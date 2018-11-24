Война за Дальний Восток, ч.1

Мы уже рассматривали, что хотела Америка в самом начале образования нового государства, но это далеко не всё. Против Советской России в 20-х годах активно выступали с оружием в руках далеко не только «шестерки», задачей которых было подготовить почву для западного вторжения, но и крупный локальный игрок – Китай, готовился к удару геополитический игрок мирового класса – Япония. Под лозунгом «да кому мы нужны!», «зачем нам столько оружия», «у нас нет врагов» в перестройку началось разрушение страны и армии. Вроде того, что сейчас «все вопросы решаются цивилизованно», и мы окружены чуть ли не бескорыстными эльфами, перед которыми и отстаивать свои интересы как-то зазорно. Но очередной раз оказалось, что в моменты ослабления России всегда оказывается, что наши территории нужны и весьма, а вот мы на них – нет, ну разве что в качестве рабов и прислужников. Также было и тогда, в 20-х, только руководили страной совершенно другие люди.

Геополитическое значение Сибири и Дальнего Востока понятно любому, обладающему интеллектом хотя бы немного более, чем у пятилетнего ребенка. Это не только огромные природные ресурсы, но и важнейший центр контроля за Тихим океаном, Японией и Китаем. В будущем значение Дальнего Востока будет только возрастать. Естественно, есть немало желающих самим взять в руки этот центр контроля. В 20-е годы была предпринята очередная попытка выбить Россию из Сибири и Дальнего Востока. В 1929 году Красная Армия совершила блестящий подвиг, который изо всех сил стараются замолчать, вычеркнуть сейчас из нашей памяти, будто бы его и не было. Победа, достойная Суворова и лучших полководцев и воинов прошлого. Мир увидел «советский блицкриг» - частям РККА численностью 18 500 бойцов противостояла армия из более чем 300 000 человек... Блестяще оправдала себя советская военная концепция – «малой кровью, в кратчайшие сроки, на чужой территории». Это последние двадцать лет нас пытаются убедить, что «мы всегда были разгильдяями», не умели воевать, а тупорылые «изуверы-комиссары» умели только заваливать врага трупами русских солдат. Однако нам следует помнить, как воевала Советская Армия. Хотя... чтобы понять, как воевала Советская Армия, достаточно посмотреть на карту и сравнить размеры СССР с размерами соседей.

Суть конфликта В 1927 году Москва получила донесение от резидентур внешней разведки о зловещем меморандуме Г. Танаки (премьер-министр Японии) [1 - ссылка на источники, перечисленные в конце], предусматривавшем установление в мире японского господства, в ходе реализации которого предполагалось включение в состав Японии всего Дальневосточного края в ближайшее время. По стратегическому плану японского генштаба «Оцу» начало активных действий планировалось на 1932 год, к этому сроку планировалось развернуть в Маньчжурии 30 японских дивизий, 24 из которых должны были начать войну с СССР. В те годы в регионе находились 3 неполные советские дивизии и если бы дело пошло так, как планировалось японцами, поражение СССР с потерей Дальнего Востока и Сибири было бы предопределено.

Наши действия активные действия начались в 1927 г – общее руководство и планирование осуществлял лично Сталин, архивные документы просто испещрены его пояснительными замечаниями, военным планированием [1] занимался герой Гражданской - К. Ворошилов, нарком по военным и морским делам, председатель РВС (Реввоенсовета).

Тогда тщательно рассчитанной системой спецопераций армии противника была скованы, а график развертывания Квантунской Армии на Советской границе – сорваны. Эти подвиги наших солдат, как видимого, так и невидимого фронта заслуживают даже не книги – десятков книг. Японии удалось сконцентрировать необходимые силы только во второй половине 30-х годов, что предопределило ее поражение в войне на р.Халхин-Гол от модернизированной Красной Армии. Советское руководство сумело стратегически переиграть японцев. Эта скоротечная война на КВЖД, без преувеличения, повлияла на весь ход мировой истории.

