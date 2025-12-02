Д’Артаньян и королевские мушкетеры

Противостояние дворян проискам кардиналов и королей в книгах Дюма «Три мушкетера», «20 лет спустя», «Виконт де Бражелон» было таким правдоподобным, что никто не сомневался в том, что благороднее и смелее королевских мушкетеров Франции на свете просто не было солдат. Но кем на самом деле был реальный д’Артаньян и чем занимались мушкетеры по приказу короля?

Из истории

Генрих IV

Генрих (Анри) IV Великий (Генрих Наваррский, Генрих Бурбон) - лидер гугенотов в конце Религиозных войн во Франции, король Наварры с 1572 года, король Франции с 1589 года (формально — с 1594), основатель французской королевской династии Бурбонов.

Родился 13 декабря 1553, По, Беарн.

Был убит в Париже 14 мая 1610 года католическим фанатиком Франсуа Равальяком.

Был похоронен 1 июля 1610 года в королевском аббатстве Сен-Дени.

Генриху посвящена знаменитая песня, приписываемая композитору Эсташу Дю Корруа — «Vive Henri Quatre»: «Да здравствует Генрих Четвёртый, да здравствует храбрый король, этот четырежды чёрт, имевший тройной дар: пить, воевать и быть галантным кавалером».

У нее был довольно вольный стиль, однако она была очень популярна в эпоху Наполеоновских войн и позже. У этой песни существует русскоязычный вариант: «Жил-был Анри Четвёртый. Он славный был король. Любил вино до черта, но трезв бывал порой» — вольный перевод c французского. Эту песню можно услышать в фильме «Гусарская баллада».

Преемником Генриха стал его старший сын Людовик (король Людовик XIII) в возрасте восьми лет при регентстве своей матери.

Людовик XIII

Людовик XIII и Олег Табаков в роли Людовика XIII

Король Франции и Наварры с 14 мая 1610 года из династии Бурбонов.

Родился: 27 сентября 1601 года, Фонтенбло.

Умер: 14 мая 1643 г. (41 год), Сен-Жермен-ан-Ле.

В браке с: Анна Австрийская (с 1615 г.)

Родители: Мария Медичи, Генрих IV.

Дети: Людовик XIV, Филипп I Орлеанский.

Анна Австрийская

Анна Австрийская и Алиса Фрейндлих в роли Анны Австрийской

Анна Австрийская, полное имя при рождении Анна Мария Маврикия Австрийская — испанская инфанта и эрцгерцогиня Австрийская из дома Габсбургов, королева Франции, супруга Людовика XIII (с 1615), мать Людовика XIV, регент по малолетству последнего (с 1643 по 1651).

Анна Австрийская, старшая дочь испанского короля Филиппа III и его жены Маргариты Австрийской родилась 22 сентября 1601 года во дворце графов Бенавенте в городе Вальядолид (Испания). Скончалась 20 января 1666 года.

Кардинал Ришелье

Кардинал Ришелье и Александр Трофимов в роли кардинала Ришелье

Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришельё (в русской традиции Ришелье).

Также известен как Красный кардинал.

Родился 9 сентября 1585 в Париже.

Умер 4 декабря 1642 в Париже

Кардинал Римско-католической церкви, аристократ и государственный деятель Франции.

Ришелье занимал посты государственных секретарей по военным и иностранным делам с 1616 по 1617 год и был главой правительства (первым министром короля) с 1624 года до своей смерти.

Кардинал Мазарини

Кардинал Мазарини и Анатолий Равикович в роли кардинала Мазарини

Джулио Мазарини, урождённый Джулио Раймондо Маццарино (итал. Giulio Raimondo Mazzarino), по-французски Жюль Мазарен.

Родился 14 июля 1602 Пешина, Италия.

Умер 9 марта 1661 (58 лет) Венсен, Франция.

Образование: Папский Григорианский университет, Университет Алькалы.

Он был не только Церковный, но и политический деятель. Впоследствии, первый министр Франции в 1643—1651 и 1653—1661 годах при Людовике IV. Заступил на пост по протекции королевы Анны Австрийской.

Д’Артаньян

Памятник д’Артаньяну в Париже

Шарль Ожье де Бац де Кастельмор, граф д’Артаньян.

Родился в 1613 году, замок Кастельмор, Гасконь, Франция.

