18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побывать

Кaждый гopод yникален по-своему, и в каждом есть своя изюминка. Одни могут поxвастаться своей древностью, другие красивой архитектурой, третьи количеством зелёных насаждений, четвертые оригинальной застройкой.

Когда-то, в эпоху раннего Средневековья, европейские и восточные авторы называли Русь «Гардарикой» — страной городов. И сегодня Россия может гордиться красотой и великолепием своих городов.

Сложно среди российских городов выбрать самый красивый, но мы и не задавались такой целью. Просто рассмотрим, чем один российский город отличается от другого.

Итак, перед нами самые красивые города России.

Владимир Один из древнейших населённых пунктов России. Долгое время историки спорили, кто же основал вторую столицу Руси, Владимир Великий или Владимир Мономах. Последние исследования доказывают, что в 1108 году город основан Владимиром Мономахом.

Но во Владимире есть памятник Крестителю Руси.

Владимир уникален своей древнерусской архитектурой. Золотые ворота, одни из трех сохранившихся в мире. Но в Киеве ворота — это новодел ХХ века, в Иерусалиме они запечатаны, а во Владимире дошли до наших дней почти в первозданном виде. Среди памятников архитектуры также стоит отметить Успенский собор с фресками Андрея Рублева и Дмитриевский собор, построенный во времена Всеволода Большое Гнездо. Сохранилась во Владимире и одна из древнейших церквей — церковь Георгия Победоносца, строилась она еще во времена княжения Андрея Боголюбского.

Суздаль

Впервые о Суздале упоминается в «Повести временных лет» под 1024 годом в значении «Суждаль». Скорее всего, со старославянского это дословно звучит «быть городу здесь». Так и вышло, Суздаль вырос в красивый и величественный город. Гордость Суздаля — это сохраненные до наших дней памятники истории и архитектуры Руси. Ядро древнего города это Суздальский кремль с тремя красивыми церквями: Успенская (XVII век), Никольская (1720-1739), Рождества Христова (1775). Впервые о Суздале упоминается в «Повести временных лет» под 1024 годом в значении «Суждаль». Скорее всего, со старославянского это дословно звучит «быть городу здесь». Так и вышло, Суздаль вырос в красивый и величественный город.Гордость Суздаля — это сохраненные до наших дней памятники истории и архитектуры Руси. Ядро древнего города это Суздальский кремль с тремя красивыми церквями: Успенская (XVII век),Никольская (1720-1739),Рождества Христова (1775).

Если обратится к чистой статистике, то в Суздале расположено 5 монастырских комплексов и более 50 церквей. Здесь же один из старейших монастырей Северо-Восточной Руси — мужской Спасо-Евфимиев монастырь, построенный в 1352 году. Если обратится к чистой статистике, то в Суздале расположено 5 монастырских комплексов и более 50 церквей. Здесь же один из старейших монастырей Северо-Восточной Руси — мужской Спасо-Евфимиев монастырь, построенный в 1352 году.

Нижний Новгород

Как же не отметить город, вошедший в историю, как спаситель России в Смутное время. Нижний Новгород был основан в 1221 году на Волге. В то время это были окраинные земли, и Нижний стал форпостом дальнейшей русской колонизации финно-угорских земель. Как же не отметить город, вошедший в историю, как спаситель России в Смутное время.Нижний Новгород был основан в 1221 году на Волге. В то время это были окраинные земли, и Нижний стал форпостом дальнейшей русской колонизации финно-угорских земель.

За свою историю Нижний Новгород сменил много статусов. Был он центром княжества, позже был уездным городом. В период Российской империи Нижний Новгород был губернским городом, а в советский период — областной столицей и центром автомобилестроения. Визитной карточкой Нижнего, конечно, является Нижегородский каменный Кремль. За всю свою историю ни разу не был взят в результате штурма. За свою историю Нижний Новгород сменил много статусов. Был он центром княжества, позже был уездным городом. В период Российской империи Нижний Новгород был губернским городом, а в советский период — областной столицей и центром автомобилестроения.Визитной карточкой Нижнего, конечно, является Нижегородский каменный Кремль. За всю свою историю ни разу не был взят в результате штурма.

