Уникальные цветные фотографии Первой мировой войны

В 1903 году французы Огюст и Луи Люмьеры запатентовали новую технологию цветной фотосъемки — автохром. Французские военные фотографы во время Первой мировой войны использовали именно эту технику. Это настоящие, не раскрашенные цветные фотографии, и в этом их ценность. Для того времени это была действительно уникальная технология, благодаря которой сегодня мы имеем яркие исторические кадры.

Артиллеристы. Фото Фернан Кювий. Франция, 1917 Врачи, медсестры и солдаты перед зданием госпиталя 66. Фото Поль Кастельно. Франция, 1917 Герои боев в Дри Грахтен. Фото Поль Кастельно. Бельгия, 1917 Реймс, апрель 1917 года.улица Гамбетта, после бомбардировки. Месье и мадам Minouflet перед их мясной лавкой. Алжирские солдаты Британские колониальные солдаты из Пенджаба во Франции в 1917 Вагон изрешетили пулями. Дюнкерк Северная Франция, Сентябрь, 1917 года. Военный грузовик Два моряка. Фото Поль Кастельно. Бельгия, 1917 Девочка с куклой сидит на солдатском снаряжении. Франция, Реймс, 1917 год. Дозорные во французских окопах. Фото Поль Кастельно. Франция, 1917 Замаскированные здания. Айсин. Франция. 1917 год. Замок Куси обложенный мешками с землёй. Франция. 1917 год. Cолдат и крестьянка Машины скорой помощи в ожидании раненых. Фото Поль Кастельно. Бельгия, 1917 Мини-поезд, который подвозил провизию и боеприпасы к линии фронта в 1917 На границе с Швейцарией. Фото Поль Кастельно. Швейцария, 1917 Небольшая выставка крупнокалиберных и мелкокалиберных снарядов в 1917 году Несмотря на массированные обстрелы, в Реймсе размещалось большое количество госпиталей. Обед. Деревня Largitzne. Haut-Rhin. Франция. 18 июня 1917 года. 370-тый полк за обедом. Айсин. Франция. 1917 год Приготовление еды в походных условиях. Фото Фернан Кювий. Франция, 1917 Солдатский обед Отдых после обеда. Франция. 1917 год. Один из лучших истребителей Первой мировой войны в 1917 Охрана моста. Алжирский солдат, 1917 Перекур Пикап Берг. Северная Франция 2 сентября 1917 г. Письмо домой Представители международного гуманитарного движения Пулеметчики. Фото Альбер Самама-Чикли. Тунис, 1916 Разрушенный мост. Айсин. Франция. 1917 год. Раненые в госпитале. Фото Фернан Кювий. Франция, Лаффо, 1917 Солдаты стригут друг друга, недалеко от линии фронта. Деревня Hirtzbach. Нaut-Rhin. Франции. 16 июня 1917г. Стирка белья. Айсин. Франция. 1917 год Строительство пешеходного моста. Деревня Boesighe. Бельгия 10 сентября 1917 года. Руины Реймса Сенегальские солдаты. Фото Поль Кастельно. Франция, 1917 Узел телефонной связи, защищенный мешками с песком. Фото Поль Кастельно. Франция, 1917 Укрытие. Фото Поль Кастельно. Франция, 1917 Фото Поль Кастельно. Франция, 1917 Французские укрепления. Фото Поль Кастельно. Бельгия, 1917 Пулемётчик получает инструкции от командира, 1918 год Французская пресса 1917 Французский почтальон Французский солдат обедает на Королевской площади Реймса. Франция. 1917 год. Французский солдат у боевого знамени 37-ого пехотного Екатеринбургского полка в 1917 году. Хирургический центр. Фото Поль Кастельно. Бельгия, 1917 Штаб армии. Северная Франция. 1917 год. Эвакуация в тыл. Франция,Реймс, 1917 год.