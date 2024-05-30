Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.89

Портрет Кошелева Даниила выполнен не Вадимом Окладниковым, но по его шаблону.

19.03.2024г в ходе специальной военной операции на Украине геройски погиб боец из Республики Крым

Кошелев Даниил Сергеевич (05.11.2003гр)

Награждён орденом Мужества (посмертно)

Любим помним скорбим



МАЛЬЧИШКИ ШАГАЮТ В БЕССМЕРТИЕ

В СВОИ ДВАДЦАТЬ С ЛИШНИМ ЛЕТ.. Новости СМИ2

У НИХ УЖ НЕ БУДЕТ "ЗАВТРА"...

У НИХ И "СЕГОДНЯ" НЕТ...

https://xn----dtbbip9adlm.xn--p1ai/geroi/koshelev-daniil-ser...

https://vk.com/wall-210977916_431859



Даниил Кошелев сражался на Донецком направлении.

Фото: Антон Кравец. ВКонтакте



Почти месяц назад в зоне спецоперации погиб житель Крыма, 21-летний Даниил Кошелев. На днях его тело смогли предать земле на родном полуострове. О состоявшейся церемонии прощания сообщил глава администрации Нижнегорского района республики Антон Кравец.

По словам главы администрации, Даниил Кошелев родился и вырос в селе Садовое. Мальчик очень рано лишился матери — ему было всего 10 лет. Даниила воспитывали отец, старшие брат и сестра. Девочка, которая на момент смерти матери только окончила школу, фактически заменила брату мать.

«Окружённый любовью и заботой близких, Даниил вырос очень ответственным, добрым и трудолюбивым. После окончания школы пошёл в армию. Затем некоторое время работал в Симферополе», — отметил Антон Кравец.

Для родных решение молодого человека заключить контракт и отправиться в зону СВО стало полной неожиданностью. Об этом Даниил сообщил своей сестре Владиславе и попросил «не ругаться».

«Спасибо за то, что воспитала меня настоящим мужчиной. Я военнообязанный и не могу прятаться за спины других ребят», — процитировал Антон Кравец сообщение брата сестре.

Даниил Кошелев служил в штурмовом подразделении 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Погиб молодой человек 19 марта 2024 года. Ему был 21 год.

«Даниил посвятил свою жизнь служению Родине, мужественно стоял на её защите, с честью обеспечивал неприкосновенность её интересов. Светлая память о Герое, доблестном воине и самоотверженном защитнике Отечества навсегда останется в наших сердцах», — отметил глава районной администрации, выразив соболезнования семье молодого героя.

Редакция ForPost также выражает соболезнования родным и близким Даниила Кошелева.

https://sevastopol.su/news/v-krymu-prostilis-s-pogibshim-v-z...

Героически погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО ПАМЯТИ КОШЕЛЕВА ДАНИИЛА СЕРГЕЕВИЧА.Героически погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО

Даниил родился 5 ноября 2003 года в Республике Крым, с. Садовое.

Служил в штурмовом подразделении в составе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в зоне проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса.

Погиб 19 марта 2024 года при выполнении боевой задачи на Донецком направлении. Даниил посвятил свою жизнь служению Родине, мужественно стоял на её защите, с честью обеспечивал неприкосновенность её интересов. Ему было 20 лет.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Кошелев Даниил Сергеевич представлен к награждению орденом Мужества посмертно.



