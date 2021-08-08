Красоты России. Путешествие на Камчатку

Камчатка — загадочный и далекий край, считающийся многими туристами одним из самых красивых уголков нашей планеты.
Главными достопримечательностями Камчатки являются вулканы. Гигантские каменные исполины, возвышающиеся над тундрой. Здесь их более 300, и около 30 считаются активными. Вулканы Камчатки включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Отправляемся в небольшое путешествие на Камчатку.Полуостров Камчатка:Фотографии Артема Виндриевского
Водопад Опасный. Слева внизу можно найти фигурки людей:
Ключевская группа вулканов — крупнейшая группа вулканов в России. В ней находятся 12 вулканов, три из которых — действующие: Ключевская Сопка, Безымянный, Плоский Толбачик (кликабельно 1800 х 495 px):
Вулкан Толбачик. Около 1:30 ночи, выдержка 30 минут:
На краю:
Мертвый лес:
Следующее место нашего путешествие именуется «Копытом». Легенда гласит, что на карте это место выглядит именно как копыто.
Местный зверек — Еврашка из рода сусликов:
Бухта Тихая:
Новый вулкан Толбачик или конусы Большого Трещинного Толбачинского Извержения:
Фотографии Дениса Будькова
Самый большой вулкан Евразии — Ключевая сопка (4750 метров). Нет ни одного вулкана на Земле, который почти прямо от уровня моря поднимал бы свою вершину почти на пять тысяч метров.
Ее видно с моря на расстоянии 400 километров. За последние 200 лет произошло 20 крупных извержений:
Вулкан Толбачик. Он особенно красив со своими стекающими с вершины ледяными языками. На самом деле это два вулкана: Острый Толбачик и Плоский Толбачик. Острый Толбачик — потухший вулкан высотой 3 680 метров, покрытый ледниками. Рядом с ним расположен активный вулкан Плоский Толбачик высотой 3085 метров. На вершине вулкана образовалась кальдера диаметром около 3 км, заполненная застывшей лавой и льдом, а также кратер диаметром 1 800 м и глубиной более 500 м:
Лунные ландшафты:
Мертвый лес:
Внутри кратера вулкана Мутновский:
На Камчатке есть два вулкана, в кратере которых находятся изумительные по своей красоте кислотные озера. Одно находится в кратере вулкана Горелый:
Долина Великанов. Когда-то здесь водились северные олени, но деятельность человека принесла свои плоды, и сейчас олени остались только в Кроноцком заповеднике (кликабельно 1400 х 583 px):
Лунные ландшафты и марсианский закат (кликабельно 1500 х 416 px):
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