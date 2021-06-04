Прозвища (их значения) известных большевиков

Зачем они прятались за псевдонимами?
Причин тому было несколько:
1. от партийных псевдонимов и кличек, под которыми они жили и скрывались много лет, и к которым они привыкли;
2. из-за национального вопроса, когда хотели стать ближе к основной массе населения;
3. как вызов старым прядкам;
4. как привычные читателям по публикациям.
Версии, которые будут далее, будут по убыванию приоритета - под №1 будет идти самая достоверная, доказанная и разумная.
1. Зиновьев Григорий Евсеевич (Радомысльский Евсей Гершон)
Евсей Гершон Радомысльский в историю вошёл как Григорий Евсеевич Зиновьев.
2. Каменев Лев Борисович (Розенфельд Лейба Барухович)
3. Киров (Костриков)
Сергей Миронович Костриков (как на розыскной жандармской карте) стал сначала Мироновым, а потом по случайности подписался Кировым. Каковым и остался.
4. Ленин (Ульянов)
Из-за этих псевдонимов возникли варианты написания: Ульянов-Ленин, Ульянов (Ленин).
1. от реального паспорта Николая Ленина, которым пользовался Ульянов;
2. от реального автора "Экономического журнала", в честь которого свои статьи стал подписывать Ульянов как Николай Ленин;
3. по названию р. Лена (у этой версии есть варианты:
а) из-за расстрела рабочих на р. Лена (несостоятельна на 100% - 1912 г., когда его на карточке 1895 г. уже писали Ульянов-Ленин);
б) просто в честь реки;
4. шуточная - в честь некоей Лены (опять же варианты: казанская красавица Елена Ленина, хористка Мариинского театра Елена Зарицкая и революционерка, впоследствии личный секретарь Ленина, Елена Стасова).
5. ещё более шуточная - лениться любил.
5. Литвинов Максим Максимович (Баллах Меер-Генох Моисеевич)
6. Мартов Лев Осипович (Цедербаум Юлий Иосифович)
7. Молотов (Скрябин)
Вячеслав Скрябин взял псевдоним простой и незатейливый – Молотов (с явным намёком на силу и твёрдость, и во многом совпадавший с кличкой Джугашвили). Его внук, политолог Вячеслав Никонов писал, что такой псевдоним он избрал из-за необходимости, ибо "...в слове Скрябин три первых согласных звука заставляли его заикаться, особенно, когда он волновался".
Такую же кличку имел и малоизвестный ныне Александр Парвус (Израиль Гельфанд). Его еще прозвали "демоном революции"
8. Сокольников Григорий Яковлевич (Бриллиант Гирш Янкелевич)
9. Сталин (Джугашвили)
1. джуга в переводе с грузинского - железо,
2. показывает волю и стремления человека,
3. обожал книгу "Витязь в тигровой шкуре" в переводе известного в те годы лирика Евгения Сталинского. Сократив фамилию, Иосиф Виссарионович стал Сталиным.
10. Троцкий Лев Давыдович (Бронштейн Лейба Давидович)
1. в честь литовского города Тракай (до 1940 г. Троки), который он в юности посещал, и который ему очень понравился,
2. в 1898 г. он впервые попал за решётку - в Одесскую пересыльную тюрьму, там старшим надзирателем работал Троцкий, имевший такой авторитет над заключёнными и сослуживцами, что произвёл впечатление на Бронштейна.
Другие ("2-й эшелон")
о менее статусных "товарищах" покороче:
11. настоящие имя и фамилия председателя союза «Воинственный безбожник» Емельяна Михайловича Ярославского - Миней Израилевич Губельман. Прозвище появилось из-за того, что он был организатором стачки в Ярославле.
12. один из первых советских профсоюзных деятелей Михаил Павлович Томский на самом деле - Ефремов. Прозвище появилось из-за его побега из ссылки в Томск.
13. будущий дипломат и историк польского происхождения Ян Ляховецкий стал Иваном Михайловичем Майским.Посол СССР в Великобритании Иван Михайлович Майский (1884—1975) в одном из жилых помещений посольства.
14. один из главных «оборонцев» Саул Самуилович Пикер стал Александром Самойловичем Мартыновым. Тоже меньшевик и тоже из РСДРП.
15. Владимир Александрович Овсеенко сначала взял себе прозвище Антонов, а потом соединил имя и псевдоним, получилось Антонов-Овсеенко.
16. Отец 7-го руководителя внешней разведки Артура Евгения Леонарда Фра́учи или Ренуччи был итальянцем швейцарского подданства, а мать имела латышские, эстонские и шотландские корни. Псевдоним Артур Христианович Артузов взят или с латыни (древнее выражение "sudor per artus iit", артуз – тело), или от церковного термина артос (вид церемониальных хлебов – т.н. всецелая просфора). Учитывая сочетание фамилии и отчества, а также того, что просфора - имитация тела Христа, получается интересное прозвище, понятное только очень образованным .
17. одного из руководителей чрезвычайного комитета особого главного политического управления Мартына Ивановича Лациса на самом деле звали Янис Фридрихович Судбрас, но он сменить фамилию и имя с отчеством, чтобы не быть арестованным за революционную пропаганду: будучи латышом, взял слово "läti" ("латыш") и стал Латисом.
18. 1-й нарком юстиции РСФСР Григорий Ипполитович Оппоков стал А. Ломовым, и часто писался Оппоков (Ломов). Его фото - на коллективном в начале статьи.
19. 1-й нарком финансов РСФСР Иван Иванович Скворцов взял себе литературный псевдоним И. Степанов, и стал Скворцовым (Степановым).
20. 1-й нарком почт и телеграфов РСФСР Николай Павлович Авилов взял себе псевдоним Глебов, и стал Авиловым-Глебовым или Авиловым (Глебовым).
Подведём итог: насколько мифологичны улицы и площади наших городов, носящие клички партийных вождей! А, жители многих названных в честь этих деятелей городов даже называются с рождения производными от их прозвищ: ленинградцы, кировчане, сталинградцы, т.п. (не в обиду никому)
И возник у меня вопрос. А правильно ли было называть, а потом опять возвращать наименования городам? Как это: Санкт-Петербург, но Лениградская блокада... Волгоград, но Сталинградская битва?
Многие сегодня забыли, что, например, пермчане были молотовчанами, самарцы - куйбышевцами, екатеринбуржцы - свердловчанами, тверчане -калининцами,- а оренбуржцы - чкаловцами или как там правильно было говорить? А Горький чем помешал? Жаль, что только Тольятти не вернули первозначное имя Ставрополь, поскольку город-то назван в честь итальянского коммуниста. Значит, Чкалов можно было убрать, а почему Тольятти оставили? Чтоб итальянцев не обидеть? Как думаете?
https://zen.yandex.ru/media/id/5ec000bb7f5192548fb26d8f/proz...
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