https://vk.com/wall-4144008_2777671 Выражаем искренние соболезнования родным и близким! Светлая память, Воину! Даниил Кошелев погиб 19 марта.Почти месяц назад в зоне спецоперации погиб житель Крыма, 21-летний Даниил Кошелев. На днях его тело смогли предать земле на родном полуострове. О состоявшейся церемонии прощания сообщил глава администрации Нижнегорского района республики Антон Кравец.По словам главы администрации, Даниил Кошелев родился и вырос в селе Садовое. Мальчик очень рано лишился матери — ему было всего 10 лет. Даниила воспитывали отец, старшие брат и сестра. Девочка, которая на момент смерти матери только окончила школу, фактически заменила брату мать.«Окружённый любовью и заботой близких, Даниил вырос очень ответственным, добрым и трудолюбивым. После окончания школы пошёл в армию. Затем некоторое время работал в Симферополе»,— отметил Антон Кравец.Для родных решение молодого человека заключить контракт и отправиться в зону СВО стало полной неожиданностью. Об этом Даниил сообщил своей сестре Владиславе и попросил «не ругаться».«Спасибо за то, что воспитала меня настоящим мужчиной. Я военнообязанный и не могу прятаться за спины других ребят», — процитировал Антон Кравец сообщение брата сестре.Даниил Кошелев служил в штурмовом подразделении 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Погиб молодой человек 19 марта 2024 года. Ему был 21 год.«Даниил посвятил свою жизнь служению Родине, мужественно стоял на её защите, с честью обеспечивал неприкосновенность её интересов. Светлая память о Герое, доблестном воине и самоотверженном защитнике Отечества навсегда останется в наших сердцах»,— отметил глава районной администрации, выразив соболезнования семье молодого героя.Редакция ForPost также выражает соболезнования родным и близким Даниила Кошелева.

https://ok.ru/group68725433434170/t

К сожалению, больше ничего не нашла.

Юрий Передеин:К сожалению, больше ничего не нашла.

Портреты Дамира Вадим Окладников выполнил 2:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.7

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Это из серии, когда не было еще информацмм. Поэтому добавляю:

30 апреля – скорбная дата. Два года назад в зоне проведения специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб Герой Российской Федерации Дамир Шаймарданов.

На передовой лейтенант Шаймарданов оказался, когда ему было 23 года. Таким он и остался - двадцатитрехлетним.

После школы молодой человек отправился в Казань в танковое училище, которое закончил блестяще. Старшего лейтенанта назначили командиром танковой роты.

Последний бой военнослужащего был тяжелым. Танк вышел из укрытия первым и на него обрушилась огневая мощь противника. После попадания снаряда РПГ боевая машина загорелась. Экипаж, несмотря на повреждения, продолжал «работать». Дамир сделал все, чтобы спасти товарищей, которые шли за его машиной следом. Он был удостоен звания Героя России посмертно.

Дамир навсегда в наших сердцах. Вечная память Герою!

https://t.me/Georgiypoems/2650 Школу будущий военный окончил в 2014 году и спустя время поступил в Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище. Обучение завершилось 9 мая 2020 года. С тех пор Дамир Шаймарданов служил в городе Клинцы Брянской области. Подвиг героя Орден Мужества Героя России лейтенанта Шаймарданова Д.Э.

(Из наградного листа) 24 февраля 2022 года танковая рота под командованием лейтенанта Шаймарданова Д. Э осуществляла наступательные действия в направлении д. Гусинка, в целях блокировки танковых подразделений вооруженных сил Украины, препятствующих продвижению подразделений ВС РФ к железнодорожной станции Гусинка. В ходе выполнения поставленных задач лейтенант Шаймарданов Д.Э., используя свои знания, оперативно вскрыл огневые точки противника, что обеспечило внезапность при нанесении огневого удара по ним. Под интенсивным огневым воздействием, более чем 2 танков противника, офицер, грамотно управляя подчиненным подразделением, осуществил подавление огневых точек противника и дальнейшее их уничтожение. В результате проведенной офицером боевой операции было уничтожено два танка противника. Потерь среди подчиненного личного состава не допустил.

Звание ГЕРОЙ РОССИИ лейтенанта ШАЙМАРДАНОВ Д.Э.

(Из наградного листа)

