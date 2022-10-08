«Волкодав» Нахман Душанский - «лесные братья» боялись его как огня

Благодаря деятельности «волкодава» НКВД Нахмана Душанского удалось разгромить движение «лесных братьев» в Литве. Именно его стараниями были пойманы главные бандиты, а сегодня «герои» Литвы Адольфас Раманаускас и Йонас Жемайтис. Неудивительно, что современные литовские власти возбудили против «волкодава» НКВД Душанского уголовное дело.

Нахман Ноахович Душанский появился на свет в 1919 году в еврейской семье, которая вскоре после рождения ребенка переехала из Вильнюса в Шауляй. Детство его было тяжелым: полуслепой отец, работавший грузчиком, и многодетная семья.

Уже в 14 лет он вступил в подпольный комсомол Литвы и стал участвовать в борьбе за улучшение жизни рабочего класса. В возрасте 16 лет он за свою комсомольскую деятельность вместе с товарищами оказался в тюрьме.

Нахман сам прочёл "Майн кампф" и понял, что немцы не шутят. В 1938 году там же, в тюрьме, окончил восемь классов и вступил в Коммунистическую партию Литвы. Когда Литву присоединили к СССР, Нахман был освобождён. Ему — как бывалому подпольщику и коммунисту — предложили работать в НКВД в Шяуляе. В НКВД Душанский пошёл, но в Шяуляе работать отказался, попросился на границу. "Вы будете обращаться ко мне за информацией о земляках, а я не доносчик! Когда принёс первую зарплату матери, та не поверила: решила, что сын украл. Целой общиной её пришлось убеждать, что Советы действительно платят за работу хорошие деньги. Перед войной Нахман служил в Тельшяе оперуполномоченным. Ловил просачивающихся в Литву немецких шпионов и диверсантов из Кёнигсберга.

На фронте Нахман Душанский оказался с первого дня войны. В сражениях он с сослуживцами отступил в сторону Пскова. Война началась для Душанского с прерванного отдыха в Крыму — он получил срочное предписание вернуться в Литву. В Шяуляй приехал, когда на город упали первые немецкие бомбы. Успел зайти домой, взял оружие, отвёл родителей на вокзал, где ждал поезд, и уехал на точку сбора. Только после войны он узнал, что родители не уехали. Какой-то умник приказал "отставить панику" и выгрузил всех пассажиров на перрон.

В итоге войну, помимо Нахмана, пережил лишь один его брат; все остальные родственники были убиты литовскими националистами. Жертвы и зрители погрома. 27 июня 1941 года

Во время знаменитого парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, откуда полки уходили сразу на войну Нахман Душанский обеспечивал безопасность высшего руководства страны. Впоследствии он вспоминал, что Сталин «изъявил желание, чтобы его и правительство охраняли "прибалтийские чекисты", как в свое время Ленина и Кремль охраняли надежные и преданные советской власти части латышских стрелков».

В 1942–1943 годах Нахман Душанский проходил обучение в школе НКВД, где познакомился с азами диверсионной деятельности. С лета 1943 года началась его служба в разведке: «Отделение под моим командованием из 12 человек (все офицеры из "литовской спецгруппы") взяло в плен 11 "языков"-офицеров, не потеряв в поисках в тылу врага ни одного человека. А ведь эти пленные офицеры почти все были "на заказ": сверху спускали "разнарядку", кто нужен, кого необходимо брать». Вскоре его группа стала принимать участие в войсковых операциях. При наступлении сотрудники НКВД часто шли первыми — их задачей было захватывать генералов СС, начальников полиции, карателей. В Любавичах они задержали коменданта, бургомистра и начальника полиции Жарыхина. Последнего военно-полевой трибунал приговорил к повешению на месте, но верёвка лопнула — и жители города сами растерзали палача.

