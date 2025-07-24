Ваххабиты — кумиры российских мусульман?

Прокуратура взяла в оборот первого зампреда Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова. Поводом стал словарь «Ислам на Северном Кавказе», изданный под руководством этого деятеля. В книге террористы Шамиль Басаев, Мовлади Удугов, Аслан Масхадов, Зелимхан Яндарбиев и Хаттаб приведены как «значимые фигуры» для мусульманского мира.

Прежде Мухетдинов чуть ли не бросался в ноги турецкому президенту Реджепу Эрдогану в экстазе от идей пантюркизма. Ещё он выступал против обязательного изучения русского языка в РФ, что вообще попахивает клиникой.Также этот персонаж поддержал протесты в Башкортостане и змагарские митинги в Белоруссии в 2020 году. В январе он угодил ещё в один скандал: похвастался картиной в своём кабинете, на которой изображены монгольские ордынцы, пирующие на православных стягах.По какой причине Мухетдинов до сих пор занимает высокий пост в ДУМ России — загадка. Надеемся, прокуратура сможет решить её, а суд накажет по всей строгости закона за экстремизм.

Руководство столичной прокуратуры приняло решение о начале серьёзной проверки в отношении Дамира Мухетдинова, заместителя руководителя Духовного управления мусульман России. Источники в правоохранительных органах сообщают, что Мухетдинов был вызван на допрос с предъявлением официального постановления.

Поводом для начала следственных действий послужила публикация, которую многие эксперты назвали вопиющей. Речь идёт о словаре «Ислам на Северном Кавказе», изданном возглавляемым Мухетдиновым издательством «Медина». В этом «научном» труде были представлены биографии людей, которые официально признаны террористами в Российской Федерации.

Особую озабоченность у прокуроров вызвало то, что в издании фигурировали такие одиозные личности, как Шамиль Басаев, Мовлади Удугов, Аслан Масхадов, Зелимхан Яндарбиев и печально известный «Хаттаб». Все эти люди включены в официальный список террористов и экстремистов.

Шамиль Басаев был одним из организаторов теракта в Беслане и множества других кровавых преступлений, а Хаттаб, настоящее имя которого Самер Салех ас-Сувейлем, являлся одним из ключевых наёмников и террористов в Чечне.

Проблема заключалась не только в том, что эти фигуры попали в словарь, но и в том, как именно они были представлены. По мнению следователей, автор «забыл» указать их истинную сущность и фактически показал в положительном свете людей, ответственных за гибель тысяч невинных граждан.

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов неоднократно обращал внимание на Мухетдинова и предрекал подобное развитие событий. Кабанов, имеющий богатый опыт работы в силовых структурах и являющийся председателем Национального антикоррупционного комитета, ранее характеризовал поведение религиозного деятеля как систематические провокации.

По словам эксперта, подобные выходки - это не случайные ошибки, а результат глубоких внутренних убеждений. Он подчеркивал, что история Мухетдинова больше напоминает карьеру «честолюбивого и эксцентричного политического провокатора», чем путь духовного лидера.

«При этом потрафить собственному тщеславию для него, кажется, гораздо важнее, чем ответственность за паству и сохранение межнационального и межрелигиозного мира», - отмечал Кабанов в своих публичных выступлениях.

Особенно примечательным эксперт считает тот факт, что Мухетдинов ранее позволил себе публично критиковать главу Чечни за его религиозные практики, назвав чётки «бусиками». Теперь же, на фоне выявленного прокуратурой отношения к террористам, такое поведение выглядит не как отдельный инцидент, а как часть системы взглядов.

Когда предупреждения не помогают

Дамир Мухетдинов занимает должность первого заместителя председателя ДУМ РФ с 2012 года, является ректором Московского исламского института и главным редактором Издательского дома «Медина». За годы своей карьеры он неоднократно оказывался в центре скандалов.

Аналитики отмечают, что руководству страны и правоохранительным органам поступали сигналы о поведении религиозного деятеля. Однако долгое время эти предупреждения не приводили к серьёзным последствиям, что, возможно, создало у Мухетдинова ощущение безнаказанности.