13 марта 2022 года в 14:30 при взятии населенного пункта Топольское лейтенант Шаймарданов Д.Э. в составе своего экипажа уничтожил огнем из танка 2 единицы бронетехники противника и захватил в плен экипаж танка. Также 15 марта 2022 года в 18:00 вплавь эвакуировал раненых на другой берег под минометным обстрелом, при этом получив осколочное ранение и отказался от госпитализации. 31 марта 2022 года в ходе боя, при взятии населенного пункта Малая Камышеваха, танк Т-72 Б3М, командира роты, лейтенанта Шаймарданова Д.Э. был подбит расчетом ПТУР противника, но продолжил вести огонь и подавил 2 огневые точки противника, расчет птур и уничтожил танк врага, что позволило избежать потерь личного состава мотострелковых подразделений и способствовало дальнейшему успешному развитию наступления. 30 апреля 2022 года вблизи села Долгенькое, возглавляя штурмовой отряд, усиленный танковым взводом, выполнял боевую задачу по захвату господствующей высоты. Экипаж танка под умелым командованием лейтенанта Шаймарданова Д.Э. уничтожил 3 танка, 2 БТР и до взвода пехоты противника. В ходе боя, боевая машина получила множественные повреждения и потеряла основное орудие. Лейтенант Шаймарданов Д.Э. был ранен и контужен, но продолжал руководить действиями отряда. Он отдал распоряжение перекрыть улицу поврежденным танком, тем самым позволив мотострелковым подразделениям, прижатым плотным огнем противника, отступить на выгодные позиции, что позволило подавить огневые точки противника и отбросить его. Приказав экипажу покинуть танк, будучи не в состоянии передвигаться самостоятельно, лейтенант Шаймарданов продолжил вести огонь из пулемета боевой машины, способствуя подавлению укрепленных огневых точек противника, чем обеспечил успешное выполнение боевой задачи. В бессознательном состоянии, потеряв много крови, командир танковой роты лейтенант Шаймарданов был извлечен из боевой машины товарищами, но при попытке эвакуации транспорт подорвался на противотанковой мине. От полученных ранений не совместимых с жизнью офицер погиб. В бою действовал мужественно, вдохновляя бойцов. Не щадя жизни за Отечество, проявил стойкость и храбрость достойные звания российского офицера.

https://xn--c1aejxbfe9a.xn--p1ai/?id=9366 Старший лейтенант Дамир Шаймарданов родился 2 августа 1998 года в столице Республики Марий Эл. Будущий Герой окончил местную среднюю школу №29. По словам мамы Дамира, Ирины Викторовны, ее сын с раннего детства мечтал стать военнослужащим, поэтому после школы поступил в Казанское высшее танковое командное училище.

На специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР Дамир Шаймарданов отправился в звании командира танковой роты 488-го мотострелкового полка. Молодой офицер получил позывной «Броня», что вполне соответствовало его внутренним качествам, которые старший лейтенант проявлял на поле боя.

24 февраля 2022 года танковая рота под командованием Шаймарданова осуществляла наступательные действия в направлении села Гусинка, в целях блокировки танковых подразделений ВСУ, препятствующих продвижению российских военнослужащих к железнодорожной станции. В ходе боевой операции 23-летний старлей оперативно вскрыл огневые точки врага, что обеспечило внезапность при нанесении огневого удара по ним. Именно благодаря смелости и уверенным действиям подразделения Дамира Эдуардовича удалось уничтожить 2 танка противника, а также не допустить потерь среди подчиненного личного состава.

Последним для молодого командира стал бой за село Долгонькое Изюмского района Харьковской области, состоявшийся 30 апреля 2022 года. Штурмовой отряд, который возглавлял сам Шаймарданов, выполнял боевую задачу по захвату господствующей высоты. Танк Дамира шел впереди колонны и принимал на себя удары замаскированных гранатометчиков, в результате чего старший лейтенант был ранен и контужен. Однако, несмотря на свое состояние, командир продолжил руководить действиями отряда. Его распоряжение перекрыть улицу поврежденной боевой машиной позволило подавить огневые точки ВСУ и оттеснить врага. Обладая всеми качествами офицера, Дамир Эдуардович приказал экипажу покинуть танк, но сам продолжил вести бой, потеряв при этом много крови, что привело к потере сознания. Попытка товарищей вытащить Шаймарданова из техники не увенчалась успехом при эвакуации боевая машина подорвалась на противотанковой мине. От полученных ранений 23-летний командир скончался.

