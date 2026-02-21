Стихи о главном, ч.19

23 ФЕВРАЛЯ

Возьми носки и пену для бритья –

Тебе на 23 февраля

Подарит их сестра или супруга.

Смотри на них с надеждой и тоской.

Представь, что у тебя есть позывной,

Что ты тащил на промке тело друга…

Ведь, в общем, в этом нет твоей вины,

Что ты не видел ужасов войны,

Не жгутовал оторванную ногу.

Мой друг, я не виню тебя ни в чём,

Живи спокойно за моим плечом.

Ты выбрал мир. Иди своей дорогой.

Мои слова жестоки лишь на треть,

И под Покровском слепо умереть

Такая себе, в целом, перспектива.

Ты прав, мой друг, ты выбрал мир и дом,

Ты выбрал солнце в небе голубом, -

Да будет свет и газ в твоей квартире.

И мне не жалко пены для бритья,

И ты давно не мальчик для битья,

Здоровый лоб: машина, дом, работа.

Но просто знай, что в предрассветный час

За Родину, за мир, за свет и газ

Уходит на задание пехота.

➖➖➖➖➖

© Дмитрий Филиппов, член Союза писателей России, участник СВО

Азбука этой войны проста,

Выучит гопник, поймет эстет:

Если в неведомое езда,

Z.

Господи, скрой от борзых писак,

Милость неслыханную яви,

Если и нужен какой-то знак -

V.

Дальше хотели читать бы E,

Зверь, мол, бездушное существо -

Хрен вам. Приканчивает бои -

O.

Звон это, а не вой существа

Через визгливую брань сирен

Слушайте, что говорит Москва:

N.

➖➖➖➖➖

© Сергей Арутюнов, член Союза писателей России, доцент Литературного института имени А.М. Горького

РУССКИЙ ДОЛГ

России нет! Она нам только снится!

И на просторах снежных льётся кровь.

Когда же злоба в кротость обратится?

В святую и небесную любовь?!.

Кошмарный сон веками гложет душу,

Нас даже власть не в силах погубить.

Неверный Запад сон наш не нарушит, –

Ведь мёртвых невозможно разбудить.

Но на краю заснеженной пустыни

Вновь Солнца ледяного виден свет.

Он озарит забытые святыни,

И русский знает – смерти в Боге нет!

И снежный пепел прошлых потрясений

Стряхнём с себя, заслышав Благовест.

И мир греха замрёт в оцепененье,

Увидев русский Православный крест.

Россия – в нас. Она уже очнулась!

И пусть орёт истошно вороньё,

С Россией Бог! Она навек вернулась –

Отдать долги и ВОЗВРАТИТЬ своё!

➖➖➖➖➖

© Игорь Витюк, Секретарь Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран боевых действий, полковник запаса

Вдруг на мгновение от боли обессилев,

Поддашься слабости всё бросить и забыть,

Но тень раскрытых над тобою крыльев

Поможет выстоять под натиском судьбы.



Закрой глаза и «Отче наш» чуть слышно

Сам для себя губами повтори,

Ворота в рай чтоб для солдат-мальчишек

Гостеприимно Пётр отворил.



Нет на войне святых и атеистов,

Есть наши души в шрамах и рубцах.

Брат, перед боем надевай всё чистое

И верен будь до самого конца.



Не мы хотели ран или ожогов,

Пьянила кровь, густея на глазах,

И потому к тем, кто забыл про Бога,

По вечерам подкрадывался страх.



Пусть говорят про боевое братство,

Но мы уйдём - что будет после нас?

Как на духу, давно пора признаться,

Что раньше было легче, чем сейчас.



Когда с избытком Веры и Надежды,

Легко смотреть с Любовью в этот мир,

А подстрахует крестик под одеждой

И девять/девятнадцать, мой калибр.

➖➖➖➖➖

© Сергей Ефимов, полковник полиции в отставке, ветеран специального отряда быстрого реагирования «РЫСЬ» МВД России, член Союза писателей России

ТРЕТИЙ РИМ



Россия ныне – Третий Рим,

Четвёртого – уже не будет!

Мы волю Божию творим.

Пусть каждого Господь рассудит.



Сожжём содомские грехи!

