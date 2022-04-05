Экономический ликбез. Новые производства не зависят от кредитов!

Сегодня я буду открывать вам страшную тайну.

То есть, это не тайна, конечно. Но история, которая очень долго умалчивается, искажая для многих людей картину мира.

Если вы когда-нибудь работали в КБ или в серьезном НИИ и знаете разницу между опытным образцом и серийным — статью можно пропустить. Просто потому, что вы уже поняли, о чем я.

Хотя, если хотите, можете пожаловаться на тупое начальство, бесконечные отчеты, еще более тупых чиновников и то, что в серию не пустить по какой-то глупейшей причине. Я вам искренне сочувствую.

А для остальных задаю вопрос: знаете ли вы, откуда берутся производства?

Современная экономическая модель, вдалбливаемая нам различными аналитиками гласит, что производства берутся из кредитов. Не будет низкой ключевой ставки и хорошего долгого кредита под маленький процент — не будет производства. А будет — они как-то сами собой появятся.

Это отчасти верно. Но только для расширения уже имеющихся, хотя часто и им дают под особые проценты. Кредиты чаще всего нужны перекупам. А новые производства, особенно товаров так называемого высокого передела, появляются из исследований и разработок. И это очень и очень дорого.

То есть, конечно, бывает, что условный дядя Вася в своем гараже сделает уникальное открытие или создаст уникальный аппарат.

Проблема в том, что технология сборки на коленке и технология серийного производства — это две большие разницы.

Но большинство разработок — это огромные деньги. Вкладываемые без гарантии получить результат.

Во всем мире есть только два способа инициировать или поддержать разработку. Это собственные лаборатории крупных компаний и государство. Причем второе вкладывает в разы больше.

Это делается везде — в США, в ЕС, в Китае и у нас в России тоже.

Слышали такое слово: «грант»? По сути, это деньги, которые государство дает безвозмездно именно на исследования и разработку какого то нового товара или процесса.

Дают в разных странах по разному. Про британских ученых слышали все. Они уже что-то вроде имени нарицательного стали. Ну, вот такие требования к ученым в Британии. Они дают деньги на все, даже на изучение особенности лая собак в зависимости от времени года. Потом эти ученые должны отчитаться, публикуют свои исследования, а мы тут ржем скопом.

Илон Маск по сути сделал себя на грантах. На бесплатных деньгах от государства.

Наша страна тоже регулярно дает гранты на исследования. И персональные, и большим НИИ и КБ, и небольшим фирмочкам, пытающимся на коленке создать супер — смартфон. Дает даром, подчеркиваю. То есть никакая ставка ЦБ к этим деньгам отношения не имеет.

Иногда что-то получается, иногда не очень. Дают не всегда много, часто требуют тупых отчетов и еще более тупых заявок. Стопорят на уровне не очень умных и оборотистых чиновников. Но дают.

По сути, уже много лет наше государство пытается перешустрить все население и ища талантливых людей во всех сферах, начиная от СМИ и кончая исследованиями бактерий для ассенизаторов, пытается всучить им бесплатное бабло на развитие.

Кстати, пресловутые биолаборатории в Украине тоже спонсируются на гранты. От государства, а не от частного бизнеса. Да-за, в суперкапиталистическом США.

И мы все знаем еще одну историю, уже нашу. Быстро разработать вакцину от ковида удалось только потому, что проблему нового принципа вакцин разрабатывали уже лет 20, на основе Эболы, если я не ошибаюсь. И кредиты тут совсем не причем. А причем государственное финансирование.

Без грантов нет разработок

Дальше, когда результат получен, начинается самое интересное. Надо довести результат до ума. Чтобы его можно было использовать в реальном мире, а не в лаборатории. В зависимости от области деятельности — химия, биология или же технические разработки, процессы разнятся.

Но без серьезной и дорогостоящей работы до серии разработку тоже не довести. И тут опять гранты Бесплатные деньги, подчеркиваю. Ведь промежуточный результат достигнут. И чиновникам тоже надо показывать результаты.

Не всегда все идет гладко, как обычно, но идет. Кое-кто сходит с дистанции, кто-то идет дальше.

Кстати, я как-то смотрела кусок сериала про Калашникова. Не помню, как называется. Там отлично показано, как инженер самоучка сталкивается со сложностями, пытаясь довести свою разработку до серии. Как ему приставили чертёжницу и других специалистов. Отрывали от сердца, ведь война шла. Но надо было сделать. И это стоило огромных усилий.

Ну так вот, довели опытный образец до ума. А дальше что?

А дальше как раз наступает производство.

И вот парадокс — вложив кучу бабла на стадиях разработки, государство дает деньги и дальше. Что-то может даже в кредит. Правда совсем под особые проценты. Еще и режимы благоприятствования.

И повторяю, это не только особенность нашей страны. По сути, так происходит во всем мире. Производство чего-то нового и с большой долей переработки, передела, так сказать. почти всегда отдельная государственная работа. Вне зависимости от ключевой ставки, кредитов и т.д. Все эти кредиты — для перекупов, а не для производства.

Почему я это пишу? Потому что в экономических темах раз за разом поднимают проблему производства. И все утыкается в экономику. И полное непонимание большинством принципа разработок, исследований и производств.

Так вот экономика развития производств никак не связана с экономикой кредитных политик банков. Или почти никак.

И да, уважаемые технические специалисты. Простите меня за такую вольность. Я знаю, что существует и много проблем, и много тонкостей. Но в данной статье я их намеренно упустила. Потому что главное тут — понять принцип.

Новые производства не зависят от кредитов. И не появляются сами собой, стоит только уронить ключевую ставку. Это очень долгий, сложный и дорогой процесс.

Если вам говорят, что стоит дать кредит и появится производство чего-то супер-пупер крутого — вам врут. Или просто вообще не понимают, о чем они говорят.

Тем более не знают вопросы точечной поддержки разработчиков и производств в нашей стране. Лично я столкнулась с грантами даже для небольших фирмочек в нашей стране еще в 2012 году. И насколько знаю — все только развивается год от года.

Ксения k_p

https://cont.ws/@Severro/2246606

И напоследок.

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