Не так давно в рубрике Знаменитые люди я рассказывала о наших военачальниках, которые прошли службу в царской армии: Штабс-капитан Толбухин, прапорщик Баграмян и другие И задалась вопросом: а сколько их было? Тема Гражданской войны в России до сих пор актуальна для нашего общества.

Все наслышаны о героях Гражданской войны, таких как Чапаев, Котовский, Щорс и т.

д. Действительно это были талантливые командиры, выходцы из простого народа и самородки в военном деле, но все они были командирами уровня батальона, полка, дивизии. Но для того, чтобы армия успешна воевала необходимо управление на стратегическом уровне. Тут возникает вопрос — кто командовал в Красной Армии фронтами и фронтовыми направлениями? Вот тут на сцену выходят красные генералы Гражданской войны.

После подписания «похабного» брестского мира, большевики начинают создавать новую армию. В сентябре 1918 года, ранее созданный Высший Военный Совет Республики был ими упразднен, а его штаб переформотирован в Штаб Революционного военного совета Республики. Этот орган, созданный 6 сентября, осуществлял непосредственное руководство армией и флотом, а также всеми учреждениями военного и морского ведомств. Смотрим состав руководства Реввоенсовета, кроме собственно большевиков, туда вошли два бывших царских полковника: Вацетис И.

И. и Каменев С.С., один адмирал Альтфатер В. Полевой штаб Красной Армии возглавили бывшие царские генералы, их превосходительства Н.И. Раттэль, Ф.В. Костяев, М.Д. Бонч-Бруевич и П.П. Лебедев. В современной литературе, со ссылкой на А.А.Брусилова, существует мнение, что именно П. Идем далее по списку, и от золотопогонников у вас в глазах зарябит. Помощником начальника Полевого штаба был бывший генерал Хвощинский Г.Н., начальниками управлений бывшие генералы Михайлов В.И., Загю М.М., начальниками отделов – бывшие генералы Афанасьев В.А., Волков С.М., Мыслицкий Н.Г., Савченко С.Н., Ушаков К.М., среди помощников начальников отделов был и бывший генерал Петерсон, а среди начальников отделений генералы Незнамов, Сегеркранц. Инспектором снабжения при начальнике Полевого штаба был бывший генерал Сулейман Н.А. Это, не считая, служивших там же ряда офицеров, со званиями в императорской армии ниже генеральского.

Вообще, в 1918 г. в состав Красной Армии вступило значительное число бывших генералов русской армии. Так, в мае этого года добровольно вступил в Красную армию бывший генерал-лейтенант, который в 1917 г. был избран командиром 9-го армейского корпуса Снесарев А.Е., известный путешественник и ученый-востоковед. Он первоначально станет военным руководителем Северо-Кавказского военного округа, примет участие в обороне Царицына, затем будет командовать Западной армией, а с лета 1919 г. возглавит Академию Генштаба. В 1928 г. он даже будет удостоен звания Героя Труда.

Еще раньше, в марте 1918 г. вступил в Красную Армию уже упоминавшийся Новицкий Ф.Ф., участвовавший в Русско-японской и Первой мировой войнах. В русской армии он являлся генерал-майором, командиром корпуса, а в Красной Армии занимал ряд командных должностей. Во время Великой Отечественной войны Новицкий был преподавателем Военной академии им. Фрунзе. Его старший брат Новицкий В.Ф. дослужился до генерал-лейтенанта. В Красную Армию он тоже вступил добровольно, в октябре 1918 г. Преподавал в Военной академии, а в 1922 г. являлся военным экспертом советской делегации на Гаагской конференции. Новицкий В.Ф. оставил ряд крупных работ по военной истории, из которых особенно выделяется его двухтомник по истории Первой мировой войны. Генерал от инфантерии Н.А. Данилов командовавший на Северо-Западном фронте армией тоже вступил в Красную Армию в 1918 г. Он станет профессором Военной академии РККА, а в начале 30-х гг. будет инспектором штаба РККА. В этом же году, в феврале месяце вступил в Красную Армию и генерал-майор А.А. Самойло, начальник штаба 10-ой армии. В Гражданскую войну он будет командовать армией и затем Восточным фронтом. Он скончался в 1963 г. в возрасте 94 лет, прожив более других старых генералов, служивших в Красной Армии. А.А.Самойло оставил подробные воспоминания, где, среди прочего, писал: «Переход мой на службу Советской власти вполне отвечал и моим политическим убеждениям».

