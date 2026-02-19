Цена жизни

Этот человек ценой своей жизни в 1986 году предотвратил радиоактивное заражение Атлантического океана. Сергей Анатольевич Преминин (1965 — 1986) — матрос, трюмный машинист ракетного подводного крейсера «К-241» (город Гаджиево Мурманской области) Краснознамённого Северного флота.

Родился 18 октября 1965 г.

в д. Скорняково Великоустюгского района Вологодской обл. РСФСР (ныне РФ) в рабочей семье. Отец - Анатолий Ефимович Преминин, электрик. Мать - Валентина Егоровна Преминина, работала отбельщицей тканей на Красавинском льнокомбинате.

Сергей Преминин окончил восемь классов школы в г. Красавино (Вологодская обл.) и городское профессионально-техническое училище №4 Речного флота СССР в г. Великий Устюг (также в Вологодской обл.).

В октябре 1984 г. был призван в Военно-морской флот (ВМФ) СССР, направлен на Северный флот. В 1984-1985 гг. - во 2-м учебном отряде подводного плавания (Северодвинск, Архангельская область), в 1985 г. был зачислен специальным трюмным машинистом в экипаж субмарины К-241 19-й дивизии 3-й флотилии атомных подводных лодок (ЗАТО Скалистый, ныне г. Гаджиево в составе ЗАТО Александровск, Мурманская обл.) и в том же году переведен в экипаж атомного ракетоносца стратегического назначения К-219 (проект 667АУ "Налим"; разработчик - ЦКБ-18, ныне Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", Санкт-Петербург).

Проходил службу на подводном ракетном крейсере стратегического назначения в качестве спецтрюмного матроса седьмого реакторного отсека.

Третьего октября атомная подводная лодка К-219 несла боевое патрулирование в Атлантическом океане в 480 милях к востоку от Бермудских островов.

Перед выходом из Гаджиева, осматривая АПЛ, оперативный сотрудник особого отдела капитан 3-го ранга Валерий Пшеничный обнаружил неисправность клапана слива забортной воды из 6-й ракетной шахты. Он доложил о дефекте командованию Северного флота, однако оно не придало значения этой информации.

Во время похода морякам приходилось постоянно откачивать воду из 6-й шахты, но об этой ситуации они не докладывали командиру Игорю Британову. Серьёзные проблемы у К-219 начались 3 октября в Саргассовом море, когда субмарина находилась примерно в 1 тыс. км от юго-западного побережья США.

В баке с окислителем (азотный тетраоксид) образовалась трещина. Это агрессивное вещество начало смешиваться с горючим, что привело к детонации. Как вспоминал в интервью RT сам Игорь Британов, взрыв оказался такой силы, что сорвал верхнюю крышку шахты и выбросил в море боеголовку баллистической ракеты.

Часть субмарины охватил пожар, а в образовавшуюся пробоину начала проникать вода. АПЛ всё глубже погружалась в море. Возник риск того, что возрастающее внешнее давление воды может попросту раздавить корпус подлодки. По этой причине Британов принял решение об аварийном всплытии. Игорь Британов на палубе К-219

Появление К-219 на поверхности автоматически означало провал боевого задания. Однако в той ситуации командир руководствовался первостепенной необходимостью спасения экипажа и борьбой за живучесть атомохода с двумя ядерными реакторами и арсеналом баллистических ракет.

После всплытия подлодки на поверхность в наиболее тяжёлой ситуации оказались матросы четвёртого отсека. Однако, согласно имевшимся тогда инструкциям, ради спасения всего корабля люди в пострадавшем отделении должны были оставаться в изоляции.

Тем не менее Британов нарушил это правило и отдал приказ об эвакуации людей в соседний, пятый отсек. На тот момент жертвами ЧП уже стали три человека, 14 членов экипажа получили ранения.

Несмотря на это, загазованность в несколько раз превысила норму, был потерян контроль за обоими ракетными и реакторными отсеками, утрачена радиосвязь. В 18.50 сработала аварийная защита реактора. Но из – за отсутствия электроэнергии в корабельной сети компенсирующие решётки не опустились на нижние концевики. Это могло привести к неуправляемому разгону реактора и, как следствие, его взрыву.

Пожар продолжал захватывать новые отсеки К-219. Температура воздуха на борту достигала 70 °C, делая практически невыносимыми условия пребывания на судне.

Кроме того, дальнейшее распространение пожара могло привести к разгерметизации ядерных реакторов и последующей детонации. Ситуация становилась критической, и Британов приказал морякам вручную опустить четыре группы так называемых компенсирующих решёток на нижние упоры. Таким образом удалось бы прекратить ядерную реакцию.

Единственный выход из критической ситуации – заглушить реактор вручную. Во избежание катастрофы кому-то нужно было войти в отравленный газом и нагретый пожаром реакторный отсек и опустить 4 защитные решётки. Как это сделать знали только двое - старший лейтенант Николай Беликов и машинист Сергей Преминин. Ни один не отказался от выполнения своего служебного долга. В отсек отправились оба. Они работали ключом ручного опускания компенсирующих решёток по очереди.

Из – за высокой температуры (около 70 С) после возвращения на отдых в соседний, восьмой отсек Беликов окончательно обессилел и упал в обморок. Но работа не была полностью завершена, поэтому матрос в одиночку вернулся в седьмой отсек, чтобы опустить последнюю решётку.

«Преминина спросили: «Что осталось?» Он сказал, что осталось опустить одну решётку. «Ты знаешь, где это, опустишь?» — «Опущу». И вот он пошёл. А пошли бы двое — там бы двое остались», — вспоминал в интервью RT Британов.

