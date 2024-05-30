Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.89

Портрет Кошелева Даниила выполнен не Вадимом Окладниковым, но по его шаблону.
19.03.2024г в ходе специальной военной операции на Украине геройски погиб боец из Республики Крым
Кошелев Даниил Сергеевич (05.11.2003гр)
Награждён орденом Мужества (посмертно)
Любим помним скорбим
МАЛЬЧИШКИ ШАГАЮТ В БЕССМЕРТИЕ
В СВОИ ДВАДЦАТЬ С ЛИШНИМ ЛЕТ..
У НИХ УЖ НЕ БУДЕТ "ЗАВТРА"...
У НИХ И "СЕГОДНЯ" НЕТ...
https://xn----dtbbip9adlm.xn--p1ai/geroi/koshelev-daniil-ser...
https://vk.com/wall-210977916_431859
Почти месяц назад в зоне спецоперации погиб житель Крыма, 21-летний Даниил Кошелев. На днях его тело смогли предать земле на родном полуострове. О состоявшейся церемонии прощания сообщил глава администрации Нижнегорского района республики Антон Кравец.
По словам главы администрации, Даниил Кошелев родился и вырос в селе Садовое. Мальчик очень рано лишился матери — ему было всего 10 лет. Даниила воспитывали отец, старшие брат и сестра. Девочка, которая на момент смерти матери только окончила школу, фактически заменила брату мать.
«Окружённый любовью и заботой близких, Даниил вырос очень ответственным, добрым и трудолюбивым. После окончания школы пошёл в армию. Затем некоторое время работал в Симферополе», — отметил Антон Кравец.
Для родных решение молодого человека заключить контракт и отправиться в зону СВО стало полной неожиданностью. Об этом Даниил сообщил своей сестре Владиславе и попросил «не ругаться».
«Спасибо за то, что воспитала меня настоящим мужчиной. Я военнообязанный и не могу прятаться за спины других ребят», — процитировал Антон Кравец сообщение брата сестре.
Даниил Кошелев служил в штурмовом подразделении 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Погиб молодой человек 19 марта 2024 года. Ему был 21 год.
«Даниил посвятил свою жизнь служению Родине, мужественно стоял на её защите, с честью обеспечивал неприкосновенность её интересов. Светлая память о Герое, доблестном воине и самоотверженном защитнике Отечества навсегда останется в наших сердцах», — отметил глава районной администрации, выразив соболезнования семье молодого героя.
Редакция ForPost также выражает соболезнования родным и близким Даниила Кошелева.
https://sevastopol.su/news/v-krymu-prostilis-s-pogibshim-v-z...
ПАМЯТИ КОШЕЛЕВА ДАНИИЛА СЕРГЕЕВИЧА.Героически погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО
Даниил родился 5 ноября 2003 года в Республике Крым, с. Садовое.
Служил в штурмовом подразделении в составе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в зоне проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса.
Погиб 19 марта 2024 года при выполнении боевой задачи на Донецком направлении. Даниил посвятил свою жизнь служению Родине, мужественно стоял на её защите, с честью обеспечивал неприкосновенность её интересов. Ему было 20 лет.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Кошелев Даниил Сергеевич представлен к награждению орденом Мужества посмертно.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким! Светлая память, Воину!
https://vk.com/wall-4144008_2777671
К сожалению, больше ничего не нашла.
Портреты Дамира Вадим Окладников выполнил 2:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.7
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Это из серии, когда не было еще информацмм. Поэтому добавляю:
30 апреля – скорбная дата. Два года назад в зоне проведения специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб Герой Российской Федерации Дамир Шаймарданов.
На передовой лейтенант Шаймарданов оказался, когда ему было 23 года. Таким он и остался - двадцатитрехлетним.
После школы молодой человек отправился в Казань в танковое училище, которое закончил блестяще. Старшего лейтенанта назначили командиром танковой роты.
Последний бой военнослужащего был тяжелым. Танк вышел из укрытия первым и на него обрушилась огневая мощь противника. После попадания снаряда РПГ боевая машина загорелась. Экипаж, несмотря на повреждения, продолжал «работать». Дамир сделал все, чтобы спасти товарищей, которые шли за его машиной следом. Он был удостоен звания Героя России посмертно.
Дамир навсегда в наших сердцах. Вечная память Герою!
https://t.me/Georgiypoems/2650
Школу будущий военный окончил в 2014 году и спустя время поступил в Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище. Обучение завершилось 9 мая 2020 года. С тех пор Дамир Шаймарданов служил в городе Клинцы Брянской области.
Подвиг героя
Орден Мужества Героя России лейтенанта Шаймарданова Д.Э.
(Из наградного листа)
24 февраля 2022 года танковая рота под командованием лейтенанта Шаймарданова Д. Э осуществляла наступательные действия в направлении д. Гусинка, в целях блокировки танковых подразделений вооруженных сил Украины, препятствующих продвижению подразделений ВС РФ к железнодорожной станции Гусинка. В ходе выполнения поставленных задач лейтенант Шаймарданов Д.Э., используя свои знания, оперативно вскрыл огневые точки противника, что обеспечило внезапность при нанесении огневого удара по ним. Под интенсивным огневым воздействием, более чем 2 танков противника, офицер, грамотно управляя подчиненным подразделением, осуществил подавление огневых точек противника и дальнейшее их уничтожение. В результате проведенной офицером боевой операции было уничтожено два танка противника. Потерь среди подчиненного личного состава не допустил.