В марте 1918 г. в Красную Армию добровольно вступил генерал-майор начальник штаба одного из фронтов Первой мировой войны А.А.Свечин, ставший видным советским военным теоретиком и военным историком. Он был поначалу помощником начальника Петроградского укрепленного района, затем на различных штабных должностях. С октября 1918 г. А.А.Свечин преподаватель Академии Генштаба и затем и председатель Военно-исторической комиссии по использованию опыта Первой мировой войны. Также в марте месяце того же года вступил в Красную Армию и генерал – майор Ф.В. Костяев, который был назначен начальником штаба Псковского района, а несколько позднее, осенью 1918 г. стал начальником штаба Северного фронта. Позднее он был на преподавательской работе и подготовил ряд работ по военной истории и теории.

В 1918 г. перешли на сторону Советской власти бывшие генералы П.П.Лебедев, Д.Н.Надежный, А.В.Станкевич, В.И. Селивачев и многие другие. Переходили старые генералы в Красную армию и в 1919 г. Одним из них был генерал от инфантерии А.М.Зайончковский участник Русско-японской и Первой мировой войны, во время которой последовательно командовал дивизией, корпусом и армией. Во время службы в Красной Армии был начальником штаба армии, а с 1922 г. являлся профессором Военной академии РККА. Зайончковский — известный специалист по военной истории, автор работ по истории Крымской войны и Первой мировой войны. В том же 1919 г. в Красную армию вступил и бывший военный министр Временного правительства А.И. Верховский. Он тоже был участником Русско-японской и Первой мировой войны. После Февральской революции он, командующий войсками Московского военного округа был противником корниловского мятежа. Его последний чин в старой армии генерал-майор. После перехода на сторону Советской власти был на штабных должностях, а также на научной и преподавательской работе. В 1922 г. был одним из военных экспертов советской делегации на Генуэзской конференции. Вообще, в свое время считалось, что весной 1919 г. в Красной Армии всего насчитывалось немногим более 200 бывших генералов и около 400 бывших полковников и подполковников.

Известен переход бывших генералов на сторону Советской армии и в более позднее время. В 1920 г. вступил в Красную армию один из самых выдающихся полководцев России того времени Брусилов. Он еще был участником Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. В Красной армии он был председателем Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными Силами Республики, затем становится инспектором кавалерии Красной Армии. С 1924 г. Брусилов состоял при РВС СССР для особо важных поручений. Вообще, в связи с нападением весной 1920 г. на Советскую Россию Польши последовал новый этап вступления в Красную Армию бывших генералов и офицеров. Такие генералы как А.А. Брусилов, А.М. Зайончковский, В.Н. Клембовский, А.Е. Гутор и другие обратились с воззванием «Ко всем бывшим офицерам, где бы вы ни находились», в котором призывали «добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную Армию…». На это обращение и последовавшую волну нового вступления в Красную Армию, как известно, отреагировал В.И.Ленин, подчеркнувший, что «даже бывшие царские генералы признают несправедливыми притязания Польши и идут помогать нам». Генерал А.А. Брусилов на станции Ровно, октябрь 1915 года. Известен переход бывших генералов на сторону Советской армии и в более позднее время. В 1920 г. вступил в Красную армию один из самых выдающихся полководцев России того времени Брусилов. Он еще был участником Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. В Красной армии он был председателем Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными Силами Республики, затем становится инспектором кавалерии Красной Армии. С 1924 г. Брусилов состоял при РВС СССР для особо важных поручений. Вообще, в связи с нападением весной 1920 г. на Советскую Россию Польши последовал новый этап вступления в Красную Армию бывших генералов и офицеров. Такие генералы как А.А. Брусилов, А.М. Зайончковский, В.Н. Клембовский, А.Е. Гутор и другие обратились с воззванием «Ко всем бывшим офицерам, где бы вы ни находились», в котором призывали «добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную Армию…». На это обращение и последовавшую волну нового вступления в Красную Армию, как известно, отреагировал В.И.Ленин, подчеркнувший, что

