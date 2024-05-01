Одесса... 10 лет назад...

10 лет назад Одесса сказала решительное НЕТ бандеровской Окраине.
Тысячи людей с георгиевскими лентами и российскими флагами вышли к местной администрации.
Люди скандировали "Одесса Город-Герой" и "Россия".
Одесситы сжигали флаги правосеков. В конце концов над зданием администрации водрузили триколор.
На тот момент жалкий трус Янукович покинул страну, бросив своих избирателей. Уже к вечеру флаг сняли, стали появляться нацисты с битами, устраивали провокации, — пишет Александр Талипов
Но Одесса продолжала сопротивляться, пока активистов заживо не сожгли в Доме Профсоюзов 2 мая.
Все эти люди в Одессе остались, они нас ждут, Одесса — это русский город и Одесса должна быть освобождена!
https://vk.com/video-50332460_456406450
https://vk.com/wall-50332460_5898344
Убитым в Одессе 2 мая нужна не скорбь, а трибунал над преступникамиК трагедии 2 мая 2014 года правильно было бы вместе со словами скорби о погибших провести публичный суд над преступниками и организаторами массового убийства в Одессе (они по большей части известны).
И не только судить, а наказать их. Если до кого-то не можем достать для судебного наказания, то наказать их дистанционной казнью — показать тела, зачитав публично их вину.
Тем более, что насколько помню, некоторые из нациков, убивавших русских одесситов, уничтожены в ходе СВО. Если это так, надо опубликовать их ФИО, фото, показать их участие в убийстве 2 мая и рассказать о месте и способ уничтожения преступника.
Дело не в месте и возмездии, а в том, что каждый из убийц в Одессе должен чувствовать, что кара неминуема и неотвратима. Чтобы другие бандеровцы видели это и не чувствовали себя безнаказанными.
А так, сами по себе слова скорби, произносимые из года в год, выглядят как бессилие и беспомощность. Что приводит только к большим преступлениям и беспределу террористов.
В Чечне мы победили терроризм по той причине, что мочили их везде, где доставали. Причём до сих пор отлавливаем отдельных боевиков и даём пожизненное — даже 20 лет спустя.
Так же нужно действовать и на Украине. Никакой пощады тем, кто убивает русских!
Это вполне по-христиански и в традициях русского мира. Поскольку только неотвратимое наказание способно устрашить потенциальных извергов и сдержать зло в этом мире.
https://russkiy-malchik.livejournal.com/1176881.htmlЭтот текст я написал в мае 2015 года, когда жил и работал в Донецке.
Текст очень личный, что для меня совершенно нетипично.
Тогда, 2 мая 2014 года стало очевидно, что кризис бесповоротно пошел по сценарию гражданской войны и человеческой трагедии.
У меня есть правило - важным политическим событиям надо дать год настояться. Чтобы выветрились эмоции и осталось только то что действительно важно.
Поэтому свою личную позицию по 2 мая 2014 года в Одессе я обозначил в мае 2015 года. Добавить нечего. И незачем.
Надо просто "лупать скалу"(тм) чтобы преступление не осталось без наказания.
К годовщине "Дома Профсоюзов" в Одессе: исповедь малодушного консультанта партии, которая не смогла взять властьВ одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года погибли три человека, которых я знал. Нельзя сказать, что мы дружили или имели общие интересы. Просто были знакомы, потому что за те годы, что жил и работал в Одессе, консультируя зарождающуюся региональную партию «Родина» и руководя проектом «Однако. Украина/Евразия», так или иначе знакомился с людьми близких политических взглядов.
Тогда, в 2009–2012 годах, «Родина» стала своеобразным магнитом, который притягивал активистов пророссийских, левых, православных, профсоюзных и прочих движений. Тех самых движений, которые потом стали основой одесского движения сопротивления «Куликово Поле».
Все эти люди, приходившие в «Родину», рано или поздно оказывались в кабинете у консультанта. Чтобы познакомиться, установить контакт, выяснить точки соприкосновения. Этих активистов, которые искали единомышленников, были сотни. И все они были очень разные.
Были «профессиональные соотечественники», которые искали инвесторов для своих бессмысленных «русских чаепитий». Торговцы массовкой для митингов. Писатели, поэты, публицисты и графоманы в поисках издателей. Карьеристы. Казаки в галифе и увешанные орденами и медалями. Православные, собирающие на храм в дальнем селе Бессарабии. Бывшие депутаты и политики, жаждущие второго политического рождения. Просто сумасшедшие.