В 2014 году уже возникали вопросы к его деятельности, когда группа мусульман Нижнего Новгорода обратилась в правоохранительные органы по поводу исчезновения денежных средств, собранных на восстановление Ярмарочной мечети.

Кроме того, ранее религиовед Роман Силантьев указывал на плагиат в публикациях, выходивших под редакцией Мухетдинова. Эксперт обратил внимание на то, что в словарях издательства «Медина» использовались украденные тексты без соответствующих ссылок на первоисточники.

Что грозит религиозному деятелю

Согласно данным следствия, прокуратура считает, что руководитель ДУМ РФ свободой массовой информации, используя своё служебное положение. Ему инкриминируется распространение информации о запрещённых организациях в позитивном ключе.

Правовая оценка подобных действий может оказаться весьма серьёзной. В российском законодательстве предусмотрена за пропаганду или публичное оправдание террористической деятельности, а также за реабилитацию экстремизма.

Эксперты в области права отмечают, что времена, когда подобные «проколы» списывались на неосторожность или некомпетентность, остались в прошлом. Государство всё более жёстко реагирует на попытки представить террористов и экстремистов в положительном свете, особенно когда это делают люди, занимающие высокие посты в религиозных организациях.

Мухетдинов любит выступать, но к содержанию его речей у правоохранителей много вопросов

Четкий сигнал для остальных

Случай с Мухетдиновым может стать прецедентом для других религиозных деятелей, которые позволяют себе сомнительные высказывания или публикации. Как отмечают наблюдатели, в последнее время участились случаи, когда представители различных конфессий проверяют границы дозволенного.

Ранее уже возникали вопросы к деятельности некоторых коллег Мухетдинова по ДУМ РФ. В частности, критике подвергались заявления о многожёнстве и попытки пересмотра традиционных российских праздников.

«Вердикт должен быть суровым и справедливым. Таким, чтобы этот знак свыше уж точно считали все их единомышленники», - считает Кирилл Кабанов.

Правоохранительные органы дают понять, что время мягких предупреждений и закрытых бесед закончилось. Теперь любые проявления экстремистских взглядов, особенно со стороны официальных религиозных лидеров, будут жёстко пресекаться в рамках действующего законодательства.

Что дальше

Развитие событий будет зависеть от результатов проверки. Если вина Мухетдинова будет доказана, это может серьёзно повлиять не только на его карьеру, но и на всю структуру ДУМ РФ. Организация может столкнуться с необходимостью серьёзных кадровых перестановок и пересмотра своей информационной политики.

Дело Мухетдинова также может стать катализатором для более широкой проверки деятельности религиозных организаций в России. Власти всё чаще обращают внимание на то, насколько публичные заявления и публикации религиозных лидеров соответствуют интересам государства и общества.

Пока что первый заместитель председателя ДУМ РФ продолжает исполнять свои обязанности, однако атмосфера вокруг него значительно накалилась. Результаты прокурорской проверки покажут, действительно ли время «намёков» закончилось, как предрекали эксперты, или Мухетдинову в очередной раз удастся избежать серьёзных последствий?

А в сети вновь обратили на личность Шамиля Аляутдинова на личность Шамиля Аляутдинова — другого скандального функционера Духовного управления мусульман (ДУМ) и имам-хатыба Московской мечети.

Если раньше этот персонаж попадал в фокус в связи с одиозной фетвой (вот тут напомним) о вводе в России многоженства (позже отмененной), то ныне он привлек внимание показной роскошью и «курсами успеха».

О выгодном бизнесе члена ДУМ:

▪️Пользователи соцсетей обратили внимание на купленную имамом BMW М4 стоимостью около 10 млн рублей. Люди начали задаваться вопросом «а зачем богослову, который так любит упрекать других в неправедности, такая роскошь?»

▪️В то же время Аляутдинову такая покупка по карману — он давно ведет тренинги личностного роста и даже публикует книги о том, как стать успешным и богатым для своей паствы.