В 1944 году Душанский принял участие в освобождение Вильнюса и Каунаса, где столкнулся со страшными следами террора евреев со стороны литовских националистов. После Каунаса Нахман Душанский вспоминал: «Я дал себе слово, что за свой народ, из которого в Литве уцелели единицы, я мстить не устану, пока каждый из палачей не будет лежать в могиле или гнить в колымских снегах…»

С лета 1944 года Нахман Душанский заступил на службу в отдел по борьбе с бандитизмом в Каунасском управлении госбезопасности, который впоследствии возглавил.

К 1945 году он был капитаном, имел боевые награды: ордена Великой Отечественной войны I и II степени, медаль "За отвагу". Но самое главное предстояло сделать после войны — надо было очистить леса Прибалтики от бандитов. Перед Душанским и его коллегами стояла сложнейшая задача: поиск и поимка литовских коллаборационистов, служивших в полиции и принимавших непосредственное участие в убийствах мирных жителей. Фронт работ был обширен, ведь с нацистами сотрудничало 36 800 литовцев. Больше тысячи диверсантов были засланы в республику в 1945 году. Но реально бандитизм расцвёл после речи Черчилля в Фултоне в 1946 году, кода тот объявил о начале холодной войны. Упорная розыскная деятельность принесла свои плоды. По словам литовского чекиста, «со временем мы имели поименный список на 8800 человек, непосредственно участвовавших в расстрелах, <…> всю документацию, позволявшую отследить по месяцам кровавый путь каждого полицейского карательного батальона, начиная со дня его формирования, и отдельно — полный список командного состава этих батальонов». Благодаря внедрению своего агента в каунасское националистическое подполье ему удалось вывести из леса 6 тысяч «лесных братьев». Агент сумел убедить руководителей «братства» в том, что лучших бойцов необходимо сохранить до момента нападения США на Советский Союз. Сразу же после легализации покинувшие лесную чащу литовские националисты были взяты под контроль органами безопасности. Душанский был беспощаден к врагам, за что его прозвали Волкодавом, и при этом хитёр как лис. Он убеждал бандитов, что сейчас лучше сдать оружие и жить мирно, пока не придут американцы или англичане. А после того как бандиты сдавались, он тщательно искал среди них полицаев и карателей. Возможно даже, методы его допросов были далеки от гуманизма, но и преступления были чудовищны. Душанского бандиты боялись как огня — знали, что у него с ними личные счёты. Нахман сумел отомстить за родных. Он нашёл литовцев, убивших его сестру и брата. Известно, что банда, в которую входили убийцы, была осуждена полностью, поголовно, а главарь расстрелян. Перед Душанским и его коллегами стояла сложнейшая задача: поиск и поимка литовских коллаборационистов, служивших в полиции и принимавших непосредственное участие в убийствах мирных жителей.Упорная розыскная деятельность принесла свои плоды. По словам литовского чекиста, «со временем мы имели поименный список на 8800 человек, непосредственно участвовавших в расстрелах, <…> всю документацию, позволявшую отследить по месяцам кровавый путь каждого полицейского карательного батальона, начиная со дня его формирования, и отдельно — полный список командного состава этих батальонов».Благодаря внедрению своего агента в каунасское националистическое подполье ему удалось вывести из леса 6 тысяч «лесных братьев». Агент сумел убедить руководителей «братства» в том, что лучших бойцов необходимо сохранить до момента нападения США на Советский Союз. Сразу же после легализации покинувшие лесную чащу литовские националисты были взяты под контроль органами безопасности.

В течение долгого времени эта банда «лесных братьев» пряталась в глухой пуще, но их выдал «связной», которого удалось задержать и расколоть. В результате вся банда была арестована и осуждена, а главарь приговорен к смертной казни.