Муром

Муром ровесник русской государственности. В год, когда он был основан (862 год), в Новгородской земле стал княжить Рюрик — основатель династии князей, а позже и царей Руси. Среди архитектурных памятников следует отметить древнейший монастырь России — Спасо-Преображенский, построенный зодчими ещё в 1015 году. Муром ровесник русской государственности. В год, когда он был основан (862 год), в Новгородской земле стал княжить Рюрик — основатель династии князей, а позже и царей Руси.Среди архитектурных памятников следует отметить древнейший монастырь России — Спасо-Преображенский, построенный зодчими ещё в 1015 году.

С упоминанием названия города все сразу вспоминают русского богатыря Илью, уроженца Мурома. Много уроженцев прославили не только город, но и Россию — летчик Гастелло, драматург Гладков, покровители любви Пётр и Феврония. С упоминанием названия города все сразу вспоминают русского богатыря Илью, уроженца Мурома. Много уроженцев прославили не только город, но и Россию — летчик Гастелло, драматург Гладков, покровители любви Пётр и Феврония.

Казань

В переводе с тюркских языков название этого города «котёл». Хан повелел врыть в землю котёл, и где в нем закипит вода, там и поставить город. Так вкратце описывает легенда основание Казани примерно в 1004 году. В переводе с тюркских языков название этого города «котёл». Хан повелел врыть в землю котёл, и где в нем закипит вода, там и поставить город. Так вкратце описывает легенда основание Казани примерно в 1004 году.

Уникальность Казани в гармоничном соединении русской и татарской культур. В одном городе стоят прекрасные мечети и величественные православные храмы. В Казани, как и в Москве, есть свой Кремль, построенный после присоединения Казанского ханства к Московскому государству. Уникальность Казани в гармоничном соединении русской и татарской культур. В одном городе стоят прекрасные мечети и величественные православные храмы. В Казани, как и в Москве, есть свой Кремль, построенный после присоединения Казанского ханства к Московскому государству.

А вот башня Сююмбике Казанского кремля относится к «падающим» башням. Отклонение шпиля от вертикали башни составляет почти 2 метра. А вот башня Сююмбике Казанского кремля относится к «падающим» башням.Отклонение шпиля от вертикали башни составляет почти 2 метра.

Екатеринбург

Основанный в 1723 году как центр горнозаводского края России, так и остается до сегодняшнего дня столицей Урала. Основанный в 1723 году как центр горнозаводского края России, так и остается до сегодняшнего дня столицей Урала.

Из достопримечательностей, которые объединены в туристический маршрут, Красная линия, выделят площадь Революции 1905 года, водонапорную башню 1880 годов. Среди современных зданий оригинальностью постройки отличаются городской цирк и недавно открытый Ельцин-центр (который стоит перепрофилировать) Герб Екатеринбурга выполнен в двух цветах, как символ географического его расположения на границе Европы и Азии… Из достопримечательностей, которые объединены в туристический маршрут, Красная линия, выделят площадь Революции 1905 года,водонапорную башню 1880 годов.Среди современных зданий оригинальностью постройки отличаются городской цирк и недавно открытый Ельцин-центр (который стоит перепрофилировать)Герб Екатеринбурга выполнен в двух цветах, как символ географического его расположения на границе Европы и Азии…

Калининград

Самый западный областной центр Российской Федерации за свою историю был и немецким и польским городом. Называвшийся до 1946 года Кёнигсберг, Калининград по решению Потсдамской конференции был передан СССР. Калининград, основанный в XIII веке, прошел сложную, а порой и трагическую историю. Но жителям удалось сохранить своеобразие этих мест.

