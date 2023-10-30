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18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побывать

Кaждый гopод yникален по-своему, и в каждом есть своя изюминка. Одни могут поxвастаться своей древностью, другие красивой архитектурой, третьи количеством зелёных насаждений, четвертые оригинальной застройкой.
Когда-то, в эпоху раннего Средневековья, европейские и восточные авторы называли Русь «Гардарикой» — страной городов. И сегодня Россия может гордиться красотой и великолепием своих городов.
Сложно среди российских городов выбрать самый красивый, но мы и не задавались такой целью. Просто рассмотрим, чем один российский город отличается от другого.
Итак, перед нами самые красивые города России.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побывать

Владимир18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьОдин из древнейших населённых пунктов России. Долгое время историки спорили, кто же основал вторую столицу Руси, Владимир Великий или Владимир Мономах. Последние исследования доказывают, что в 1108 году город основан Владимиром Мономахом.
Но во Владимире есть памятник Крестителю Руси.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побывать
Владимир уникален своей древнерусской архитектурой. Золотые ворота, одни из трех сохранившихся в мире. Но в Киеве ворота — это новодел ХХ века, в Иерусалиме они запечатаны, а во Владимире дошли до наших дней почти в первозданном виде.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьСреди памятников архитектуры также стоит отметить Успенский собор с фресками Андрея Рублева18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьи Дмитриевский собор, построенный во времена Всеволода Большое Гнездо.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьСохранилась во Владимире и одна из древнейших церквей — церковь Георгия Победоносца, строилась она еще во времена княжения Андрея Боголюбского.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побывать

Суздаль

18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьВпервые о Суздале упоминается в «Повести временных лет» под 1024 годом в значении «Суждаль». Скорее всего, со старославянского это дословно звучит «быть городу здесь». Так и вышло, Суздаль вырос в красивый и величественный город.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьГордость Суздаля — это сохраненные до наших дней памятники истории и архитектуры Руси. Ядро древнего города это Суздальский кремль с тремя красивыми церквями: Успенская (XVII век),18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьНикольская (1720-1739),18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьРождества Христова (1775).
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьЕсли обратится к чистой статистике, то в Суздале расположено 5 монастырских комплексов и более 50 церквей. Здесь же один из старейших монастырей Северо-Восточной Руси — мужской Спасо-Евфимиев монастырь, построенный в 1352 году.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побывать18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побывать

Нижний Новгород

18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьКак же не отметить город, вошедший в историю, как спаситель России в Смутное время.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьНижний Новгород был основан в 1221 году на Волге. В то время это были окраинные земли, и Нижний стал форпостом дальнейшей русской колонизации финно-угорских земель.
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьЗа свою историю Нижний Новгород сменил много статусов. Был он центром княжества, позже был уездным городом. В период Российской империи Нижний Новгород был губернским городом, а в советский период — областной столицей и центром автомобилестроения.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьВизитной карточкой Нижнего, конечно, является Нижегородский каменный Кремль. За всю свою историю ни разу не был взят в результате штурма.

Муром

18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьМуром ровесник русской государственности. В год, когда он был основан (862 год), в Новгородской земле стал княжить Рюрик — основатель династии князей, а позже и царей Руси.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьСреди архитектурных памятников следует отметить древнейший монастырь России — Спасо-Преображенский, построенный зодчими ещё в 1015 году.
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьС упоминанием названия города все сразу вспоминают русского богатыря Илью, уроженца Мурома. Много уроженцев прославили не только город, но и Россию — летчик Гастелло, драматург Гладков, покровители любви Пётр и Феврония.
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побывать18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побывать

Казань

18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьВ переводе с тюркских языков название этого города «котёл». Хан повелел врыть в землю котёл, и где в нем закипит вода, там и поставить город. Так вкратце описывает легенда основание Казани примерно в 1004 году.
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьУникальность Казани в гармоничном соединении русской и татарской культур. В одном городе стоят прекрасные мечети и величественные православные храмы. В Казани, как и в Москве, есть свой Кремль, построенный после присоединения Казанского ханства к Московскому государству.
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побывать18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьА вот башня Сююмбике Казанского кремля относится к «падающим» башням.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побывать18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьОтклонение шпиля от вертикали башни составляет почти 2 метра.

Екатеринбург

18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьОснованный в 1723 году как центр горнозаводского края России, так и остается до сегодняшнего дня столицей Урала.
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьИз достопримечательностей, которые объединены в туристический маршрут, Красная линия, выделят площадь Революции 1905 года,18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьводонапорную башню 1880 годов.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьСреди современных зданий оригинальностью постройки отличаются городской цирк и недавно открытый Ельцин-центр (который стоит перепрофилировать)18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьГерб Екатеринбурга выполнен в двух цветах, как символ географического его расположения на границе Европы и Азии…

Калининград

18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьСамый западный областной центр Российской Федерации за свою историю был и немецким и польским городом. Называвшийся до 1946 года Кёнигсберг, Калининград по решению Потсдамской конференции был передан СССР.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьКалининград, основанный в XIII веке, прошел сложную, а порой и трагическую историю. Но жителям удалось сохранить своеобразие этих мест.
Сейчас современные постройки прекрасно уживаются с восстановленными средневековыми зданиями. Гордость Калининграда — Кафедральный собор.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьДомский собор Богоматери и святого Адальберта, как его еще называют, начал свою историю в 1297 году.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьВ 2007 году собор назван главным символом Калининградской области.