https://kontingent.press/post/geroi-z-damir-shajmardanov

Есть еще материал Вести Татарстан

https://trt-tv.ru/respublika_geroev/damir-shajmardanov/ https://geroi.dobro-support.ru/hero/19 Высшей награде 23-летний старший лейтенант и командир танковой роты Дамир Шаймарданов порадоваться не успел. Звание Героя России он получил уже посмертно, получив роковое ранение 30 апреля 2022 года у харьковского Изюма в бою за село Долгенькое. На днях память улыбчивого и отважного парня увековечили на территории части в городе Клинцы Брянской области, где он служил до специальной военной операции на Украине. Детали подвига Дамира Шаймарданова, три месяца не дожившего до 24-летия, рассказал автор популярного Телеграм-канала “Старше Эдды”. Считается, что это военкор и автор федерального издания Life.ru Герман Куликовский – он не любит “светиться”. Приведем его короткий и проникновенный рассказ о Дамире – уроженце столицы Марий Эл города Йошкар-Ола, служившем до СВО на Украине в воинской части брянского города Клинцы. Герман знал Шаймарданова… – Я хорошо помню этого молодого улыбчивого парня, мне посчастливилось с ним общаться. Героя ему должны были присвоить, 23-летний старший лейтенант к тому времени уже заслужил высшую награду России, документы были отправлены, но получил он его уже посмертно. В том своём последнем бою за село Долгенькое именно Дамир поднял в атаку бойцов, первым ворвался на своём танке в село, был ранен и погиб при эвакуации…

Вообще его полк ( 488 гв. мсп,144 гв. мсд) в этой военной спецоперации стал притчей во языцех. То, что делали и делают они, достойно в будущем стать основой романа. Именно в этом полку служит «Вятка», комбат, который будучи раненым выбил неполной ротой вражеский батальон из деревни за Северским Донцом.

В этом же полку служил и Дамир, молодой старший лейтенант, который со словами: мужики, если вы меня сейчас не поддержите, мне конец, ринулся в атаку в перерытое траншеями и блиндажами Долгенькое и наши танки пошли за танком Шаймарданова. Неприятель был вскоре выбит, Дамир погиб как герой. Шаймарданов погиб 30 апреля. Тогда же, посмертно уже, он получил Орден Мужества, а 26 мая стало известно о присвоении отважному танкисту звания Героя Российской Федерации. В конце лета, 2 августа, Дамиру должно было исполниться 24 года.

Буквально за день или два до гибели Шаймарданов стал героем видеорепортажа военкора газеты «Комсомольская правда» Александра Коца. Есть ролик Александра Коцав котором Дамир по-простому, с улыбкой рассказал, как захватил с сослуживцами в наступлении несколько танков противника с полным боевым комплектом и взял в плен их экипажи. – Не хотели выходить… Тогда мы сказали, что бросим в башни гранаты, и навсегда там останутся, – сразу все появились, – вспоминал сообразительный командир российской танковой роты, добавив, что успел к тому моменту “пострелять” на захваченной вражеской технике, чем немало удивил неприятеля. Тот никак не мог понять, почему по нему палят якобы свои же танки. Храбрец родился 2 августа 1998 года в Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл. Вооружённые силы Российской Федерации были его домом с 2016 года. В 2020 году парень окончил Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище. С января 2022 года Дамир, будучи старшим лейтенантом, командовал танковой ротой 488 мотострелкового Симферопольского Краснознамённого ордена Суворова полка имени Серго Орджоникидзе 144 гвардейской мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа. Командиром его назначили за разумную инициативу, усердие и старание, проявленные в ходе совместного стратегического учения «Запад 2021». На днях в брянских Клинцах в память о Дамире открыли памятник. А в родной для парня Йошкар-Оле его имя присвоили средней школе №29. На день Знаний при входе в учебное заведение появилась мемориальная доска Герою России старшему лейтенанту Дамиру Шаймарданову. “Крайне нужное и благое дело. Быть Воином – жить вечно!” – считает ТГ-канал “Старше Эдды”, и мнение коллег полностью разделяет редакция “Брянского ворчуна”.

https://avchernov.ru/avtorskaja_kolonka/o-podvige-geroya-ros...

https://kazved.ru/news/v-specoperacii-na-ukraine-pogib-vypus... Старший лейтенант Вооруженных Сил РФ Дамир Шаймарданов погиб 30 апреля при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Церемония вручения высшей государственной награды страны состоялась сегодня на площади Воинской Славы в Йошкар-Оле.

Временно исполняющий обязанности Главы Марий Эл Юрий Зайцев рассказал, что Дамир Шаймарданов родился в Йошкар-Оле 2 августа 1998 года, успешно окончил Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище, с января 2022 года являлся командиром танковой роты.

