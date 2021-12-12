Зарплаты мигрантов в крупных городах уже в разы превышают средние зарплаты в некоторых российских регионах — глава СПЧ
«Сколько трудовых мигрантов нужно экономике? В каких отраслях? Таких расчетов нет», — заявил глава СПЧ Фадеев.
Также он опроверг расхожее мнение о том, что россияне не хотят работать: «Говорят, российские граждане не хотят работать за такие зарплаты. Но зарплаты мигрантов в крупных городах уже в разы превышают (https://t.me/readovkanews/23358) зарплаты в некоторых российских регионах».
«Вы, Владимир Владимирович, говорили о том, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло им не формально, а фактически глубоко адаптироваться к российской языковой и культурной среде. Нужны организационные и методические решения для тех школ, где обучаются трудовые мигранты», — отметил Фадеев.
Нужно решать вопросы с коллегами из СНГ, чтобы люди приезжали в Россию уже со знанием языка и законов, — ответил на это Путин.
https://t.me/readovkanews/23888
Глава СПЧ Валерий Фадеев продолжает меня радовать.
О том, что он резко выступил против табличек на среднеазиатских языках в столичном метро, вы уже знаете.
На встрече с Путиным он также остро и по делу говорил о проблемах с мигрантами.
Два важных тезиса Фадеева:
1) За драки и правонарушения мигрантов надо высылать, как это сделали с Чоршанбиевым, Бобиевым и Идраком.
2) Мигранты уже получают высокие зарплаты и ни разу не являются дешевой рабочей силой.
А, мы должны, в первую очередь трудоустраивать своих граждан, а не чужих.
Также Фадеев и его коллеги на встрече с президентом затронули проблему пыток в УФСИН.
Браво! Такой СПЧ нам нужен.
Почитал биографию Фадеева ради интереса: талантливый журналист, бывший научным редактором Коммерсанта и главредом Эксперта, ведущим Первого канала. Православный человек, Сопредседатель Единого экспертного совета конкурса Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива».
Либеральных коллег-журналистов не жалует, а они его. Про участников митингов Навального сказал отличную фразу: «Не надо путать активизм с провокацией».
Короче, наш мужик!
И, интересный штрих, Фадеев родился и провёл юность в Ташкенте. Видимо, знает «прелести» межнациональных отношений не понаслышке.
Нет, конечно, среди узбеков, особенно ташкентских есть много прекрасных образованных людей. Но вот они к нам работать гастарбайтерами не едут, у них и на Родине все хорошо.
А на их диких кишлачных сородичей, которых в самом Узбекистане не пускают в столицу, Фадеев, видимо, насмотрелся во времена своего узбекского детства и юности.
Работайте дальше, Валерий Александрович!
То, как на вас перед встречей с Путиным напали в Телеге карманные блогеры и журналисты промигрантского лобби, доказывает, что вы на верном пути. Наступаете им на больные мозоли. Топчите их дальше! Мы вам поможем!
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https://supermnenie.mirtesen.ru/blog/43653780339/Takoy-SPCH-...
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