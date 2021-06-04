Прозвища (их значения) известных большевиков

Не секрет, что многие политики в начале советской эпохи известны нам не по настоящим именам и фамилиям, а по псевдонимам, или, если говорить проще - кличкам или по современному - никам (никнеймам). Посмотрим десяток самых известных - кто из них - кто? Для построения списка избрался алфавитный порядок. Не секрет, что многие политики в начале советской эпохи известны нам не по настоящим именам и фамилиям, а по псевдонимам, или, если говорить проще - кличкам или по современному - никам (никнеймам). Посмотрим десяток самых известных - кто из них - кто? Для построения списка избрался алфавитный порядок.

Зачем они прятались за псевдонимами?

Причин тому было несколько:

1. от партийных псевдонимов и кличек, под которыми они жили и скрывались много лет, и к которым они привыкли;

2. из-за национального вопроса, когда хотели стать ближе к основной массе населения;

3. как вызов старым прядкам;

4. как привычные читателям по публикациям.

Версии, которые будут далее, будут по убыванию приоритета - под №1 будет идти самая достоверная, доказанная и разумная.

1. Зиновьев Григорий Евсеевич (Радомысльский Евсей Гершон)

Фото во время ареста 1908 г. Фото во время ареста 1908 г.

Евсей Гершон Радомысльский в историю вошёл как Григорий Евсеевич Зиновьев.

2. Каменев Лев Борисович (Розенфельд Лейба Барухович)

Как Лейба Барухович Розенфельд стал Львом Борисовичем Каменевым? Ему нравилась девичья фамилия шурина (брата жены) - Штейн (по немецки stein – камень), и он просто перевел её с немецкого языка. Перевод собственной фамилии ("поле роз"), видимо, его не вдохновил. Какстал? Ему нравилась девичья фамилия шурина (брата жены) - Штейн (по немецки stein – камень), и он просто перевел её с немецкого языка. Перевод собственной фамилии ("поле роз"), видимо, его не вдохновил.

3. Киров (Костриков)

Сергей Миронович Костриков (как на розыскной жандармской карте) стал сначала Мироновым, а потом по случайности подписался Кировым. Каковым и остался.

4. Ленин (Ульянов)

На фото московского сыскного отделения 1895 г. он уже обозначен как Ульянов-Ленин На фото московского сыскного отделения 1895 г. он уже обозначен как Ульянов-Ленин

Из-за этих псевдонимов возникли варианты написания: Ульянов-Ленин, Ульянов (Ленин).

Версии происхождения "фамилии" Ленин: Версии происхождения "фамилии" Ленин:

Версии: Версии:

1. от реального паспорта Николая Ленина, которым пользовался Ульянов;

2. от реального автора "Экономического журнала", в честь которого свои статьи стал подписывать Ульянов как Николай Ленин;

3. по названию р. Лена (у этой версии есть варианты:

а) из-за расстрела рабочих на р. Лена (несостоятельна на 100% - 1912 г., когда его на карточке 1895 г. уже писали Ульянов-Ленин);

б) просто в честь реки;

4. шуточная - в честь некоей Лены (опять же варианты: казанская красавица Елена Ленина, хористка Мариинского театра Елена Зарицкая и революционерка, впоследствии личный секретарь Ленина, Елена Стасова).

5. ещё более шуточная - лениться любил.

5. Литвинов Максим Максимович (Баллах Меер-Генох Моисеевич)

1-й нарком иностранных дел СССР Максим Максимович Литвинов на самом деле - Меер-Генох Моисеевич Баллах. Литвинами на Руси называли жителей Великого княжества Литовского, а он родом с тех мест. 1-й нарком иностранных дел СССРна самом деле -. Литвинами на Руси называли жителей Великого княжества Литовского, а он родом с тех мест.

6. Мартов Лев Осипович (Цедербаум Юлий Иосифович)

Псевдоним Лев Осипович Мартов, по сведениям от сестры Лидии, Юлий Иосифович Цедербаум выбрал в 1901 г. Он считал март революционным месяцем, т.к. в марте 1848 г. начались революции во многих городах Европы, в этом же месяце был напечатан манифест Коммунистической партии. Да, он, конечно, не большевик, а меньшевик, но все они из одной РСДРП. Псевдоним, по сведениям от сестры Лидии,выбрал в 1901 г. Он считал март революционным месяцем, т.к. в марте 1848 г. начались революции во многих городах Европы, в этом же месяце был напечатан манифест Коммунистической партии. Да, он, конечно, не большевик, а меньшевик, но все они из одной РСДРП.

7. Молотов (Скрябин)

Фото Скрябина в ссылке Фото Скрябина в ссылке

Вячеслав Скрябин взял псевдоним простой и незатейливый – Молотов (с явным намёком на силу и твёрдость, и во многом совпадавший с кличкой Джугашвили). Его внук, политолог Вячеслав Никонов писал, что такой псевдоним он избрал из-за необходимости, ибо "...в слове Скрябин три первых согласных звука заставляли его заикаться, особенно, когда он волновался".