Врио Главы региона выразил соболезнования родителям погибшего солдата – Эдуарду Радиковичу и Ирине Викторовне, подчеркнув, что о подвиге их сына должна знать вся республика.

«Дамир был достойным офицером, отличным командиром и всегда первым возглавлял колонну, вел своих сослуживцев в бой. И такой бой состоялся 30 апреля за освобождение села Долгенькое Изюмского района Харьковской области. К сожалению, для Дамира он стал последним. Вокруг села в течение двух недель шли тяжелые бои. ВСУ стянули и сконцентрировали там огромное количество личного состава с целью не допустить продвижение наших войск в сторону Славянска. В этом бою Дамир оказался впереди, возглавил колонну. Он погиб как настоящий воин, как русский солдат. Погиб, защищая свое Отечество, свою Родину. Погиб за правое дело, за своих товарищей. Поэтому мы, как жители республики, обязаны чтить его память. Город Йошкар-Ола и Республика Марий Эл никогда его не забудут», – отметил Юрий Зайцев.

Врио Главы Марий Эл поблагодарил родителей Дамира за достойное воспитание сына и вручил им медаль «Золотая звезда» – высший знак отличия в России.

«Дамир Шаймарданов заслуживает его в полной мере. Дамир – герой России», – сказал Юрий Зайцев.

Заместитель командира 144-ой гвардейской Краснознаменной ордена Суворова мотострелковой дивизии по военно-политической работе гвардии полковник Алексей Антуфьев зачитал Указ Президента Российской Федерации о присвоении Дамиру Шаймарданову звания «Герой Российской Федерации».

«Хочу сказать много лестных слов в адрес родителей и самого офицера, как сам участник тех боевых действий. Населенный пункт уже освобожден. Наши войска 20-ой армии продвигаются вперед, осталось 16 километров до города Славянска. Все прекрасно понимаем, что в 2014 году с Изюма направлялись войска ВСУ на Славянск и Краматорск. Оттуда начиналось все это патриотическое движение по освобождению Донбасса и Луганщины. Зачастую нам приходится в этой нелегкой битве терять наших офицеров, прапорщиков, военнослужащих по контракту. Хочу сказать одно: мы победим, победа будет за нами! Спасибо родителям и жителям за это мероприятие. Дамир Шаймарданов – Герой России, герой нашей дивизии, нашего полка 488. Мы дальше дойдем до того момента, где вся эта нацистская символика, вся эта идеология, которая процветает на Украине, будет загнана в угол как в 1945 году и побеждена», – выразил уверенность Алексей Антуфьев.

Отец Дамира Шаймарданова Эдуард Радикович отметил, что герои, которые погибают сегодня за Родину, должны стать примером для современной молодежи.

«Мне бы хотелось, чтобы молодежь запомнила этих героев и воспитывалась на их подвигах. Чтобы их гибель была не напрасной», – сказал Эдуард Радикович.

Церемония завершилась возложением цветов к Вечному Огню и торжественным маршем военнослужащих.

http://old.mari-el.gov.ru/president/Pages/news/2022/20220612-2.aspx

Дополнительные материалы.

Сегодня у нас будут данные по Евгению Петрову, а поскольку материалов много, то остальные пойдут в следующую тему, чтоб не перегружать. Начнем с этого.

22.04.2024 в МКДОУ д/с №30 "Лесная сказка", в рамках Дня Земли, прошел экологический субботник "Вместе",по уборке Аллеи Мира. В нем приняли участие ветераны пограничной службы села Донского, кадеты пограничного отряда " ВЫМПЕЛЯТА" и их родители, заведующий детского сада К. К. Славнова. Шефы - пограничники передали эстафету по уходу за туями, которые они посадили с первым кадетском отрядом, семьям нынешних вымпелят. Родители узнали, что у каждого дерева есть название, свой пограничник и кадет - выпускник. А сегодня зеленые друзья приобрели и свою семью! На Аллее Мира "закипела" работа. Маленькие кадеты во всем подражали взрослым и с гордостью выполняли свою работу. Одно из деревьев имеет название " Евгений Петров", названного в честь лейтенанта , борттехника вертолета Ми -8, погибшего в зоне СВО. Память о нем и всех кто погиб, защищая Отечество, почтили минутой молчания.

https://t.me/ds30Les/1331