Он выполнил задачу - все решётки легли на нижние концевики, надёжно заглушив реактор. У Преминина хватило сил доложить по переговорному устройству о выполнении задачи. Однако выйти из отсека Сергей не смог – возросшим давлением прижало переборочную дверь, а сил ему не хватило даже на то, чтобы повернуть вентиль и сравнять давление между седьмым и восьмым отсеками.

Матросы с другой стороны переборки посоветовали ему не двигаться, чтобы сэкономить драгоценный кислород. Они предприняли несколько отчаянных попыток открыть дверь, но были вынуждены прекратить усилия, когда сами оказались под угрозой гибели из-за невозможности дышать.

В фильме «Последний поход» командир дивизиона движения К-219 капитан 3-го ранга Геннадий Капитульский рассказал, что Преминин находился на связи лишь несколько минут. Офицер предполагает, что у матроса быстро закончился запас кислорода и перед смертью он снял ставшую бесполезной дыхательную маску.

Для Сергея Преминина последним пристанищем стал реакторный отсек атомохода с невыносимой жарой.

Масштаб катастрофы, в случае взрыва реактора, трудно преувеличить: на лодке находились баллистические ракеты с ядерными зарядами. Почти наверняка всё побережье Америки было бы поражено радиацией, а океанские течения и ветра разнесли бы радиоактивное заражение по Атлантике.

4 октября на помощь АПЛ пришли советские корабли, на которые была эвакуирована большая часть экипажа. 5 октября подлодка была взята на буксир теплоходом «Красногвардейск», но через 12 часов буксировки трос оборвался. 6 октября 1986 года оставшаяся часть экипажа покинула судно, и примерно в 11:00 по московскому времени К-219 затонула.

Жертвами той аварии, включая Преминина, стали четверо моряков. Как отмечают эксперты, в других происшествиях с отечественными АПЛ гибло значительно больше людей.

Несмотря на профессиональную борьбу за живучесть корабля и спасение почти всего экипажа, государственная комиссия, проводившая расследование инцидента, возложила ответственность за ЧП на личный состав подлодки, включая её командира. Тем не менее никто из моряков на скамье подсудимых не оказался, а уголовное дело против Британова было прекращено.

Тела героев достали только тогда, когда уже потушенную лодку приняли решение затопить. Оба навечно зачислены в списки части.

Впоследствии (через 11 лет) Николаю Беликову и Сергею Преминину присвоены звания «Герой России».

Атомная подводная лодка К-219 Северного флота затонула в 11 часов 03 минуты московского времени 6 октября 1986 года в Саргассовом море Атлантического океана. Спасённый экипаж сначала был доставлен на Кубу, а затем в Москву.

По мотивам этого события снят художественный фильм «Враждебные воды».

«Пожертвовав своей жизнью, Преминин избавил мир от катастрофы мирового масштаба. Последствия радиационного заражения вод Атлантического океана трудно вообразить. Об этом даже страшно говорить, но могу сказать, что очень сильно пострадали бы и США, и Латинская Америка, и Европа, и часть территории нашей страны», — заявил в комментарии RT член Ассоциации историков Союзного государства Александр Макушин.

Высшая государственная награда была присвоена Сергею Преминину лишь после распада СССР — спустя 11 лет после его гибели. В Советском Союзе матроса тоже считали героем, но в 1987 году посмертно наградили только орденом Красной Звезды.

«В 1986 году была целая серия трагедий, которые потрясли Советский Союз. До ЧП на К-219 произошли авария на ЧАЭС и катастрофа пассажирского лайнера «Адмирал Нахимов» с большим числом жертв. Руководство СССР старалось привлекать как можно меньше внимания к этим событиям, хотя, без сомнения, подвиг Преминина был достоин Золотой звезды», — говорит Макушин.

Схожей точки зрения по поводу запоздалого присвоения Преминину высшей госнаграды придерживается и историк флота Дмитрий Жаворонков.

«В годы холодной войны о деятельности ВМФ и тем более походах подводных ракетных крейсеров в принципе мало сообщалось, в том числе из соображений секретности. В 1990-е годы многие страницы истории нашего флота стали открытыми, подвиг Преминина получил широкую известность и он заслужено стал героем», — отметил Жаворонков.

Подвиг как часть службы

Подробности аварии К-219 широкой аудитории стали известны только после распада СССР. В 1990-е годы подвигу Преминина и действиям других членов экипажа были посвящены книга «Враждебные воды» и одноимённый западный фильм с Рутгером Хауэром в главной роли.

«Один из авторов книги, Питер Хухтхаузен (в 1986 году был военно-морским атташе посольства США в Москве. —прим. ), называл советских моряков героями. Думается, что здесь не было лукавства. В конце 1980-х и в 1990-е годы американцы ценили то, что сделали наши ребята для предотвращения ядерной катастрофы у их берегов», — считает Александр Макушин.

В России в честь Преминина была названа одна из улиц Вологды и две школы, в которых он учился. Имя героя носит и противодиверсионный катер П-429 проекта 21980 «Грачонок», входящий в состав Северного флота. Бюст Сергея Преминина в Вологодской области. © vologda-oblast.ru

«Подвиг Преминина — это образец выполнения воинского долга. Когда я изучал историю аварии К-219, то поражался тому, насколько отважно действовал этот матрос и другие члены экипажа АПЛ в тех невыносимых, совершенно нечеловеческих условиях», — отметил Макушкин.

Как полагает Дмитрий Жаворонков, Преминин был матросом, воспитанным в традициях особого морального долга перед людьми и добросовестного выполнения приказов даже ценой собственной жизни.

«Подводники — это та категория военнослужащих, для которых подвиг — неотъемлемая часть службы. Подводников готовят их совершать. Когда это необходимо, они готовы погибать ради спасения других людей и своего корабля», — заключил Жаворонков.