Низвергнем в бездну сатанистов!

Откроем истину глухим,

Очистим Землю от фашистов.



Узнает Запад и Восток

Про силу русского фронтира.

С Россией – правда, с нами – Бог!

И воссияет Крест над миром!

➖➖➖➖➖

© Оксана Москаленко, член Союза писателей России

ПУСТЬ БУДЕТ ВСЁ КАК ПРЕЖДЕ!

Если выживу, братья,

То пойду сразу в храм,

Чтобы смыть все проклятья,

Что отправил врагам!

Победившему – счастье,

А погибшему – Рай

И никто сам не властен

Перейти жизни край,

Попрошу я у Бога,

Помолясь на алтарь,

– Дай мне счастья немного:

Пусть все будет, как встарь,

Пусть война мне не снится

Среди долгих ночей,

Но останутся лица

Всех погибших друзей,

Когда выйду за хлебом,

Иль курить на балкон

Не смотреть бы мне в небо:

Есть ли вражеский дрон,

Чтоб, идя по дороге,

Вдоль знакомой реки,

Не глядеть бы под ноги –

Есть ли там «лепестки»,

Чтоб под грохот салюта

Не прилечь на газон,

Экономя минуты,

Поискав рядом схрон,

Чтоб курить сигарету,

Не спеша, просто так,

И не прятать при этом

Огонёчек в кулак,

Чтоб ложиться – раздетым

На простую кровать,

И свой спальник при этом

Перед сном не искать,

Чтобы, ночью проснувшись,

Не использовать мат,

По привычке ругнувшись

– Эх! Где мой автомат?!

Из мозгов выбить догму

Что по жизни вредит:

Не выглядывать в окна:

Вдруг там снайпер сидит!..

Как забыть эти годы

Что провел на войне?

Из военной породы

Стать гражданским вполне…

➖➖➖➖➖

© Олег Прусаков, позывной "ДЫРОКОЛ", отряд "Штурмовой", действующий участник СВО, Ветеран боевых действий, член Союза писателей России.

Художник – Машины рисовашки

29 февраля 2024 года погиб Денис Тимофеев, позывной Лакоза. Погиб, спасая наших ребят. Вечная память герою.

***

Солнца нет. И нет листвы.

Обнажённые деревья –

Как сожженные мосты

В позабытых суеверьях.



На болоте камыши,

Клочья белого тумана.

Кровь сочится из души,

Как из незакрытой раны.



Я их вижу наяву –

Своих выживших и мёртвых.

С этим жить. И я живу

В памяти своей истёртой.



Череда солдатских лиц

Проплывает пред глазами.

Преклониться, пасть бы ниц:

Мне за честь, что я был с вами.



Матом, потом и бинтом.

И, склоняясь, как в поклоне,

Осеняю их крестом.

Красным, на зелёном фоне.

➖➖➖➖➖

© Денис Тимофеев, позывной Лакоза, санинструктор, погиб 29 февраля 2024 года

МАТЬ И СЫН



Носила - в тягости, рожала - в мУке

Кормила грудью и ночами не спала…

Пришло известие. Она воздела руки.

Дыханье пресеклось. Беда к ней дом зашла.



Её кровиночка, мальчоночка, ребёнок,

Её малыш – всех нежных слов не перебрать.

Она же помнит запах всех его пелёнок,

Она молилась за него. Ушёл он воевать.



И вот теперь он возвращается в гробу.

Гроб не открыть. Ей остаётся только плакать.

И Бога вопрошать: - Зачем послал судьбу

Жить дольше сына. Осень. На погосте слякоть.



И кто-то говорит прощальные слова.

И выстрелы рвут небо, салютуя.

И прямо на глазах седеет голова.

И слёзыньки с небес, как будто Бог тоскует…



Что матери сказать? Что ей ни говори,

Она-то помнит сладкий миг его зачатья,

Когда впервые он себя явил внутри.

И это было счастье, счастье. Было Счастье!



Идёт Война. В ней победит врага Народ!

А мать одна. Кто сына ей живым вернёт…

➖➖➖➖➖

© Павел Рыков, поэт и прозаик, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза писателей России, член Союза журналистов России

Подвиг 6-й роты псковских десантников 29 февраля-01 марта 2000 г.

