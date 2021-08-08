Красоты России. Путешествие на Камчатку

Камчатка — загадочный и далекий край, считающийся многими туристами одним из самых красивых уголков нашей планеты.

Главными достопримечательностями Камчатки являются вулканы. Гигантские каменные исполины, возвышающиеся над тундрой. Здесь их более 300, и около 30 считаются активными. Вулканы Камчатки включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отправляемся в небольшое путешествие на Камчатку. Полуостров Камчатка: Фотографии Артема Виндриевского

Водопад Опасный. Слева внизу можно найти фигурки людей:

Ключевская группа вулканов — крупнейшая группа вулканов в России. В ней находятся 12 вулканов, три из которых — действующие: Ключевская Сопка, Безымянный, Плоский Толбачик (кликабельно 1800 х 495 px):

Вулкан Толбачик. Около 1:30 ночи, выдержка 30 минут:

На краю:

Мертвый лес:

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Следующее место нашего путешествие именуется «Копытом». Легенда гласит, что на карте это место выглядит именно как копыто.

Местный зверек — Еврашка из рода сусликов:

Бухта Тихая:

Новый вулкан Толбачик или конусы Большого Трещинного Толбачинского Извержения:

Фотографии Дениса Будькова

Самый большой вулкан Евразии — Ключевая сопка (4750 метров). Нет ни одного вулкана на Земле, который почти прямо от уровня моря поднимал бы свою вершину почти на пять тысяч метров.

Ее видно с моря на расстоянии 400 километров. За последние 200 лет произошло 20 крупных извержений:

Вулкан Толбачик. Он особенно красив со своими стекающими с вершины ледяными языками. На самом деле это два вулкана: Острый Толбачик и Плоский Толбачик. Острый Толбачик — потухший вулкан высотой 3 680 метров, покрытый ледниками. Рядом с ним расположен активный вулкан Плоский Толбачик высотой 3085 метров. На вершине вулкана образовалась кальдера диаметром около 3 км, заполненная застывшей лавой и льдом, а также кратер диаметром 1 800 м и глубиной более 500 м:

Лунные ландшафты:

Мертвый лес:

Внутри кратера вулкана Мутновский:

На Камчатке есть два вулкана, в кратере которых находятся изумительные по своей красоте кислотные озера. Одно находится в кратере вулкана Горелый:

Долина Великанов. Когда-то здесь водились северные олени, но деятельность человека принесла свои плоды, и сейчас олени остались только в Кроноцком заповеднике (кликабельно 1400 х 583 px):

Лунные ландшафты и марсианский закат (кликабельно 1500 х 416 px):

https://loveopium.ru/rossiya/puteshestvie-na-kamchatku.html