30 лет без СССР – не имеющее аналогов оболванивание трёхсот миллионов

Как утверждали патентованные мошенники лиса Алиса и кот Базилио, «на дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь - и делай с ним что хошь». Во времена перестройки эта истина подтвердилась на все 1000%.

Ущербная плановая советская экономика, тотальный дефицит товаров, ввоз зерна из Америки, глубочайшая научно-техническая отсталость – список либеральных завываний мошенников Алисы и Базилио можно продолжать до бесконечности. Именно с помощью этих фейков реальная история СССР была полностью оболгана и извращена и успешно загружена на подкорку электоральным буратинам. Которые, даже пережив кошмар «святых девяностых» и последующие «реформы», продолжают свято верить, что если бы был СССР, то всё было бы ещё хуже.

Человечество в массе своей лениво, нелюбопытно и очень не любит шевелить мозгами, предпочитая верить всему тому, что ему скажут «умные дяди». Или Алиса с Базилио. Так проще и комфортнее, не надо забивать голову всякой «ерундой», а лучше предаться своим любимым занятиям – перевариванию пищи, зрелищам и прочим развлечениям. Раз дяди говорят, что СССР развалился из-за своей отсталости и неконкурентоспособности, то так оно и есть.

Тем более и подтверждения тому имеются – у американцев была жвачка, а у нас нет. У японцев были секс-комиксы, а у нас нет. В Андорре и Люксембурге продавали памперсы, а у нас нет, значит, все эти страны круче, а мы были отсталые и убогие.

Иногда, правда, небольшой процент граждан задумывался над бесплатными квартирами, бесплатной медициной и образованием и много чем другим бесплатным или почти бесплатным. Иногда даже граждане смотрели в небо и видели пролетающие самолеты Туполева, Яковлева и Микояна, а кто-то и сам участвовал в их производстве. А также в производстве атомных ледоколов, ядерных реакторов, орбитальных станций, уникальных самолетов и экранопланов, но… дальнейший ход мысли, как правило, упирался в два сорта колбасы (а в США их 200), в рулон туалетной бумаги (а в Англии она разноцветная), в магнитофон «Электроника-302» (а в Японии есть Sharp-777), в джинсы «Верея» (а в ФРГ джинсы Hugo Boss) - и становилось советскому человеку грустно. И считал он себя чудовищно обделенным, потому что не мог надуть пузырь жвачки и залепить этим пузырем себе всё лицо, как джинсовый и неистребимый герой американского боевика.

Да и «умные дяди» сладкими голосами сирен ему напевали: дружок, нет никаких бесплатных квартир – ты и твои родственники оплатили их своим рабским трудом. Нет никакой бесплатной медицины и образования, их также оплатили вы своими мизерными зарплатами. Туалетной бумаги, жвачки и джинсов, как у всего прогрессивного человечества, никогда у тебя, дружок, не будет, пока существует мертворожденный Союз с плановой экономикой каменного века. Ты лучше открой журнал Playboy или послушай «Голос Америки» и узнаешь, как живет свободный мир за пределами проклятого «железного занавеса». А ещё лучше посмотри видеокассету с немецким фильмом для взрослых и ты сразу поймешь, дружок, что орбитальная станция, которую ты собираешь, или лайнер Ил-96 – это всё ерунда, которая лично тебе ничего не даёт, это бессмысленная трата жизни и здоровья. А настоящая жизнь она там – за «занавесом». Если не веришь, то ещё раз пересмотри кассету, пожуй фирменную жвачку и послушай «Радио Свобода». А лучше делай это ежедневно.

Вот почему, когда СССР прекратил своё существование, «потому что по-другому быть не могло», как уверяют «умные дяди», многие радовались как дети и искренне верили, что вот уж теперь-то они заживут. Но умные мошенники Алиса с Базилио забыли сказать буратинам главное – капитализм даст (за деньги, разумеется) жвачку, туалетную бумагу и колбасу, но отберет много чего другого. Например, гарантированную работу, бесплатное обучение вплоть до аспирантуры, копеечную квартплату, дешевый общественный транспорт, цены, не меняющиеся десятилетиями, и прочую «застойную» стабильность.

Если бесплатный сыр бывает только в мышеловке, то платная жвачка с рулоном туалетной бумаги бывает только в капиталистическом капкане, куда наивные буратины угодили и намертво застряли. Причем «намертво» – это очень часто не оборот речи, а констатация печального факта.

Самое интресное, что многие из тех, кто неоднократно разбивал о жестокие капиталистические реалии свои деревянные лбы, до сих пор уверены, что ничего не потеряли с исчезновением СССР, а только приобрели. Например, соевую колбасу, кредитное рабство или новые строчки в платежках за ЖКУ и сдвинутый на пять лет пенсионный возраст. Но это всё мелочи, главное, что больше не надо стоять в очереди за чешским пивом и венгерским зеленым горошком.