Нас только шестеро осталось

Из роты той.

Смешалось всё - огонь и ярость,

И "духов" вой.

Смешалось всё - земля и горы,

И рай, и ад,

И крепче нет в руках опоры,

Чем автомат.

Прощайте, жёны и невесты,

И отчий дом!

Пусть все мы станем грузом "двести",

Но не уйдём.

И наши матери заплачут -

Простите нас

За то, что не могли иначе,

И в страшный час

Мы предпочли врагу не сдаться

И смерть принять -

За честь и воинское братство,

Россию-мать.

Приспустят траурные флаги,

Застынет полк.

Не изменили мы присяге

И слову "долг".

Не изменили мы Отчизне,

Стране своей.

Мы ей свои отдали жизни

И славу - ей.

Шумит Аргун, и над горами

Орёл кружит.

Навеки мы остались с вами,

Мы будем жить!

➖➖➖➖➖

© Ольга Гусева

Художник – Я вижу

Я русский штурмовик, я создан для атаки

Я чётко вижу цель и к ней иду сквозь ад

Я движусь на броне, на уцелевшем танке

Привычно прижимая распухший автомат

На мне висит статья, когда то оступился

Был молод и горяч, почти не знал людей

Но те, кто не сидел, с кем вместе с гидрой бился

Твердят, что я честней, открытей и смелей

Прожженную судьбу сквозь лихорадку боя

Проносит русский крест и русское авось

Мы точно вспомним всех, промчавшихся стрелою

И чье течение дней сейчас оборвалось

Пусть ест сама себя вчерашняя принцесса

Твой хахарь армянин сражаться не привык

Ты щелкнула хвостом и вмиг вцепились бесы

А мне дорога в рай, я русский штурмовик

➖➖➖➖➖

© Константин Шлямов, участник СВО, фронтовой бард

ВОЗДУШНЫЙ ДЕСАНТ

Средь нас немало тех, кому

Старуха-смерть в лицо дышала,

Когда за горло мы войну

Своим бесстрашием держали.

Когда не знали, что грядет,

Но не сдавались, не робели

И шли плечом к плечу вперед,

Как нас учил отец Маргелов.

Судьба доверила нам быть

Элитой с множеством традиций.

Мы любим небо, как любить

Его не могут даже птицы.

Оно окрасило берет,

Тельняшку, канты и погоны

В свой голубой, манящий цвет,

Коснулось флага и шевронов.

И вопреки всему и вся

Пусть знают все и все запомнят,

Что мы – десантная семья,

Наш дух никто ничем не сломит.

И мы себя не предадим,

Не предадим войска и Батю,

Его заветы свято чтим,

Для нас служить в десанте – свято!

➖➖➖➖➖

© Сергей Лобанов, поэт, член Союза писателей России, участник СВО, гвардии лейтенант ВДВ

ОПОЛЧЕНЦАМ ДОНБАССА

Нам пути обратного не будет.

Полумеры – это не про нас.

Точка не поставлена, покуда

«Точки» прилетают на Донбасс.

Гордо позывные наших братьев

На частотах Вечности звучат:

«Моторола», «Воха», «Гиви», «Батя» —

В небо устремившийся отряд.

И гремят они из поднебесья

Залпами стремительного «Су»,

Изгоняя демонов и бесов,

Сохраняя звёзды на весу.

Рукава задаром не засучит

Сталевар, строитель и шахтер,

Будет провокаторам из Бучи

И котел на завтра, и костер!

Те, кто носит свастику на сердце,

Если там оно, конечно, есть,

Выбор невелик у вас, поверьте:

Лечь сегодня или завтра сесть.

Нам пути обратного не будет.

Полумеры – это не про нас.

Точка не поставлена, покуда

Прилетают «Точки» на Донбасс.

➖➖➖➖➖

© Михаил Душин, член Союза писателей России, участник СВО

КУРСКИМ ПОГРАНЦАМ - СРОЧНИКАМ!

Не думалось, когда читал я в школе

Про подвиги прославленных отцов,

Что окажусь под Курском в чистом поле,

В окопе средь таких же пацанов…

Вручили нам военные билеты,

Когда призвал служить военкомат

И погранцов зеленые береты,

И новенький, весь в масле, автомат!

