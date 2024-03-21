«Взяли вещи и на выход»

Как Владимир Уйба предложил разрешить вопрос с мигрантами?

Глава Республика резко раскритиковал действующую сегодня иммиграционную политику и поднял вопрос о том, насколько стране реально нужны «незаменимые иностранные специалисты»?

Вопрос с приезжими пошел на новый виток, ведь массовых сигналов со стороны населения становится все больше и больше.

«Идеологические основы государства не уважают. За этим скрывается огромная угроза и для коренного народа, и для государства в целом», – заметил Владимир Уйба.

На подобное заявление главу Республики Коми побудили возросшие случаи преступлений на межнациональной основе. В некоторых населенных пунктах региона появляются самые настоящие гетто, а у властей нет ни одного инструмента контроля процесса. Чиновник пояснил:

«Этнические преступные группировки превратились в обыденность. А мы продолжаем говорить о восполнении рынка труда».

Даже если нескончаемый поток приезжих нужен государству для закрытия «дыр» на рынке труда, то остается вопрос: зачем выдавать наемным рабочим гражданство, и в придачу создавать легкие условия для получения необходимых бумаг.

Второй вопрос, который отметил чиновник: почему государство согласно пускать в страну не только трудовых мигрантов, но и с радостью принимает их со всем большим семейством включая дальних родственников и двоюродных братьев по линии жены? Ситуация больше напоминает массовое переселение, нежели заработок.

В свете всего сказанного Владимир Уйба озвучил предложение:

«Предлагаем ввести специальные правила пребывания иммигрантов, которые не будут зависеть от их статуса. Новые предписания должны ограничивать право на нахождение на территории РФ, а также позволять властям прибегать к радикальным мерам вплоть до принудительного выселения совместно с семьями за нарушения норм общественного поведения и правил российского законодательства».

Как только предложение главы Республики Коми было обнародовано, общественность тут же поддержала чиновника и согласилась с идеей о том, что наступило время для «радикальных мер».

Колоссальные траты

Эксперты раскрыли информацию о том, какую нагрузку для социальной инфраструктуры создают приезжие.

В первую очередь речь идет о притоке большого количества людей. И только часть из них «рабочие». Остальные – многочисленные родственники «иностранных специалистов, кратно увеличивают нагрузку. Плюс возрастает количество конфликтов на бытовой почве, что усиливает напряженность в обществе.

В Ульяновской области подсчитала затраты бюджета на содержание семей приезжих. Вышло, что одна семья в среднем обходится государству от 700 тыс. 2,5 млн. рублей в год. При этом сами мигранты не делают никакого вклада ни в экономику, ни в социальную сферу.



Идеальная схема по мнению чиновников

Чиновники, поддержавшие критику миграционной системы, предложили свой вариант. По их словам, принцип взаимодействия с рабочими мигрантами должен быть следующим:

Приехал в страну – заселился в гостиничный комплекс (специально оборудованный под эти нужды и находящийся под контролем) – выполнил работу на объекте – получил плату – уехал к себе домой.

Напоминает схему работы вахтовиков. Люди из разных городов собираются на месте, живут чуть ли не в бараках по 5 человек в комнате, работают месяцами, получают деньги и возвращаются к родным с заработком.

Тем временем Владимир Уйба взялся за решение вопроса на местах. Глава Республики Коми уже ограничил трудоустройство приезжих в сфере образования, услуг и транспортных перевозок.

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