Ситуация в Дальневосточном регионе была следующей: после Синьхайской революции Китай был раздроблен, то пригасала, то вспыхивала гражданская война. Тогда в Северном Китае существовало формально независимое маньчжурское государство, небольшое по китайским меркам - всего около 50 миллионов человек. Диктатор Маньчжурии - Чжан Сюэлян был поначалу союзником японцев, но быстро оказался под полным контролем одиозного Чан Кайши, захватившим власть в Гоминьдане после смерти Сунь Ят Сена. Именно армия Чжан Сюэляна непосредственно участвовала в войне с СССР. Ну и, естественно, там «осуществляли свои интересы» западные державы (в первую очередь Англия и опять-таки США) и Япония. Они поставляли маньчжурам современное оружие, обучали армию и организовали ее на основе воинской науки того времени (ну ничего до сих пор не меняется!). Особенно были сильны в позиции крупного геополитического игрока того времени, всерьез претендующего на мировое господство - Японии. В документах японского правительства того времени прямо говорится, что захват мира следует начать с Китая и давно готовилась к военному и идеологическому доминированию. Значительная часть китайской элиты уже с начала ХХ в. обучалась в японских университетах (ничего не напоминает?). Именно эти выпускники японских университетов, благоговеющие перед заморской страной и презирающие свою собственную, встали тогда у руководства марионеточных государств, на которые распался Китай, именно они пролили целые реки крови своего народа, именно они начали войну с СССР за интересы Японии и Англии-США. Кстати, не напоминает ли это судьбу СССР и дальнейшее развитие новой России?

Япония и державы Запада были заинтересованы в том, чтобы, как тогда выражались «попробовать китайским штыком» Советскую Армию. Но прежде всего им всем был нужен весьма важный геополитический объект объект тех лет - Китайско-Восточная Железная Дорога (КВЖД), которая принадлежала СССР. КВЖД была построена в Северном Китае (Маньчжурии) в начале 20 в Царской Россией, чтобы соединить по кратчайшей линии Читу (Сибирскую Железную дорогу) двумя ветками с Владивостоком и Порт-Артуром. Климат в Китае, даже северном, получше, чем в Южной Сибири - строительство обходится дешевле, да и дорога много короче, чем по нашей территории - русско-китайская граница изгибается дугой, а КВЖД почти по прямой линии соединяет ее концы. Есть правда у нее очень большой недостаток – стратегическая дорога находится на территории другого государства и, в случае усиления этого государства, дорога будет конфискована. В общем, так и оказалось - решение о строительстве дороги оказалось в корне ошибочным. Кстати его продавил «странный» министр Витте, прозванный в народе за подписанный мирный договор с Японией «графом Полусахалинским», он же подписал договор о передаче японцам южной ветки КВЖД длиной почти 1000 км. После потери Порт-Артура в в 1905 г ценность дороги резко уменьшилось, но все равно она сохраняла свое стратегическое и экономическое значение и оставалась лакомым куском. После Октрябрьской Революции крупнейшие державы несколько раз пытались прибрать КВЖД к рукам. Например, на Вашингтонской конференции 1921-1922 г, куда не пригласили СССР, всерьез пытались поставить дорогу «под контроль мирового сообщества» - то есть США и Англии. А знаете почему? - Контроль России над этим стратегическим объектом объявлялся «несправедливым» и «неэфективным». Просто ощущение дежа-вю, не правда ли? Словно читаешь сегодняшние новости. Интересно заметить, что собственность России обсуждали в Вашингтоне без ее участия - державы Запада соблюдают договора и международное право, только когда вторая сторона обладает достаточной силой и нарушать договоренности себе дороже. Деньги, ходившие на КВЖД

Однако тогда мАстерская дипломатическая игра России сорвала захват дороги «мировым сообществом». В 1924 г СССР и Китайская Республика подписали соглашение о совместном управлении КВЖД. Никольский собор в Харбине

Интересно, а что это все так озаботились этой железной дорогой, вроде как неприбыльной и проходящей по территории, мягко говоря, не самого промышленно развитого государства?

А потому, что особенное значение КВЖД имела для ведения с территории Китая войны с Советским Союзом - она идеально подходила для разгрузки неприятельских войск в Порт-Артуре и их быстрой переброски к границам СССР. А Порт-Артур тогда был под контролем Японии. Это сейчас предатели в «россиянском правительстве» без вопросов сдают геополитическим противникам контроль над транспортными путями у наших границ – дорогами, гражданскими и военными аэропортами, трубопроводами... А тогда все было по-другому. Расчеты наших военных специалистов показывали, что после получения Японией или ее союзниками контроля над КВЖД переброска необходимого для войны с СССР количества войск и снаряжения плюс достройка дополнительной инфрастуктуры должны занять где-то два года. Так оно и оказалось в действительности. Для понимающих ситуацию все было просто – как отобрали у СССР КВЖД, так жди войны через пару лет.

