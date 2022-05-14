Развал России? Побольше бы таких развалов!

Дорогие друзья, от скорости, с которой Россия успела развалиться всего за три рабочих дня, волосы стынут в жилах.

В Белокаменке для проекта "Новатэка" открыт самый большой производственный цех (https://bit.ly/3Fp6WQx ) в России. Размеры цеха сравнимы с 20-этажным домом, а одновременно на смене в нем смогут трудиться около 5 тыс. человек. В цеху установлено уникальное российское оборудование, специально созданное для проекта - мостовые краны грузоподъемностью 300 и 50 тонн производства "Уралмашзавода".

Инженеры Томского политехнического университета завершили разработку первого российского 3D-принтера (https://bit.ly/39wOqK8 ) для печати в условиях невесомости. Два летных образца принтера переданы заказчику. Один из них будет отправлен на Международную космическую станцию уже в июне 2022 года. С его помощью российские космонавты смогут делать детали, необходимые для работы с оборудованием станции.

Специалисты Балтийского завода произвели уникальную погрузку блок-секции (https://bit.ly/3KP9t7B ) весом 220 тонн на борт атомного ледокола «Якутия» проекта 22220. Защитная оболочка реакторных отсеков является своего рода «саркофагом», обеспечивающим безопасность для обслуживающего персонала реактора во время его эксплуатации.

АО «РУСБУРМАШ» в три раза сократила время (https://bit.ly/3KKZ6lm ) на подготовку к эксплуатации залежей на месторождениях урана. Большинство улучшений предложено и реализовано самими работниками. АО «РУСБУРМАШ» уже помогло с опережением плана начать освоение урановых месторождений в Курганской области и в Республике Бурятия, в интересах АО «Далур» и АО «Хиагда», также входящих в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ».

В МГТУ имени Н. Э. Баумана создали стойкие к экстремальным температурам композиты (https://bit.ly/3vNIl4Q ), которые могут заменить импортные материалы в авиации, машиностроении и электронике. Полученные образцы выдерживают эксплуатацию при температуре 200-250°С. Ожидается, что разработанные учеными материалы будут дешевле импортных за счет использования российского сырья.

В Москве на производственной площадке Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры представлены новые современные образцы подъемно-транспортного наземного оборудования ракетно-космических комплексов – ножничный подъемник и электрический тягач (https://bit.ly/39JrJTe ). Эта техника заменит импортные аналоги, применяемые в настоящий момент на космодромах Байконур, Восточный и Плесецк. Оборудование создано на отечественных комплектующих.

В Республике Крым впервые за последние 8 лет стартовала посевная кампания риса (https://bit.ly/390Vyhu ). В этом году рисовые поля в Крыму займут более 630 га. В настоящее время рисоводы приводят в порядок мелиоративные системы, в следующем году аграрии планируют значительно увеличить посевные площади под рисом.

«НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» презентовал экосистему виртуализации VeiL и системы видеоконференцсвязи IVA AVES S и IVA LARGO на региональных партнерских мероприятиях компании Softline. Системы помогут заменить иностранное оборудование и софт. Все продукты АО «НИИ «Масштаб» (https://bit.ly/3OWenD8 ) включены в Единый реестр российских программ.

Спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» (https://bit.ly/3P7kdls ) успешно введены в эксплуатацию. «Экспресс-АМУ3» предназначен для передачи данных и предоставления доступа в интернет с использованием малоразмерных абонентских станций. «Экспресс-АМУ7», прежде всего, повысит надежность федерального телевещания в 4-х вещательных зонах в восточной части России, а также обеспечит дополнительные каналы связи на Дальнем Востоке.

Ученые Пермского Политеха придумали новую технологию, используя которую можно повысить качество изделий (https://bit.ly/3P4XO84 ) для авиастроительной, металлургической и машиностроительной отраслей. Для производства деталей газотурбинных авиадвигателей используют индукционную плавку. На поверхности расплава могут образовываться оксидные пленки, которые приводят к браку изделий. Новая технология позволит предотвратить их образование.

ТАСС (https://bit.ly/3Fp6WQx ) В Белокаменке для проекта "Новатэка" открыт самый большой производственный цех в России. Размеры цеха сравнимы с 20-этажным домом