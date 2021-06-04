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Прозвища (их значения) известных большевиков

Прозвища (их значения) известных большевиковНе секрет, что многие политики в начале советской эпохи известны нам не по настоящим именам и фамилиям, а по псевдонимам, или, если говорить проще - кличкам  или по современному - никам (никнеймам). Посмотрим десяток самых известных - кто из них - кто? Для построения списка избрался алфавитный порядок.

Зачем они прятались за псевдонимами?

Причин тому было несколько:

1. от партийных псевдонимов и кличек, под которыми они жили и скрывались много лет, и к которым они привыкли;

2. из-за национального вопроса, когда хотели стать ближе к основной массе населения;

3. как вызов старым прядкам;

4. как привычные читателям по публикациям.

Версии, которые будут далее, будут по убыванию приоритета - под №1 будет идти самая достоверная, доказанная и разумная.

1. Зиновьев Григорий Евсеевич (Радомысльский Евсей Гершон)

Фото во время ареста 1908 г.Фото во время ареста 1908 г.

Евсей Гершон Радомысльский в историю вошёл как Григорий Евсеевич Зиновьев.

2. Каменев Лев Борисович (Розенфельд Лейба Барухович)

Прозвища (их значения) известных большевиковКак Лейба Барухович Розенфельд стал Львом Борисовичем Каменевым? Ему нравилась девичья фамилия  шурина (брата жены) - Штейн (по немецки stein – камень), и он просто перевел её с немецкого языка. Перевод собственной фамилии ("поле роз"), видимо, его не вдохновил.

3. Киров (Костриков)

Прозвища (их значения) известных большевиковСергей Миронович Костриков (как на розыскной жандармской карте) стал сначала Мироновым, а потом по случайности подписался Кировым. Каковым и остался.

4. Ленин (Ульянов)

На фото московского сыскного отделения 1895 г. он уже обозначен как Ульянов-ЛенинНа фото московского сыскного отделения 1895 г. он уже обозначен как Ульянов-Ленин

Из-за этих псевдонимов возникли варианты написания: Ульянов-ЛенинУльянов (Ленин).

Прозвища (их значения) известных большевиковВерсии происхождения "фамилии" Ленин:
Прозвища (их значения) известных большевиковВерсии:

1. от реального паспорта Николая Ленина, которым пользовался Ульянов;

2. от реального автора "Экономического журнала", в честь которого свои статьи стал подписывать Ульянов как Николай Ленин;

3. по названию р. Лена (у этой версии есть варианты:
а) из-за расстрела рабочих на р. Лена (несостоятельна на 100% - 1912 г., когда его на карточке 1895 г. уже писали Ульянов-Ленин);
б) просто в честь реки;

4. шуточная - в честь некоей Лены (опять же варианты: казанская красавица Елена Ленина, хористка Мариинского театра  Елена Зарицкая и революционерка, впоследствии личный секретарь Ленина, Елена Стасова).

5. ещё более шуточная - лениться любил.

5. Литвинов Максим Максимович (Баллах Меер-Генох Моисеевич)

Прозвища (их значения) известных большевиков1-й нарком иностранных дел СССР Максим Максимович Литвинов на самом деле - Меер-Генох Моисеевич Баллах. Литвинами на Руси называли жителей Великого княжества Литовского, а он родом с тех мест.

6. Мартов Лев Осипович (Цедербаум Юлий Иосифович)

Прозвища (их значения) известных большевиковПсевдоним Лев Осипович Мартов, по сведениям от сестры Лидии, Юлий Иосифович Цедербаум выбрал в 1901 г. Он считал март революционным месяцем, т.к. в марте 1848 г. начались революции во многих городах Европы, в этом же месяце был напечатан манифест Коммунистической партии. Да, он, конечно, не большевик, а меньшевик, но все они из одной РСДРП.Прозвища (их значения) известных большевиков

7. Молотов (Скрябин)

Фото Скрябина в ссылкеФото Скрябина в ссылке

Вячеслав Скрябин взял псевдоним простой и незатейливый – Молотов (с явным намёком на силу и твёрдость, и во многом совпадавший с кличкой Джугашвили). Его внук, политолог Вячеслав Никонов писал, что такой псевдоним он избрал из-за необходимости, ибо "...в слове Скрябин три первых согласных звука заставляли его заикаться, особенно, когда он волновался".

Такую же кличку имел и малоизвестный ныне Александр Парвус (Израиль Гельфанд). Его еще прозвали "демоном революции"Прозвища (их значения) известных большевиков

8. Сокольников Григорий Яковлевич (Бриллиант Гирш Янкелевич)

Прозвища (их значения) известных большевиковНарком финансов Григорий Яковлевич Сокольников назвался в честь московского района Сокольники.  А, ведь, по рождению он Гирш Янкелевич Бриллиант. Как смог отказаться от такой знатной "говорящей" фамилии?

