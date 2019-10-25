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Теперь у вас нет ничего. Наслаждайтесь. Письмо от Эриха Хонеккера, последнего руководителя ГДР

Письмо от Эриха Хонеккера, последнего генсека коммунистической партии Восточной Германии и руководителя ГДР. 

У вас была работа, у вас были квартиры. У вас были хорошие школы. У вас была стабильная валюта и гарантированная пенсия. Вы могли без опаски гулять по берлинской Александерплатц всю ночь напролёт.

И турков у вас не было. Но вам этого было мало.

Вам хотелось больше. Вы мечтали о роскошных автомобилях, ведь "Вартбург" был для вас не слишком изящен. Вы желали бананов, ведь наши домашние яблоки вам тоже не нравились. Вам хотелось иметь в кошельке немецкую марку, ведь марка ГДР не имела для вас большой цены. 
Вы мечтали о свободе слова, хотя и в ГДР никто вам говорить не запрещал, ну, если только о социализме. 
Вы рвались в ФРГ, и вы туда попали.

Всё то, что вам тогда "забыло" рассказать западное телевидение, оно и сегодня не рассказывает. И в те времена на Западе было запрещено открыто рассуждать о проблемах, связанных с иностранцами. Двойные стандарты царили в ФРГ и в прошлом. Было право для немцев, и оно было прописано в законах.

Но было и другое право для иностранцев – им политики манипулировали для достижения своих целей. Но вы были рады 
обманываться. Западная пропаганда была таким же враньём, что и у нас, просто она была красивее сработана. Раскусить нашу пропаганду ничего не стоило, тем более таким прожжённым хитрецам, как вы.

А вот западное телевидение дурило вас, как хотело. 
Посмотрите на свою жизнь. Вы дорвались до роскошных машин – в долг.

Вы достигли благосостояния – в кредит.

Вы стали рабами банков. 
Да, на "Вартбурги" приходилось копить, но вы просто платили за них наличными, как гордые свободные люди. 
Ваши марки ГДР на сберкнижках приносили вам хорошие проценты, и у всех у вас были солидные накопления.

Теперь у вас нет ничего. Даже немецкой марки – и той нет.

Пенсия в ГДР была вам гарантирована. Теперь её слишком мало и для жизни... да и для смерти.

Ваши дети в школах ГДР могли читать и писать уже через шесть недель. 
Теперь они не в состоянии это делать даже в третьем классе.

Никому не приходило в голову чего-то бояться даже в большом городе, в Берлине, и никого не убивали на Александерплатц. 
Сегодня вы боитесь по вечерам высунуть нос из дома в своей родной деревне, где по улицам бродят орды афганских "беженцев". А наша полиция, наша народная армия! 
Для вас они всегда были слишком прусскими, слишком жёсткими. А сейчас вы рассуждаете о народном ополчении и присматриваете себе огнестрелы, поскольку на помощь государства больше рассчитывать не приходится.

В ГДР всё шло по плану, даже ваша жизнь. Теперь вы не знаете и того, что будет с вами завтра. Надеюсь, вы хотя бы наелись дефицитных бананов? Ведь свобода слова для вас всё так же недостижима.

Помните, как вы все кричали: "Откройте нам границы!" Сегодня вы мечтаете, чтобы их закрыли. Но нельзя закрыть то, чего нет. 
Вы хотели наслаждаться ФРГ без ограничений. Наслаждайтесь.

https://politklubok.ru/blog/43087869788/Teper-u-vas-net-nichego.-Naslazhdaytes.-Pismo-ot-Eriha-Honekkera?mirtesenKey=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE1NzE5NDMyNzMsInNpZCI6IlVOTmR1aFFmaXFCZUd5UVRNOEtkZXZ2bmsxeWVDNXoyQW1YTkRXbHFXV2clM0QiLCJzdWIiOiI1Njg2OTQxNTMiLCJybWIiOnRydWV9.IQDiKkGQKUPQtkb89MvXq0Ee70rnEkShv6iZQYBUmu4&utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

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