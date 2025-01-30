Перевернутый дубликат, или как Запад спекулирует на истории Освенцима

Александр Цыганов — о том, чем грозит забвение реальной истории главной "фабрики смерти" Бывший концлагерь Освенцим. © Наталия Федосенко/ ТАСС

"Освенцим освободили американцы".

Это то, что называется "мнением улицы". Это то, что сидит в мозгах среднего обывателя на Западе. Из той же копилки исторического "знания", откуда на днях президент США Дональд Трамп почерпнул мысль, что "Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв в этом процессе почти 60 млн жизней".

Это, конечно, менее абсурдно, нежели на голубом глазу делавшиеся многими западными политиками заявления, будто Освенцим освободили украинцы, поскольку 27 января 1945 года ворота лагеря открыли бойцы советского 1-го Украинского фронта. Да и обыватель западный, даже включая такого высокопоставленного, как президент США, он и есть обыватель — трудно избежать аберрации памяти, когда тебе с детства вкладывают в голову перевернутую с ног на голову историю…

Освенцим как комбинат смерти

По традиции, заложенной решением ООН в 2005 году, Международный день памяти Холокоста организационно отмечен сегодня траурными церемониями возле бывшего лагеря смерти Освенцим. Это место избрано неспроста: именно здесь в годы Второй мировой войны германские нацисты устроили настоящую фабрику по индустриальному уничтожению евреев.

Но если придерживаться истории особо тщательно, то сначала тут, в бывших польских казармах города Освенцим, был организован лагерь для военнопленных поляков — так называемый Аушвиц I (где президент Польши Анджей Дуда и возложил венки в начале памятной церемонии). Сюда же после нападения Германии на СССР стали доставлять советских военнопленных.

На них здесь и был в сентябре 1941 года проведен первый опыт по умерщвлению людей с применением газа "Циклон Б". Опыт был признан удачным, и в октябре неподалеку, в Биркенау, по распоряжению Генриха Гиммлера был устроен уже лагерь смерти Освенцим II. Его прямая цель коррелировалась с так называемым окончательным решением (Endloesung) — полное "очищение" подконтрольных гитлеровскому рейху территорий от евреев (утверждено было позднее — 20 января 1942 года на Ванзейской конференции).

Кстати, именно на этой конференции первыми из европейцев о том, что на территории их страны "не осталось ни одного еврея", отчитались представители Эстонии. Ее, разумеется, тоже не забыли пригласить сегодня на торжества в Освенцим? Как раз было бы в духе всплывшей в интернете саркастической ремарки, где польские организаторы озабоченно сверяются со списками гостей: "Так, Германия, Япония, Италия здесь. Русских, надеюсь, не пустили?"

Согласно западным данным — которые, конечно же, подаются как наиболее точные и объективные, — в период с 1941 по 1945 год здесь было уничтожено около 1,1 млн человек. Между тем, по данным архива ФСБ, основанным на акте обследования лагеря Освенцим в феврале — марте 1945 года (то есть по горячим — буквально — следам) экспертной технической комиссией, которая среди прочего базировалась на результатах детального изучения чертежей и документации, следственных материалов и показаний свидетелей из числа заключенных, тут погибло не менее 4 млн человек. Имеются даже архивные данные по каждому из пяти крематориев…

Освенцим как символ Холокоста

Такое расхождение в оценках убитых нацистами, впрочем, объясняется двумя обстоятельствами. Первым из них является то, что существовал еще и лагерь Освенцим III — Моновиц, состоявший из 47 "внешних лагерей", где содержались узники, используемые в работе на шахтах, фермах и предприятиях Верхней Силезии. Освенцим, кстати, благодаря этому оказывался еще и в "прибылях": ежегодно в казну рейха перечислялось отсюда около 2 млн марок. В условиях рабского труда многие заключенные гибли, и их тоже сжигали в крематориях Освенцима I и II.

А второе обстоятельство, из-за которого западные переписчики истории называют цифру в 4 млн уничтоженных в Освенциме "устаревшей советской оценкой", состоит в том, что после пресловутых "1,1 млн погибших" следует стереотипное: "…из них около 1 млн — евреи".

Разумеется, никто не отрицает совершенно людоедского уничтожения евреев в Освенциме, а также в других лагерях смерти, когда подчас до 90% из тех, кого доставляли туда, немедленно отправлялись на ликвидацию. Достаточно сказать, что только 405 тыс. человек получили в Освенциме регистрационные номера — остальные отправлялись в газовые "душевые" и затем в печи прямо из вагонов доставивших их поездов.

Всего же, как считается, за 12 лет существования Третьего рейха было уничтожено в его лагерях 11 млн человек, из которых 6 млн составляли евреи. И в программе уничтожения этого народа немецкими нацистами сомневаться не приходится: существование такого конвейера смерти подтверждается многочисленными документами, свидетельствами да и показаниями самих представших позднее перед трибуналами нацистских преступников. Среди них — повешенный в 1947 году в непосредственной близости от крематория в Освенциме I архитектор и комендант лагеря Рудольф Хёсс.

Но вот то, что в модифицируемых версиях истории чуть ли не вся Вторая мировая война сводится к Холокосту, заставляет поглубже всмотреться в историю подлинную.

Холокост как инструмент?

