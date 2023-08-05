Он выжил в схватке с медведем, 44 раза переходил линию фронта и всегда возвращался с добычей

О простом кировском охотнике Георгии Шубине на фронте ходили легенды. О нем сочиняли стихи, с него брали пример, за него немцы обещали 50 тысяч рейхсмарок. А все потому, что командир роты пешей разведки Георгий Шубин отлично чувствовал природу, а еще с каждого похода за линию фронта возвращался с добычей. Как ему это удавалось?

Стрелок, следопыт, разведчик

Георгий Шубин родился в 1912 году в Кирове. С 12 лет он ходил на охоту. Все навыки, необходимые на войне, он освоил уже в юном возрасте. Шубин умел незаметно подойти к зверю, надежно замаскироваться, точно выстрелить и также незаметно уйти. Была в его жизни и схватка с косолапым.

Об этом рассказывал друг Георгия Георгиевича профессор Юрий Язан на страницах журнала «Охота и охотничье хозяйство». Однажды Шубин попал в лапы медведю и едва не погиб.

В тяжелейшей ситуации Георгий проявил хладнокровие, сумел поднять ружье и выстрелить. Изможденный охотник еще 24 версты шел до дома.

На войну Георгий Георгиевич ушел добровольцем. За плечами 29-летнего сотрудника Лапландского заповедника в Мурманской области был и боевой опыт: перестрелка с браконьерами, в ходе которой Шубин получил пулю в бедро. Он знал разные края нашей страны, охотился даже в Китае и Норвегии. Г.Г. Шубин (1912-1973).

Охотничьи навыки и умения Георгия Георгиевича оказались бесценными на войне. В 1941 году Шубин сумел найти в лесу тихие тропы вдали от немцев и вывел товарищей из окружения. На первых стрельбах в войсках он показал охотничью меткость, 5 раз попав в спичечный коробок со ста метров.

Летом 1943-го младшего сержанта Шубина перевели снайпером в 51-ю стрелковую дивизию, с которой он прошагал от белорусских болот до стен Кёнигсберга. Под Гомелем Георгий Георгиевич получил свою первую награду — медаль «За отвагу».

19 августа 1943 года он из своей СВТ уничтожил четырех немецких наблюдателей, чем помог продвижению армии на этом участке фронта.

По-настоящему талант находчивого следопыта и терпеливого охотника проявился у Георгия Георгиевича когда его назначили командиром отделения взвода пешей разведки. Ему с бойцами не раз приходилось по 8-10 часов в снегу перед дорогой, ходить в немецкий тыл по лесам и болотам.

Брал немцев в плен и учил медведей сниматься в кино

Как подсчитал журнал «Родина», Георгий Шубин 44 раза ходил в тыл врага и всегда возвращался с добычей. Слава о железной выдержке отважного командира гремела на весь фронт. Неделями разведчики отделения Шубина шагали по вражескому тылу безмолвно, стараясь даже сучком не хрустнуть.

Нередко на фронте на одного взятого «языка» приходилось пять погибших разведчиков. Шубин своих товарищей не разменивал. В его отряде, который со временем разросся до 56 человек, каждый знал цену товариществу.

Каждого раненого и погибшего шубинцы обязательно доставляли к своим, даже если приходилось идти 40 километров по тылу врага.

Пятерых за один рейд Георгий Георгиевич потерял лишь однажды, правда тогда привел в расположение дивизии 27 пленных немцев. С 23 ноября по 16 декабря 1943 года Шубин взял в плен 6 «языков», за что был удостоен ордена Красной Звезды. За многодневный разведрейд лишь один человек получил легкое ранение. Шубин (второй справа в первом ряду) со своими товарищами.

Со своими «охотниками за языками» Шубин ходил в тыл до самого Кёнигсберга. Дальше сражаться не позволило очередное ранение. За добычу разведданных в ходе освобождения Белоруссии младшего лейтенанта Шубина представляли к званию Героя, но командование ограничилось орденом Красного Знамени.

Георгий Шубин — удивительный пример воина и труженика, чей опыт пригодился и на войне, и в мирное время. Сразу после войны Георгием Георгиевичем была создана зообаза на киностудии Центрнаучфильм. С неиссякаемым терпением и любовью к братьям нашим меньшим он готовил животных к съемкам в кино.

Волки и медведи, привыкшие ходить с Шубиным в лес, снялись в десятках художественных и научных лентах. Георгию Георгиевичу даже удалось приручить лосиное стадо, сохатые стали возить провиант охотникам в тайгу.

До 1972 года Шубин руководил заповедниками на Урале, в Поволжье и под Воронежем.

Всего 60 лет прожил Георгий Шубин, но успел сделать многое: и заповедники приводил в порядок, и животных обучал, и над моторными лодками работал. Но о своих заслугах рассказывать не любил, редко носил боевые ордена и медали.

Мало кто мог догадаться, что человек, вырывающий у волков добычу прямо во время съемок, также храбро вырывал из немецкого тыла «языков».