В тот день стоял у речки я - в "секрете",

Границу с Украиной стерегли,

И вот, туманным утром на рассвете,

Со страшным лязгом танки поползли…

«В ружьё!» - Заставу поднял наш комроты,

Вздымались взрывы комьями земли,

И пацаны, вчерашняя школОта,

В неравный бой с фашистами ушли…

С крестами выползали «Леопарды»,

Трава вокруг горела, как в аду,

И я шептал, сжимая две гранаты:

«Ты слышишь, дед, тебя не подведу!»

Закончен бой неравный и кровавый…

Настигли нас осколки той войны

И полегла в бою моя застава!

За всё им отомстите, пацаны!..

➖➖➖➖➖

© Олег Прусаков, позывной "ДЫРОКОЛ", отряд "Штурмовой", действующий участник СВО, Ветеран боевых действий, член Союза писателей России.

"... в гости к Богу не бывает опозданий"

В.С.Высоцкий

Я не спешу к Создателю на встречу.

Со смертью виделись не раз лицом к лицу.

Неверящим обычно не перечу.

Однажды все придём к Небесному Отцу.

По горло дел. Возможно даже выше.

Успеть бы сделать всё. Желанье велико.

Мы не клопы, не блохи и не мыши.

(Хотя, наверное, им тоже нелегко)

Успеем. Кто-то больше. Меньше кто-то.

Кому достаточно, решают Наверху.

Задача - не пустить на Землю чёрта.

При появлянии - стереть его в труху.

Рогатый вылез. Жрёт людские души.

Растёт и мно́жится Всевышнему назло

Исподтишка... Но есть глаза и уши.

(Хвала родителям, мне с этим повезло)

Отправим в ад чертей поганых стаю.

В сознаньи трезвом утверждаю. Не в бреду.

А в гости к Богу я не опоздаю.

И раньше времени на встречу не приду.

➖➖➖➖➖

© Дмитрий Матюшкин, участник СВО

РОССИЯ

Мы знали: не всем улыбнется Победа,

Не каждый могилу свою обретёт,

Но большей любви, чем к России, не ведая,

Мы без колебаний шагали вперёд.

Мы побатальонно, поротно, повзводно

Собой удобряли гектары земли,

И мы убивали, бывало, охотно,

Но мы по-другому, увы, не могли…

Мы в лужи впивались иссохшими ртами,

Мечтали о бане, курили бурьян.

Мы юность свою отдирали с бинтами,

Прилипшими к мясу сочившихся ран.

Мы видели Бога. Обычного роста,

На шее – АК, под бронёю – Псалтырь.

С потёртым листом, где Псалом девяносто…

Тем Богом был храбрый отец-командир…

Нас фосфором жгли. Нас шрапнелью косили,

Но мы не страшились неравных боев.

Великое счастье – родиться в России,

Особая честь – умереть за неё.

➖➖➖➖➖

© Сергей Лобанов, член Союза писателей России, участник СВО

ЖЕНЩИНАМ ГОСПИТАЛЯ

Спит город, убаюканный метелью.

Проснувшись, понимаю — я живой .

Здесь женщина не первую неделю

Сидит ночами у моей постели,

Как снов моих бессонный часовой.

У госпиталя женское начало.

Нас, вырванных у смерти из когтей,

В палате наши женщины встречали,

Выхаживали днями и ночами,

Как заболевших маленьких детей.

Мы побывали, будто в раннем детстве,

В купели материнской доброты.

Здесь медсестра с прекрасным чутким сердцем,

Нас, воинов, как собственных младенцев,

Запеленала бережно в бинты.

Такая боль, что под глазами сыро,

На перевязке с самого утра.

За Ваши руки, дорогая Кира,

Не пожалел бы всех сокровищ мира,

Сердечная, от Бога медсестра.

У женщины моей глаза бездонны.

Прохладная ладонь ее нежна.

Спокойное лицо, что лик Мадонны.

Глядит она, как будто бы с иконы.

В сиянии больничного окна.

➖➖➖➖➖

© Юрий Волк, член Союза писателей России

ГОЛОСА

Я не хотел, поверьте, умирать.