Такую же кличку имел и малоизвестный ныне Александр Парвус (Израиль Гельфанд). Его еще прозвали "демоном революции"

8. Сокольников Григорий Яковлевич (Бриллиант Гирш Янкелевич)

Нарком финансов Григорий Яковлевич Сокольников назвался в честь московского района Сокольники. А, ведь, по рождению он Гирш Янкелевич Бриллиант. Как смог отказаться от такой знатной "говорящей" фамилии? Нарком финансовназвался в честь московского района Сокольники. А, ведь, по рождению он. Как смог отказаться от такой знатной "говорящей" фамилии?

9. Сталин (Джугашвили)

Псевдоним К. Сталин закрепился за Иосифом Виссарионовичем Джугашвили в начале 1913 г., незадолго до его ареста и ссылки в Туруханск. Есть 3 версии его клички: Псевдоним К.закрепился за Иосифом Виссарионовичемв начале 1913 г., незадолго до его ареста и ссылки в Туруханск. Есть 3 версии его клички:

1. джуга в переводе с грузинского - железо,

2. показывает волю и стремления человека,

3. обожал книгу "Витязь в тигровой шкуре" в переводе известного в те годы лирика Евгения Сталинского. Сократив фамилию, Иосиф Виссарионович стал Сталиным.

10. Троцкий Лев Давыдович (Бронштейн Лейба Давидович)

Есть 2 версии происхождения псевдонима Лев Давыдович Троцкий у наркома по военным и морским делам Лейбы Давидовича Бронштейна: Есть 2 версии происхождения псевдонимау наркома по военным и морским делам

1. в честь литовского города Тракай (до 1940 г. Троки), который он в юности посещал, и который ему очень понравился,

2. в 1898 г. он впервые попал за решётку - в Одесскую пересыльную тюрьму, там старшим надзирателем работал Троцкий, имевший такой авторитет над заключёнными и сослуживцами, что произвёл впечатление на Бронштейна.

Другие ("2-й эшелон")

о менее статусных "товарищах" покороче:

11. настоящие имя и фамилия председателя союза «Воинственный безбожник» Емельяна Михайловича Ярославского - Миней Израилевич Губельман. Прозвище появилось из-за того, что он был организатором стачки в Ярославле.

12. один из первых советских профсоюзных деятелей Михаил Павлович Томский на самом деле - Ефремов. Прозвище появилось из-за его побега из ссылки в Томск.

13. будущий дипломат и историк польского происхождения Ян Ляховецкий стал Иваном Михайловичем Майским. Посол СССР в Великобритании Иван Михайлович Майский (1884—1975) в одном из жилых помещений посольства.

14. один из главных «оборонцев» Саул Самуилович Пикер стал Александром Самойловичем Мартыновым. Тоже меньшевик и тоже из РСДРП.

15. Владимир Александрович Овсеенко сначала взял себе прозвище Антонов, а потом соединил имя и псевдоним, получилось Антонов-Овсеенко.

16. Отец 7-го руководителя внешней разведки Артура Евгения Леонарда Фра́учи или Ренуччи был итальянцем швейцарского подданства, а мать имела латышские, эстонские и шотландские корни. Псевдоним Артур Христианович Артузов взят или с латыни (древнее выражение "sudor per artus iit", артуз – тело), или от церковного термина артос (вид церемониальных хлебов – т.н. всецелая просфора). Учитывая сочетание фамилии и отчества, а также того, что просфора - имитация тела Христа, получается интересное прозвище, понятное только очень образованным .

17. одного из руководителей чрезвычайного комитета особого главного политического управления Мартына Ивановича Лациса на самом деле звали Янис Фридрихович Судбрас, но он сменить фамилию и имя с отчеством, чтобы не быть арестованным за революционную пропаганду: будучи латышом, взял слово "läti" ("латыш") и стал Латисом.

18. 1-й нарком юстиции РСФСР Григорий Ипполитович Оппоков стал А. Ломовым, и часто писался Оппоков (Ломов). Его фото - на коллективном в начале статьи.

19. 1-й нарком финансов РСФСР Иван Иванович Скворцов взял себе литературный псевдоним И. Степанов, и стал Скворцовым (Степановым).

20. 1-й нарком почт и телеграфов РСФСР Николай Павлович Авилов взял себе псевдоним Глебов, и стал Авиловым-Глебовым или Авиловым (Глебовым).

Подведём итог: насколько мифологичны улицы и площади наших городов, носящие клички партийных вождей! А, жители многих названных в честь этих деятелей городов даже называются с рождения производными от их прозвищ: ленинградцы, кировчане, сталинградцы, т.п. (не в обиду никому)

И возник у меня вопрос. А правильно ли было называть, а потом опять возвращать наименования городам? Как это: Санкт-Петербург, но Лениградская блокада... Волгоград, но Сталинградская битва?

Многие сегодня забыли, что, например, пермчане были молотовчанами, самарцы - куйбышевцами, екатеринбуржцы - свердловчанами, тверчане -калининцами,- а оренбуржцы - чкаловцами или как там правильно было говорить? А Горький чем помешал? Жаль, что только Тольятти не вернули первозначное имя Ставрополь, поскольку город-то назван в честь итальянского коммуниста. Значит, Чкалов можно было убрать, а почему Тольятти оставили? Чтоб итальянцев не обидеть? Как думаете?

https://zen.yandex.ru/media/id/5ec000bb7f5192548fb26d8f/proz...