Звание ГЕРОЙ РОССИИ лейтенанта ШАЙМАРДАНОВ Д.Э.
(Из наградного листа)
13 марта 2022 года в 14:30 при взятии населенного пункта Топольское лейтенант Шаймарданов Д.Э. в составе своего экипажа уничтожил огнем из танка 2 единицы бронетехники противника и захватил в плен экипаж танка. Также 15 марта 2022 года в 18:00 вплавь эвакуировал раненых на другой берег под минометным обстрелом, при этом получив осколочное ранение и отказался от госпитализации. 31 марта 2022 года в ходе боя, при взятии населенного пункта Малая Камышеваха, танк Т-72 Б3М, командира роты, лейтенанта Шаймарданова Д.Э. был подбит расчетом ПТУР противника, но продолжил вести огонь и подавил 2 огневые точки противника, расчет птур и уничтожил танк врага, что позволило избежать потерь личного состава мотострелковых подразделений и способствовало дальнейшему успешному развитию наступления. 30 апреля 2022 года вблизи села Долгенькое, возглавляя штурмовой отряд, усиленный танковым взводом, выполнял боевую задачу по захвату господствующей высоты. Экипаж танка под умелым командованием лейтенанта Шаймарданова Д.Э. уничтожил 3 танка, 2 БТР и до взвода пехоты противника. В ходе боя, боевая машина получила множественные повреждения и потеряла основное орудие. Лейтенант Шаймарданов Д.Э. был ранен и контужен, но продолжал руководить действиями отряда. Он отдал распоряжение перекрыть улицу поврежденным танком, тем самым позволив мотострелковым подразделениям, прижатым плотным огнем противника, отступить на выгодные позиции, что позволило подавить огневые точки противника и отбросить его. Приказав экипажу покинуть танк, будучи не в состоянии передвигаться самостоятельно, лейтенант Шаймарданов продолжил вести огонь из пулемета боевой машины, способствуя подавлению укрепленных огневых точек противника, чем обеспечил успешное выполнение боевой задачи. В бессознательном состоянии, потеряв много крови, командир танковой роты лейтенант Шаймарданов был извлечен из боевой машины товарищами, но при попытке эвакуации транспорт подорвался на противотанковой мине. От полученных ранений не совместимых с жизнью офицер погиб. В бою действовал мужественно, вдохновляя бойцов. Не щадя жизни за Отечество, проявил стойкость и храбрость достойные звания российского офицера.
https://xn--c1aejxbfe9a.xn--p1ai/?id=9366
Старший лейтенант Дамир Шаймарданов родился 2 августа 1998 года в столице Республики Марий Эл. Будущий Герой окончил местную среднюю школу №29. По словам мамы Дамира, Ирины Викторовны, ее сын с раннего детства мечтал стать военнослужащим, поэтому после школы поступил в Казанское высшее танковое командное училище.
На специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР Дамир Шаймарданов отправился в звании командира танковой роты 488-го мотострелкового полка. Молодой офицер получил позывной «Броня», что вполне соответствовало его внутренним качествам, которые старший лейтенант проявлял на поле боя.
24 февраля 2022 года танковая рота под командованием Шаймарданова осуществляла наступательные действия в направлении села Гусинка, в целях блокировки танковых подразделений ВСУ, препятствующих продвижению российских военнослужащих к железнодорожной станции. В ходе боевой операции 23-летний старлей оперативно вскрыл огневые точки врага, что обеспечило внезапность при нанесении огневого удара по ним. Именно благодаря смелости и уверенным действиям подразделения Дамира Эдуардовича удалось уничтожить 2 танка противника, а также не допустить потерь среди подчиненного личного состава.
Последним для молодого командира стал бой за село Долгонькое Изюмского района Харьковской области, состоявшийся 30 апреля 2022 года. Штурмовой отряд, который возглавлял сам Шаймарданов, выполнял боевую задачу по захвату господствующей высоты. Танк Дамира шел впереди колонны и принимал на себя удары замаскированных гранатометчиков, в результате чего старший лейтенант был ранен и контужен. Однако, несмотря на свое состояние, командир продолжил руководить действиями отряда. Его распоряжение перекрыть улицу поврежденной боевой машиной позволило подавить огневые точки ВСУ и оттеснить врага. Обладая всеми качествами офицера, Дамир Эдуардович приказал экипажу покинуть танк, но сам продолжил вести бой, потеряв при этом много крови, что привело к потере сознания. Попытка товарищей вытащить Шаймарданова из техники не увенчалась успехом при эвакуации боевая машина подорвалась на противотанковой мине. От полученных ранений 23-летний командир скончался.