Необычно сложилась судьба генерал – лейтенанта Слащева. Первую мировую войну он закончил в чине полковника, затем был активным участником белого движения, командовал бригадой, дивизией, корпусом. Был одним из белых руководителей Крыма и смог отразить первый штурм красных. Однако в августе 1920 г. вступил в конфликт с Врангелем и был отстранен от командования корпусом. Уже в эмиграции он публично выступил против Врангеля, был судим и разжалован в рядовые. В конце 1921 г. вернулся в Советскую Россию, получил амнистию, затем был преподавателем на известных курсах командирского состава «Выстрел ». Благодаря обращению Слащева к бывшим солдатам и офицерам белой армии многие из них вернулись на родину. Вообще, только из Генерального штаба генералов, перешедших на сторону Советской власти, кого мы еще не назвали, следует упомянуть генералов от инфантерии Д.В. Баланина, П.С. Балуева, Л.Н. Бельковича, Н.П. Михневича, В.А. Олохова, А.А. Поливанова, Д.С. Шуваева. Кроме того, были значительные группы генералов от кавалерии, генерал-лейтенантов, генерал-майоров, список которых приводится в монографии А.Г.Кавтарадзе — лучшем и по сей день исследовании по данной проблеме, написанном сыном одного из военных специалистов.

Особый разговор об инженерных кадрах старой армии и военно-морского флота, а также об артиллеристах. В литературе отмечается, что в артиллерии процент генералов-дворян был еще выше, чем в других родах войск и достигал 98%. К Октябрьской революции основная масса офицеров-артиллеристов отнеслась с недоверием. Но еще в октябре 1917 г. Всероссийская конференция представителей заводов единогласно избрала временным директором – распорядителем бюро съезда начальника 2-го отдела технических артиллерийских заведений генерал-майора В.С.Михайлова. В 1918 г. он избирается начальником Главного артиллерийского управления, а в 1919 г. становится директором-распорядителем Центрального правления артиллерийских заводов. В.С.Михайлов — автор весьма примечательной монографической работы «Очерки по истории военной промышленности».

Примечательно и то, что 23 февраля 1918 г. вступила в ряды Красной Армии в полном составе Михайловская артиллерийская академия. Во главе Инспекции артиллерии был поставлен генерал Ю.М. Шейдеман, находившийся на этой должности до 1921 г. Более того, перейдя на строну Советской власти, продолжало свою работу почти полностью в дореволюционном составе Главное артиллерийское управление. В мае 1919 г. всего в нем работало 29 генералов и всего 184 бывших офицера. С Советской властью сотрудничали и некоторые другие генералы, служившие по инженерной части: Н.Г. Высочанский, В.Н. Деханов, Н.В. Шульга. Военными инженерами были бывшие генералы В.П. Апышков, М.А. Богдановский, К.И. Величко, Н.Л. Кирпичев, В.А. Пыхачев, А.А. Саткевич, И.П. Ставицкий, С.А. Цабель, А.В. Шварц, А.П. Шошин, В.В. Яковлев. По данным современных исследователей, потенциал военспецов-артиллеристов был использован даже более полно, чем в Белой армии.