Я жить хотел, домой хотел вернуться

Детей мечтал обнять, к груди прижать

И теплых рук жены своей коснуться.

Нас трое было в этом блиндаже.

Мы, съежившись, лежали и молчали.

Лишь от ударов вражеской арты

Все стены и земля кругом дрожали.

И вот хлопок — а дальше тишина...

Мы, словно птицы, в небо полетели.

Я видел кровь, и как горит земля.

Живые люди — на войне мишени.

Мы так легко парили над землей,

Что смерть пришла — прекрасно понимали.

Спешили улететь быстрей туда,

Где дом родной, где нас родные ждали.

Чтобы хоть сверху на семью взглянуть-

Пусть невозможно к ним нам прикоснуться.

Нам так хотелось с ними рядом быть...

Накрыли нас, мы не смогли вернуться...

Мы там остались, в этом блиндаже.

Останки тел разбросаны повсюду.

Не думал я, что так случится всё,

Что умирать вдали от дома буду.

Когда домой останки привезут,

И соберут нас, даже и не знаю.

Так хочется в родную землю лечь-

Об этом я на небесах мечтаю.

Не можем мы вам правду рассказать,

Где мы лежим, где именно мы были.

Но, главное, чтоб наши имена

Вы никогда в России не забыли.

И пусть уже не смогут нас собрать -

Разбросанных, разорванных, сожженных.

Вы не должны нас люди забывать-

Погибших, но врагом непокоренных.

➖➖➖➖➖

© Алексей Антипов

Воздуха весеннего глотну

и слегка качнется небосвод…

Господи, спасибо за войну,

говорю уже который год.

Медленно, но верно жернова

мелют-перемелют все кругом.

Родина заведомо права,

если разбирается с врагом.



Что мы знали прежде о себе

о друзьях, о тех, кто дорог нам?

…Так румянец сходит при пальбе,

зреет синева к похоронам.

Нам изнанка стала вдруг видна,

нам открылись тайны – каково!

Каждому озвучена цена,

но продалось все же меньшинство.

Вшивота растает в пустоте,

завалив проверку этих дней.

Остальные – непременно те,

остальным придется стать сильней.



Как преображались мы в огне!

Вновь теперь надежда нам дана.

Потому оправдан этот гнев,

потому спасительна война –

как земли незыблемая часть,

как страны неумолимый путь.

Лишь бы не закончилась сейчас,

только б до Победы дотянуть...

➖➖➖➖➖

© Игорь Панин, член Союза писателей России, поэт, публицист, литературный критик

Я ПОШЕЛ НА ВОЙНУ.

Я пошел на войну. Мне кричат:"Не ходи!

Ты же болен, старик: сердце, печень, живот..."

Хорошо воевать, когда жизнь позади,

молодого сменю, пусть ещё поживет!

Я прошёл два шага, изнемог, инвалид.

Защемило в груди- на скамейку присел.

Я сижу на скамье, а он в танке горит,

тот, которого я подменить не успел.

Вот он выполз из танка, безбровен и лют...

Я зажмурил глаза, будто нет ничего.

Я всего на мгновенье присел на скамью

и за это мгновенье убили его.

Никогда он не сможет, как я, постареть!

Я глаза разомкнул: он немного привстал,

от земли оторвался на малость, на треть,

и гранатой себя и врагов подорвал.

Хорошо воевать, когда жизнь позади.

Я пошел на войну, я хотел, видит Бог,

подменить молодого, чья жизнь впереди.

Но ни жить, ни погибнуть, как он, я б не смог!

Я сижу на скамье, а в глазах моих- бой.

Я сижу на скамье, а в душе моей- боль.

Задушите врага, он не брат никакой!

И вернитесь, ребята, живыми домой!

➖➖➖➖➖

© Александр Жарков

"Нынешняя "Труба" под городом Суджа – это повторение прошлогодней авдеевской "Трубы". Год назад я написал стихотворение "Секретное оружие". Оно, это оружие, продолжает работать," – Валерий Хатюшин.

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ

Неизбывно криводушие

украинского жлоба…

Но у русских есть оружие

под названием «Труба».