https://kontingent.press/post/geroi-z-damir-shajmardanov
Есть еще материал Вести Татарстан
https://trt-tv.ru/respublika_geroev/damir-shajmardanov/https://geroi.dobro-support.ru/hero/19
Высшей награде 23-летний старший лейтенант и командир танковой роты Дамир Шаймарданов порадоваться не успел. Звание Героя России он получил уже посмертно, получив роковое ранение 30 апреля 2022 года у харьковского Изюма в бою за село Долгенькое. На днях память улыбчивого и отважного парня увековечили на территории части в городе Клинцы Брянской области, где он служил до специальной военной операции на Украине.Детали подвига Дамира Шаймарданова, три месяца не дожившего до 24-летия, рассказал автор популярного Телеграм-канала “Старше Эдды”. Считается, что это военкор и автор федерального издания Life.ru Герман Куликовский – он не любит “светиться”. Приведем его короткий и проникновенный рассказ о Дамире – уроженце столицы Марий Эл города Йошкар-Ола, служившем до СВО на Украине в воинской части брянского города Клинцы. Герман знал Шаймарданова…
– Я хорошо помню этого молодого улыбчивого парня, мне посчастливилось с ним общаться. Героя ему должны были присвоить, 23-летний старший лейтенант к тому времени уже заслужил высшую награду России, документы были отправлены, но получил он его уже посмертно. В том своём последнем бою за село Долгенькое именно Дамир поднял в атаку бойцов, первым ворвался на своём танке в село, был ранен и погиб при эвакуации…
Вообще его полк ( 488 гв. мсп,144 гв. мсд) в этой военной спецоперации стал притчей во языцех. То, что делали и делают они, достойно в будущем стать основой романа. Именно в этом полку служит «Вятка», комбат, который будучи раненым выбил неполной ротой вражеский батальон из деревни за Северским Донцом.
В этом же полку служил и Дамир, молодой старший лейтенант, который со словами: мужики, если вы меня сейчас не поддержите, мне конец, ринулся в атаку в перерытое траншеями и блиндажами Долгенькое и наши танки пошли за танком Шаймарданова. Неприятель был вскоре выбит, Дамир погиб как герой.Шаймарданов погиб 30 апреля. Тогда же, посмертно уже, он получил Орден Мужества, а 26 мая стало известно о присвоении отважному танкисту звания Героя Российской Федерации. В конце лета, 2 августа, Дамиру должно было исполниться 24 года.
Буквально за день или два до гибели Шаймарданов стал героем видеорепортажа военкора газеты «Комсомольская правда» Александра Коца. Есть ролик Александра Коцав котором Дамир по-простому, с улыбкой рассказал, как захватил с сослуживцами в наступлении несколько танков противника с полным боевым комплектом и взял в плен их экипажи.– Не хотели выходить… Тогда мы сказали, что бросим в башни гранаты, и навсегда там останутся, – сразу все появились, – вспоминал сообразительный командир российской танковой роты, добавив, что успел к тому моменту “пострелять” на захваченной вражеской технике, чем немало удивил неприятеля. Тот никак не мог понять, почему по нему палят якобы свои же танки.Храбрец родился 2 августа 1998 года в Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл. Вооружённые силы Российской Федерации были его домом с 2016 года. В 2020 году парень окончил Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище.С января 2022 года Дамир, будучи старшим лейтенантом, командовал танковой ротой 488 мотострелкового Симферопольского Краснознамённого ордена Суворова полка имени Серго Орджоникидзе 144 гвардейской мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа. Командиром его назначили за разумную инициативу, усердие и старание, проявленные в ходе совместного стратегического учения «Запад 2021».На днях в брянских Клинцах в память о Дамире открыли памятник. А в родной для парня Йошкар-Оле его имя присвоили средней школе №29. На день Знаний при входе в учебное заведение появилась мемориальная доска Герою России старшему лейтенанту Дамиру Шаймарданову.“Крайне нужное и благое дело. Быть Воином – жить вечно!” – считает ТГ-канал “Старше Эдды”, и мнение коллег полностью разделяет редакция “Брянского ворчуна”.
https://avchernov.ru/avtorskaja_kolonka/o-podvige-geroya-ros...
https://kazved.ru/news/v-specoperacii-na-ukraine-pogib-vypus...
Старший лейтенант Вооруженных Сил РФ Дамир Шаймарданов погиб 30 апреля при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.Церемония вручения высшей государственной награды страны состоялась сегодня на площади Воинской Славы в Йошкар-Оле.
Временно исполняющий обязанности Главы Марий Эл Юрий Зайцев рассказал, что Дамир Шаймарданов родился в Йошкар-Оле 2 августа 1998 года, успешно окончил Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище, с января 2022 года являлся командиром танковой роты.
Врио Главы региона выразил соболезнования родителям погибшего солдата – Эдуарду Радиковичу и Ирине Викторовне, подчеркнув, что о подвиге их сына должна знать вся республика.
«Дамир был достойным офицером, отличным командиром и всегда первым возглавлял колонну, вел своих сослуживцев в бой. И такой бой состоялся 30 апреля за освобождение села Долгенькое Изюмского района Харьковской области. К сожалению, для Дамира он стал последним. Вокруг села в течение двух недель шли тяжелые бои. ВСУ стянули и сконцентрировали там огромное количество личного состава с целью не допустить продвижение наших войск в сторону Славянска. В этом бою Дамир оказался впереди, возглавил колонну. Он погиб как настоящий воин, как русский солдат. Погиб, защищая свое Отечество, свою Родину. Погиб за правое дело, за своих товарищей. Поэтому мы, как жители республики, обязаны чтить его память. Город Йошкар-Ола и Республика Марий Эл никогда его не забудут», – отметил Юрий Зайцев.
Врио Главы Марий Эл поблагодарил родителей Дамира за достойное воспитание сына и вручил им медаль «Золотая звезда» – высший знак отличия в России.
«Дамир Шаймарданов заслуживает его в полной мере. Дамир – герой России», – сказал Юрий Зайцев.
Заместитель командира 144-ой гвардейской Краснознаменной ордена Суворова мотострелковой дивизии по военно-политической работе гвардии полковник Алексей Антуфьев зачитал Указ Президента Российской Федерации о присвоении Дамиру Шаймарданову звания «Герой Российской Федерации».
