Зарплаты мигрантов в крупных городах уже в разы превышают средние зарплаты в некоторых российских регионах — глава СПЧ

«Сколько трудовых мигрантов нужно экономике? В каких отраслях? Таких расчетов нет», — заявил глава СПЧ Фадеев.

Также он опроверг расхожее мнение о том, что россияне не хотят работать: «Говорят, российские граждане не хотят работать за такие зарплаты. Но зарплаты мигрантов в крупных городах уже в разы превышают (https://t.me/readovkanews/23358) зарплаты в некоторых российских регионах».

«Вы, Владимир Владимирович, говорили о том, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло им не формально, а фактически глубоко адаптироваться к российской языковой и культурной среде. Нужны организационные и методические решения для тех школ, где обучаются трудовые мигранты», — отметил Фадеев.

Нужно решать вопросы с коллегами из СНГ, чтобы люди приезжали в Россию уже со знанием языка и законов, — ответил на это Путин.

https://t.me/readovkanews/23888

Глава СПЧ Валерий Фадеев продолжает меня радовать.

О том, что он резко выступил против табличек на среднеазиатских языках в столичном метро, вы уже знаете.

На встрече с Путиным он также остро и по делу говорил о проблемах с мигрантами.

Два важных тезиса Фадеева:

1) За драки и правонарушения мигрантов надо высылать, как это сделали с Чоршанбиевым, Бобиевым и Идраком.

2) Мигранты уже получают высокие зарплаты и ни разу не являются дешевой рабочей силой.

А, мы должны, в первую очередь трудоустраивать своих граждан, а не чужих.

Также Фадеев и его коллеги на встрече с президентом затронули проблему пыток в УФСИН.

Браво! Такой СПЧ нам нужен.

Почитал биографию Фадеева ради интереса: талантливый журналист, бывший научным редактором Коммерсанта и главредом Эксперта, ведущим Первого канала. Православный человек, Сопредседатель Единого экспертного совета конкурса Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива».

Либеральных коллег-журналистов не жалует, а они его. Про участников митингов Навального сказал отличную фразу: «Не надо путать активизм с провокацией».

Короче, наш мужик!

И, интересный штрих, Фадеев родился и провёл юность в Ташкенте. Видимо, знает «прелести» межнациональных отношений не понаслышке.

Нет, конечно, среди узбеков, особенно ташкентских есть много прекрасных образованных людей. Но вот они к нам работать гастарбайтерами не едут, у них и на Родине все хорошо.

А на их диких кишлачных сородичей, которых в самом Узбекистане не пускают в столицу, Фадеев, видимо, насмотрелся во времена своего узбекского детства и юности.

Работайте дальше, Валерий Александрович!

То, как на вас перед встречей с Путиным напали в Телеге карманные блогеры и журналисты промигрантского лобби, доказывает, что вы на верном пути. Наступаете им на больные мозоли. Топчите их дальше! Мы вам поможем!

https://t.me/SonOfMonarchy/4738

https://supermnenie.mirtesen.ru/blog/43653780339/Takoy-SPCH-...