Враг тупой, самонадеянный

всё еще творит разбой…

И в конце концов в Авдеевке

мы ударили «Трубой»

Чертежей ее и абриса

ни в каких анналах нет…

«Леопардам» «Бредли», «Абрамсам»

шлёт «Труба» большой привет!

На свидомую истерику

прёт бабло с другого берегу…

Но подмога им слаба.

Как ни ждут хохлы Америку,

в Киев к ним придет «Труба».

➖➖➖➖➖

© Валерий Хатюшин, главный редактор журнала "Молодая гвардия", секретарь Союза писателей России

Снова на тебя ведут охоту,

Травят по посадкам и полям.

Горький хлеб у матушки-пехоты...

Под ногами вязкая земля.

Как бы с головой в нее зарыться.

Ужас пробегает по нутру.

Если над тобой зависла "птица",

Это значит точно не к добру.

Не к добру далёкий "стволки" выход.

Ляг на землю, не играй с судьбой.

Помни по степи гуляет лихо,

Ждёт ошибки, ходит за тобой.

Нам такая выпала работа:

В жизни мы и смерти не вольны.

Горький хлеб у матушки-пехоты:

Быть чернорабочими войны.

➖➖➖➖➖

© Егор Перцев, член Союза писателей России, участник СВО

«Контраст»

Я так устал от запаха бинтов,

И с кровью перемешанного гноя.

Без рук и ног, битком там пацанов,

От боли нет давно у них покоя.

Туда-сюда медсёстры по палатам,

Порхают, словно шустрые стрижи.

Спешат они к израненным солдатам,

Что охраняли наши рубежи.

Скрывают стены страшные картины,

Чтоб паники вдруг не было в миру.

Лежат без рук и ног, битком мужчины,

А кто-то беззаботно весь в жиру.

Настанет час, и всех Господь рассудит,

И по заслугам каждому воздаст.

Надеюсь, всех зажравшихся разбудит,

Одним мазком исправит сей контраст.

➖➖➖➖➖

Георгий 22.02.2025 https://t.me/Georgiypoems/5158

«Тихо мирно хоронят людей»

Тихо мирно хоронят людей,

Что беречь должны были страной.

Как же много по креслам .лядей,

Вновь в цинкухе Героя домой.

Тихо мирно хоронят людей,

Жаль, из них никого не поднять.

Как же много ушло сыновей,

Вновь теряет дитё своё мать.

Тихо мирно хоронят людей,

Стала жизнь чуть дешевле копейки.

Нет давно для народа идей,

И система всё ищет лазейки.

Тихо мирно хоронят людей,

Разрослись за три года погосты.

Тяжелы кресты вдов, матерей,

И сытнее жируют прохвосты.

➖➖➖➖➖

Георгий 26.02.2025 https://t.me/Georgiypoems/5189

«По мягким облакам»

Врачи за жизнь боролись, но всё тщетно,

Ног не имея, всё ж ушёл Иван.

Наверно, там решили всё конкретно

У Бога СВОй на каждого есть план.

Не знал Иван с пелёнок слова «счастье»,

Не знал, что значит мама и отец.

По жизни вместо солнца — лишь ненастье,

Таков Господь судил ему венец.

Хороший, добрый, искренне наивный,

Мечтал о счастье и большой семье.

На зло судьбе был парень позитивный,

Но две ноги оставил на войне.

Без ропота и злостных причитаний,

Надежд на счастье Ваня не терял.

Не оставлял и о семье мечтаний,

На свадьбе как станцует, представлял.

Увы, не всем мечтам дано быть сбыться,

Душа вспорхнула словно из оков.

Вмиг перестало сердце Вани биться,

Бежал он к Богу между облаков.

Врачи за жизнь боролись, но всё тщетно,

Ног не имея, всё ж ушёл Иван.

Давно там решено за всех конкретно

У Бога СВОй на каждого есть план.

➖➖➖➖➖

Георгий 06.03.2025

Стих посвящён почившему воину, участнику СВО Ивану Грешнову.

https://t.me/Georgiypoems/5235

«Маковое поле…»

В раю всё больше молодых

Одетых в форму цвета хаки.

Не встретить стариков седых

Не сосчитать, как в поле маки.

Кому-то вовсе всего двадцать,

Есть даже дети: три и пять.