Но большинство — были простыми и нормальными людьми. Неравнодушными, которые искали единомышленников и хотели быть полезными.
ПоэтС Вадимом Негатуровым мы познакомились совершенно случайно, на каком-то общественном мероприятии. Я не догадывался, что этот 50-летний мужчина, по внешнему виду похожий на медведя, — талантливый поэт. Тогда — году в 2010 или 2011 — он подошёл ко мне и сказал: «Спасибо за ваши выступления на телеканале АТВ». Я тогда не обратил внимания, потому что в разгар политической борьбы в Одессе многие одесситы так говорили. Но «медвежья» внешность Негатурова настолько контрастировала с интеллигентной и даже застенчивой манерой общаться, что я запомнил его.
2 мая 2014 года Вадима Негатурова, 50-летнего поэта из Одессы, забили насмерть палками возле Дома профсоюзов.
ПолитикС Вячеславом Маркиным доводилось общаться чуть больше. Всё-таки депутат областного совета. К депутатам в силу ремесла отношусь скептически в принципе. Потому что понять, где заканчивается депутат и начинается коммерсант, практически невозможно, особенно в политической культуре государства «Украина».
Товарищ Маркин ко всему прочему был депутатом-регионалом, а регионалы — отдельный политический тип. Именно Партия регионов стала причиной Евромайдана, потому что с опорой на этих паразитов строилась мародёрско-грабительская вертикаль власти Виктора Януковича. Каждый регионал является плотью от плоти Януковича — алчный до собственности и активов и готовый предать и сбежать, когда запахнет жареным.
Когда в Одессе разворачивалась «Русская Весна», депутат Маркин оказался одним из двух депутатов, которые пошли защищать «Куликово Поле».
До этого было много политиков, которые заигрывали с «куликовцами» и выступали на митингах, получая свою долю пиара. Но Маркин оказался тем, кто пошёл до конца и принял мученическую смерть.
Его то ли выкинули из окна, то ли он сам выпрыгнул, спасаясь от пожара.
БоецС бойцом «Одесской дружины» Геннадием Кушнарёвым также познакомился, будучи консультантом партии «Родина».
Геннадия запомнил благодаря его фамилии. Потому что в Одессу приехал работать из Харькова, а для любого харьковчанина фамилия Кушнарёв — это больше, чем просто фамилия.
Он пришёл с какими-то друзьями и больше молчал. С его более активными товарищами мы обсуждали необходимость проведения в Одессе «Русского марша». Но не в рамках националистического русского дискурса, как его привычно проводили до этого, а как мероприятие, способное объединить все наши силы в Одессе — от правых монархистов до левых и профсоюзников.
Тогда, в 2010 или 2011 году, партия «Родина», уже активно заигрывающая и участвующая в бизнес-схемах с регионалами, не рискнула выступить в авангарде объединения и даже поддержать «Русский марш» силами самого популярного одесского телеканала АТВ.
Больше Геннадий Кушнарёв и его товарищи в партию «Родина» не приходили. И, в общем-то, правильно делали. Рассчитывать можно было только на себя. Все легальные политические силы в Одессе были так или иначе вовлечены в коррупционно-мародёрскую вертикаль имени Виктора Януковича. И ничего, кроме риторики и имитации, к 2012 году производить были не способны.
2 мая 2014 года Геннадия Кушнарёва убили в Доме профсоюзов. Он пришёл защищать «Куликово Поле» с Греческой — где проходили первые столкновения. В лёгком бронежилете и с какой-то палкой он погиб прямо при входе в Дом профсоюзов. Это на фоне трупа Геннадия Кушнарёва позировал Алексей Гончаренко — сын мэра Одессы, тогда заместитель председателя областного совета, а нынче парламентарий и зампред фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде.
***
Я знал всего троих «куликовцев», которые погибли 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. Причём знал их по сугубо мирным временам, потому что осенью 2012 года больше времени проводил в Москве, после того как «Однако. Украина» эволюционировала в «Однако. Евразия», а партия «Родина» после избрания своего лидера народным депутатом и его вхождения во фракцию «Партии регионов» практически прекратила деятельность.
Я стал бывать в Одессе только в гостях и фактически выпал из политической повестки города.