«Хочу сказать много лестных слов в адрес родителей и самого офицера, как сам участник тех боевых действий. Населенный пункт уже освобожден. Наши войска 20-ой армии продвигаются вперед, осталось 16 километров до города Славянска. Все прекрасно понимаем, что в 2014 году с Изюма направлялись войска ВСУ на Славянск и Краматорск. Оттуда начиналось все это патриотическое движение по освобождению Донбасса и Луганщины. Зачастую нам приходится в этой нелегкой битве терять наших офицеров, прапорщиков, военнослужащих по контракту. Хочу сказать одно: мы победим, победа будет за нами! Спасибо родителям и жителям за это мероприятие. Дамир Шаймарданов – Герой России, герой нашей дивизии, нашего полка 488. Мы дальше дойдем до того момента, где вся эта нацистская символика, вся эта идеология, которая процветает на Украине, будет загнана в угол как в 1945 году и побеждена», – выразил уверенность Алексей Антуфьев.
Отец Дамира Шаймарданова Эдуард Радикович отметил, что герои, которые погибают сегодня за Родину, должны стать примером для современной молодежи.
«Мне бы хотелось, чтобы молодежь запомнила этих героев и воспитывалась на их подвигах. Чтобы их гибель была не напрасной», – сказал Эдуард Радикович.
Церемония завершилась возложением цветов к Вечному Огню и торжественным маршем военнослужащих.
http://old.mari-el.gov.ru/president/Pages/news/2022/20220612-2.aspx
Дополнительные материалы.
Сегодня у нас будут данные по Евгению Петрову, а поскольку материалов много, то остальные пойдут в следующую тему, чтоб не перегружать. Начнем с этого.
22.04.2024 в МКДОУ д/с №30 "Лесная сказка", в рамках Дня Земли, прошел экологический субботник "Вместе",по уборке Аллеи Мира.В нем приняли участие ветераны пограничной службы села Донского, кадеты пограничного отряда " ВЫМПЕЛЯТА" и их родители, заведующий детского сада К. К. Славнова. Шефы - пограничники передали эстафету по уходу за туями, которые они посадили с первым кадетском отрядом, семьям нынешних вымпелят. Родители узнали, что у каждого дерева есть название, свой пограничник и кадет - выпускник.А сегодня зеленые друзья приобрели и свою семью! На Аллее Мира "закипела" работа. Маленькие кадеты во всем подражали взрослым и с гордостью выполняли свою работу. Одно из деревьев имеет название " Евгений Петров", названного в честь лейтенанта , борттехника вертолета Ми -8, погибшего в зоне СВО. Память о нем и всех кто погиб, защищая Отечество, почтили минутой молчания.
https://t.me/ds30Les/1331
Юные кадеты Землю сберегут
24 апреля 2024
«Вымпелята» детсада «Лесная сказка» внесли свой вклад в защиту планетыВ детском саду №30 «Лесная сказка» села Донского Ставропольского края в рамках Дня Земли - всемирного движения гражданских инициатив в защиту планеты, прошёл трудовой десант по уборке территории, Аллеи Мира. В нём приняли участие ветераны пограничной службы Труновского муниципального округа во главе со своим лидером Юрием Ляховым, педагогический коллектив вместе с заведующим детсадом Кристиной Славновой, кадеты пограничного отряда «Вымпелята» и их родители.
В этот день шефы – пограничники передали эстафету семьям нынешних «Вымпелят» по уходу за туями, которые они посадили несколько лет назад с первым кадетским отрядом. Папы и мамы с радостью подхватили эту инициативу. Родители малышей узнали, что деревья на аллее имеют своё название, своего героя чьё имя носят и за каждым из них закреплен ветеран-пограничник и кадет-выпускник. Так, например одно из деревьев названо в честь лейтенанта Евгения Перова - борттехника вертолёта Ми-8, который погиб в зоне специальной военной операции.
Такие деревца, посаженные в честь защитников Родины, сохраняют память о них на долгие годы.
По сложившейся традиции ветераны-пограничники и юные кадеты минутой молчания почтили всех, кто погиб, защищая Отечество.А после на Аллее Мира закипела работа: взрослые и дети пололи, рыхлили землю, вокруг деревьев и саженцев делали лунки для полива, и дружно «поили» их водой. «Вымпелята» во всём подражали взрослыми, с гордостью выполняли намеченный фронт работ.Выполняя порученное, каждый из них вносил свой небольшой вклад в дело защиты и благоустройства окружающей среды. Так зеленые насаждения, в лице детей и их родителей приобрели, можно сказать, ещё одну семью, заботливых людей и добрые руки. А само мероприятие стало хорошей основой для формирования у маленьких кадетов высокого патриотического сознания, чувства верности своей стране.
У всех, кто трудился на Аллее Мира тут же родился девиз: «Давайте беречь Землю! Повсюду! На каждом шагу! Все вместе! И каждый в отдельности!»По окончании работ, семьям «Вымпелят» администрацией детского сада и Советом ветеранов пограничной службы были вручены подарочные сертификаты на высаженные именные деревья.