С Советской властью сотрудничал также и ряд видных военно-морских деятелей. Кроме уже упоминавшегося контр-адмирала В.М. Альтфатера, участника Первой мировой войны, помощника начальника Морского генштаба, первого командующего Морскими силами Советской республики, следует упомянуть и ряд других адмиралов. Контр-адмирал А.В. Немитц, демократические взгляды которого проявились еще во время революции 1905-1907 гг., когда он отказался участвовать в расстреле революционных матросов, в конце 1917 г. был командующим Черноморским флотом и перешел на сторону Советской власти вскоре после Октябрьской революции. Интересно, что во время Гражданской войны он принимал активное участие в сухопутных военных действиях, являясь начальником штаба Южной группы войск 12-й армии под командованием Якира. Эта группа проделала известный в истории Гражданской войны Южный поход, план которого был разработан Немитцем. Затем он вернулся во флот и с 5 февраля 1920 по 22 ноября 1921 гг. являлся командующим Морскими силами Советской республики. Впоследствии был преподавателем военных академий.

Интересно сложилась судьба М.В.Иванова, участника Первой мировой войны, капитана 1-го ранга, с лета 1917 г. ставшего командиром 2-ой бригады крейсеров Балтийского флота. 27 октября 1917 г. по старому стилю он становится членом Верховной морской коллегии, затем 4 ноября назначается также товарищем морского министра, а 7 ноября он уже управляющий Морским министерством. 21 ноября (4 декабря) того же года 1-ый Всероссийский съезд военного флота постановил присвоить М.В.Иванову «за преданность народу и революции» чин контр-адмирала. Это было первое такое присвоение после Октябрьской революции. Он провел большую работу по налаживанию работы Морского министерства уже в условиях Советской власти. В дальнейшем работал в штабе Южного фронта, инспектор войск ВЧК, занимался охраной морских границ Страны Советов. В 1936 г. М.В.Иванов стал Героем Труда. Также в 1917 г. перешел на сторону Советской власти капитан первого ранга Е.А. Беренс, ставший в ноябре того же года начальником Морского Генштаба. С 24 апреля 1919 по 5 февраля 1920 он командовал морскими силами республики. Беренс был еще участником Русско-японской войны, ходил штурманом на легендарном крейсере «Варяг», на борту которого воевал в известном сражении у Чемульпо. Вначале 20-х гг. он состоял для особо важных поручений при Революционном Военном Совете Республики, а в 1924 г. был военно-морским атташе СССР в Англии и Франции. Роль старых генералов в Гражданской войне была, несомненно, весьма значительна. Некоторые из них — А.А. Самойло, П.П. Лебедев, В.А. Ольдерогге, Д.Н. Надежный, П.П. Сытин, В.Н. Егорьев, Д.П. Парский командовали фронтами. Они же командовали армиями. Кроме того, армиями также командовали бывшие генералы А.А. Балтийский, М.Н. Васильев, Н.А. Жданов, Е.А. Искрицкий, А.В. Новиков, С.И. Одинцов, А.К. Ремезов, А.Е. Снесарев, Н.В. Хенриксон, В.В.Чернавин. Бывшие генералы еще чаще служили начальниками штабов фронтов и армий, а также находились и на других командных должностях.

Судьба военспецов была сложной и разной. От рук белых кроме генерала А.А. Таубе, пали А.В. Станкевич, А.П. Николаев. Но о них расскажу ниже.

Похожая судьба ожидала и бывшего генерала А.В.Соболева, командовавшего 7-ой стрелковой дивизией и награжденного орденом Красного Знамени в 1919 г. В феврале следующего, 1920 г. он тоже был захвачен в плен белыми и, отказавшись перейти к ним на службу, был расстрелян. А бывший генерал-лейтенант А.П.Востросаблин, перешедший на сторону Советской власти в 1918 г., скончался в госпитале после тяжелого ранения в 1921 г.

Некоторые бывшие генералы погибли в боях Гражданской войны или как Парский Д.П. скончались от болезней. Известны и некоторые примеры ухода к белым. Кроме уже указанных случаев можно упомянуть измену первого начальника Всероссийского Главного Штаба генерал-лейтенанта Н.Н. Стогова, перешедшего на сторону белых и затем игравшего заметную роль в эмиграции. К белым перебежал и один из руководителей военной разведки бывший генерал П.Ф.Рябиков. Были и такие, кто подвергся репрессиям конца 20-х гг., например, В.С.Михайлов, Н.Г. Высочанский, В.Н. Деханов, Н.В. Шульга. В литературе приводится статистика арестов 1930-1931 гг. в ходе так называемой операции «Весна». Тогда было арестовано 20 бывших генералов, а всего 172 бывших военных специалистов. Некоторые из них были осуждены и даже расстреляны. Но большинство получило небольшие сроки, а некоторые были вообще отпущены. Впоследствии ряду видных артиллеристов, в том числе и арестованных по делу «Весна» будет присуждена Государственная премия.

