Мы из Советского Союза

13 559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    несомненно что не все поголовно американцы такие плохие , но именно их мир рождает демонов , скорее всего глобалистич...Правда о крушении...
  • Светлана Митленко
    .Правда о крушении...
  • Светлана Митленко
    А в кого же еще тыкать! В Россию привычно))))Коррупционная сос...

Красоты России. Путешествие на Камчатку

Камчатка — загадочный и далекий край, считающийся многими туристами одним из самых красивых уголков нашей планеты.

Главными достопримечательностями Камчатки являются вулканы. Гигантские каменные исполины, возвышающиеся над тундрой. Здесь их более 300, и около 30 считаются активными. Вулканы Камчатки включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отправляемся в небольшое путешествие на Камчатку.Путешествие на КамчаткуПолуостров Камчатка:Полуостров КамчаткаФотографии Артема Виндриевского

Водопад Опасный. Слева внизу можно найти фигурки людей:Путешествие на Камчатку

Ключевская группа вулканов — крупнейшая группа вулканов в России. В ней находятся 12 вулканов, три из которых — действующие: Ключевская Сопка, Безымянный, Плоский Толбачик (кликабельно 1800 х 495 px):Путешествие на Камчатку

Вулкан Толбачик. Около 1:30 ночи, выдержка 30 минут:Путешествие на Камчатку

На краю:Путешествие на Камчатку

Мертвый лес:Путешествие на Камчатку

Кликабельно 1400 х 690 px:Путешествие на Камчатку

Следующее место нашего путешествие именуется «Копытом». Легенда гласит, что на карте это место выглядит именно как копыто.Путешествие на Камчатку

Путешествие на Камчатку

Путешествие на Камчатку

Местный зверек — Еврашка из рода сусликов:Путешествие на Камчатку

Бухта Тихая:Путешествие на Камчатку

Новый вулкан Толбачик или конусы Большого Трещинного Толбачинского Извержения:Путешествие на Камчатку

Фотографии Дениса Будькова

Самый большой вулкан Евразии — Ключевая сопка (4750 метров). Нет ни одного вулкана на Земле, который почти прямо от уровня моря поднимал бы свою вершину почти на пять тысяч метров.

Ее видно с моря на расстоянии 400 километров. За последние 200 лет произошло 20 крупных извержений:Путешествие на Камчатку

 

Вулкан Толбачик. Он особенно красив со своими стекающими с вершины ледяными языками. На самом деле это два вулкана: Острый Толбачик и Плоский Толбачик. Острый Толбачик — потухший вулкан высотой 3 680 метров, покрытый ледниками. Рядом с ним расположен активный вулкан Плоский Толбачик высотой 3085 метров. На вершине вулкана образовалась кальдера диаметром около 3 км, заполненная застывшей лавой и льдом, а также кратер диаметром 1 800 м и глубиной более 500 м:Путешествие на Камчатку

Лунные ландшафты:Путешествие на Камчатку

Мертвый лес:Путешествие на Камчатку

Внутри кратера вулкана Мутновский:Путешествие на Камчатку

На Камчатке есть два вулкана, в кратере которых находятся изумительные по своей красоте кислотные озера. Одно находится в кратере вулкана Горелый:Путешествие на Камчатку

Долина Великанов. Когда-то здесь водились северные олени, но деятельность человека принесла свои плоды, и сейчас олени остались только в Кроноцком заповеднике (кликабельно 1400 х 583 px):Путешествие на Камчатку

Лунные ландшафты и марсианский закат (кликабельно 1500 х 416 px):Путешествие на Камчатку

https://loveopium.ru/rossiya/puteshestvie-na-kamchatku.html

природафото сегодняСветлана Митленко
Обсудить

Картина дня

наверх