Эдуард Рагимов
https://svodka-plus.ru/news/article/15675
Сегодня знаменательное событие в жизни школы – торжественная закладка Аллеи Памяти в честь выпускников нашей школы, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции:
Резникова Романа Сергеевича, (19.03.1993 – 10.04.2022)
Петрова Евгения Михайловича, (05.01.1993 – 08.05.2022)
Бушуева Александра Александровича, (19.021995 – 02.09.2022)
Керимова Джумали Абатдайновича, (09.03.1992 – 06.10.2022)
Князева Николая Алексеевича, (04.09.1986 – 23.11.2022)
Шматько Сергея Сергеевича, (06.01.1977 – 01.02.2023)
Сергеева Юрия Павловича, (24.051975 – 27.08.2023)
Эркенова Рустама Борисовича, (01.08. 1996 – 22.10.2023)
Рядченко Евгения Васильевича, (12.12.1977-06.02.2024)
Ляхова Сергея Ивановича, (3.10. 1975- 14.02.2024)
На мероприятии присутствовали родные, близкие героев и почётные гости:
Аникеева Нина Ивановна, глава администрации ТМО;
Говоров Александр Владимирович, заместитель главы администрации ТМО;
Трунова Елена Николаевна, начальник отдела образования ТМО;
Петр Юркин, настоятель храма Святой Троицы села Донского,
Арестов Леонид Петрович, председатель Труновского районного отделения Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Труновского района.
Ляхов Юрий Александрович, председатель общественной организации ветеранов пограничной службы ТМО и ветераны пограничной службы.
Аллея Памяти - это мост памяти из настоящего в будущее. Для нас каждый саженец – это дань памяти нашими героям и новая жизнь в честь каждого героя, каждого подвига. Аллея Памяти - символ вечности. Она будет школьникам напоминать о Великом Подвиге наших ребят. И наша задача - сохранить и вырастить её для будущего поколения.
https://vk.com/im?sel=783165547&w=wall-88346233_3848
От Лилии:
19 апреля 2024 г кадеты 5"Д"класса СПКУ посетили музей "ПАМЯТЬ" г.Ставрополя, а именно выставку "Крылатая история Ставрополья". Гурьев В.И. - основатель этой выставки, выпускник Ставропольского Высшего Военного Училища, где сейчас находится СПКУ, ребятам рассказал об истории авиации края с довоенных времён и до наших дней,рассказал о героях- авиаторах , которые были отмечены высокой наградой МО за участие в ВОВ и локальных воинах.
Петрова Л.Е. - бабушка кадета Малашенко О. рассказала о героическом пути своего сына Петрова Евгения, бортовом технике вертолета Ми-8 Буденновского вертолетного полка, который погиб накануне Дня Победы при высадке десанта на о.Змеиный.Кадеты продуктивно провели свое время в музее: прошли интерактивный тест на знание истории авиации края, наглядно -действенно соприкоснулись с историей.В заключение экскурсии в волонтерской палатке "Доброе сердце подари солдату" помогли сплести маскировочную сеть, прошили по паре стелек бойцам, написали письмо с добрыми пожеланиями солдатам на передовую...
ЗНАНИЕ ИСТОРИИ СТРАНЫ- ЭТО ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ К ПОБЕДЕ!!!!
Еще пишет Лилия:
27 апреля 2024 года в 12.00 пройдут торжественно-памятные мероприятия в «СКВЕРЕ ПАМЯТИ» на пересечении проспекта Непокоренных и ул. Амурской - посадка именных деревьев морским пехотинцам и воинам-десантникам города Санкт-Петербурга погибшим в локальных войнах и конфликтах. Наш проект «Аллея Памяти — живая слава морской пехоты и воинов-десантников Санкт-Петербурга», к большому сожалению, событиями в Чечне и Сирии не ограничился и не завершился. Сегодня в специальной военной операции, проводимой Вооруженными Силами РФ на территории Украины мужественно сражаются части морской пехоты и ВДВ. Среди них есть безвозвратные потери. Будем продолжать начатое дело — увековечивать память наших ребят».
Данная Военно-патриотическая Акция входит в план городских мероприятий в честь 79-й годовщины Победы.
Организаторы мероприятия:
- Правительство Санкт-Петербурга,
- Администрация Калининского района,
- РОО морских пехотинцев Санкт-Петербурга,
- Фонд помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
- Общественная Приемная Председателя партии «Единой России» Дмитрия Медведева.
На посадку именных деревьев 27 апреля 2024 года приглашены:
Смолькина Оксана Владимировна и Смолькин Александр Иванович из Новосибирской области мать и отец морского пехотинца ДКБФ гвардии лейтенанта Смолькина Андрея Александровича геройски погибшего 23 мая 2022 года в г. Златополь
Айвазова Елена Геннадьевна из г. Коломна Московской области, мать морского пехотинца ДКБФ гвардии матроса Айвазова Юрия Юрьевича, геройски погибшего 05 апреля 2022 года.
Воронина Дарья Геннадьевна и Цветкова Олеся Артемовна из г. Онега Архангельской области, жена и дочь морского пехотинца Северного флота матроса Воронина Артема Викторовича, геройски погибшего 27 июня 2023 года.
Данькина Екатерина Юрьевна из г. Североморск Мурманской области, сестра погибшего морского пехотинца старшего матроса Задорожного Андрея Юрьевича, геройски погибшего 23 января 2023 года.
Костылева Маргарита Сергеевна из г. Заполярный Мурманской области жена морского пехотинца Северного флота гвардии сержанта Костылева Евгения Михайловича, геройски погибшего 18 июля 2022 года.
Лимонов Александр Геннадьевич, Лимонова Зоя Петровна и Ионина Яна Романова из г. Благовещенск Амурской области, отец, мать и тетя морского пехотинца Северного флота старшего лейтенанта Лимонова Андрея Александровича, геройски погибшего 18 мая 2023 года.