А ещё либеральные Алиса и Базилио, громко орущие об общечеловеческих ценностях, опять скромно умолчали, что приход жвачного изобилия и китайского ширпотреба будет сопровождаться обязательным исчезновением всех тех базовых основ жизни человека, что давал СССР и что неумолимо стали «оптимизироваться» после 1991 года.

Как известно, любому человеку для нормальной жизни нужно минимум три краеугольных камня, на которых он выстроит здание своей жизни и жизнь своей семьи. Это – работа, жилье и медицина. Убери любой из них, и в жизни человека моментально наступит перекос, грозящий обрушением всего здания. В СССР каждому человеку основным законом – Конституцией 1977 года – были гарантированы: работа, бесплатная медицина и право на жилье. Но если медицина и работа никогда не были для советских граждан проблемой, то жильё приходилось ждать, иногда очень долго. Но, как говорится, бесплатную квартиру получить лучше поздно, чем вообще никогда.

Что такое «никогда», экс-советские граждане узнали после наступления жвачного изобилия. Теперь и квартира, и работа – их и только их личная забота. Медицина пока что ещё бесплатная, но судя по «оптимизации» последних лет, скоро бесплатно можно будет получить разве что пузырек йода. Да и то собрав кучу справок и доказав, что он тебе жизненно необходим. То есть, говоря другими словами, если тебе не повезло найти хорошую работу, то о собственном жилье, без ипотечного рабства, можно забыть. Это означает, что без отсутствия такого важнейшего краеугольного камня, как жильё, человек не сможет выстроить свою жизнь, ибо жить в недорогой палатке на природе, конечно, можно, но только на широте солнечного Мадрида и Еревана. Но никак не на широте Франкфурта или Праги. А у нас и южнее этой широты, например, в Волгограде, в декабре в палатке можно только дать дуба на морозе, как солдат армии Паулюса. Так что без жилья нормальной жизни не может быть от слова «совсем».

Это было бы неплохо знать всем тем десяткам тысяч борцов «с тоталитаризмом», кто громко и дурно орал на Манежной площади 10 марта 1991 года и потрясал портретами Ельцина. Сами того не понимая, они фактически требовали исключить из жизни их детей как минимум два краеугольных камня, на которых детям предстояло строить жизнь – право на жилье и обеспеченность работой.

© Виктор Ахломов, Московский дом фотографии

Придурки, скажете вы? Нет – всего лишь жертвы психосоциального эксперимента, над которыми в тот самый момент где-то в сторонке громко хохотали либеральные Алиса и Базилио. И распевали во всё горло – «пока живут на свете дураки, обманом нам, жить, стало быть с руки».

Но пока Алиса и Базилио хохотали над дурачками-буратинами, затаскивая их на капиталистическое поле чудес и всячески взращивая в них комплекс исторической неполноценности, их коллегам из «оплота демократии» давно было не до смеха. Наблюдая за советской «отсталой плановой экономикой каменного века», они прекрасно видели то, что от буратин всячески скрывали. А именно: показатели этой самой «отсталой» экономики.

Например, всего за десять лет, с 1970 до 1980 года, то есть в самый разгар брежневского «застоя», количество советских научно-производственных объединений выросло в 6,7 раз, с 608 до 4083. Если же говорить об общем числе предприятий, входящих в эти объединения, то их количество выросло с 2564 до 17 869. Но отпетые либеральные мошенники этот впечатляющий рост выдали за… деградацию и застой.

Они вообще были большими любителями шулерских трюков, устраивая, например, такие вот «сравнения»: ссылаясь на данные американского справочника «Soviet economic structura and performance 1987», они с удовольствием показывали всю ущербность СССР на фоне «светоча демократии» – США. В частности, очень любили они графу о выработке электроэнергии в США и СССР. В Америке в 1987 году произведено 2747 млрд кВт/ч, а в Советском Союзе «всего» 1665 млрд кВт/ч. Казалось бы, разница серьезная, если бы не одно но…

За весь ХХ век на территорию США ни разу не ступала нога чужого солдата и не упал ни один снаряд, а Россия/СССР до 1945 приняла участие в двух Мировых войнах и пережила разрушительную Гражданскую войну. Про русско-японскую войну упоминать не будем, хотя средств на неё было потрачено немало. В двадцатые-тридцатые и в сороковые-пятидесятые годы страна фактически дважды отстраивалась заново, и всё это требовало не просто огромных, чудовищно огромных финансовых вложений. Но уже к 1978 году СССР производил электроэнергии на 40% больше, чем Англия, Франция и ФРГ вместе взятые. И отставание от США неумолимо сокращалось: если в 1970 году было произведено 741 млрд кВт/ч, то в 1980 году – 1294 млрд кВт/ч. То есть за 17 лет, с 1970 по 1987 год, производство электроэнергии в СССР выросло в 2,25 раза. И несмотря на огромные затраты на строительство новых электростанций – особенно атомных, – цена киловатт-часа оставалась долгие годы неизменной – 4 копейки. Поэтому прежде чем сравнивать производство электроэнергии в США и СССР, неплохо бы попутно сравнить условия, в которых развивались обе страны.