Китайцы не просто отрабатывали зарубежную военную помощь, но и вели свою игру, их основной задачей минимум был захват контроля над КВЖД, что резко ограничивало возможность России перебрасывать ресурсы на Дальний Восток. Задачей-максимум ставилось полностью разгромить соединения Красной Армии на Дальнем Востоке, перерезать Забайкальскую Железную дорогу, проходящую всего в нескольких километрах от границы, прервав связь Дальнего Востока с остальной частью России. После этого планировалось отторжение значительных территорий СССР, вовлечение Японии в войну с последующей аннексией всего Приморья.

Япония вела свою игру – китайцы должны были завоевать для нее Дальний Восток, который потом без проблем отбирался у Маньчжурии, вернее, вместе с самой Маньчжурией.

Крайне тяжелой была ситуация с иностранной агентурой – бывшие белогвардейцы тысячами шли на сотрудничество с японской разведкой (а некоторые умудрялись стать агентами одновременно английской, китайской и японской разведок), легко переходили чрезвычайно протяженную советско-китайскую границу, в Сибири после Гражданской осталось огромное количество врагов Советской Власти. Данные японской разведки о советских войсках отличались большой точностью и огромным объемом поступающих сведений. Массово совершались диверсии, разрушались советские тылы. Для информации: именно перед агрессией Японии в 37-38 году была проведена «чистка» Дальнего Востока. Было расстреляно по приговорам троек (по сути военно-полевых судов) свыше 30 000 человек. Были уничтожены шпионы, контрабандисты (они практически на 100% занимались шпионажем), наркоторговцы (эти занимались тем же самым), члены организованных преступных группировок, как русских («семеновцы»), так и китайских («триады»). Свыше ста тысяч преступников – вредителей, распространителей слухов, мелких сообщников иностранных разведок (укрывателей), содержателей криминальных притонов и т.д. были посажены в тюрьмы. Деятельность японской, английской и китайской агентуры в регионе была парализована, а сама агентура по большей части – уничтожена. Это к вопросу о "кровавости" режима! Само собой, сейчас уничтоженные предатели и диверсанты входят в списки «лиц, пострадавших от "необоснованных массовых сталинских репрессий". Ни Запад, ни японцы, ни китайцы были нисколько не сомневались в победе, еще бы - находящаяся под командованием Чжан Сюэляна Мукденская армия насчитывала свыше 300 000 солдат и офицеров, вооруженных современным стрелковым оружием, около 450 артиллерийских орудий и бомбометов (тяжелых минометов), 11 кораблей Сунгарийской флотилии, 5 самолетов современного типа, плюс примерно 70 тыс. белогвардейцев [2, 3], организованных в «отряды» - численностью до полка и даже бригады. Следует также принять во внимание неустановленное количество (видимо, свыше 200 000 штыков) территориальных карательных войск - военизированных полицейских подразделений, чем-то вроде нашего ОМОНа, только специализирующихся на истязании и грабеже своего народа, но не блещущих на поле боя против серьезной армии. Эти каратели должны были сыграть свою роль в «диалоге» с населением оккупированных советских территорий, в случае если война перейдет на территорию СССР, как это в общем и планировалось исходно. Этим силам в регионе противостояли части РККА численностью 18 521 чел., около 150 артиллерийских орудий и 25 самолетов [3] плюс 14 кораблей Дальневосточной (впоследствии Амурской) флотилии [4]. По большому счету положение СССР в регионе было безнадежным. Поэтому то, что произошло можно называть чудом. Превосходство Мукденской армии в военной силе в регионе представлялось даже не подавляющим – абсолютным.

В 29-м же китайцы (и об этих "друзьях" надо постоянно помнить), абсолютно уверенные в своей безнаказанности, издевались, как могли. 27 мая 1929 года китайская полиция ворвалась в помещение советского генерального консульства в Харбине и захватила часть документов. Под предлогом того, что в консульстве проходила встреча работников Коминтерна, были арестованы 80 человек, в том числе 42 сотрудника консульства. Был арестован генконсул (!) СССР, правда через несколько часов китайцы освободили дипломатов.