Им всем бы жить и улыбаться,

Встречают новеньких опять.

Портреты множатся в граните,

По датам все почти юнцы.

Вы, жизнь отдав, навечно спите,

России верные бойцы.

День от дня в раю теснее,

Почти битком уже сады.

Шли в бой, себя вы не жалея,

Страну спасая от беды.

➖➖➖➖➖

Георгий 12.03.2025 https://t.me/Georgiypoems/5294

Посвящается бойцам СпН "Ахмат", 30 полка, 810 бригады МП, 11 бригады, ДШБР "Восток", ОДШБР "Ветераны", принимавшим участие в операции "Поток".

Вечная слава.

Под землей, под бетоном, вдыхая метан,

Уподобившись тварям подземным, кротам,

Не для почестей и не для славы,

Задыхаясь, они пробирались вперед,

Но такой уж упрямый в России народ -

Не берет никакая отрава.

Я не то что умела бы эпос писать,

Но ведь кто-то же должен об этом сказать,

Как они его освобождали -

Этот край соловьёв и сосновых лесов,

Эту русскую землю, основу основ,

Пробираясь по горизонтали.

Как теряли сознанье в железной трубе,

Как ползли, исправляя ошибки в судьбе,

Беспощадной, бездушной, кровавой.

Это русская правда и русская суть,

Это страшный, отчаянный, яростный путь

Среди тьмы, тишины и отравы.

Это грешные, тёплые, разные - но

Нет у Бога на свете других все равно,

Чтоб ошибки исправили наши.

О которых бы петь на земле соловьям,

О которых немного добавлю и я

В этом курском весеннем пейзаже.

➖➖➖➖➖

Анна Долгарева

Что осталось от их батальона?

Кто в атаку солдат поведет?

Кто расскажет о смерти их женам ?

Кто их мертвых с полей принесет?

Не осталось от их батальона

никого, даже память молчит

Только бродят окопные стоны

Только, только... да ветер кричит

.➖➖➖➖➖

© Виталий Татаринов, участник СВО

Герою России, погибшему под Малой Локней командиру 1 батальона 9 полка Сергею Чебневу с позывным «Отмель» посвящается

Прошло полгода, если обернуться,

Полгода грусти, скорби и печали.

Мы обещали, командир, вернуться,

И мы вернулись, как и обещали.

Прости нас, Батя, в том, что отступили.

Мы отступили, но не убежали.

Всё это время мы одним лишь жили,

Увидеть вновь оставленные дали.

И вот стоим, склонившись пред тобою.

Сдержать не просто удалось нам слово,

В огне, в воде, и даже под землёю,

Мы возвращали мир родному крову.

Вновь нашим флагом небосвод украшен,

Мы в этот миг должны тебе признаться:

С таким комбатом нам был чёрт не страшен.

Ты нас учил без боя не сдаваться.

Ты был из тех, кто мужеством отмечен.

Ты от бойцов не прятался за чином.

Не пожалев себя в смертельной сечи,

Так и остался ты непобедимым.

➖➖➖➖➖

© Александр Макаров

«Шёл Господь по минному полю»

Сам Господь шёл по минному полю,

И залитой всю кровью земле,

Видел воинов горькую долю

И ребят, что сгорели в огне.

Шёл, и сердце Его замирало

От ужасных и страшных картин,

Тел лежало в округе немало,

Настоящих Героев-Мужчин.

Шёл Господь и слезами давился,

До чего же дошёл человек…

И от зверства людского дивился

А для мира настанет ли век?

Сам Господь шёл по минному полю,

И залитой всю кровью земле,

Видел воинов горькую долю,

Наяву было всё, не во сне…

➖➖➖➖➖

Георгий 18.05.2025 https://t.me/Georgiypoems/5786

КАК НАД ГОРОДОМ МАРИУПОЛЕМ



Как над городом Мариуполем

Затерялась моя звезда...

Я не знаю, смешно ли, глупо ли

Было рваться сквозь смерть сюда.



Знаю — стены домов обугленных

В память врежутся навсегда

Будут судьбы людей погубленных

С фотографий шептать: "Беда".



Не исправить беды тушёнкою

Что тяну я, как скудный дар...