Некоторые военные специалисты подверглись репрессиям 30-х гг. – А.Е. Снесарев, Свечин А.А. (создатель теории стратегической обороны), А.И. Верховский и др. Но известны и бывшие генералы, которые прожили большую жизнь и умерли своей смертью. Советскими генерал — лейтенантами стали М.Д. Бонч-Бруевич, Н.Ф. Дроздов, А.А. Игнатьев, Ф.Ф. Новицкий, А.А. Самойло, а вице-адмиралом А.В. Немитц скончался на 88 году жизни в 1967 г. и видимо был последним ушедшим из жизни старых генералов и адмиралов, связавших свою судьбу с Красной Армией. Любопытно, что называя наиболее авторитетных и признанных лидеров советской военной элиты 20-х гг., и выделяя семерку командиров, современный автор Минаков С.Т. упоминает, наряду с Тухачевским и Буденным, Брусилова, Снесарева, Зайончковского, Свечина и Лебедева, то есть пять бывших генералов.

В целом говоря о военспецах Красной Армии нужно учитывать как общее их число, так и удельный вес по отношению к бывшему офицерскому корпусу старой армию. В литературе было принято считать, что в Красной Армии служило примерно 75 тыс. военспецов. Из них – 775 бывших генералов, 980 полковников, 746 подполковников. Считается, что в октябре 1917 г. весь офицерский корпус старой армии составлял около 250 тыс. человек, то получается, что в Красную Армию вступило около 30%. Это очень большой процент, учитывая социальный характер Октябрьской революции. При этом доля потомственных дворян среди генералов составляло 87,5%, штаб-офицеров – 71,%, а обер-офицеров – 50,4%. В 1913 г. процент дворян среди генералов был еще выше, составляя среди генералов 89,2%, штаб-офицеров – 72,6%, обер-офицеров – 35-50%.

В настоящее время в исторической литературе стали фигурировать иные данные о числе военных специалистов в Красной Армии. Волков считает, что общая численность офицеров равнялась 276 тыс., включая и тех, кто к моменту Октябрьской революции не вернулся в строй. У белых по его мнению было 62%, большевиков соответственно только 19 – 20%, но без учета взятых в плен бывших белых офицеров, 5-6% служило в армиях новообразованных государств и только 10% не участвовало по разным причинам в Гражданской войне. Он также произвел подсчеты потерь среди офицерского корпуса. По его мнению в рядах белых погибло более 60% офицеров, свыше 10% у красных, 4-5% в национальных армиях и 22-23% пали жертвами антиофицерского террора. По моему мнению цифры Кавтарадзе ближе к истине. Волков в качестве офицерского состава в некоторых случаях берет командиров в иррегулярных частях русской армии (в отличие от регулярных войск, службу несли не всегда, а только в особый период). Кроме того, ведь нужно учитывать и тех офицеров, которые в ходе Гражданской войны перебегали на сторону красных. Поэтому процент офицеров служивших в Красной Армии выше, чем это указано у Волкова. Кроме того, факт того, что в рядах Красной Армии погибло в 5-6 раз меньше офицеров, чем в белой тоже говорит о многом. С точки зрения сохранения собственной жизни служить у красных тоже было перспективнее, не говоря уже о том, что именно они одержали убедительную победу в той междоусобной войне.