Магомеджанова Муслимат Шахпазовна из г. Североморск Мурманской области, жена морского пехотинца Северного флота гвардии полковника Магомеджанова Магомедали Камильевича геройски погибшего 14 февраля 2024 года,
Медникова Диана Вадимовна из г. Петрозаводск Республика Карелия, жена морского пехотинца Северного флота гвардии прапорщика Медникова Романа Васильевича, геройски погибшего 04 декабря 2023 года.
Поддубный Игорь Иванович из хутора Новосальский Ростовской области, отец морского пехотинца Северного флота старшего лейтенанта Поддубного Дмитрия Игоревича, геройски погибшего 01 марта 2023 года.
Хромцова Екатерина Александровна и Хромцов Иван Ильич из г. Архангельск, мать и брат морского пехотинца Северного флота матроса Хромцова Евгения Ильича, геройски погибшего 18 июля 2023 года в боях на Херсонском направлении.
Тараканова Татьяна Леонидовна из г. Новодвинск Архангельской области, мать морского пехотинца Северного флота гвардии старшего матроса Гаврюшина Алексея Владимировича, геройски погибшего 03 февраля 2024 года в боях на Херсонском направлении.
Чичасова Зинаида Евгеньевна, Шикалова Ольга Викторовна и Чичасова Любовь Викторовна из г. Сыктывкар Республики Коми, мать и сестры морского пехотинца Северного флота старшего матроса Чичасова Евгения Викторовича, геройски погибшего 19 июля 2023 года.
Пониванова Любовь Павловна из г. Омск, тетя морского пехотинца Северного флота матроса Оленева Александра Николаевича, геройски погибшего 17 октября 2022 года.
Шашкова Ирина Владимировна и Шашков Андрей Иванович из села Новоселицкое Ставропольского края, мать и отец морского пехотинца Северного флота старшего матроса Шашкова Ивана Андреевича, геройски погибшего 19 июля 2023 года в боях на Херсонском направлении.
Шамина Мария Сергеевна и Шамина Татьяна Григорьевна из г. Магадан жена и мать морского пехотинца Тихоокеанского флота гвардии матроса Шамина Ивана Валентиновича, геройски погибшего 10 апреля 2023 года.
Оганян Эмилия Владимировна из г. Владивосток, мать морского пехотинца Тихоокеанского флота снайпера знаменитой группы тяжелых снайперов «Ярого» гвардии старшего матроса Оганян Давида Армановича, геройски погибшего 30 октября 2023 года.
Осламенко Светлана Владимировна из г. Владивосток, мать морского пехотинца Тихоокеанского флота, снайпера знаменитой группы тяжелых снайперов «Ярого» гвардии матроса Осламенко Семена Руслановича геройски погибшего 14 сентября 2022 года
Шевченко Виктория Тимуровна, Шевченко Данил Дмитриевич и Шевченко Никита Дмитриеаич из г. Уссурийск Приморского края, жена и сыновья морского пехотинца Тихоокеанского флота гвардии старшего матроса Шевченко Дмитрия Евгеньевича, геройски погибшего 20 ноября 2022 года.
Шевчук Александр Алексеевич и Малахова Светлана Викторовна, из с. Архангеловка Оренбургской области, отец и мать морского пехотинца Тихоокеанского флота матроса Малахова Евгения Александровича, геройски погибшего 27 апреля 2023 года.
Мищенко Екатерина Александровна из г. Владимира, жена морского пехотинца Тихоокеанского флота гвардии старшего лейтенанта Мищенко Александра Владимировича, геройски погибшего 23 марта 2023 года.
Тучин Николай Юрьевич и Тучина Наталья Владимировна, из г. Магадан, брат и жена морского пехотинца Тихоокеанского флота гвардии старшего сержанта Тучина Максима Юрьевича, геройски погибшего 29 октября 2022 года.
Отставных Ирина Николаевна из с Комиссарово Ханкайского района Приморского края, мать морского пехотинца Тихоокеанского флота гвардии старшего матроса Отставных Дмитрия Николаевича, за мужество и героизм проявленные при исполнении воинского долга, награжденного тремя орденами Мужества, геройски погибшего в бою 11 февраля 2023 года.
Ргебаева Роза Бибаторовна, из г. Ханты-Мансийск, мать морского пехотинца Тихоокеанского флота младшего сержанта Ргебаева Тимура Ерболовича геройски погибшего в бою 28 мая 2022 года.
Вернигора Олег Юрьевич и Вернигора Наталья Юрьевна из села Николаевка Вейделевского района Белгородской области, отец и мать морского пехотинца Тихоокеанского флота лейтенанта Вернигора Антона Олеговича, геройски погибшего 06 ноября 2022 года в бою под Павловкой.
Князева Лариса Викторовна из. Г. Улан-Уде, мать морского пехотинца Тихоокеанского флота старшего матроса Рудакова Игоря Михайловича, геройски погибшего в бою 03 июня 2022 года.
Лебедева Светлана Викторовна из п. Ягодное Магаданской области, мать морского пехотинца Тихоокеанского флота гвардии матроса Горгадзе Рамаза Рамазиевича, геройски погибшего 02 ноября 2022 года в бою под Павловкой.
Трифанова Светлана Александровна из г. Сегежа Республики Карелия, мать морского пехотинца Черноморского флота гвардии матроса Филатова Дмитрия Игоревича, геройски погибшего в бою 19 мая 2023 года.
