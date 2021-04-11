Основные причины сокращения численности ссыльных раскулаченных лиц и членов их семей с 1938 по 1950

К 1 июля 1938 года численность ссыльных кулаков и членов их семей составляла 997,329 человек. В терминологии НКВД они именовались "спецпереселенцы" и, позднее, "спецпоселенцы". На местах расселения их называли просто - "бывшие кулаки".

К 1 июля 1950 года их осталось 66,947 человек.

Куда делись?

1. Уже с 22 октября 1938 г, согласно постановлению СНК СССР, начинается освобождение детей спецпереселенцев по достижении 16-летнего возраста.

2. С того же года начинают освобождать решениями местных органов НКВД женщин из контингента "спецпереселенцы", вышедших замуж за свободных граждан (с 1946 года освобождение по этой причине автоматизируется приказом МВД и Прокуратуры СССР).

3. С 11 апреля 1942 г. "бывших кулаков" начинают призывать на военную службу. С 22 октября того же года подлежат освобождению жены и дети "бывших кулаков", призванных в Красную Армию.

4. С 25 мая 1944 г. директивой НКВД СССР снимаются с учета дети "бывших кулаков", направленные в школы ФЗУ и ремесленные училища.

5. С 28 сентября 1946 г. автоматически освобождаются "бывшие кулаки" следующих категорий:

а) получившие правительственные награды;

б) имеющие детей-участников ВОВ.

К 1 октября 1945 г. численность "бывших кулаков" и их семей составляет уже 606,819 человек.

Всего за тот же 1945 год движение численности "бывших кулаков" было следующее:

Прибыло: 9,813 человек. Из них: родились - 6,532, вернулись из мест заключения - 1,744, возвращено из бегов - 638, выявлено при переучете - 899.

Убыло: 39,475 человек. Из них: освобождено - 28,979, умерло - 8,196, бежало 865, арестовано - 1435.

Кстати, смертность в 1946 г. самая высокая за период с 1945 по 1950 - всего 21,556. Связано это, как нам видится, с послевоенным голодом в СССР.

Как жили в ссылке.

Далеко не все "раскулаченные" ехали на Север и в Сибирь. Довольно много было направлено в Ставрополье, Сталинградскую область, на Северный Кавказ. Также большие спецпоселения существовали в Херсонской области.

2 января 1946 года начальником Отдела спецпоселений НКВД СССР М.В. Кузнецовым была составлена секретная аналитическая записка по всем спецпереселенцам (включая депортированные народности, "власовцев", "бандеровцев", "лесных братьев" и проч.), в которой он указал:

"Наиболее устроенными в хозяйственно-бытовом отношении являются бывшие кулаки. Значительное количество из них размещено в спецпоселках, имеют собственные дома, надворные постройки, скот, сельхозинвентарь. Семьи их материально обеспечены и особой нужды не имеют" (Кузнецов ничего не приукрашивает - в той же записки пишет про гибель тысяч спецпереселенцев других категорий от материальной и бытовой неустроенности).

К 1 января 1946 г. численность "бывших кулаков" и членов их семей составляла 599,477 человек. Из них 269,722 человека были заняты в народном хозяйстве и получали зарплаты и рабочие льготы наравне со всеми советскими гражданами (только в южные санатории не могли ездить, в остальные места отдыха - с разрешения местных органов НКВД-МВД, с обязательной постановкой на учет). Остальные являлись членами их семей. Наибольшее число "бывших кулаков" было занято в системе Наркомзема (79,030), в угольной промышленности (36,067), в металлургии (44,200), совхозах (10,976), путей сообщения (5,796). Хотя, собственно, они были представлены во всех областях, в том числе и в органах юстиции (аж 3 человека).

117 "бывших кулаков" вели единоличные хозяйства, часто занимаясь весьма прибыльным в СССР пчеловодством.

С того же 1946 года начинается практика освобождения и снятия с учета больших категорий бывших кулаков" и отдельных спецпоселений.

Так, 11 июля 1946 г. секретарь Ставропольского Крайкома А. Орлов обратился "строго секретно" напрямую к товарищу Сталину с предложением снять с учета всех "бывших кулаков" из спецпоселков Апанасенского, Арзгирского и Буденовского районов в количестве 62,727 человек. Основание:

- из этих поселков в годы ВОВ было призвано 7,636 человек, 3 человека награждены званием ГСС, 303 награждены орденами, 471 медалями. 564 человека вернулись с войны инвалидами. Все они ходатайствуют за своих родственников, стоящих на учете.

- во время оккупации края спецпоселенцы были настроены за Советскую власть, прятали у себя коммунистов и евреев.

Первым письмо получил Берия, который 9 августа направил его на доклад Сталину с одобрительной резолюцией. Сталин предложение поддержал и 13 августа постановлением Совета Министров СССР во всех указанных спецпоселениях был отменен особый режим и они переводились в разряд обычных сельских поселений.

Всего, до января 1952 г, было принято 12 подобных постановлений.

Всего, за период с 1938 по январь 1952 г. было освобождено 882,922 "бывших кулаков" и членов их семей. Абсолютное большинство из них были освобождены в период с 1 января 1941 по 1 октября 1948 г. - 810,614 человек.

В январе 1947 года вышла амнистия "бывшим кулакам", бежавшим до 1 января 1941 года.

В том же, 1947 году, Берия выступает с предложением снять с учета вообще всех "бывших кулаков" (221,259 на тот момент), за исключением "открытых антисоветчиков". Однако, в том же году подъезжают данные об антисоветской агитации в спецпоселениях в период выборов 1946 года и Сталин притормаживает освобождение. Зато освобождают всех "бывших кулаков", чьи дети вступили в Комсомол.

К январю 1952 г. на спецпослении находилось 42,166 "бывших кулаков". В 1953 г. освобождают всех оставшихся, кто не был замечен в антисоветской агитации. К моменту амнистии 1954 г. в спецпоселениях оставалось 17,121 человек.

При освобождении, вся трудовая деятельность в период ссылки засчитывалась "бывшим кулакам" в трудовой стаж и, соответственно, начислялись пенсии.

Все цифры и цитаты взяты у В.Н. Земскова в статье "Судьба "кулацкой ссылки" в послевоенное время". Социс, 1992 №8, с. 18-37.

https://d-clarence.livejournal.com/412561.html?utm_source=ne...