Летом 1929 г. СССР начали «выдавливать» с КВЖД. Начались провокации – систематические налеты полиции, убийства русского персонала. 10 июля КВЖД была полностью захвачена китайцами, разгромлены все советские государственные организации, арестовано свыше 200 русских сотрудников, 35 из них джепортируют в СССР. Китайская армия приведена в полную боевую готовность. Ситуация стала развиваться стремительно. Китайская кавалерия в Харбине, 1929 г.

Советское Правительство направило ноту, в которой указывалось, что оно «более не считало себя связанным нормами международного права в отношении китайского представительства в Москве и китайских консульств на советской территории.» Однако это вызвало у китайцев только насмешку и ярость. Репрессии в отношении советских людей в Маньчжурии приобретали уже не жесткий, а зверский характер. Правда, в очень скором будущем китайцам пришлось горько пожалеть об этом.

6 августа 1929 года Реввоенсовет СССР создает Особую Дальневосточную армию, которую поручено возглавить В.К. Блюхеру. И тут можно говорить о парадоксах истории. Василию Константиновичу предстояло сражаться с армией, которую он сам же готовил, будучи до 1927 года под псевдонимом генерала Галкина главным военным советником Гоминьдана.

Нападение на советское посольство и считается начальной точкой конфликта. Демонстрация в Москве против захвата КВЖД

Но пока 15 июля Чан Кайши выступает с программной речью, объявляя СССР главным врагом – «красный империализм хуже, чем белый». Запад и Япония взорвались аплодисментами. Западная пресса просто захлебывалась от антисоветских статей и воспевания китайцев.

Тут же, как чертик из табакерки, выскочили американцы: «25 июля американский госсекретарь Г.Л. Стимсон обратился к правительствам Англии, Франции, Италии, Японии и Германии с меморандумом, излагавшим план коллективного вмешательства этих держав в конфликт на КВЖД». [5] Началась закрытая конференция, на которой делилось имущество СССР! Своевременная информация советской разведки и тайные действия советской дипломатии сумели сорвать образование единого фронта и вызвать конфликт между участниками конференции – неожиданно (для американцев) на стороне СССР резко выступила Германия. Опаснейшая ситуация была ликвидирована.

И русские, и китайские источники сходятся в том, что без сомнения, война на КВЖД была спровоцирована китайской стороной [5]. В июле 1929 г можно считать, что началась война на КВЖД, в дальнейшем она имела период интенсификации боевых действий в октябре-ноябре. Китайская пехота Китайская артиллерия

17 июля 1929 г. СССР заявляет о разрыве дипломатических отношений с нанкинским правительством. «1 августа советское руководство во главе со Сталиным отказалось вести переговоры с китайским правительством, потребовав восстановления на КВЖД порядка, существовавшего до начала конфликта.» [5,6]

На КВЖД работали русские (по большей части советские) люди. Китайцы начали их систематическое истребление. Практически каждый день находили трупы истерзанных, обезглавленных русских людей. [5,6] «Было арестовано 1683 человека, в том числе 80 женщин и 30 детей. ...арестованные находились в концлагере в Сумбэо ... в ужасных условиях» [5]

Налеты белогвардейских отрядов и подразделений китайской армии на советскую территорию стали обыденностью, советско-китайская граница фактически превратилась в линию фронта. «С июля до начала ноября 1929 г. было отмечено 245 обстрелов и совершено 42 нападения на территорию СССР. В результате вооруженных столкновений 56 советских людей было убито и 118 ранено.» [5,7] Зверства китайцев были запредельными.«Несмотря на неоднократные предупреждения, налеты продолжались. Китайская артиллерия обстреливала нашу территорию. Над захваченными в плен красноармейцами китайцы изощренно издевались, с жестокостью, о которой сейчас страшно и больно вспомнить: вырезали языки, в глаза и уши забивали ружейные патроны, сжигали...» [7]

Китайцы, имеющие в регионе более чем армию, превосходившую силы РККА более чем в 15 раз, от души глумились над СССР. Советское Правительство заявляло протесты. Но не как сегодня в отношении "грозных соседей" – Грузии или Норвегии, а подкрепляя дипломатические действие крепкими зуботычинами. Наши пограничники дрались героически. Советские войска наносили жесткие местные контрудары по китайской территории. СССР, несмотря на колоссальное превосходство противника в силах, не давал спуску наглецам.