Умер 25 июня 1673 года, Маастрихт, Нидерланды.

Принадлежность: Королевство Франция.

Род войск: королевская гвардия.

Звание: капитан-лейтенант мушкетёров.

Гасконский дворянин, сделавший блестящую карьеру при Людовике XIV в роте королевских мушкетёров.

Мушкетёры при Людовике XIII

Генрих IV решил обзавестись личной охраной. В результате, в 1600 году он сформировал роту карабинеров исключительно из дворян. Людовик XIII, спустя 22 года, вооружил этих солдат мушкетами. Так появились королевские мушкетеры.

Форма мушкетеров поражала великолепием. Мушкетеры носили короткий лазоревый плащ с серебряными галунами и нашитыми на него спереди, сзади и на боковых лопастях белыми крестами. Крест, изготовлявшийся из бархата, имел золотые королевские лилии на концах и алые трилистники на перекрестьях. Во-вторых, каждому мушкетеру полагался конь серой масти (точнее, белый либо серый в яблоках), поэтому в народе роту прозвали «Серыми мушкетерами».

Снаряжение мушкетёра: конь, мушкет с сошкой, шпага, палаш (для конного боя), пара пистолетов, дага (кинжал для левой руки) и перевязь (берендейка) из буйволовой кожи. К ней крепились патроны, пороховница, мешочки для пуль и фитили.

Палаш

Шпага

Мушкет

Пистолеты

Багинет

Также в набор вошёл и багинет. Вооружение, снаряжение, коня и слугу мушкетёр должен был приобретать сам. Мушкет выдавался из казны. То есть мушкетер был обвешан оружием с ног до головы.

Козни Мазарини

После смерти Людовика XIII кардинал Мазарини попытался договориться с де Тревилем о том, чтобы тот передал роту его племяннику Филиппу Мазарини Манчини, герцогу Неверскому.

Де Тревиль

Не сумев этого добиться, он в 1646 году распустил королевских мушкетёров под предлогом экономии средств казны. Рота была воссоздана в 1657 году во главе с герцогом Неверским. Однако фактическим командиром роты (в звании лейтенанта, а с 1665 года — и капитан-лейтенанта вместо подавшего в отставку Филиппа Неверского) становится всецело преданный королю д’Артаньян (Шарль де Бац де Кастельмор, граф д’Артаньян).

Рота при своем возобновлении имела следующий штат: 1 капитан-лейтенант, 1 сублейтенант, 1 ансэнь и 2 вахмистра. В 1658 году была добавлена должность корнета. В результате, мушкетёров в момент их возобновления насчитывалось 120 человек.

Мушкетеры первой роты д’Артаньяна

При Д’Артаньяне в организации части произошёл качественный скачок. В результате численность королевских мушкетёров увеличилась вдвое. Штат роты был определён в 250 человек, а в какой-то момент он составлял даже 330 человек.

Также была построена казарма на улице Бак в Сен-Жерменском предместье. Так называемый «Отель Мушкетёров» (до того мушкетёры жили на съёмных квартирах). «Отель» представлял собой комплекс из двух трехэтажных корпусов. Между ними располагался обширный двор, где привязывали лошадей.

В конце концов, рота стала совершенно самостоятельным подразделением со своим казначеем, священником, аптекарем, хирургом, шорником, оружейником, музыкантами. Она получила собственное знамя и штандарт с изображением бомбы, вылетающей из мортиры и падающей на город и девизом: «Quo ruit et lethum» — «Куда падает, там и смерть». В результате была введена должность знаменщика и штандартоносца.

Военная школа

Д’Артаньян строго и заботливо командовал ротой. В результате, превратив её в род военной школы. Дворяне поступали в неё в возрасте 16-17 лет. Через 3-4 года службы они могли получить должность лейтенанта или даже капитана армии. Однако, те кто предпочитал оставаться в роте, составляли привилегированную группу «стариков». Она включала 52 самых старых по возрасту мушкетёра.

Королевские мушкетёры прославились на всю Европу и в результате стали предметом подражания других властителей. Также в результате этого многие молодые дворяне из-за рубежа стремились пройти «стажировку» в этой знаменитой части.

Вторая или малая рота

В то время, как существовала первая рота, появилась вторая рота королевских мушкетёров. Однако она была сформирована из бывших мушкетёров кардинала Мазарини, подаренных им королю в 1660 году в связи со свадьбой последнего, поэтому началась вражда.