Свитек Ирина Анатольевна, Свитек Алена Дмитриевна и Свитек Алина Артемовна из г. Пермь Пермского края, мать, жена и дочь морского пехотинца Черноморского флота матроса Свитек Артёма Яновича, геройски погибшего в бою 30 июня 2023 года.
Амангулова (Галимова) Эльвира Ринатовна из г. Казань, жена морского пехотинца Черноморского флота матроса Амангулова Дениса Васильевича, геройски погибшего в бою 05 июля 2023 года.
Каракова Елена Анатольевна и Караков Алексей Николаевич из села Толмачево Новосибирской области, мать и отец морского пехотинца Черноморского флота матроса Каракова Александра Алексеевича, геройски погибшего в бою 10 сентября 2022 года.
Новичкова Валентина Петровна из г. Набережные Челны Республика Татарстан, мать морского пехотинца Черноморского флота гвардии матроса Новичкова Андрея Викторовича, геройски погибшего в бою 30 октября 2022 года.
Петрова Лилия Евгеньевна из Ставропольского края, мать пилота лейтенанта Петрова Евгения Михайловича, геройски погибшего в бою за остров Змеиный 08 мая 2022 года.
Лобанова Эмма Николаевна и Лобанов Георгий Валентинович из г. Санкт-Петербурга, жена и сын полковника Лобанова Валентина Владимировича ветерана службы внешней разведки.
Кирнос Екатерина Анатольевна из г. Сосновый Бор Ленинградской области, жена морского пехотинца Балтийского флота гвардии старшего прапорщика Кирнос Константина Викторовича, геройски погибшего 31 января 2024 года.
Вербицкая Валентина Владимировна и Вербицкая Ольга Николаевна из г. Санкт-Петербурга, мать и сестра участника штурма Грозного в январе 1995 года воина-десантника гвардии рядового Вербицкого Александра Николаевича, ушедшего из жизни 01 января 2023 года.
Горшкова Лариса Львовна и Горшков Тимофей Витальевич из г.Санкт-Петербурга, жена и сын матроса Петрова Виталия Сергеевича, героически погибшего в бою 18 декабря 2023года.
Проект «Аллея Памяти» является своего рода символическим мостом, который соединяет наше прошлое, настоящее и будущее. Каждый высаженный саженец – это дань памяти нашим героям и гордости ими. Будем готовить и воспитывать нашу молодежь, подрастающее поколение россиян на подлинных примерах героизма и высокой духовности, нравственности и патриотизма, верности боевым традициям фронтовиков.
— В проводимом мероприятии принимают участие: Совет Региональной общественной организации морских пехотинцев г. Санкт-Петербурга, ветераны морской пехоты и ВДВ, участники боевых действий, действующие морские пехотинцы, курсанты военно-учебных заведений, участники военно-патриотических клубов, члены семей погибших военнослужащих.
В Петербурге высадили 32 именные липы в честь погибших участников СВО
Рядом с Пискаревским мемориальным кладбищем 27 апреля прошла ежегодная акция памяти в честь погибших морских пехотинцев и десантников, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе "Единой России".
Жители города, родственники погибших и ветераны высадили 34 именные липы.
На Аллее Памяти морских пехотинцев России и воинов-десантников, погибших в локальных войнах и конфликтах за 8 лет высадили уже более 300 деревьев.
В митинге также участвовали воспитанники образовательных учреждений Северной столицы – кадеты, нахимовцы, суворовцы.
Об этом сообщили:
Вечерний Санкт-Петербург
Телеканал Санкт-Петербург
https://www.zaks.ru/new/archive/view/251298?utm_source=yxnew...
https://dzen.ru/news/story/b8f3cff4-0f00-5eb8-bf5d-3212a1b1e718?utm_referrer=away.vk.com
Гвардейцы не сдаются и не отступают, а память об их подвигах живет вечно: в Петербурге в честь героев посадили 32 именные липы
27 апреля 2024
На ежегодную акцию памяти морских пехотинцев и десантников приехали семьи героев из Дальнего Востока, Архангельской, Амурской областей, Ставрополья, Кубани и других регионов страныВ Петербурге, рядом со святым местом Пискаревского мемориального кладбища, 27 апреля состоялась ежегодная акция памяти – посадка именных деревьев в честь погибших морских пехотинцев и десантников. 32 липы в честь героев, отдавших жизни за Россию, до конца выполнивших свой долг и боевые задачи в ходе специальной военной операции. Матери, отцы, вдовы, дети героев съехались в Петербург из Владивостока, Магадана, Благовещенска, Ставрополя, Краснодара, Архангельской и Ленинградской областей, пять лип были посажены в честь погибших героев-петербуржцев.Акция памяти проходит с 2016 года по инициативе Фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей «Возрождение», региональной общественной организации морских пехотинцев, при поддержке губернатора, правительства города и региональной общественной приёмной «Единой России».«Ежегодно в акции принимают участие подрастающее поколение, молодежь, кадеты, и нам важно, чтобы наши ребята учились на подвигах тех защитников Отечества, которые отдали жизнь за други своя. Сегодня мы чтим тех ребят, которые, услышав призыв нашего Президента, пошли вперёд, с мобилизованными и добровольцами. Они с честью и доблестью исполнили свой воинский долг», – сказал на торжественно-траурном митинге депутат фракции «Единой России» в Госдуме Михаил Романов.