Сейчас современные постройки прекрасно уживаются с восстановленными средневековыми зданиями. Гордость Калининграда — Кафедральный собор. Домский собор Богоматери и святого Адальберта, как его еще называют, начал свою историю в 1297 году. В 2007 году собор назван главным символом Калининградской области. Самый западный областной центр Российской Федерации за свою историю был и немецким и польским городом. Называвшийся до 1946 года Кёнигсберг, Калининград по решению Потсдамской конференции был передан СССР.Калининград, основанный в XIII веке, прошел сложную, а порой и трагическую историю. Но жителям удалось сохранить своеобразие этих мест.Сейчас современные постройки прекрасно уживаются с восстановленными средневековыми зданиями. Гордость Калининграда — Кафедральный собор.Домский собор Богоматери и святого Адальберта, как его еще называют, начал свою историю в 1297 году.В 2007 году собор назван главным символом Калининградской области.

Смоленск

Путешествуя по самым красивым городам России, нельзя обойти стороной место с красивой и славной историей — Смоленск. С древнейших времен он был форпостом Руси для защиты от завоевателей. Поляки, французы, немцы надолго увязали под старым городом. Путешествуя по самым красивым городам России, нельзя обойти стороной место с красивой и славной историей — Смоленск. С древнейших времен он был форпостом Руси для защиты от завоевателей. Поляки, французы, немцы надолго увязали под старым городом.

Центр племенного союза кривичей, Смоленск упоминается в летописи в 862 году, и считается старейшим городом России. Главной достопримечательностью считается Смоленская крепость, иногда ее называют Смоленский Кремль. Построено это архитектурное сооружение в конце XVI — начале XVII века. Имела огромное значение в оборонительной линии Российского государства.

Красив и удивителен и главный храм Смоленска — Свято-Успенский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. Среди современных зданий выделяется оригинальностью архитектуры Здание областной администрации Смоленской области.

Сочи

Расположенный в субтропической зоне, на побережье Черного моря, Сочи красив своей природой. С одной стороны море, с другой — заснеженные вершины гор. Сочи еще и самый длинный город России. Поселения на территории современного города упоминаются еще в период античности. Расположенный в субтропической зоне, на побережье Черного моря, Сочи красив своей природой. С одной стороны море, с другой — заснеженные вершины гор. Сочи еще и самый длинный город России.Поселения на территории современного города упоминаются еще в период античности.

Архитектура курортной столицы России преобразилась в связи с проведением в Сочи зимних Олимпийских игр 2014 года. К Олимпиаде были построены красивые сооружения спортивного и культурного назначения, модернизировали курортную и горнолыжную зоны с использованием современных технологий. Уникальными являются и архитектурные решения для построенных спортивных сооружений. Архитектура курортной столицы России преобразилась в связи с проведением в Сочи зимних Олимпийских игр 2014 года. К Олимпиаде были построены красивые сооружения спортивного и культурного назначения, модернизировали курортную и горнолыжную зоны с использованием современных технологий. Уникальными являются и архитектурные решения для построенных спортивных сооружений.

Ростов-на-Дону

Прекрасный город юга России был построен по указу императрицы Елизаветы в 1749 году. Но в период античности здесь располагалась греческая колония-полис Танаис. Исследованные руины античного поселения и сейчас можно увидеть на окраинах Ростова. Расположенный в устье Дона, Ростов стал неофициальными воротами Кавказа. Он знаменит еще и тем, что это один из чистейших городов России. Прекрасный город юга России был построен по указу императрицы Елизаветы в 1749 году. Но в период античности здесь располагалась греческая колония-полис Танаис. Исследованные руины античного поселения и сейчас можно увидеть на окраинах Ростова.Расположенный в устье Дона, Ростов стал неофициальными воротами Кавказа. Он знаменит еще и тем, что это один из чистейших городов России.