«16 августа один взвод полка отбил атаку большой группы китайских солдат в районе поселка Абагайтуевский и севернее города Маньчжурия.» [2] 17 августа два китайских батальона - около 1000 штыков напали на погранзаставу "Полтавка", на которой находились положенные по штату 17 пограничников. Пограничники встретили китайцев пулеметным огонем, противник отступил с тяжелыми потерями, но только затем, чтобы бросить в бой новые резервы. Больше суток продолжался жестокий бой, советские пулеметчики выкашивали наступавших китайцев, но застава была полностью окружена, многие бойцы ранены. Оставшиеся еле успевали набивать и подавать пулеметные ленты. Во время боя вместе с начзаставы Иваном Казаком вторым номером у пулемета была его жена Татьяна. За этот подвиг она была впоследствии, первой из советских женщин, награждена орденом Красной Звезды. Китайцы озверели и поставили себе целью взять заставу любой ценой. Внезапно на следующий день им ударил в тыл наш кавалерийский полк, подошедший из Уссурийска. Измотанные суточным боем китайцы бросились бежать, однако наши кавалеристы, уничтожая бегущего противника, перешли китайскую границу, «на плечах» бегущих китайцев заняли г. Санчагоу, разгромив его гарнизон и к концу дня вернулись обратно на территорию СССР. [8] 18 августа еще один китайский батальон атаковал уже другую погранзаставу. Тут же на помощь пограничникам были переброшены части РККА с артиллерией. По нашей территории открыла огонь артиллерия белокитайцев, подошел китайский бронепоезд... «Красноармейцы действовали дерзко, решительно. Частью сил сдерживая белокитайцев с фронта, наши подразделения совершили быстрый маневр и вышли в тыл врагу. Белокитайцы были разбиты.»[2] Разумеется, без устали «защищали русский народ» белогвардейцы, которые почему-то регулярно это делали плечом к плечу с врагами своего народа. Главной базой белогвардейских шпионов и диверсантов в регионе были кулаки, которые снабжали их информацией и убежищем. Поэтому белогвардейцы «отрывались» на том, на ком привыкли – на бедняках и середняках, совсем как в той самой «России, которую они потеряли» - грабили, сжигали дома и посевы [2]. Крестьяне, как правило, встречали «благодетелей» совсем неласково. В 1929 г. "изуверы-коммунисты" начали массовую высылку «ни в чем неповинных кулаков» из района китайской границы. Визг на эту тему продолжается до сих пор.

Количество нападений все увеличивалось, увеличивалось и количество участвовавших в них войск. По сути это были ежедневные бои, которые длились 1-2 дня. Ни пяди нашей территории китайцам захватить не удалось.

2 октября китайцы после вторжения отвлекающей группировки успели возвести на нашей территории оборонительные укрепления, «продлив» их с китайской стороны и захватив несколько сопок. Это обнаружилось только к ночи. Батальон РККА обнаружил, что противник создал три линии окопов, несколько отлично оборудованных блиндажей, соединенных ходами сообщения. Наши бойцы провели маневр – ложное отступление. Когда совсем стемнело, батальонная разведчика выдвинулись на гребень опорной высоты, бесшумно сняла посты и перерезали телефонный провод, ведущий к крепости Любенсян. Батальон атаковал стремительно. Рассказывает участник событий: «Оправившись, китайцы открыли ураганный огонь, однако из блиндажей не выходили.... По нашим атакующим цепям открыла огонь артиллерия противника из крепости. Но это не остановило наших воинов. Они действовали смело, решительно, забрасывали блиндажи гранатами. Вот выскочил вперед командир взвода Ким-Ю-Ген. Он хорошо владел китайским языком. Подбежав к одному из блиндажей, из которого велся особенно сильный огонь, он крикнул по-китайски, чтобы ему открыли дверь. Солдаты противника, очевидно, приняли его за своего офицера, спешившего укрыться, выполнили приказание Ким-Ю-Гена. Наши воины ворвались в блиндаж. В бою командир взвода был смертельно ранен, но воинский долг он выполнил до конца. Атаки на других участках возглавляли коммунисты Чернецов, Сабинин, ... Они все время были впереди, личным примером вдохновляли воинов. Храбро сражался секретарь ротной партячейки командир взвода К. Д. Запарин. Он погиб как герой. .... Раненые не покидали поля боя. Получив ранение в плечо, командир роты Лещинский продолжал руководить действиями подчиненных. И только когда подразделение возвратилось к месту своего расположения, он согласился ехать в госпиталь.» [2] Константин Дмитриевич Запарин (его имя носит одна из улиц Хабаровска)