Смоленск

18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьПутешествуя по самым красивым городам России, нельзя обойти стороной место с красивой и славной историей — Смоленск. С древнейших времен он был форпостом Руси для защиты от завоевателей. Поляки, французы, немцы надолго увязали под старым городом.

Центр племенного союза кривичей, Смоленск упоминается в летописи в 862 году, и считается старейшим городом России.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьГлавной достопримечательностью считается Смоленская крепость, иногда ее называют Смоленский Кремль.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьПостроено это архитектурное сооружение в конце XVI — начале XVII века. Имела огромное значение в оборонительной линии Российского государства.
Красив и удивителен и главный храм Смоленска — Свято-Успенский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьСреди современных зданий выделяется оригинальностью архитектуры Здание областной администрации Смоленской области.

Сочи

18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьРасположенный в субтропической зоне, на побережье Черного моря, Сочи красив своей природой. С одной стороны море, с другой — заснеженные вершины гор. Сочи еще и самый длинный город России.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьПоселения на территории современного города упоминаются еще в период античности.
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьАрхитектура курортной столицы России преобразилась в связи с проведением в Сочи зимних Олимпийских игр 2014 года. К Олимпиаде были построены красивые сооружения спортивного и культурного назначения, модернизировали курортную и горнолыжную зоны с использованием современных технологий. Уникальными являются и архитектурные решения для построенных спортивных сооружений.

Ростов-на-Дону

18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьПрекрасный город юга России был построен по указу императрицы Елизаветы в 1749 году. Но в период античности здесь располагалась греческая колония-полис Танаис. Исследованные руины античного поселения и сейчас можно увидеть на окраинах Ростова.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьРасположенный в устье Дона, Ростов стал неофициальными воротами Кавказа. Он знаменит еще и тем, что это один из чистейших городов России.
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьРостов уникален своей застройкой XVIII — XIX века. Основные улицы пересекаются под прямым углом. Эта особенность сохранилась и до наших дней.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьВ Ростове около 1000 объектов культурного наследия, в числе которых 70 памятников археологии различных эпох. Среди архитектурных шедевров следует выделить Здание Городской думы и Доходный дом Чирикова.

Севастополь

18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьСевастополь один из древнейших и красивых городов России. Свою историю он берет еще в далекую античную эпоху. Византийский Херсонес стал для Руси сакральным местом. А русский Севастополь стал городом-героем со славной историей.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьВ 1793 году Крым вошел в состав России, и сразу же указом императрицы началось строительство нового города на месте античных и средневековых поселений. Пережив несколько войн, город буквально возрождался из руин, и продолжает радовать красотой своих жителей и гостей города-курорта.
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьСевастополь стал перекрестком различных культур. На городских улицах рядом с православными храмами стоят и мечети и католические храмы.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побывать18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьОдна из самых красивых набережных в мире Приморский бульвар с видом на Севастопольскую бухту, где установлен Памятник затопленным кораблям.
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побывать

Кострома

18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьКострома стоит в ряду старейших населенных пунктов России. Основанный в 1152 году, город до наших дней сохранил свою самобытность и памятники русской архитектуры.

В названии угадываются как славянские корни, так и угро-финские. У славян «Кострома» — это солома для розжига печи, у финно-угров — «Земля возмездия».18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьТуризм костромские власти рассматривают как одно из важных направлений развития экономики. И действительно, в Костроме есть на что посмотреть.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побывать
Уникальное здание старейшего в России Драматического театра.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьИнтерес для туристов и историков представляют ансамбли Ипатьевского и Богоявленско-Анастасииного монастырей.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьИз городов «Золотого кольца» России, Кострома больше других пострадала от политики борьбы с религией в советское время. Многие церкви здесь были взорваны или разобраны до основания.

Ярославль

18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьГород князя Ярослава, один из древнейших городов России, основанных на реке Волга.