Они получили название «малых мушкетёров» в противоположность «серым мушкетёрам». В 1665 году рота была причислена к «королевскому военному дому» и переформирована по образцу первой роты. Король объявил себя её капитаном. Однако фактическое же командование было передано г-ну Кольберу-Молеврие — брату всемогущего генерального контролера финансов Жана-Батиста Кольбера.

Высокое покровительство на какое-то время привело к тому, что вторая рота стала казаться дворянам более престижной, чем первая. В результате началась вражда между мушкетёрами обеих рот. Началось постоянное состязание в роскоши, которое получило название «войны кружев».

Мушкетёры при Людовике XIV

При осаде Маастрихта в 1673 году погиб д’Артаньян. Это повлияло на всю роту: Людовик XIV решил сформировать ее заново, заодно изменив форменный устав.

Теперь мушкетеры носили красный мундир, черные ботфорты и черную же шляпу с белыми перьями. Мушкетёрам были присвоены золотые (для первой роты) или серебряные (для второй роты) галуны. Голубые плащи-казакины были заменены в 1688 году на голубые же супервесты (безрукавная одежда).

Однако, в эту эпоху мушкетёры являлись уже ближними телохранителями короля, несшими службу в королевских покоях, а на поле боя исполняли функции кавалерийских стрелков, они окончательно превратились из ездящей пехоты в кавалерию. К концу царствования они получили на вооружение ружья, хотя мушкеты по традиции некоторое время ещё использовались на смотрах.

Мушкетёры при Людовике XV

1 марта 1718 года был издан королевский ордонанс, по которому капитан-лейтенанты рот мушкетёров (и вообще гвардейских рот) приравнивались к полковникам армии. В результате, другие гвардейские чины, соответственно, приравнивались к более высоким чинам армии.

Королевские мушкетёры в 1745 году в последний раз участвовали в битве при Фонтенуа - сражение во время войны за австрийское наследство между французскими войсками и союзной армией британцев, голландцев и ганноверцев. В конце царствования Людовика XV (1774) королевские мушкетёры насчитывали 454 человека. Однако, сразу же после его смерти они были ликвидированы из соображений финансовой экономии в ходе начавшейся военной реформы 15 декабря 1775 г.

Униформа мушкетеров

Восстановление и окончательный роспуск

Делались две кратковременные попытки восстановить эту часть: В 1789 году - распущена после падения монархии в ноябре 1792 и в начале Реставрации - 6 июля 1814 года.

Однако мушкетёры были набраны из эмигрантов и из наиболее воинственных легитимистов. Прежде всего, из бывших солдат Конде и вандейских повстанцев. Поэтому они были окружены в армии, состоявшей из наполеоновских ветеранов, такой всеобщей ненавистью, что это встревожило Людовика XVIII. 1 января 1816 года королевские мушкетёры были ликвидированы окончательно.

Памятник д'Артаньяну в Маастрихте, Нидерланды.

Автор памятника русский скульптор Александр Таратынов. На постаменте выгравирована история знаменитого мушкетёра и девиз мушкетёров: «Все за одного и один за всех!». У ног мушкетёра лежит перчатка.

История с алмазными подвесками

История с алмазными подвесками Анны Австрийской — не выдумка. Ее Александр Дюма взял из «Мемуаров» Франсуа де Ларошфуко, друга королевы и известного философа.

Весной 1625 года в Париж прибыл английский посланник — 33-х летний Джордж Вильерс, герцог Бекингем, чтобы подтвердить договоренность о браке наследника английского престола Карла с сестрой Людовика XIII Генриеттой. Анне в то время было 23 года. В этом же году Анна Австрийская подарила ему алмазные подвески, в свое время подаренные ей королем.

Д’Артаньян родился в 1613 году. Следовательно, тогда ему было 1625-1613=12 лет. Так как события с подвесками происходили весной, то, следовательно, Д’Артаньяну было неполных 12 лет, то есть 11. С другой стороны, известно, что Д’Артаньян был моложе Анны Австрийской на 12 лет и, если ей тогда было 23 года, то Д’Артаньяну было те же 23-12=11 лет. То есть д’Артаньян не смог бы участвовать в истории с подвесками.

Остальные статьи и рассказы автора можно прочитать ЗДЕСЬ.