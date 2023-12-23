Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 84

Кстати, плакат Вадима Окладникова ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

В Нагорном Карабахе установлена мемориальная доска с именами российских миротворцев. Памятное место расположено на базе Российского миротворческого контингента. На доске указаны имена шести россиян, погибших 19—20 сентября 2023 года.

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Плохие новости.

"НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ ШКОЛЫ В НЕКРОПОЛИ". Мэр Пензы Александр Басенко выступил против развешивания мемориальных досок, посвящённых погибшим в зоне СВО, на школах «Не нужно создавать некрополи на стенах школ. Поймите, там дети, там психика ещё не устоявшаяся… У нас есть школы, я, может быть, скажу военную тайну, где по семь, по восемь выпускников этих школ погибли».

Все это произошло по причине заявления местного депутата Алексея Иванова, раскритиковавшего директора одной из школ за нежелание установить на здании мемориальную доску выпускнику, погибшему во время спецоперации.

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А этот деятель не хочет объяснить, что делать детям, у которых отцы геройски сложили головы? У них устоявшаяся психика? Кстати, за этого ... (непечатное выражение) тоже!

27 ноября, в День Рождения Героя России Лисицкого Дмитрия Михайловича, на территории школы номер 10 с. Бурлацкое, был открыт памятный бюст Героя. Подполковник Лисицкий был командиром десантно-штурмового батальона 247 гвардейского особого казачьего полка. Звание Героя России ему присвоили в 2015 году. Официальное издание Минобороны «Красная звезда» в 2017 году называло Лисицкого капитаном и командиром десантно-штурмового полка. «Благодарненские вести» писали, что Лисицкий в 1993 году участвовал в конфликте в Абхазии, в 1999 году — в Дагестане и Чечне, в составе россий­ских миротворческих сил в начале 2000-х служил в Боснии и Герцеговине, в 2008 году был в Абхазии. Как сообщала «Красная звезда», он участвовал в обеспечении безопасности Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. В 2015 году он получил звание Героя России «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга».



Вечная память тебе Дмитрий Михайлович, ты навсегда остался Героем и Офицером, который помнил слово Честь, и не мог мирится с беспределом.

https://t.me/c/1543966835/22468

В столице Прикамья в школе №47 открыли сразу два стенда на аллее героев СВО 27 ноября 2023 года, понедельник

В пермской школе № 47 открыли сразу два стенда на аллее Героев СВО. Они установлены в память о выпускниках образовательного учреждения – Александре Минине и Самаде Асадове. В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий и военной службы Мотовилихинского района, а также родственники героев, учителя и приглашенные гости. Напомним, аллея героев СВО была создана в школе в сентябре текущего года. Ранее здесь установили памятный стенд, посвященный выпускнику Михаилу Овчаренко. Александр Минин служил командиром взвода и ценой своей собственной жизни спас 23 человека. Самад Асадов ушел в зону проведения специальной военной операции добровольцем. Прошел боевой путь от рядового до командира взвода. Геройски погиб, выполняя поставленную задачу. Михаил Овчаренко ушел также добровольцем, с честью выполнял приказы командования. С товарищами, вынося раннего командира с поля боя, погиб.

По словам губернатора, сохранять память о военнослужащих и их героических поступках – это долг жителей Прикамья. «Кроме того, необходимо заботиться о родных и близких самих героев», – подчеркивал ранее глава региона. Дополнительно в образовательном учреждении создана отдельная экспозиция на тему спецоперации. По словам советника по воспитанию и руководителя музея боевой славы Елены Гущиной, увековечивать память героев – нужно. «Парни – герои и память о них будет всегда храниться в нашем музее. Я считаю, что мы все делаем правильно. Очень важно сохранять память об ушедших героях, рассказывать о них подрастающему поколению. И, конечно, на своем примере показывать ученикам, как важно знать и помнить историю своей страны, своего родного края и школы. И такие мероприятия – это один из способов приобщить ребят к традициям сохранения памяти », – отметила советник.

Добавим, школа № 47 – единственное образовательно учреждение в России, откуда выпустились девять Героев Советского Союза. О каждом из них рассказывается в школьном музее. Напомним, ранее в пермской школе № 9 открыли мемориальную доску памяти героя СВО Дмитрия Пушкарева. Он участвовал в первой и второй Чеченских кампаниях, а также выполнял боевые задачи в ходе спецоперации. Посмертно был награжден Орденом мужества.

http://souztv.online/news/2023-11/v-stolice-prikamya-v-shkol...

На сессии Псковской городской думы принято решение об установке мемориальных досок героически погибшим на СВО дважды кавалеру ордена Мужества, гвардии старшему сержанту Юрию Шипулину и Герою России, гвардии младшему сержанту Ивану Ахтырскому.

История одного патча (шеврона)

Рассказывает Тринадцатый (такой ник по его каналу: Таких патчей было сделано всего пять штук, их изготовил один мой товарищ, прямо в Донецке, в ноябре 2015 года. Когда на Донбассе оказались сотни добровольцев из России, хохлы в своих новостях заявили о том, что "котлы" на Донбассе организовывали "Боевые Буряты Путина" Мы от трендов решили тогда не отставать! Буряты? Значит будем Бурятами! Так то.

https://t.me/c/1543966835/22576

Еще несколько шевронов Рисунки, посвященные СВО Автор mydrawingdiar. Предвкушение весны. Канал Артподдержка Автор на рисунке TatiKleVer (@ARTpodderjka) Автор TatiKleVer (@ARTpodderjka) Автор anakonda.o_o Автор Автор @vstepnoy Автор Машенька Автор Я вижу. Уличные бои в Марьинке Автор АК Рокот @Ohhhhh it's my... Субботин Егор, 10 лет, город Анадырь Рисунок от irinakhars_art Канал Zа победу Канал Zа победу Канал Zа победу

Ну и немного юмора И усё то у них падат и ёлка и президент... Хорошие наставления! На ковиде потренировались вовремя! Не поняла... это юмор или совсем у них зашквар бывшего серого вещества? И говорят, что это не фотошоп!

И на сегодня все.

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