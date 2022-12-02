Неожиданная Москва

Памятник Муми-троллям в Новой Москве на территории ЖК "Скандинавия" Если честно, то лично мне не нравится. Не хватает наших сказок? Ну скоро будем и свинкам Пепе ставить памятники... но Москва бывает разной.

Вот, например. Это тоже Москва. Тимирязевский проезд, 4. Жилой дом преподавателей, построен в 1870-е годы. Удивительно, но это тоже Москва! Хотя сразу так и не подумаешь. Словно оказался где-то в порту южного городка. Это «Алые Паруса», первый в Москве яхт-клуб, расположенный в черте города при действующем элитном жилом комплексе. Он расположен на нижнем уровне набережной, у самой воды, и отделан внутри как настоящая яхта: пол выполнен палубной кладкой из тика, потолок обтянут натуральной светлой кожей, окна-иллюминаторы прикрывают деревянные жалюзи в цвет стен. В состав яхт-клуба входит действующий маяк, выполненный из красно-розового кирпича с отделкой из травертина. Кованые драконы поддерживают смотровую площадку, над которой расположен прожектор маяка. Оборудование маяка, сконструированного по специальному проекту, состоит из 1380 деталей. Из окон яхт-клуба открывается замечательный вид на набережную Москвы-реки и причалы для лодок. Скворечник и инсталляция "Алхимия" во дворике музея декоративно-прикладного искусства на Делегатской. Автор проекта: Душана Бравура.

Петровский дворик в Москве

Необычный двор Москвы можно найти по адресу Ул. Адмирала Лазарева, д.50, корп.1. Целый кусочек Петербурга или «северная столица в столице». Двор полностью украшен в стиле Петербурга: здесь можно увидеть миниатюрные скульптуры львов, копии знаменитых ростральных колонн, красивую скамейку в виде старинной кареты, а также статую Петра I. В таком стиле оформлены и подъезды дома. Можно сказать, что это не просто двор, а целая выставка под открытым небом, а вход на нее абсолютно свободный и бесплатный. Художником-создателем проекта является Ольга Николаевна Дроздова. Сейчас Петровский дворик считается настоящей достопримечательностью района Бутово и любимым местом отдыха взрослых и детей. Усадьба Льва Толстого в Хамовниках Переехав с семьей из Ясной Поляны в Москву в 1881 году, Л.Н.Толстой через год купил усадьбу в Хамовниках - районе, основанном ткачами в 17 веке. Его главный дом, построенный между 1800-м и 1805-м гг., окружают флигель и служебные помещения, а также большой сад с беседкой, колодцем и насыпной горкой.

Толстой прожил здесь с семьёй 19 лет, на лето каждый год уезжая в Ясную поляну. Вход на территорию без посещения дома 100р Адрес: ул. Льва Толстого, 21, стр. 1. Фото Хельга Янсон Мало кто знает, но в "Коломенском" есть аллея любви Кого только не встретишь в Москве: на Новокузнецкой, например, смотреть нужно не только по сторонам, но и вверх. А вдруг там коза рогатая Адрес: Пятницкая, 29 Осенний ГУМ в объективе Виктора Воропаева Луна повисла над городом у Юлии Качаловой Парк Дружбы, САО. Морозовский сквер. М. Китай город в конце сентября в объективе Лидии Холд выглядит так:

Ермолаевский переулок Памятник природы «Серебряный бор» - жемчужина Москвы, излюбленное место отдыха горожан. Это искусственный остров, терраса излучины Москвы-реки. В 1991 году остров был наделен статусом памятника природы. На территории острова есть сосняки и ольшаники, пески и пляжи, полянки и луга, тростниковое болото и разветвленное Бездонное озеро, пруд Копань и рукотворный парк «Ветеран». Бездонное озеро (Бездонка) Считается, что его дно уходит в артезианские глубины. В прошлом здесь были болота и песчаные карьеры. Извилистые заливы, островки и мостики Бездонки создают «лабиринт» для прогулок пешком и на велосипедах. Высокие светлые сосны придают сказочный облик Серебряному бору. Сосны могут жить до 400 лет, обычно их вырубали к 80-100 – летнему возрасту «спелости». Но в Серебряном бору сохранились сосны и в возрасте 130-200 лет. Вход на территорию памятника природы круглосуточный. Одно из самых старых деревянных зданий Москвы - это «Погодинская изба» 1856 года. Это постройка считается единственной уцелевшей частью усадебного комплекса после бомбежки 1941 года. Этому объекту 170 лет, и он признан памятником федерального значения. Сейчас изба уже давно не отапливается, а двор зарос сорняками.