Тогда о подвигах пограничников-дальневосточников знала вся страна. После окончания войны на КВЖД пограничники награждались знаком, который ценился как боевая награда – высокие сопки на фоне пограничного столба. Как мало мы знаем о тех событиях сейчас... Ситуация была критической - было очевидно, что после долгих издевательств над СССР война с китайцами все равно состоится, только на советской территории и место удара будет выбирать противник, сразу захватив стратегическую инициативу.

«Советское командование располагало данными, что группировка противника, создавшаяся северо-западнее озера Ханка, готовилась захватить один из советских приграничных городов – Иман (Дальнореченск), перерезать железную дорогу между Хабаровском и Владивостоком и отрезать тем самым южные районы советского Приморья от остальной части Дальнего Востока.» [9]

Поэтому 6 августа 1929 г. Москва принимает решение о подготовке упреждающей военной операции. Материал весьма объемный, поэтому продолжим завтра.

Павел Краснов

Литература

1. «Раскрыта крупная шпионско-диверсионная организация японского генерального штаба» Материалы архивов КГБ http://www.chekist.ru/print/1054

2. На Востоке. Мемуары. Федюнинский И.И. М.: Воениздат, 1985 http://militera.lib.ru/memo/russian/fedyuninsky_ii/index.html

3. Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил. Статистическое исследование Под ред. профессора АВН генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева Москва “Олма-Пресс” 2001 http://www.soldat.ru/doc/casualties/book/chapter4_2.html

4. Д.В. Ливенцев. Роль Амурской флотилии в 1920-х гг. в безопасности дальневосточного региона. http://livenzev.sitecity.ru/ltext_1511220813.phtml?p_ident=ltext_1511220813.p_2011193942

5. История КВЖД и Российской Эмиграции в Китае (первая половина ХХ века). Аблова Н.Е. Мн.: БГУ, 1999. - 316 с. ISBN 945-445-242-5 http://asiapacific.narod.ru/countries/china/n_e_ablova/3.3.1_1.htm

6. Спор Хозяйствующих Субьектов. И. Пыхалов. http://www.specnaz.ru/article/?854

7. Чуйков В.И. Миссия в Китае. М., 1983. http://militera.lib.ru/memo/russian/chuykov_vi_1/index.html

8. Схватка за КВЖД Александр Ткачев http://www.zrpress.ru/zr/2007/81/66/

9. Бросок в Китай. В.Н. Вартанов http://www.ng.ru/nvo/2004-10-01/9_china.html

10. Поле ратное мое. А.И. Черепанов. М.: Воениздат, 1984. http://militera.lib.ru/memo/russian/cherepanov_ai/index.html

11. Р-1. Крылья Родины. http://www.airwar.ru/enc/other1/r1.html

12. Флагман Амурской Флотилии. Черников И. Моделист-Конструктор 1987, №4 http://mkmagazin.almanacwhf.ru/ships/storm.htm

13. От Волочаевских дней до освобождения Харбина. В. Толстенко. Амурская Правда. 1 сентября 2006 http://www.amurpravda.ru/articles/2006/09/01/2.html

14. Корабли и суда китайской Сунгарийской флотилии в 1929 году. К.Б. Стрельбицкий http://base13.glasnet.ru/text/ksksf.htm 15. Первый серийный танк "малый сопровождения" МС-1 А. Бескурников Арсенал-Пресс, 1992 http://armor.kiev.ua/Tanks/BeforeWWII/MS1/T18/t18_1.htm

16. Наука Побеждать. http://lyceum.istu.edu/belobor/beloborodov.files/1929.htm

http://www.rusproject.org/node/44

http://www.modelzd.ru/ustroystvo-zhd/history/kitajsko-vostoc...

https://www.pynop.com/171111.htm