Холокост идейно и идеологически начался с так называемых нюрнбергских законов, которые были приняты в рейхе 15 сентября 1935 года. В них еще не было речи о тотальном уничтожении евреев: закон о гражданстве рейха только лишал "принадлежащих к расово чуждым племенам" немецких евреев гражданства, а закон о защите германской крови и германской чести запрещал евреям браки с "лицами германской крови" и вводил кары за внебрачные половые связи между ними и немцами.

Далее эта расовая политика постепенно ужесточалась, пока в 1941 году окончательно не превратилась в программу тотального уничтожения евреев. Но что примечательно: еще в 1942 году западные союзники уже прекрасно знали об этой политике нацистов, но отчего-то помалкивали. У англичан был даже свой агент в том же Освенциме — Витольд Пелецкий, который умудрялся по радио передавать данные о том, что там вовсю функционирует настоящий "комбинат смерти". Но как-то подобная информация так плавно спускалась на тормозах, что, когда советские войска освободили в 1944 году еще один "лагерь смерти" Майданек, и Москва поведала миру, какой ужас они там обнаружили, "советской пропаганде" никто на Западе поначалу не поверил…

Из подобных фактов уже тогдашнего замалчивания на Западе программы уничтожения евреев можно сделать вывод о том, что это было кому-то выгодно. Так же, как сегодня выгодно именно выпячивание еврейских жертв во Второй мировой войне на фоне куда более массового уничтожения германскими нацистами советского нееврейского населения, советских военнопленных и гражданских лиц.

Кому? Опять же, если не переписывать историю, то в ней нетрудно найти свидетельства того, что антиеврейская политика нацистов пользовалась поддержкой… сионистских организаций. По крайней мере, их высшего политического руководства, которое с радостью использовало расистские законы рейха для увеличения своего влияния среди немецких евреев, дотоле не слишком в этом смысле политизированного. По некоторым архивным уже данным, до Адольфа Гитлера поддерживали сионистов не более 3% из полумиллиона германских евреев.

Так, в исследованиях приводятся слова из меморандума, который лидеры сионистских организаций Германии направили в середине 1933 года самому Гитлеру: "Сионизм верит, что возрождение национальной жизни народа, как это происходит в настоящее время в Германии на христианском и национальном фундаменте, произойдет и для еврейского народа". Трогательное согласие царило и в расовом вопросе: "Мы выступаем против смешанных браков, за чистоту еврейской крови", "Вместо ассимиляции нам необходимо другое понятие: признание еврейской нации, еврейской расы…"

Не удивительно, что уже в августе 1933 года зафиксированы первые соглашения между еврейскими организациями Германии и ее нацистскими властями, которые предусматривали трансфер евреев в Палестину (находившуюся под британским мандатом) вместе с их имуществом. И надо признать, что это entente cordiale поначалу принесло нужные сионизму плоды: если к 1933 году еврейское население Палестины составляло 238 тыс. человек, то уже через три года эта цифра подскочила до 404 тыс. человек.

Иное дело, что чеку, изъятую из брошенной гранаты, невозможно вернуть обратно. И если еще после известного всегерманского погрома евреев, вошедшего в историю как Хрустальная ночь, один из руководителей будущего Израиля Давид Бен-Гурион сказал: "То, чего не могла добиться много лет сионистская пропаганда, случай совершил за одну ночь", — то в дальнейшем гитлеровская расовая доктрина повела миллионы евреев не в Эрец-Исраэль, а в Аушвиц-Освенцим…

Вот только по долгим историческим меркам и это оказалось на руку вождям сионизма: когда, в том числе и в результате потрясшей мир трагедии Холокоста, было создано Государство Израиль, те же вожди, переместившиеся в кресла его руководителей, обратили Холокост в одну из главных идеологических скреп… сионизма.

От лайтовой к перевернутой истории

Что из этого следует? Точнее, какие уроки мы, человечество, должны извлечь из трагедии евреев, так образно описываемой понятием "Холокост" — "Жертва всесожжения"?

Что геноцид, какими бы теориями и идеологиями он ни прикрывался, — непрощаемое преступление? Безусловно.

Что всякое заигрывание с нацизмом и попытки поставить его себе на службу заканчиваются трагедией, а подчас и тем же геноцидом? Тоже неоспоримо: история XX и XXI веков тому доказательство.

Что, следовательно, нацизм надо давить в зародыше, пока он, образно говоря, из чайника не вырос до паровоза, а для этого нужно помнить то, что происходило в реальной истории? Хотелось бы надеяться, но…

Но, как показывают события хотя бы нынешней церемонии 80-й годовщины освобождения Освенцима, на которой нашлось место палачам, но не его реальным освободителям, этот урок впрок не пошел. То самое переписывание истории происходит не где-то и когда-то там, а здесь, сейчас, на наших глазах. На Западе сегодня идет очередная реинкарнация старой, вечной для него идеологемы: русские — варвары, всегда агрессивны, жестоки и, главное, всегда неправы. Как таких допускать к истории, даже если они когда-то творили ее сами, в том числе миллионами своих погибших?

Не было их! Освенцим освобождали американцы, а русские в лучшем случае им помогали, да и то далеко не факт…

Затем двойная история логично, в силу политической целесообразности, переходит в ее перевернутый дубликат, на котором авторы выстраивают здание двойной морали, а от той…

А от той — полшага до новых "нюрнбергских законов".

ЦЫГАНОВ Александр

Обозреватель Аналитического центра ТАСС

https://tass.ru/opinions/22984537%C2%A0