Он отметил, что Президентом и губернатором Петербурга многое делается для поддержки семей участников СВО. «Без всякого сомнения, Победа будет за нами!» – заключил единоросс.В митинге также участвовали воспитанники образовательных учреждений Северной столицы – кадеты, нахимовцы, суворовцы. Слова поддержки родным и близким погибших героев адресовали вице-губернатор города Евгений Разумишкин, заместитель председателя Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Исай Кузинец, другие почетные гости, а также сами матери, отцы, жены и дети погибших бойцов.«Так уж наша история поставлена: всем от нас что-то надо, кому-то земли, кому-то денег, кому-то на колени нас поставить, но не получается у них, потому что у нас есть самое главное богатство, не нефть, не золото, не алмазы – у нас есть люди, те, порядочные, честные люди, которые идут в бой, в атаку и знают за что они идут, за нашу Родину», – подчеркнул Герой России Валерий Чухванцев.
Вместе с родными и близкими павших морпехов и десантников почетные гости посадили в сквере молодые липы.
«Мероприятие для меня очень значимо, потому что очень важно, чтобы была память о наших сыновьях, чтобы на земле было место, куда могли бы прийти будущие поколения, дети, родственники и почтить память наших детей. Одно из таких памятных мероприятий – как раз высадка памятного дерева. И для меня очень важно, что это высадка в Санкт-Петербурге: Женя мечтал побывать в Санкт-Петербурге и вот так случилось», – рассказала Лилия Евгеньевна Петрова – мама погибшего у острова Змеиный 8 мая 2022 года лейтенанта вертолётной эскадрильи 487-го отдельного вертолётного полка г. Буденновска Евгения Петрова. Белгородцы Наталья Юрьевна и Олег Иванович Вернигора посадили липу в честь своего сына Антона. Выпускник Московского общевойскового командного училища Антон Вернигора по распределению попал в 155-ю бригаду морской пехоты во Владивостоке, в составе которой участвовал в СВО. Он погиб под Павловкой (ДНР) 6 ноября 2022 года и посмертно представлен к ордену Мужества. «Сын был настоящим мужиком и настоящим офицером», – сказал о нём отец.
В Сквере Памяти на пересечении проспекта Непокоренных и улицы Амурской уже около 350 деревьев. С сегодняшнего дня здесь растут деревья в честь гвардии матроса 155-й бригады, магаданца Ивана Шамина, младшего сержанта 61-й Киркенесской бригады морпехов, уроженца Архангельской области Евгения Хромцова, старшего лейтенанта, командира гранатометного взвода этой же бригады, амурчанина Андрея Лимонова и других Героев.
Это живая память и слава ребят, которые не пощадили себя ради Родины.
https://spb.er.ru/activity/news/gvardejcy-ne-sdayutsya-i-ne-otstupayut-a-pamyat-ob-ih-podvigah-zhivet-vechno-v-peterburge-v-chest-geroev-posadili-32-imennye-lipy?ysclid=lvjsxk4juq596009442
Видео о посадке деревьев:
https://vk.com/im?sel=783165547&z=video-47645104_456240117%2F7abeb045f59754127c
и несколько скринов с видео:Минута молчания:Посаженные именные липы
"Нам есть кем гордиться"- мемориальную доску памяти лейтенанта Евгения Петрова открыли сегодня в детском саду "Лесная сказка".
Инициатором стал кадетский пограничный отряд "Вымпелята" и воспитатель Таранова Елена Алексеевна, при поддержке шефов ветеранов пограничников во главе с Ляховым Юрием Александровичем. Мама, Лилия Евгеньевна Петрова, поблагодарила всех присутствующих за память о ее сыне.Минутой молчания почтили память все погибщих на СВО.
Герои живы пока о них помнят!!!!.
https://ok.ru/group/70000000765439/topic/156147291128063?utm_campaign=app_share
Из школы, в которой учился Евгений Петров
8 мая 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине погиб Петров Евгений Михайлович (05.01.1993 – 08.05.2022) - выпускник МКОУ ООШ №6.
Лейтенант отдельного вертолётного полка боевого управления города Будённовска Петров Е. М. за выполнение боевых заданий награждён орденом Мужества (посмертно).
Память о Героях - долг каждого живущего.
Во 2а классе кадетской направленности (кл. рук. Радченко О. Е.) прошёл памятный классный час "Герои нашего времени".
Ребята говорили о подвигах, мужестве, преданности, доблестных поступках, личном мужестве и готовности к самопожертвованию.
В кабинете стоит «Парта Героя» имени Евгения Михайловича Петрова, организована Стена Памяти, в рамках Всероссийской акции к 79-летию Победы в ВОВ, открыта мемориальная доска в Зале Боевой Славы, высажена Аллея Памяти на территории школы.
Герои смотрят на ребят с мраморный плит, шелестом молодых распустившихся листочков напоминают о чести и доблести, вере и славе, преданности и любви к Родине.
Они всегда будут в строю!
Мы никогда не забудем о их подвиге!
https://vk.com/im?sel=783165547&w=wall-88346233_3932%2F4...
Видео от 11 мая из Ставрополья о Защитниках и молодом поколении:Видео от 11 мая из Ставрополья о Защитниках и молодом поколении:
Журнал ВДВ на своей странице опубликовал памятный ролик О Евгении Петрове, смотрите по ссылке:
https://vk.com/im?sel=c1&z=video313164488_456240401%2F3f5c6585e5e2210941%2Fpl_post_-106160452_579145
Темы, где есть работы Вадима и рассказы о Евгении Петрове:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)
Наши защитники. Петров Евгений
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.61
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.68
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.69
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.72
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.74
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.75
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.77
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.79
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.83
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