Ростов уникален своей застройкой XVIII — XIX века. Основные улицы пересекаются под прямым углом. Эта особенность сохранилась и до наших дней. В Ростове около 1000 объектов культурного наследия, в числе которых 70 памятников археологии различных эпох. Среди архитектурных шедевров следует выделить Здание Городской думы и Доходный дом Чирикова. Ростов уникален своей застройкой XVIII — XIX века. Основные улицы пересекаются под прямым углом. Эта особенность сохранилась и до наших дней.В Ростове около 1000 объектов культурного наследия, в числе которых 70 памятников археологии различных эпох. Среди архитектурных шедевров следует выделить Здание Городской думы и Доходный дом Чирикова.

Севастополь

Севастополь один из древнейших и красивых городов России. Свою историю он берет еще в далекую античную эпоху. Византийский Херсонес стал для Руси сакральным местом. А русский Севастополь стал городом-героем со славной историей. В 1793 году Крым вошел в состав России, и сразу же указом императрицы началось строительство нового города на месте античных и средневековых поселений. Пережив несколько войн, город буквально возрождался из руин, и продолжает радовать красотой своих жителей и гостей города-курорта. Севастополь один из древнейших и красивых городов России. Свою историю он берет еще в далекую античную эпоху. Византийский Херсонес стал для Руси сакральным местом. А русский Севастополь стал городом-героем со славной историей.В 1793 году Крым вошел в состав России, и сразу же указом императрицы началось строительство нового города на месте античных и средневековых поселений. Пережив несколько войн, город буквально возрождался из руин, и продолжает радовать красотой своих жителей и гостей города-курорта.

Севастополь стал перекрестком различных культур. На городских улицах рядом с православными храмами стоят и мечети и католические храмы. Одна из самых красивых набережных в мире Приморский бульвар с видом на Севастопольскую бухту, где установлен Памятник затопленным кораблям. Севастополь стал перекрестком различных культур. На городских улицах рядом с православными храмами стоят и мечети и католические храмы.Одна из самых красивых набережных в мире Приморский бульвар с видом на Севастопольскую бухту, где установлен Памятник затопленным кораблям.

Кострома

Кострома стоит в ряду старейших населенных пунктов России. Основанный в 1152 году, город до наших дней сохранил свою самобытность и памятники русской архитектуры. Кострома стоит в ряду старейших населенных пунктов России. Основанный в 1152 году, город до наших дней сохранил свою самобытность и памятники русской архитектуры.

В названии угадываются как славянские корни, так и угро-финские. У славян «Кострома» — это солома для розжига печи, у финно-угров — «Земля возмездия». Туризм костромские власти рассматривают как одно из важных направлений развития экономики. И действительно, в Костроме есть на что посмотреть.

Уникальное здание старейшего в России Драматического театра. Интерес для туристов и историков представляют ансамбли Ипатьевского и Богоявленско-Анастасииного монастырей. Из городов «Золотого кольца» России, Кострома больше других пострадала от политики борьбы с религией в советское время. Многие церкви здесь были взорваны или разобраны до основания.

Ярославль

Город князя Ярослава, один из древнейших городов России, основанных на реке Волга. Город князя Ярослава, один из древнейших городов России, основанных на реке Волга.

Ярославль может похвастаться множеством памятников истории и архитектуры. Центром застройки Ярославля в XIX веке стала Церковь Ильи пророка. Ярославль украшают более 20 церквей, построенные в разные периоды истории, от древней Руси до ХХ века. Церкви и старые архитектурные сооружения органично вписались в облик города. Ярославцы сумели сохранить культурное наследие своего древнейшего города.

Ярославль входит в «Золотое кольцо» и внесен ЮНЕСКО в список городов Всемирного наследия. Виды Ярославля украшают и российскую купюру номиналом в 1000 рублей.