Но самое интересное, что все в том же американском справочнике упоминается не только электроэнергия. Там упоминается и всё остальное. По некоторым показателям СССР весьма сильно проиграл США, например, по производству пластмасс и автомобилей, а вот по добыче нефти и газа, по производству молока и картофеля, по производству чугуна, цемента, добыче железной руды и золота превосходил США. А где не превосходил, то в тех областях отмечался стабильный рост. Например, если в 1970 году в СССР было выпущено 202 тысячи металлорежущих станков, то через пять лет – 231 тысяча. Если в 1970 году станков с ЧПУ выпущено чуть больше полутора тысяч, то в 1980 - почти девять тысяч, а в 1985 – 17,8 тысяч.

Стабильный и неуклонный рост советской экономики начиная с двадцатых годов ХХ века признавали даже американцы, но отечественным буратинам это знать категорически не рекомендовалось. Иначе не удалось бы в кратчайшие сроки развить в буратинах комплекс исторической неполноценности и воспитать пораженцев. Им не надо было знать, что страна, оказывается, отнюдь не балансировала над экономической пропастью и совсем не собиралась туда обрушиваться. А вот что им надо было знать обязательно, так это про дефицит туалетной бумаги и жвачки.

Даже горбачевская перестройка с её ползучим удушением советской экономики и то не сразу довела страну до тотального коллапса. «Прорабам перестройки» пришлось заниматься откровенной уголовщиной типа сознательного уничтожения продуктов и создания искусственного дефицита с последующим введением талонов. Чтобы народ начал потихоньку звереть. А усиленное оболванивание буратин контролируемыми алисами-базилио СМИ позволяло направлять недовольство электората в нужное русло.

И в результате всё закончилось тем, что и планировали «умные дяди» – самая большая страна со второй экономикой мира и сильнейшей армией была, по сути, ликвидирована при практически единодушном одобрении собственного народа. Крепкий и ещё не старый пятнадцатикомнатный дом, где царили мир и согласие, был подожжен с разных концов самими же жильцами, которые радовались пожару, со смехом наблюдая, как в огне гибнет всё то, что создавали их деды и прадеды. Соседи им бурно рукоплескали и вместо того, чтобы дать воды или огнетушители, подкидывали канистры с бензином и спички. И жвачку с тухлой гуманитаркой. Чтобы погорельцы не перемерли с голоду, превратив одну шестую часть суши в постапокалиптические пустоши, населенные одичалыми племенами, решившими исторический фарш провернуть назад. Под циничный хохот либеральных Алисы и Базилио, которые моментально начали обзаводиться шубохранилищами, яхтами, дворцами и выносить золотые слитки и бриллианты в более безопасные места, к другим таким же Алисам и Базилио.

А некогда могучая держава, создававшая межпланетные и орбитальные станции, атомные подлодки «судного дня» с баллистическими ракетами, космические челноки и готовившаяся покорять Марс и Венеру, превратилась в подобие средневековой Африки, где туземцы готовы менять на стеклянные бусы даже будущее собственных детей. Да что там готовы – меняют, причем с удовольствием и даже не на бусы, а на упаковку от бус.

Со вторым таким масштабным оболваниванием населения, приведшем к такому невиданному в истории позору, человечество вряд ли когда-либо столкнется. Ни одна из великих империй прошлого не погибла так позорно и бездарно, как СССР, уничтоженный не натовскими пушками и ракетами, а собственными, блестяще облапошенными Алисой и Базилио, буратинами. Мир не видывал ещё примеров настолько массового идиотизма и слепой веры в поле чудес, что наблюдался в перестроечные годы.

То, что сделали с советским народом в те годы «умные дяди», надо очень тщательно изучать в специализированных институтах. Особенно в тех странах, куда могут пожаловать Алиса и Базилио и оставить после себя депрессивную, разгромленную и ограбленную территорию, населенную одичалым населением, любящим «заряжать» банки с водопроводной водой перед экраном телевизора, фантики от жвачки, фальсифицированную колбасу и суррогатный алкоголь с громким названием Royal.

Как показал печальный опыт СССР, ничего другого, кроме яркой этикетки, буратинам не надо.

Александр Плеханов

https://www.km.ru/science-tech/2021/10/14/istoriya-khkh-veka/891995-30-let-bez-sssr-ne-imeyushchee-analogov-obolvaniva