

Константин Рокоссовский считал отход к Истринскому рубежу просто необходимым, поскольку, и само водохранилище, и прилегающая к ней местность представляли собой естественную преграду на пути врага к Москве. Заняв Истринский рубеж, можно было бы основательно закрепиться и дать врагу достойный отпор.

К.К. Рокоссовский

Жуков, в свою очередь, был против этого отхода и настаивал на том, чтобы 16-а армия Рокоссовского оставалась на прежних позициях и билась до конца.

Минуя Жукова, Рокоссовский напрямую обратился к начальнику Генерального штаба маршалу Шапошникову Б.М. с просьбой отвести войска к Истре. Сам по себе случай, конечно, уникальный.

Получив добро, Рокоссовский стал готовить войска к отходу, но радость была недолгой. Телеграмма от Г.К. Жукова на адрес Рокоссовского не заставила себя долго ждать.

Г.К. Жуков

В ней он фактически отменял приказ начальника Генерального штаба:

«Войсками фронта командую я! Приказ об отводе войск за Истринское водохранилище отменяю, приказываю обороняться на занимаемом рубеже и ни шагу назад не отступать. Генерал армии Жуков».

16-й армии К.К. Рокоссовского еще целых пять дней пришлось стоять на своих позициях, сдерживая натиск врага, пока командующий Западным фронтом не отдал приказ к отводу войск.

Сейчас, по прошествии восьмидесяти с лишним лет, есть мнение, что Жуков был прав, поскольку Истринский рубеж был на тот момент важным, но отнюдь не первостепенным.

☝ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

В ту пору, когда Г.К. Жуков был в подчинении у К.К. Рокоссовского, последний дал Жукову следующую характеристику:

К.К. Рокоссовский

Считаю, что самовольство и нарушение субординации еще никого не доводили до добра. А вы что думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях.

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