▪️Самый крупный его проект — «Триллионер», в рамках которого доверчивые мусульмане покупают доступ к вебинарам и обучению от успешного богослова. Также у Аляутдинова есть несколько книг о личностном развитии, о которых он постоянно напоминает.

Если вчитаться в публикации Аляутдинова по этим темам, то можно увидеть характерный почерк других известных «коучей» или попросту инфоцыган, таких как Аяз Шабутдинов или Елена Блиновская.

Пока ДУМ призывает мусульман жить по законам шариата и оправдывает радикальные призывы «праведностью», сами его функционеры поступают с точностью до наоборот и показательно делают деньги на своей пастве, используя свое положение.

Вопросов к ДУМ становится все больше. То брат Шамиля Ильдар ездит в Турцию на «консультации», то там защищают никабы и толкают провокационные инициативы, то зарабатывают на медицине и «халяльной мебели». Инфоцыганство здесь прямо вишенка на торте.

Может, пора бы уже уполномоченным людям перестать закрывать глаза и все-таки оценить их деятельность? -

вопрошает Рыбарь

А между тем Госдума на три года продлила эксперимент по исламскому банкингу

Накануне депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон о продлении эксперимента по партнерскому финансированию на три года - до 1 сентября 2028 года.

Эксперимент по развитию «партнерского финансирования» начался в России 2 года назад — 1 сентября 2023 года, и пока был ограничен территориями таких субъектов федерации как Татарстан, Башкирия, Дагестан и Чеченская Республика. В марте группой депутатов и сенаторов был внесен законопроект о его продлении еще на три года. Сейчас Сбербанк реализует 16 продуктов исламского финансирования. Дальнейшее развитие, вроде как, может поднять интерес к России со стороны международных инвесторов и позволит экспортировать эту модель на международные рынки.

"Внедрение исламского банкинга и других банковских продуктов по нормам шариата, включая ипотеку Мурабаха, дальнейшее расширение бизнеса по шариату, введение халяльных правил в школах и медицинских учреждениях - это не просто создание некой религиозной параллельной правовой реалии и искусственное разделение, это, возможно, нарушение основных принципов нашей светской страны. Почему-то практически никто не задается вопросом - а как же статья 14 Конституции РФ?

«1. Российская Федерация — светское государство, никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом».

Прошу заметить, я ни в коем случае не "разжигаю", просто меня, как и значительную часть граждан России, интересует: почему в систему регулирования деятельности в государственной и бюджетной сферах (образование, медицина) вводятся религиозные нормы и правила? Так, по поводу банковских продуктов по шариату вводятся изменения в федеральное законодательства (!!!). Т.е. регуляторное законодательство РФ подстраивается под религиозные нормы в пользу представителей конкретной конфессии.

Неужели до сих пор непонятно, что светскость нашего государства - необходимая норма, дабы сохранить межрелигиозный мир и баланс? Баланс - ключевое понятие в системе сохранения мира. Тем более это актуально, поскольку около 80% коренного населения нашей страны идентифицируют себя как православные христиане. А ещё напомню, что у нас есть буддисты и иудеи, также немало представителей армянского католикоса», - комментирует принятый закон член СПЧ Кирилл Кабанов

Все сказано четко. Внедрение «халяльных» принципов в повседневную жизнь грубо нарушает права граждан, мусульманами не являющимися, ухудшает их финансовые возможности, ведет к дискриминации и сегрегации по религиозному признаку. У нас уже имеются поддерживаемые частниками «роды по шариату» в Татарстане. Уже есть случаи, когда «халяльные» врачи-женщины отказываются принимать мужчин и т.д.

Не пора ли остановиться и начать движение в другую сторону? В сторону равных прав и возможностей для всех граждан России, а не для шариатского "государства в государстве", которое, вследствие своей воинственности и растущего числа сторонников, грозит поглощением нашей страны в недалеком будущем. - добавляет РИА "Катюша"