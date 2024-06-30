И снова парадные города Питера

Продолжаем знакомиться с парадными Парадная в доме В.П.Кончиелова на Исполкомской улице в Петербурге, 1911 год. Это историческое здание в Санкт-Петербурге. Расположено по адресу: Исполкомская улица, д. 5А. Построено для В. П. Кончиелова по проекту инженера Константина Де Рошефора в стиле северного модерна.

В 2017 году ради проведения косметического ремонта в вестибюле сотрудники местного ЖЭК сбили исторический кафель. В 2019 году волонтёрам удалось расчистить и добиться включения в предмет охраны памятника три оригинальных панно из глазурованной плитки на подъездных дверях.

Зеленая парадная Расположена она неподалеку от станции метро Чернышевская, но точный адрес не указан.

О доме эмира бухарского я рассказывала и даже не раз. Но вот парадную мы не видели. Парадная в Доме эмира Бухарского Как утверждает легенда, в доме эмира существует подземный ход, который соединяет это здание с Соборной мечетью на Кронверкском проспекте. Каменноостровский проспект, 44Б.

Очаровательная парадная в особняке на Галерной

Дом, в котором находится эта парадная, раньше мог арендовать кто угодно. Так его снял банкир австрийского происхождения, посол Георг Винекен. Но он был не владельцем, а лишь арендатором. ул. Галерная, 3

Роскошная парадная Доходного дома Ратькова-Рожнова! Две замечательные белые кариатиды встречают гостей по бокам вестибюля. Прекрасная печь, также сохранившая на себе лепные фигуры: ещё двух кариатид, двух ангелов и двух младенцев-путти в верхней части. Сама лестница имеет трёхчастный профиль, придающий пространство дворцовую атмосферу, а кроме того у её подножия сохранились чугунные столбы фонарей, когда-то освещавших пространство — такие мало где встретишь сегодня. Местоположение: наб. канала Грибоедова, 71

Парадная во дворце Нарышкиных-Шуваловых Дворец в его нынешнем виде был построен в несколько этапов. Левая часть здания возведена в Воронцовыми по проекту неизвестного архитектора. Флигель справа от старого дома пристроен в 1821-1822 гг. новым владельцем участка Нарышкиным. Дворцом владели Софья Нарышкина и её супруг Пётр Шувалов, потом их сын и невестка. В 1919-1923 (1925) гг. здесь был Музей быта. Затем собрание Шуваловых было передано различным музеям. В его стенах размещались Дом печати, дом техники, а после 1965 года - Дом дружбы и мира с народами зарубежных стран. В 2013 г. в нём официально открылся музей Фаберже. Парадная со скульптурами.

Здесь расположена поликлиника №37, поэтому зайти внутрь может каждый.

Гороховая, 6

Доходный дом Елисеева Доходный дом Григория Елисеева построил в 1891—1892 годах архитектор Гавриил Барановский. Кстати, он же построил Елисеевский магазин на Невском проспекте. В начале XX века купцам Елисеевым принадлежала кондитерская фабрика, две лавки в Апраксином дворе, пять магазинов, включая упомянутый выше роскошный комплекс на Невском. Парадная дома на улице Ломоносова не зря притягивает к себе все большее количество гостей. Ее необычный интерьер приведет в восхищение даже бывалого туриста. Данную парадную в народе прозвали «ромашкой». Я вроде ее уже ставила, но повторение не повредит на мой взгляд. Улица Ломоносова, 14

Эта красота доступна каждому. Особняк А. Ф. Гейденрейх был построен в 1860-1861 годах. С 1965-го года здание занимало отделение Стройбанка СССР, а в наши дни - банк ВТБ. Сейчас в бывшем особняке А. Ф. Гейденрейха находится банк, это и даёт возможность спокойно осмотреть парадную ул. Чайковского, 32

Особняк В. С. Каншина 1870 г. постройки. Архитектор: Г.М. Барч В.С. Каншин был богатейшим человеком в Петербурге, «содержателем питейных сборов», государевым откупщиком. Для своих дочерей он купил этот особняк без отделки. Затем украсил фасад и обустроил внутренние помещения, чтобы сдавать квартиры в аренду. Парадную, изначально выкрашенную в зеленый, отделали позолоченной лепниной, купидонами и кариатидами, которые частично были разрушены, но позже всё-таки восстановлены. После революции в доме сделали «коммуналки», а прекрасные залы разделили перегородками и сбили лепнину. В этом доме проходили съёмки фильма А. Балабанова «Счастливые дни». Кузнечный пер., д. 6

Парадная лестница особняка Барятинских

Парадная доступна для посещения.

Чайковского, 46-48

И на этом кажется все.