Новосибирск

Никольская слобода переросла в село Кривощеково, а на его месте вырос город Новосибирск. Сейчас в центре Сибирского федерального округа проживает около 2 млн человек. Никольская слобода переросла в село Кривощеково, а на его месте вырос город Новосибирск. Сейчас в центре Сибирского федерального округа проживает около 2 млн человек.

Из достопримечательностей особо выделяется первое каменное здание в городе — Собор Александра Невского, построенный в 1899 году. Славится этот сибирский город и наличием красивого Ботанического сада. Из достопримечательностей особо выделяется первое каменное здание в городе — Собор Александра Невского, построенный в 1899 году. Славится этот сибирский город и наличием красивого Ботанического сада.

Отдельным туристическим маршрутом по Новосибирску можно сделать прогулку к своеобразным и оригинальным памятникам современности — «Змей Горыныч», «Памятник продавцу и покупателю», «Первому светофору», «Памятник первому свиданию». А ещё отсюда начинается одна из самых красивых дорог мира — Чуйский тракт. Отдельным туристическим маршрутом по Новосибирску можно сделать прогулку к своеобразным и оригинальным памятникам современности — «Змей Горыныч»,«Памятник продавцу и покупателю»,«Первому светофору»,«Памятник первому свиданию».А ещё отсюда начинается одна из самых красивых дорог мира — Чуйский тракт.

Сергиев Посад

В советский период Загорск, Сергиев Посад также входит в маршрут «Золотое кольцо России». Впервые о Сергиевом Посаде упоминается в 1340 году в описании жизни и деятельности Сергия Радонежского. Красивейший город России стал поистине духовным центром. В советский период Загорск, Сергиев Посад также входит в маршрут «Золотое кольцо России».Впервые о Сергиевом Посаде упоминается в 1340 году в описании жизни и деятельности Сергия Радонежского. Красивейший город России стал поистине духовным центром.

На территории Посада находится Троице-Сергиева Лавра — один из старейших монастырей России. Уникальность памятника в том, что он за пять столетий впитал в себя разностильные постройки разных эпох.

Уникальной достопримечательностью является «Загорская матрешка». Считается, что родиной русской матрешки является именно Сергиев Посад. И сегодня Сергиев Посад является центром производства этой русской игрушки, известной на весь мир. На территории Посада находится Троице-Сергиева Лавра — один из старейших монастырей России. Уникальность памятника в том, что он за пять столетий впитал в себя разностильные постройки разных эпох.Уникальной достопримечательностью является «Загорская матрешка». Считается, что родиной русской матрешки является именно Сергиев Посад. И сегодня Сергиев Посад является центром производства этой русской игрушки, известной на весь мир.

Архангельск

Расположенный на берегу сурового Белого моря и берегах Северной Двины, Архангельск имеет такую же суровую архитектуру и историю. Да, и основан Архангельск в 1547 году одним из самых деспотичных царей в истории России Иваном Грозным. На берегу Двины стоял в те времена Михаило-архангельский монастырь. От него город и получил свое название. Расположенный на берегу сурового Белого моря и берегах Северной Двины, Архангельск имеет такую же суровую архитектуру и историю.Да, и основан Архангельск в 1547 году одним из самых деспотичных царей в истории России Иваном Грозным. На берегу Двины стоял в те времена Михаило-архангельский монастырь. От него город и получил свое название.

С Архангельска начал свою историю русский флот. Петр I использовал опыт поморов и испытывал в Белом море первые военные корабли Российского флота. Долгое время достопримечательностью города был Дом Сутягина. Деревянный дом, высотой 38 метров, самостоятельно построенный жителем Николаем Сутягиным. Был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый высокий деревянный дом в мире. К сожалению, дом снесен по решению местных властей. С Архангельска начал свою историю русский флот. Петр I использовал опыт поморов и испытывал в Белом море первые военные корабли Российского флота.Долгое время достопримечательностью города был Дом Сутягина. Деревянный дом, высотой 38 метров, самостоятельно построенный жителем Николаем Сутягиным. Был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый высокий деревянный дом в мире. К сожалению, дом снесен по решению местных властей.