Не знаю, как зарождалось политическое движение «Куликово Поле» и сопротивление в Одессе в конце 2013 — начале 2014 годов. Но то, что задолго до этого Одесса была эпицентром публичной и политической активности, — это факт. Уже тогда, в 2008–2012 годах, наиболее горячие головы из числа афганцев, отставных военных, казаков, спортсменов и бандитов говорили, что надо готовить отряды самообороны и дружинников. Многие из этих людей, насколько мне известно, сейчас воюют в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Кто-то в эмиграции. Большинство арестовано. Кто-то залёг на дно или перешёл на нелегальное положение.
Само 2 мая 2014 года я встретил в Москве. На Первомай ездил к друзьям в Вологду, а 4-го числа надо было вылетать в Бишкек. Тогда, в 2014 году, события на Украине интересовали меня постольку-поскольку — природа их была очевидна, а все мысли были заняты евразийской интеграцией и формирующимся Евразийским союзом. Следил только за Киевом, Харьковом и Одессой — там, где на передовой оказались товарищи и знакомые.
Вечером 2 мая, сидя в съёмной московской квартире, решил почитать одесские новости и посмотреть стрим-трансляции. Все события происходили в прямом эфире. Не могу сказать, что меня потрясло то, что я увидел. Просто что-то перегорело внутри. Закончились эмоции. Евроукраинцы и оппоненты перестали быть людьми. Единственное чувство, которое осталось, — это жажда мести.
Всё остальное было потом. И кровавое подавление восстания в Мариуполе 9 мая. И «Горловская Мадонна». И женщина с оторванными ногами возле входа в Луганскую обладминистрацию после авианалёта, который евроукраинские СМИ назвали «взорвавшимся кондиционером». Всё это было потом. И эмоций уже не было. И перегореть внутри уже было нечему. Всё перегорело 2 мая 2014.
Как выяснилось уже здесь, в Донбассе, именно 2 мая в Одессе стало толчком для массового ухода в ополчение. Трагедия Дома профсоюзов для донбасского восстания стала точкой понимания: обратной дороги нет. Теперь ты либо по одну, либо по другую сторону. Потому что линия фронта гражданской войны проходит по душам. Обыватели всегда присоединяются к победителю.
Я часто задаю себе вопрос: а могло бы произойти в Одессе по-другому? Тем более что я знал изнутри ту часть одесского общества, которая стала основой одесского сопротивления.
Думаю, что 2 мая было неизбежно после того, как в Одессе остановилась работа партии «Родина» по консолидации общественных и политических сил. Потому что взять власть и возглавить восстание может только сплочённая политическая организация. Которая, в свою очередь, опирается на восставшие народные массы.
Весной 2014 года в Одессе были восставшие народные массы. Но не было политической организации. Соответственно, не было рядов, откуда можно было выдвинуть лидера. Поэтому вопрос о власти решить было невозможно.
Чувствую ли я свою вину за то, что такая работа по созданию политической организации прекратилась? И, соответственно, за то, что случилось 2 мая в Доме профсоюзов?
Безусловно, чувствую. За то, что уехал в 2012 году из Одессы. За то, что интересы Евразийского союза оказались для меня важнее интересов Одессы. За то, что в своё время не вышел из позиции политического консультанта, придерживаясь принципа «клиент всегда прав». За то, что в 2008–2012 году умничал в телевизионной студии в Одессе, а 2 мая 2014 года был в московской квартире, где смотрел стрим-трансляции. И ещё за многое другое, о чём сегодня не стоит говорить.
Поэтому единственное, что я могу сделать год спустя после Одесской Хатыни, это попросить прощения у друзей и родственников погибших. У арестованных и тех, кто вынужден бежать. Потому что вина за погибших в Доме профсоюзов на совести каждого из нас — тех, кто должен был оказаться рядом, но не оказался. Потому что работа, командировки, шашлыки, пляж и всё такое.
Простите за малодушие.
https://www.discred.ru/news/k_godovshhine_doma_profsojuzov_v_odesse_ispoved_malodushnogo_konsultanta_partii_kotoraja_ne_smogla_vzjat_vlast/2015-05-02-12148#bounce
Одесса. Дом профсоюзов. Фильм Аркадия Мамонтова
Предыдущие материалы:
2 мая 2014 года, Одесса — акт геноцида
Помним 2 мая
2 Мая 2018 - Киев, памяти погибшим Одессы (репортаж В.Киевской)
Слушания в ООН по поводу массового убийства 2 мая в Одессе
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