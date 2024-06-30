И снова парадные города Питера

Продолжаем знакомиться с параднымиПарадная в доме В.П.Кончиелова на Исполкомской улице в Петербурге, 1911 год. Это историческое здание в Санкт-Петербурге. Расположено по адресу: Исполкомская улица, д. 5А.Построено для В. П. Кончиелова по проекту инженера Константина Де Рошефора в стиле северного модерна.
В 2017 году ради проведения косметического ремонта в вестибюле сотрудники местного ЖЭК сбили исторический кафель.В 2019 году волонтёрам удалось расчистить и добиться включения в предмет охраны памятника три оригинальных панно из глазурованной плитки на подъездных дверях.
Зеленая параднаяРасположена она неподалеку от станции метро Чернышевская, но точный адрес не указан.
О доме эмира бухарского я рассказывала и даже не раз. Но вот парадную мы не видели.Парадная в Доме эмира БухарскогоКак утверждает легенда, в доме эмира существует подземный ход, который соединяет это здание с Соборной мечетью на Кронверкском проспекте.Каменноостровский проспект, 44Б.
Очаровательная парадная в особняке на Галерной
Дом, в котором находится эта парадная, раньше мог арендовать кто угодно. Так его снял банкир австрийского происхождения, посол Георг Винекен. Но он был не владельцем, а лишь арендатором. ул. Галерная, 3
Роскошная парадная Доходного дома Ратькова-Рожнова!Две замечательные белые кариатиды встречают гостей по бокам вестибюля. Прекрасная печь, также сохранившая на себе лепные фигуры: ещё двух кариатид, двух ангелов и двух младенцев-путти в верхней части. Сама лестница имеет трёхчастный профиль, придающий пространство дворцовую атмосферу, а кроме того у её подножия сохранились чугунные столбы фонарей, когда-то освещавших пространство — такие мало где встретишь сегодня. Местоположение: наб. канала Грибоедова, 71
Парадная во дворце Нарышкиных-ШуваловыхДворец в его нынешнем виде был построен в несколько этапов. Левая часть здания возведена в Воронцовыми по проекту неизвестного архитектора. Флигель справа от старого дома пристроен в 1821-1822 гг. новым владельцем участка Нарышкиным.Дворцом владели Софья Нарышкина и её супруг Пётр Шувалов, потом их сын и невестка.В 1919-1923 (1925) гг. здесь был Музей быта. Затем собрание Шуваловых было передано различным музеям.В его стенах размещались Дом печати, дом техники, а после 1965 года - Дом дружбы и мира с народами зарубежных стран.В 2013 г. в нём официально открылся музей Фаберже.Парадная со скульптурами.
Здесь расположена поликлиника №37, поэтому зайти внутрь может каждый.
Гороховая, 6
Доходный дом ЕлисееваДоходный дом Григория Елисеева построил в 1891—1892 годах архитектор Гавриил Барановский. Кстати, он же построил Елисеевский магазин на Невском проспекте.В начале XX века купцам Елисеевым принадлежала кондитерская фабрика, две лавки в Апраксином дворе, пять магазинов, включая упомянутый выше роскошный комплекс на Невском.Парадная дома на улице Ломоносова не зря притягивает к себе все большее количество гостей. Ее необычный интерьер приведет в восхищение даже бывалого туриста. Данную парадную в народе прозвали «ромашкой». Я вроде ее уже ставила, но повторение не повредит на мой взгляд.Улица Ломоносова, 14
Эта красота доступна каждому. Особняк А. Ф. Гейденрейх был построен в 1860-1861 годах.С 1965-го года здание занимало отделение Стройбанка СССР, а в наши дни - банк ВТБ.Сейчас в бывшем особняке А. Ф. Гейденрейха находится банк, это и даёт возможность спокойно осмотреть параднуюул. Чайковского, 32
Особняк В. С. Каншина1870 г. постройки. Архитектор: Г.М. БарчВ.С. Каншин был богатейшим человеком в Петербурге, «содержателем питейных сборов», государевым откупщиком. Для своих дочерей он купил этот особняк без отделки.Затем украсил фасад и обустроил внутренние помещения, чтобы сдавать квартиры в аренду.Парадную, изначально выкрашенную в зеленый, отделали позолоченной лепниной, купидонами и кариатидами, которые частично были разрушены, но позже всё-таки восстановлены.После революции в доме сделали «коммуналки», а прекрасные залы разделили перегородками и сбили лепнину. В этом доме проходили съёмки фильма А. Балабанова «Счастливые дни».Кузнечный пер., д. 6
Парадная лестница особняка Барятинских
Парадная доступна для посещения.
Чайковского, 46-48
И на этом кажется все.
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