Уроки побед

23 февраля 1942 г. в праздничном приказе Верховного главнокомандующего Советскими вооруженными силами И.В. Сталина к 24-й годовщине создания Красной армии прозвучало: «Недалек тот день, когда Красная Армия своим могучим ударом отбросит озверелых врагов от Ленинграда, очистит от них города и села Белоруссии и Украины, Литвы и Латвии, Эстонии и Карелии, освободит советский Крым, и на всей советской земле снова будут победно реять красные знамена».

Слова Верховного вдохновляли, хотя никто не рассчитывал, что победа придет уже завтра. Приказ предупреждал: «Враг терпит поражение, но он еще не разбит… Враг еще силен». Последовавшие за этим лето и осень 1942-го стали очень тяжелыми. Вермахт, пройдя через большую излучину Дона, вышел к Волге, пытаясь сбросить в нее защитников Сталинграда, прорвался к кавказским перевалам…

7 ноября 1942 г. в новом приказе Сталина было сказано: «Недалек тот день, когда враг узнает силу новых ударов Красной Армии. Будет и на нашей улице праздник!» И уже через две недели, 21 ноября Совинформбюро передало: «На днях наши войска, расположенные на подступах Сталинграда, перешли в наступление против немецко-фашистских войск…»

Это была заря сталинградской победы, ставшей кошмаром для нацистской Германии. 2 февраля 1943 г. сводка Совинформбюро зафиксировала: «Наши войска полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда».

А из изданного 23 февраля 1943 г. к 25-й годовщине Красной армии приказа Верховного во всей полноте встал тот самый «на нашей улице праздник»: «Прошло 20 месяцев, как Красная армия ведет беспримерную в истории героическую борьбу против нашествия немецко-фашистских полчищ. Ввиду отсутствия второго фронта в Европе Красная армия несет одна всю тяжесть войны. Тем не менее Красная армия не только устояла против натиска немецко-фашистских полчищ, но и стала в ходе войны грозой для фашистских армий».

С момента наступления на подступах к Сталинграду, говорилось далее в приказе, «инициатива военных действий находится в наших руках, а темпы и ударная сила наступательных операций Красной армии не ослабевают. Ныне Красная армия в тяжелых условиях зимы наступает по фронту в 1500 километров и почти везде достигает успехов. На севере, под Ленинградом, на Центральном фронте, на подступах к Харькову, в Донбассе, у Ростова, на побережье Азовского и Черного морей Красная армия наносит удар за ударом гитлеровским войскам».

С февралём в истории нашей армии связано много знаковых побед и подвигов. 27 февраля 1943 г. начальнику политотдела 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени Сталина, воевавшей в составе Калининского фронта, было доставлено донесение агитатора политотдела старшего лейтенанта П. Волкова следующего содержания: «Нахожусь во втором батальоне. Наступаем... В бою за д. Чернушки комсомолец Матросов, 1924 года рождения, совершил героический поступок – закрыл амбразуру дзота своим телом, чем и обеспечил продвижение наших стрелков вперед. Чернушки взяты. Наступление продолжается».

Это первое свидетельство о подвиге русского парня под Великими Луками на Псковщине. Ни один вражеский солдат за все годы войны не совершил поступок, подобный матросовскому. Тут нужна особая высота духа.

К февралю 1943 г. отсылает нас память еще об одном подвиге. 14 февраля Красной армией был освобожден город Краснодон Ворошиловградской (ныне Луганской) области. Тогда-то и узнала страна о «Молодой гвардии» – подпольной организации молодёжи, развернувшей борьбу против немецких захватчиков. Юные подпольщики устраивали диверсии на предприятиях и железной дороге, распространяли сообщения Совинформбюро и листовки антифашистского содержания, препятствовали угону людей в Германию, собирали оружие и боеприпасы. Им удалось освободить из плена около 90 красноармейцев.

«Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть… шахтеров-героев. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебания» – это слова клятвы членов «Молодой гвардии». Большинству из них было по 17-20 лет. Оставшаяся в числе немногих членов организации в живых Нина Иванцова вспоминала: «Гитлеровцы устроили в парке культуры и отдыха страшную казнь 30 шахтеров. Оккупанты живьем закапывали горняков в землю. Могли ли мы, молодые люди, выросшие в советской стране, смириться с уготовленной нам немцами рабской долей? Нет и нет! Мы взялись за оружие».

В начале 1943 г. организация была выдана провокатором. После жестоких пыток 71 человека фашисты сбросили в шурф шахты, многих расстреляли. Последними 9 февраля в Ровеньках были расстреляны Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Семен Остапенко, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин…

За последний год в сводках, поступающих с полей боев СВО, мы видим знакомые по истории Великой Отечественной войны названия населенных пунктов Донбасса. Теперь уже российского Донбасса, хотя и не до конца освобожденного.

Есть полная уверенность, что и на сей раз будет «на нашей улице праздник». Время вновь вернуться к приказу Верховного главнокомандующего от 23 февраля 1943 г.: «Вражеским армиям нанесены мощные удары, но враг еще не побежден. Немецкие захватчики яростно сопротивляются, переходят в контратаки, пытаются задержаться на оборонительных рубежах и могут пуститься на новые авантюры. Вот почему в наших рядах не должно быть места благодушию, беспечности, зазнайству».

Уроки приказа, появившегося 80 лет назад, востребованы сегодня: «Первое дело – не увлекаться победой и не кичиться, второе дело – закрепить за собой победу, третье – добить противника».

…Хорошо, что есть в нашем календаре день 23 февраля!

https://www.fondsk.ru/news/2023/02/23/uroki-pobed-58592.html