9. Сталин (Джугашвили)

Прозвища (их значения) известных большевиковПсевдоним К. Сталин закрепился за Иосифом Виссарионовичем Джугашвили в начале 1913 г., незадолго до его ареста и ссылки в Туруханск. Есть 3 версии его клички:

1. джуга в переводе с грузинского - железо,

2. показывает волю и стремления человека,

3. обожал книгу "Витязь в тигровой шкуре" в переводе известного в те годы лирика Евгения Сталинского. Сократив фамилию, Иосиф Виссарионович стал Сталиным.

10. Троцкий Лев Давыдович (Бронштейн Лейба Давидович)

Прозвища (их значения) известных большевиковЕсть 2 версии происхождения псевдонима Лев Давыдович Троцкий у наркома по военным и морским делам Лейбы Давидовича Бронштейна:

1. в честь литовского города Тракай (до 1940 г. Троки), который он в юности посещал, и который ему очень понравился,

2. в 1898 г. он впервые попал за решётку - в Одесскую пересыльную тюрьму, там старшим надзирателем работал Троцкий, имевший такой авторитет над заключёнными и сослуживцами, что произвёл впечатление на Бронштейна.

Другие ("2-й эшелон")

о менее статусных "товарищах" покороче:

Прозвища (их значения) известных большевиков11. настоящие имя и фамилия председателя союза «Воинственный безбожник» Емельяна Михайловича Ярославского - Миней Израилевич Губельман. Прозвище появилось из-за того, что он был организатором стачки в Ярославле.

Прозвища (их значения) известных большевиков12. один из первых советских профсоюзных деятелей Михаил Павлович Томский на самом деле - Ефремов. Прозвище появилось из-за его побега из ссылки в Томск.

13. будущий дипломат и историк польского происхождения Ян Ляховецкий стал Иваном Михайловичем Майским.Прозвища (их значения) известных большевиковПосол СССР в Великобритании Иван Михайлович Майский (1884—1975) в одном из жилых помещений посольства.

Прозвища (их значения) известных большевиков14. один из главных «оборонцев» Саул Самуилович Пикер стал Александром Самойловичем Мартыновым. Тоже меньшевик и тоже из РСДРП.

Прозвища (их значения) известных большевиков15. Владимир Александрович Овсеенко сначала взял себе прозвище Антонов, а потом соединил имя и псевдоним, получилось Антонов-Овсеенко. 

Прозвища (их значения) известных большевиков16. Отец 7-го руководителя внешней разведки Артура Евгения Леонарда Фра́учи или Ренуччи был итальянцем швейцарского подданства, а мать имела латышские, эстонские и шотландские корни. Псевдоним Артур Христианович Артузов взят или с латыни (древнее выражение "sudor per artus iit", артуз – тело), или от церковного термина артос (вид церемониальных хлебов – т.н. всецелая просфора). Учитывая сочетание фамилии и отчества, а также того, что просфора - имитация тела Христа, получается интересное прозвище, понятное только очень образованным .

Прозвища (их значения) известных большевиков17. одного из руководителей чрезвычайного комитета особого главного политического управления Мартына Ивановича Лациса на самом деле звали Янис Фридрихович Судбрас, но он сменить фамилию и имя с отчеством, чтобы не быть арестованным за революционную пропаганду: будучи латышом, взял слово "läti" ("латыш") и стал Латисом.

Прозвища (их значения) известных большевиков18. 1-й нарком юстиции РСФСР Григорий Ипполитович Оппоков стал А. Ломовым, и часто писался Оппоков (Ломов). Его фото - на коллективном в начале статьи.

Прозвища (их значения) известных большевиков19. 1-й нарком финансов РСФСР Иван Иванович Скворцов взял себе литературный псевдоним И. Степанов, и стал Скворцовым (Степановым).

Прозвища (их значения) известных большевиков20. 1-й нарком почт и телеграфов РСФСР Николай Павлович Авилов взял себе псевдоним Глебов, и стал Авиловым-Глебовым или Авиловым (Глебовым). 

Подведём итог: насколько мифологичны улицы и площади наших городов, носящие клички партийных вождей! А, жители многих названных в честь этих деятелей городов даже называются с рождения производными от их прозвищ: ленинградцы, кировчане, сталинградцы, т.п. (не в обиду никому)

И возник у меня вопрос. А правильно ли было называть, а потом опять возвращать наименования городам? Как это: Санкт-Петербург, но Лениградская блокада... Волгоград, но Сталинградская битва?

Многие сегодня забыли, что, например, пермчане были молотовчанами, самарцы - куйбышевцами, екатеринбуржцы - свердловчанами, тверчане -калининцами,- а оренбуржцы - чкаловцами или как там правильно было говорить? А Горький чем помешал? Жаль, что только Тольятти не вернули первозначное имя Ставрополь, поскольку город-то назван в честь итальянского коммуниста. Значит, Чкалов можно было убрать, а почему Тольятти оставили? Чтоб итальянцев не обидеть? Как думаете?

https://zen.yandex.ru/media/id/5ec000bb7f5192548fb26d8f/proz...

историяСветлана Митленкофотоностальгия
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