Причины вступления в Красную Армию прежних офицеров и генералов уже неоднократно привлекали внимание историков и публицистов. Порой делались и делаются разного рода обобщения. Либеральные публицисты очень часто стонут о «трагизме людей, вынужденных защищать чуждую им власть, к тому же под контролем и присмотром не доверявших им политических комиссаров». При этом утверждается, что большинство офицеров поступали на службу Красной Армии понуждаемые материальными лишениями или под угрозой репрессий. Некоторые господа пошли дальше, уверяя, что большевики в качестве заложников брали семьи офицеров. Но я считаю, что большая часть военных специалистов переходила на сторону «красных» осознанно, они восприняли большевистские идеи о свободе и равенстве, поверили, что Советская власть сражается за «счастье простого народа». При этом, не надо сбрасывать со счетов и патриотические устремления, многим офицерам не понравилась интервенция и то, что руководство белого движения зависело от Антанты.

Как понять, что 775 бывших генералов то-есть, как писал Бонч-Бруевич, «лучшие генералы царской армии», вступили в Красную Армию, будучи почти на 90% дворянского происхождения? Конечно, было все, и материальная нужда, и потребность в привычной службе. Но здесь нужно видеть главное. Чем дальше, тем больше бывшие генералы убеждались в том, что большевики борются за воссоздание великой страны, хотя и в другом формате. И что большевиков, при всех сложностях и перегибах, все-таки поддерживает людская масса. Даже Деникин писал, что он все более убеждался в том, что против них, то есть против белых был сам русский народ. Поддержка основной части народа, нацеленность большевиков на воссоздание великой страны, убедила этих генералов в правильности их выбора. Не стоит забывать о тех пленных офицерах, которые предпочли смерть службе в рядах белой гвардии.

В наше время, у нас, образ офицеров-белогвардейцев всячески романтизируется. На экранах кинотеатров появляются фильмы «Господа офицеры», «Русские без России», «Адміралъ», я тут не буду перечислять телевизионные сериалы, посвященные героическим подвигам белых офицеров, не из-за какого-то отторжения по идеологическим мотивам, а из-за низкого качества последних. Из офицеров белого движения усердно лепят образ «светлых витязей цивилизации» и «последнего оплота в борьбе против большевистского ига». Но эти фильмы не дают ответа на вопрос – как эти же «светочи интеллекта и изысканности» просрали Гражданскую войну какому-то «быдлу» и «хаму»? В этих фильмах и различных псевдоисторических передачах про «красных дворян и генералов» нет и намека. Мне кажется причина в следующем. Раскрытие ведущей роли бывших царских генералов в Октябрьской Революции и в победе красных в Гражданской войне делает смехотворными все эти басни про «немецкого шпиона Ленина», и «революцию, как спецоперацию Британских спецслужб», которые лелеят наши нынешние «элитные» круги. Ведь тогда придется признавать, что царский аппарат сгнил заживо от коррупции и безволия, что именно буржуазное Временное правительство сделало все, чтобы развалить русскую армию, а с нею и российскую империю. Ведь это все видели царские офицеры, и наиболее умные и талантливые из них понимали, что сохранить Россию может только новая политическая сила — большевики.

Красные генералы, убитые за отказ сотрудничать с белыми

И хотелось бы рассказать о судьбах трех генералов Первой Мировой, которые не просто служили у красных, а приняли смерть за их поддержку.

Безусловно, белое движение было во многим именно офицерским движением, куда преимущественно присоединялись добровольно, тогда как красные проводили мобилизации военспецов.

Тем не менее, люди, о которых пойдет речь, служили большевикам в том числе по идейным соображениям. Вообще, если кого-то интересует тема, то могу порекомендовать работы доктора исторических наук Андрея Владиславовича Ганина, его "Семь почему российской Гражданской войны", и подробнее тема раскрыта в монографии "Офицерский корпус в годы Гражданской войны в России, 1917–1922".