Среди уникальных памятников Подворье Соловецкого монастыря. Среди уникальных памятников Подворье Соловецкого монастыря.

Москва

Один из красивейших городов мира, столица Российской Федерации, впервые упоминается в летописи в 1147 году. Но точный возраст современной столицы Российского государства не установлен. Из города удельного княжества Москва в конце XV века, при царе Иване III становится столицей Российского государства. Один из красивейших городов мира, столица Российской Федерации, впервые упоминается в летописи в 1147 году. Но точный возраст современной столицы Российского государства не установлен.Из города удельного княжества Москва в конце XV века, при царе Иване III становится столицей Российского государства.

Сегодня Москва — важный туристический центр. Сохранившиеся памятники истории, археологии и архитектуры внесены в список Всемирного наследия. Одной из знаменательных и красивейших достопримечательностей является Кремль и Красная площадь. Исторический центр Москвы включает в себя Храм Василия Блаженного, Успенский собор, башни и постройки Кремля, Александровский сад, Мавзолей. Сегодня Москва — важный туристический центр. Сохранившиеся памятники истории, археологии и архитектуры внесены в список Всемирного наследия.Одной из знаменательных и красивейших достопримечательностей является Кремль и Красная площадь. Исторический центр Москвы включает в себя Храм Василия Блаженного, Успенский собор, башни и постройки Кремля, Александровский сад, Мавзолей.

Город-герой может гордиться и другими зданиями. Большой театр, Художественный музей выполнены в лучших традициях стиля барокко. Рассказывать о ней можно бесконечно, как и гулять.Духовные центры Москвы, Новодевичий монастырь, храм Христа Спасителя стали местом паломничества не только православных верующих, но и туристов. Город-герой может гордиться и другими зданиями. Большой театр,Художественный музей выполнены в лучших традициях стиля барокко.Рассказывать о ней можно бесконечно, как и гулять.Духовные центры Москвы,Новодевичий монастырь,храм Христа Спасителя стали местом паломничества не только православных верующих, но и туристов.

Санкт-Петербург

Самый красивый город России Санкт-Петербург является еще и красивейшим городом мира. Удобно расположившись между протоков устья Невы, город поражает своим своеобразием и оригинальной архитектурой. Самый красивый город России Санкт-Петербург является еще и красивейшим городом мира. Удобно расположившись между протоков устья Невы, город поражает своим своеобразием и оригинальной архитектурой.

Творение Петра на протяжении долгого времени был столицей России и резиденцией императоров. Каждый государь старался внести в облик столицы свою значимую черту. Для этого приглашались лучшие мастера со всего мира. В этом и оригинальность Северной Пальмиры — гармоничный синтез различных архитектурных стилей и техник. Творение Петра на протяжении долгого времени был столицей России и резиденцией императоров. Каждый государь старался внести в облик столицы свою значимую черту. Для этого приглашались лучшие мастера со всего мира. В этом и оригинальность Северной Пальмиры — гармоничный синтез различных архитектурных стилей и техник.

Дворцовая площадь, Петергоф, Здание Адмиралтейства, вот те немногие памятники архитектуры, ставшие визитной карточкой города. Множество музеев Санкт-Петербурга приглашают туристов и гостей города ознакомится с величайшими шедеврами российской и мировой культуры. Дворцовая площадь, Петергоф, Здание Адмиралтейства, вот те немногие памятники архитектуры, ставшие визитной карточкой города. Множество музеев Санкт-Петербурга приглашают туристов и гостей города ознакомится с величайшими шедеврами российской и мировой культуры.

Самый красивый город в России по праву считается культурной столицей. Не счесть произведений, в которых прославляется красота и величие города Петра на Неве. Самый красивый город в России по праву считается культурной столицей. Не счесть произведений, в которых прославляется красота и величие города Петра на Неве.

Заключение