Жутко воет душа собачонкою

На сжигающий небо жар.

➖➖➖➖➖

© Алексей Полубота, член Союза писателей России, участник СВО

РАССКАЖИ

Расскажи, не по нам звонит колокол?

Благовест ли, набат, не пойму.

Что-то тащит по Памяти волоком:

Иль из нас Войну, нас на Войну?

Расскажи как сгорают мгновения

Вместе с сердцем в атаке лихой,

Худо как без добра - откровение,

Коли Смерть в двух шагах по прямой.

Расскажи, как железной окалиной

Плачет утром сырая земля,

Расскажи, кто слепых и оскаленных

До Небес доведёт, отмоля.

Расскажи мне про будни окопные,

Сколько орденоносцев в штабах,

Как уходят на «ноль» Ваньки-взводные,

Как потом возвращаются…в снах.

Расскажи, в вышине сколько синего,

Где он рай, и в какой стороне,

На ладонях судьбы с жизнью линии

Стёрлись начисто здесь, на Войне.

Расскажи, дальше в чьих биографиях,

Прорастём мы травою, скрипя,

Как на деда, с Войны, фотографиях,

Узнавали внезапно себя.

Как во взгляде погибших товарищей

Отражается поле во ржи,

Что нам станет последним пристанищем,

Не молчи, расскажи, расскажи…

➖➖➖➖➖

© Юрий Никитенко

я давно не пишу о войне о войне не пишу

и не знаю сама это старость уже или зрелость

только снится к утру – незнакомую землю пашу

я любила её

а она подо мной загорелась

задрожала зашлась в ожидании большей беды

как по шву порвала

старый мир от крыльца до сарая

не хватает воды той земле не хватает воды

пожелтела поблекла сама не своя не сырая

что за тени бегут задыхаясь вдоль мёртвой реки

вряд ли помнят уже кто когда затянул пояса им

эти гордые люди живущие здесь вопреки

старой песне о том что свои мы

своих не бросаем

постаревшие дети взрослевшие из-под полы

в детство впавшие матери

сжавшие мир как заточку

из любого зерна прорастает здесь только полынь

под засушливый шёпот за сына за мужа за дочку

из любого угла мягко стелется ласковый дым

словно даже огонь растворяться бесследно подучен

я завидую тем кто уходит от нас молодым

не увидев как мир

выгибается в смертной падучей

➖➖➖➖➖

© Лада Пузыревская

18 мая 2025 года поэтесса умерла. Ей было 54 года.

ДИАЛОГ О ПОЭЗИИ



- Мы победим?

- А как ты полагаешь?

- Я про войну четвёртый год пишу

стихи. И в тех стихах не мельтешу,

и пафосу натужному в стихах моих не разгуляться.

- Ты что: за деньги их слагаешь?

Велик ли кошелёк, что носишь ты с собой?

- Ты спрашиваешь, критик мой, чтобы посмеяться?

Пишу их за печаль свою и за сердечный сбой,

за раненых, что в гарнизонном госпитале встретил,

которым я стихи свои читал.

Они смотрели мудро на меня. Так смотрят только дети,

которым при рожденье Бог вручает знание о Свете,

который он от Тьмы когда-то отделял.

О. этот взгляд бойца!

Он знает наперёд, что жизни срок его, конечно же, не вечен.

Но, всё же, жив пока. Хотя он сбросом с дрона изувечен,

Но, слава богу в госпиталь попал. Уход за ним сердечен…

Здесь вылечат. И в строй вернут к друзьям. Хотя и скоротечен

бывает бой. Бандеровца, бандита, подлеца

бить надо долго, до закрышки, без пощады…

А что касаемо стихов, то это тоже надо.

Мы понимаем: вирши - труд.

Хотя, понятно: – не под дроном, по полю мокрому в броне…



Тот взгляд бойца, то, им не сроненное, слово

без слов понятны мне.

Вот почему стихи ко мне приходят снова

А коль пришли, размер и рифму обретут.

И потому иду читать стихи ребятам

В надежде, что до душ бойцов они дойдут

И пригодятся. Подобно, как приклад у автомата.

➖➖➖➖➖

© Павел Рыков, поэт и прозаик, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза писателей России, член Союза журналистов России