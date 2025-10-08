Гильошированные эмали. Guilloché с французского — повторяемый узор волнистых линий. В ювелирном искусстве понимается как возможность станковой гравировки по благородным металлам, с целью нанесения геометрического узора с оптическим эффектом. Линии могут быть как параллельными, переплетающимися так и перпендикулярными.

Они наносятся с помощью специальной насадки гильоше, под которой станок медленно вращая заготовку гравирует рисунок. Накладывая друг на друга граверную сеть, получают комбинированный сложный орнамент. У достигшего вершины гильоширного дела Фаберже, было порядка 360-ти вариаций орнаментов.

А вот так создается гильошированная эмаль на практике. Золотой портсигар с рубиновой кнопкой и эмалью по гильошированному фону, длина 8 см, фирма Фаберже, Москва, 1899-1908 гг. Золотая шкатулка, фирма Фаберже, эмаль по гильошированному фону с имитацией рисунка дендритового агата, Москва, 1899-1908 гг. Серебряная рамка для фотографий, украшенная синей гильошированной эмалью, диаметр 4,3 см, фирма Фаберже, Москва, около 1895 г. Таблетница из серебра и золота, украшенная бледно-голубоватой гильошированной эмалью, мастер Хенрик Вигстрём, фирма Фаберже, Москва, Санкт-Петербург, 1903-1904 гг. Золотой медальон, мастер Август Хольминг, фирма Фаберже, эмаль по гильошированному фону, бриллианты, Санкт-Петербург, 1904-1908 гг. Пряжка из серебра и золота, мастер Август Хольминг, фирма Фаберже, эмаль по гильошированному фону, жемчуг, бриллианты, Санкт-Петербург, 1899-1908 гг. Серебряная позолоченная рамка для фотографий, украшенная гильошированной эмалью и драгоценными камнями, мастер Ялмар Армфельдт, фирма Фаберже, Санкт-Петербург, около 1900 г.

Ручка зонтика из золота и серебра, украшенная гильошированной эмалью, аквамарином и бриллиантом, мастер Михаил Перхин, фирма Фаберже, Санкт-Петербург, 1899-1903 гг. Ручка зонтика из золота и серебра, украшенная клубничной гильошированной эмалью, жемчугом и бриллиантом, мастер Михаил Перхин, фирма Фаберже, Санкт-Петербург, 1899-1903 гг. Ручка зонтика из золота и серебра, украшенная гильошированной эмалью, аметистами и рубином, мастер Михаил Перхин, фирма Фаберже, Санкт-Петербург, около 1895 г. Золотой портсигар, украшенный гильошированной эмалью, эмалевыми гирляндами и драгоценными камнями, длина 8,3 см, мастер Михаил Перхин, фирма Фаберже, Санкт-Петербург, 1899-1903 гг. Золотой несессер, украшенный синей гильошированной эмалью и бриллиантами, длина 9 см, фирма Фаберже, Санкт-Петербург, 1896-1908 гг. Записная книжка из золота и серебра со страничками из слоновой кости, украшенная гильошированной эмалью и бриллиантами, фирма Фаберже, Москва, 1899–1908 гг. Золотой флакон для клея, украшенный гильошированной эмалью, со съемной кисточкой, увенчанной лунным камнем, диаметр 4,5 см, мастер Хенрик Вигстрём, фирма Фаберже, Санкт-Петербург, 1896-1908 гг.

Золотая спичечница, украшенная гильошированной эмалью и бриллиантами, диаметр 4,5 см, мастерская Анны Ринге, фирма Фаберже, Санкт-Петербург, 1899-1903 гг. Золотой футляр для карандаша, украшенный гильошированной эмалью, фирма Фаберже, Санкт-Петербург, 1898-1908 гг. Золотой медальон, украшенный гильошированной эмалью и бриллиантами, мастер Август Хольминг, фирма Фаберже, Санкт-Петербург, 1908-1917 гг. Золотая бонбоньерка, украшенная гильошированной эмалью и драгоценными камнями, длина 4,2 см, мастер Михаил Перхин, фирма Фаберже, Санкт-Петербург, 1899-1903 гг. Золотой портсигар, украшенный гильошированной эмалью лавандового цвета, с кнопкой из лунного камня, длина 8,5 см, мастер Андерс Невалайнен, фирма Фаберже, Санкт-Петербург, 1899-1908 гг. Кнопка звонка в виде золотого шара, украшенного гильошированной эмалью, на нефритовой подставке, кнопка из лунного камня, длина 6,6 см, фирма Фаберже, Санкт-Петербург, около 1900 г. Золотой кулон, украшенный гильошированной эмалью и бриллиантами, высота 2 см, мастер Август Хольминг, фирма Фаберже, Санкт-Петербург, 1899-1903 гг. Золотые запонки, украшенные гильошированной эмалью и бриллиантами, мастер Август Хольминг, фирма Фаберже, Санкт-Петербург, 1899-1908 гг. Серебряный позолоченный термометр, украшенный гильошированной эмалью, мастер Виктор Аарне, фирма Фаберже, Санкт-Петербург, 1899-1908 гг. Золотая бонбоньерка в форме fauteuil en gondole Французской Империи, украшенная гильошированной эмалью, высота 5,5 см, мастер Михаил Перхин, фирма Фаберже, Санкт-Петербург, 1899-1903 гг. Золотой медальон, украшенный гильошированной эмалью, цитрином и бриллиантами, мастер Август Хольминг, фирма Фаберже, Санкт-Петербург, 1899-1903 гг. Россия, нач. ХХ века Россия, нач. ХХ века

Техника создания декоративных элементов с гильошированной эмалью простая и сложная одновременно. Вся сложность заключается в подготовке основы для нанесения эмали, на которую с помощью специального станка наносится гравировка. Для создания различных цветовых и переливчатых эффектов узоры наносят в виде волн, лучей, полос, штриховки, шахмат. Теперь в дело вступает цветная эмаль. Эмальер вручную заполняет заранее подготовленным составом поверхность с гравировкой, чтобы после отправить её запекаться под воздействием высоких температур.

Сегодня «Русские Самоцветы» — единственный ювелирный дом, который сохранил технику нанесения гильошированной эмали. Каждое украшение расписывается вручную двумя основными способами:

Клуазоне — это способ нанесения эмали на зоны, заранее разделённые золотой или серебряной проволокой. Чаще всего это технология горячего эмалирования.

Финифть — полностью ручная техника. Ювелир сам выбирает эскиз и переносит его на изделие.