Йонас Жемайтис — руководитель литовского антисоветского сопротивления. Долгое время ему удавалось успешно скрываться от регулярных облав, организованных советскими чекистами. Из Москвы в Вильнюс постоянно поступали депеши с требованием поймать главаря «лесных братьев». В итоге удача улыбнулась команде Нахмана Душанского, которому в 1952 году удалось завербовать одного из бойцов «лесного братства», знавшего точное расположение бункера Жемайтиса. «Приказ был прямым: "Взять живым!", без оговорок и всяких "но", — вспоминает Нахман Душанский. — И поскольку мы приняли во внимание вероятность того, что Жемайтис при задержании может застрелиться, решено было использовать спецсредства: в бункер закинули "огурчик" — химическую гранату, — и задержание было проведено молниеносно. Я присутствовал на допросах. Когда на одном из допросов Жемайтис, припертый фактами и показаниями свидетелей, стал рассказывать, как он лично заталкивал в газовую камеру еврейских детей, прибывших транспортом в лагерь уничтожения из Шауляйского гетто, я спросил его: "Вы же были образованным и интеллигентным человеком, почему вы так ненавидели евреев?!", и он ответил мне: "А почему вы воевали за Сталина?!"».

После поимки Йонаса Жемайтиса лидером «лесных братьев» стал Адольфас Раманаускас. По признанию Нахмана Душанского, главарь «лесных братьев» до 1955 года являлся человеком-невидимкой.

Чекисты знали, что Раманаускас находится в Литве, но вот где именно?

Выйти на его след помогла информация о том, что на территорию Литвы на парашютах была заброшена амкериканская диверсионная группа, прошедшая горнило английской разведшколы, на руках у которой имелась огромная сумма в долларах США. Была организована слежка за всеми известными «валютчиками». В конце концов Раманаускас, как и предполагалось, появился в Каунасе и был задержан оперативниками из команды Душанского на квартире одного из известных перекупщиков.

Оба главаря бандформирований были приговорены к расстрелу. Сам Душанский так характеризовал врагов: "Они... были лично смелыми людьми, фанатично верили в правоту дела и жизней своих не жалели, этого у них не отнимешь. Но дорога, по которой они шли к достижению цели, залита реками еврейской, литовской и русской крови, и закрыть на это глаза невозможно..."

Душанский ушёл из оперативников, когда понял, что переловил всех карателей. В Вильнюсе он получил специальность юриста, окончив местный университет, работал в КГБ. В 1971 году вышел в отставку и эмигрировал в Израиль. Там его встретили как героя. Во время работы в КГБ он многим помог уехать на Запад.

В середине 1990-х литовская прокуратура открыла уголовное дело против Нахмана Душанского, к тому времени эмигрировавшего в Израиль. Бывшего чекиста обвинили в пытках и убийствах «лесных братьев». В том числе «волкодаву» НКВД инкриминировали участие в расстреле литовских националистов, содержавшихся в советской тюрьме, в Райняйском лесу в ночь с 24 на 25 июня 1941 года.

Правда, литовская прокуратура не учла тот факт, что в момент расстрела националистов Нахмана Душанского в районе Райняйского леса не было.

Разумеется, Израиль отказал Литве в выдаче героя. На обвинения старый "волкодав" с достоинством отвечал, что он честно служил советской власти и воевал с убийцами, карателями и нацистскими холуями. Кстати, один из осуждённых после войны бандитов пытался "добиться справедливости" в Европейском суде, но даже там ему отказали.

Нахман Душанский скончался на 89-м году жизни в Хайфе. В Литве его до сих пор ненавидят.

В советской историографии эта тематика обозначена, но ее глубокое изучение воспринималось как элемент, который может помешать умиротворению литовского общества. При всей жесткости оценок, которые советская история давала «лесным братьям», детального исследования их преступлений с привлечением публичных инструментов не происходило.

Наверное, с точки зрения политической тактики это было оправдано, но мы упустили много времени, не получили огромное количество свидетельств. Это печально и во многом осложняет задачу реконструкции картины происходящего.

https://www.rubaltic.ru/context/20122021-volkodav-nakhman-du...

https://statearchive.ru/1178

https://life.ru/p/1394176

https://rubaltic-ru.turbopages.org/rubaltic.ru/s/article/kultura-i-istoriya/14022020-volkodav-nkvd-nakhman-dushanskiy-navodil-uzhas-na-kollaboratsionistov-litvy/?promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr

https://www.rubaltic.ru/context/15022016-lesnoj-brat/

https://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/30072018-...