Итак, генерал-майор (на фото полковник) Антон Владимирович Станкевич (1862-1919). Потомственный дворянин, в 1918 году добровольно вступил в РККА. В апреле-июне 1919 командовал 42-й стрелковой дивизией, затем помощник командующего 13-й армией и одновременно командовал Нижнедевицким отрядом, левой группой войск Старо-оскольского направления. С начала октября 1919 г. врид начальника 55-й стрелковой дивизии. В результате измены начальника штаба 55-й дивизии бывшего генерала А. А. Лаурица (на фото) с группой комсостава был взят в плен белогвардейцами около ст. Золотарёво (ныне Орловского района Орловской области). После допроса в штабе корниловцев отправлен в 1-й батальон 1-го полка, где был предан военно-полевому суду во главе с комбатом поручиком Дашкевичем («Миша чёрный»). Несколько пафосное описание его гибели оставил историк А.С. Абрамов:

"Деникинцы предлагали ему перейти на свою сторону, сулили крупное вознаграждение, благо деньги им враги России отваливали щедро: на Москву, чай, наступали! Но Антон Владимирович с негодованием отверг эти гнусно-примиренческие предложения. После жестоких пыток и издевательств старого боевого генерала приговорили не к расстрелу, а к повешению. Командующий Антон Деникин знал, что это не по-офицерски, что это бесчестит его армию и его самого. На казнь насильственно согнали крестьян окрестных деревень (у краеведа А. И. Макашева, автора пяти монографий о Мценске, есть документы и воспоминания очевидцев!). Генерал-патриот оттолкнул палача, сам накинул себе петлю и умер как настоящий герой. Белогвардейцы — „спасители единой и неделимой“ — надругались даже над трупом заслуженного седого воина выжгли на его груди пятиконечную звезду". Посмертно награждён орденом Красного Знамени. По постановлению Реввоенсовета РСФСР в ноябре 1919 года после разгрома деникинских войск под Орлом его тело было перевезено в Москву и с воинскими почестями похоронено на Красной площади в братской могиле у Кремлёвской стены. На фото: кенотаф на месте гибели. На фото: кенотаф на месте гибели. Генерал-майор Александр Панфомирович Николаев (1860-1919) воевал еще в Русско-Японскую. Тогда он был ранен и за боевые отличия 12 января 1905 года произведён в подполковники. Высочайшим приказом от 16 марта 1905 года он был удостоен Золотого оружия с надписью «За храбрость». После начала Первой мировой войны Николаев был назначен командиром Новотрокского пехотного полка. Высочайшим приказом от 10 июня 1915 года Николаев был награждён орденом св. Георгия 4-й степени.После революции принял сторону большевиков, с момента организации РККА служил в ней, руководил Невским районным комиссариатом по военным делам и командовал отрядом по охране коммуникаций по Неве. С июня 1918 года Николаев был комбригом и командовал 3-й бригадой 2-й Петроградской пехотной дивизии и сражался против белых под Ямбургом и Гдовом. В ночь на 13 мая 1919 года, во время начала наступления частей Северного корпуса генерала Родзянко против частей РККА, подчинённых Николаеву, неожиданной атакой белых был захвачен в плен вместе со штабом левого боевого участка 6-й стрелковой дивизии в районе деревни Попкова Гора к югу от Нарвы. 28 мая 1919 года был повешен в Ямбурге.

На допросе произошла такая сцена, описанная в мемуарах эмигранта М. С. Маргулиеса: "Генерал Николаев сказал: «Вы все — преступники, вы идете на Русь с самозванными генералами, а мы, как военные, подчинены правительству; законно или незаконно оно — не наше солдатское дело». Офицеры, судившие Николаева, заколебались, и, если бы не страх перед солдатами, которые запротестовали бы против помилования генерала-большевика, когда к солдатам-большевикам беспощадны, его помиловали бы. Пришлось вынести ему смертный приговор".

В данном отрывке можно увидеть мотивацию службы А.П. Николаева: по сути он руководствовался логикой служащего солдата, который лишь исполнял приказы.

После освобождения Ямбурга от белых тело Николаева был перевезено в Петроград и захоронено на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. 7 февраля 1920 года приказом Реввоенсовета Николаев посмертно был награждён орденом Красного Знамени: « На Нарвском фронте командовал одной из наших бригад бывший генерал старой армии Александр Панфилович Николаев. Во время наших неудач под Ямбургом товарищ Николаев вместе с другими попал в плен к разнузданному белогвардейскому бандиту Балаховичу. Несколько сот человек были расстреляны и повешены этим последним в Ямбурге. В числе замученных контрреволюционерами оказался и комбриг товарищ Николаев. … Бывший генерал царской армии не только не отрекся от своей связи с нашей красной армией, наоборот — бросил вызов в лицо своим палачам и умер с возгласом: «Да здравствует власть рабочих и крестьян!»