Ярославль может похвастаться множеством памятников истории и архитектуры. Центром застройки Ярославля в XIX веке стала Церковь Ильи пророка. Ярославль украшают более 20 церквей, построенные в разные периоды истории, от древней Руси до ХХ века.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьЦеркви и старые архитектурные сооружения органично вписались в облик города. Ярославцы сумели сохранить культурное наследие своего древнейшего города.
Ярославль входит в «Золотое кольцо» и внесен ЮНЕСКО в список городов Всемирного наследия. Виды Ярославля украшают и российскую купюру номиналом в 1000 рублей.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побывать

Новосибирск

18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьНикольская слобода переросла в село Кривощеково, а на его месте вырос город Новосибирск. Сейчас в центре Сибирского федерального округа проживает около 2 млн человек.
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьИз достопримечательностей особо выделяется первое каменное здание в городе — Собор Александра Невского, построенный в 1899 году. Славится этот сибирский город и наличием красивого Ботанического сада.
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьОтдельным туристическим маршрутом по Новосибирску можно сделать прогулку к своеобразным и оригинальным памятникам современности — «Змей Горыныч»,18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побывать«Памятник продавцу и покупателю»,18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побывать«Первому светофору»,18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побывать«Памятник первому свиданию».18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьА ещё отсюда начинается одна из самых красивых дорог мира — Чуйский тракт.

Сергиев Посад

18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьВ советский период Загорск, Сергиев Посад также входит в маршрут «Золотое кольцо России».18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьВпервые о Сергиевом Посаде упоминается в 1340 году в описании жизни и деятельности Сергия Радонежского. Красивейший город России стал поистине духовным центром.
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьНа территории Посада находится Троице-Сергиева Лавра — один из старейших монастырей России. Уникальность памятника в том, что он за пять столетий впитал в себя разностильные постройки разных эпох.
Уникальной достопримечательностью является «Загорская матрешка». Считается, что родиной русской матрешки является именно Сергиев Посад. И сегодня Сергиев Посад является центром производства этой русской игрушки, известной на весь мир.

Архангельск

18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьРасположенный на берегу сурового Белого моря и берегах Северной Двины, Архангельск имеет такую же суровую архитектуру и историю.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьДа, и основан Архангельск в 1547 году одним из самых деспотичных царей в истории России Иваном Грозным. На берегу Двины стоял в те времена Михаило-архангельский монастырь. От него город и получил свое название.
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьС Архангельска начал свою историю русский флот. Петр I использовал опыт поморов и испытывал в Белом море первые военные корабли Российского флота.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьДолгое время достопримечательностью города был Дом Сутягина. Деревянный дом, высотой 38 метров, самостоятельно построенный жителем Николаем Сутягиным. Был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый высокий деревянный дом в мире. К сожалению, дом снесен по решению местных властей.
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьСреди уникальных памятников Подворье Соловецкого монастыря. 

Москва

18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьОдин из красивейших городов мира, столица Российской Федерации, впервые упоминается в летописи в 1147 году. Но точный возраст современной столицы Российского государства не установлен.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьИз города удельного княжества Москва в конце XV века, при царе Иване III становится столицей Российского государства.
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьСегодня Москва — важный туристический центр. Сохранившиеся памятники истории, археологии и архитектуры внесены в список Всемирного наследия.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьОдной из знаменательных и красивейших достопримечательностей является Кремль и Красная площадь. Исторический центр Москвы включает в себя Храм Василия Блаженного, Успенский собор, башни и постройки Кремля, Александровский сад, Мавзолей.
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьГород-герой может гордиться и другими зданиями. Большой театр,18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьХудожественный музей выполнены в лучших традициях стиля барокко.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьРассказывать о ней можно бесконечно, как и гулять.Духовные центры Москвы,18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьНоводевичий монастырь,18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьхрам Христа Спасителя стали местом паломничества не только православных верующих, но и туристов.

Санкт-Петербург

18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьСамый красивый город России Санкт-Петербург является еще и красивейшим городом мира. Удобно расположившись между протоков устья Невы, город поражает своим своеобразием и оригинальной архитектурой.
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьТворение Петра на протяжении долгого времени был столицей России и резиденцией императоров. Каждый государь старался внести в облик столицы свою значимую черту. Для этого приглашались лучшие мастера со всего мира. В этом и оригинальность Северной Пальмиры — гармоничный синтез различных архитектурных стилей и техник.
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьДворцовая площадь, Петергоф, Здание Адмиралтейства, вот те немногие памятники архитектуры, ставшие визитной карточкой города. Множество музеев Санкт-Петербурга приглашают туристов и гостей города ознакомится с величайшими шедеврами российской и мировой культуры.
18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьСамый красивый город в России по праву считается культурной столицей. Не счесть произведений, в которых прославляется красота и величие города Петра на Неве.18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побывать

Заключение

18 самых-самых городов России, в каждом из которых хочется побыватьЭтот список расположен в хаотичном порядке и не подразумевает размещение российских городов от первого до последнего, по красоте. Исключение лишь Санкт-Петербург, по праву признанный одним из красивейших городов мира.
В заключение скажу лишь одно, каждый российский уголок уникален не только красотой, но и своими жителями, сумевшими создать и сохранить самобытность и красоту. И все их не поставишь в один пост.
фото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленко

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