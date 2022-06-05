Николай Щорс - борец за Советскую Украину, к 127-летию

Командир Украинского революционного полка имени товарища Богуна товарищ Николай Щорс. Талько Б. Командир Украинского революционного полка имени товарища Богуна товарищ Николай Щорс. Талько Б.

Шел отряд по берегу, шел издалека,

Шел под красным знаменем командир полка.

Голова обвязана, кровь на рукаве,

След кровавый стелется по сырой траве.

Эх, по сырой траве!

«Хлопцы, чьи вы будете, кто вас в бой ведет?

Кто под красным знаменем раненый идет?»

«Мы сыны батрацкие, мы — за новый мир,

Щорс идет под знаменем, красный командир.

Эх, красный командир!

В голоде и в холоде жизнь его прошла,

Но недаром пролита кровь его была.

За кордон отбросили лютого врага,

Закалились смолоду, честь нам дорога.

Эх, честь нам дорога!»

Тишина у берега, смолкли голоса,

Солнце книзу клонится, падает роса.

Лихо мчится конница, слышен стук копыт.

Знамя Щорса красное на ветру шумит.

Эх, на ветру шумит!

(Музыка Матвея Блантера, слова Михаила Голодного, 1935 год).

Щорс, шел под красным знаменем командир полка

6 июня 1895 года в посёлке Сновск Великощимельской волости Городнянского уезда Черниговской губернии (ныне - город, райцентр Черниговской области, Украина) в многодетной семье рабочего-железнодорожника родился будущий офицер военного времени Русской императорской армии, командир украинских повстанческих формирований, начальник дивизии Красной армии времён Гражданской войны в России Николай Александрович Щорс.

Мой муж родом из Владивостока, и его путь в школу пролегал мимо старенького деревянного домишки, на стене которого висела табличка: «ул. Щорса». Его сильно заинтересовало, кто этот человек, в честь которого была названа улица. Затем он услышал песню «Про Щорса», много читал про страшное и трагическое время Гражданской войны. Уже нет во Владивостоке того домишки и той улицы, но память о людях, которые меняли ход истории, должна сохраниться. Как говорил Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

Николай Щорс прожил всего 24 года, но вошел в историю нашей страны как символ справедливой борьбы за право жить в счастливом и процветающем государстве. В 1914 году он окончил военно-фельдшерскую школу в Киеве и был отправлен военным фельдшером на фронт Первой мировой войны. На фронте он приобщился к революционному движению и возглавил повстанческий освободительный отряд для борьбы с немецкими оккупантами на Украине и за установление на её территории Советской власти.

После освобождения города Киева 5 февраля 1919 года 24-летний Николай Щорс был назначен комендантом Киева и, по решению Временного рабоче-крестьянского правительства Украины, награждён почётным золотым оружием.

Памятник Николаю Щорсу в Киеве (ныне частично разрушен "новыми хозяевами" Украины.

30 августа 1919 года в бою около села Белошицы (ныне Коростенский район Житомирской области, Украина), находясь на передовых позициях, Николай Щорс был убит при невыясненных обстоятельствах…

https://zen.yandex.ru/media/kreekate/nikolai-scors-borec-za-sovetskuiu-ukrainu-5cf9690e2d133400afd9cde8



Памятник Николаю Александровичу Щорсу на Аллее Героев (просп. Мира) в Чернигове.

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