Несмотря на весь пафос наградного листа, стоит сказать С.Н. Булак-Балахович и правда был скорее бело-зеленым вожаком, нежели классическим белым офицером. Были присущи его подразделению расправы и казни, также он не пользовался любовью у других белых офицеров. Генерал-лейтенант барон Александра Александровича Таубе (1864-1919).

Участвовал в русско-японской войне. Командир 3-го пехотного Нарвского полка (04.10.1904 — 07.10.1907). Генерал-майор (ст. 06.12.1907). В 1914 г. Таубе во главе пехотной дивизии выступил на фронт. В 1915 гг. получил тяжелую контузию, был на излечении в госпитале. По выходе из госпиталя в начале 1916 г. в чине генерал-лейтенанта А. А. Таубе вступил в должность начальника штаба Омского военного округа. После Октябрьской революции один из первых военачальников, перешедших на сторону Советской власти. С первых дней революции А. А. Таубе стал на её сторону. В апреле 1917 г. он поддержал предложение омских большевиков о передаче управления войсками военно-окружному комитету и на местах — гарнизонным комитетам, что дало возможность революционным силам взять солдатские массы из-под влияния враждебного революции командования. После Октябрьской революции А. А. Таубе вместе с руководителями омских большевиков усиленно работает над укреплением отрядов Красной гвардии, проводит в жизнь мероприятия, связанные с демобилизацией старой армии. С февраля 1918 г. Таубе целиком отдается работе по созданию боеспособной Красной Армии. Уже в марте — апреле 1918 г. из Омска на борьбу с Семеновым и Дутовым уходят первые красноармейские части, сформированные при активном участии А. А. Таубе. Руководил борьбой против атамана Г. М. Семёнова. После выступления Чехословацкого корпуса член Сибирского верховного военного командования. Длительность и упорство сопротивления Сибирской Красной Армии военные специалисты противоборствующей стороны приписывали «умелому руководству главковерха советских войск в Сибири опытному генштабисту и боевому генералу барону Таубе» («Архив Русской революции», т. 9, Берлин, 1923, с. 260). В конце августа 1918 г. А. А. Таубе получил задание от руководителя сибирских большевиков Н. Н. Яковлева пробраться через белогвардейский фронт в Москву, для доклада В. И. Ленину о положении в Сибири, но 2 сентября 1918 года был арестован белогвардейцами в Бодайбо и приговорён военно-полевым судом в Екатеринбурге к смертной казни. От предложений «публичного отказа от большевизма» и обещанных ему высоких постов в белогвардейских войсках (вплоть до командования Сибирской армией Колчака) отказался. На предложение одного из лидеров мятежа Чехословацкого корпуса Р. Гайды о сотрудничестве ответил: Мои седины и контуженные ноги не позволяют мне идти на склоне лет в лагерь интервентов и врагов трудящейся России. — «Центросибирцы. Сборник памяти погибших членов ЦИК Советов Сибири 1918 г.», М-Л., 1927, с. 156.

Умер закованным в кандалы в одиночной камере от сыпного тифа. Вот такие необычные судьбы Гражданской войны. Вот такие необычные судьбы Гражданской войны.

Источники:

Кавтарадзе А. Г. «Военные специалисты на службе Республики Советов 1917-1920 гг.» отв. ред. Петров В. И. — М.: Наука, 1988 г.

Колпакиди А., Прохоров Д. «Империя ГРУ. Очерки истории российской военной разведки». Книга первая. М., 2001 г.

«Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия», М., 1983 г.

«Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия.» Издательство «Советская Энциклопедия». 1983 г.

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https://pikabu.ru/story/krasnyie_generalyi_ubityie_za_otkaz_...