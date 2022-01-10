Войной с Россией за Курилы грезят не только пьяные японцы...



В последнее время в СМИ все чаще стали писать о вероятности попыток Японии «разрешить проблему северных территорий» силой, вооружённым путем. Подчас встречаются утверждения о том, что якобы о таком варианте высказывается и нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида.



Автору этих строк не известно такое заявление японского премьера. Однако хорошо известно, что предложения «вернуть» Курильские острова Японии войной всё чаще встречаются в комментариях японцев под статьями о нынешних японо-российских отношениях. Памятно и заявление депутата японского парламента Ходаки Маруямы, который, находясь на южных Курилах в рамках безвизового обмена и перебрав, в пьяном угаре призывал соотечественников организовать военный поход за «северные территории».



Тогда МИД РФ с возмущением реагировал на подобные провокационные и враждебные нашей стране высказывания. «Конечно, мы возмущены подобной риторикой», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. И отметила, что важно разобраться, является ли этот инцидент «исключительно выходкой маргинального политика или отражает настроения местных элит, общественности». Представитель внешнеполитического ведомства особо подчеркнула, что российская сторона обратила внимание на реакцию на эти слова со стороны правительства Японии.



Правительство Японии вынуждено было осудить поведение распоясавшегося парламентария. Тогдашний генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что подобные высказывания вызывают сожаление и решить проблему принадлежности южной части Курил можно только дипломатическим путём.



Однако, как выясняется, с этим согласны далеко не все японцы. У многих реваншизм застилает разум. В комментариях, публикуемых без цензуры в ведущих СМИ Страны восходящего солнца, за небольшим исключением сторонников мирного решения вопроса об островах, преобладают призывы незамедлительно обзавестись ядерным и ракетным оружием, вновь строить ударные авианосцы, увеличивать десантные войска «для освобождения захваченных островов». Напомним, что в правительстве и парламенте Японии считают Курильские острова суверенно японскими, «временно оккупированными территориями». Согласие Москвы продолжать переговоры о мирном договоре, в котором японцы видят только один смысл – получение в состав своей страны всех и сразу южнокурильских островов, порождает иллюзии по поводу их «возвращения». А те, кто убедился в нежелании русских жертвовать ради давно не нужного мирного договора своими политически исконными территориями (ибо они входили в состав Российской империи с екатерининских времён), зовут правительство и соотечественников «отбить острова войной». При этом, вопреки распространенному мнению, в Японии под подлежащими «освобождению» понимаются не только южные Курилы, но и вся Большая Курильская гряда до Камчатки, Сахалин и даже… российский Приморский край!



За примерами далеко ходить не надо. Буквально на днях, комментируя статью в еженедельнике «Сюкан гэндай», один из читателей под ником hlo рекомендовал:

«Я считаю, что необходимо отрабатывать операции не только «встречной» высадки наших войск на островах Сэнкаку, но и планировать операции по десантированию на четырех северных островах, Сахалине и в Приморском крае. Кроме того, в дипломатии, нужно полностью исключить экономическую поддержку России. Лучше эти деньги выбросить в сточную канаву. А иначе такая их трата — это как самому затягивать себе петлю на шее. Если уж говорить о расходовании наших государственных средств, то нужно тратить их на совершенствование военной техники или активизацию тайных операций внутри России. Россия — это страна, которой всегда нужно опасаться. Никакой дружбы с ней нет».

И таких высказываний в японских социальных сетях становится все больше. Подогревают реваншистские настроения японцев и весьма влиятельные в стране издания, представленные центральными газетами с миллионными тиражами, не говоря уже о популярных еженедельниках «жёлтой прессы».



Однако российские власти, на взгляд автора этих строк, почти не реагируют на враждебные нашей стране и народу публикации в японских изданиях, в том числе тех, которые имеют аккредитованных в Москве своих корреспондентов. Складывается несколько абсурдная ситуация, когда японским поджигателям войны дают ответ не российские власти и издания, а китайские.



Особую активность проявляет китайская интернет-компания Sohu, которая, анализируя расстановку сил на Дальнем Востоке, не оставляет японцам никаких шансов в случае их безрассудной попытки «отвоевывать» русские Курильские острова. Ей вторит ещё одно китайское издание Sina. В новогодние дни оно разместило получивший широкие отклики в наших СМИ материал под заголовком «Попытка захватить Курилы обернется для Японии утратой острова Хоккайдо».



Москва не претендует ныне на Хоккайдо. Хотя во времена, когда этот остров не был японским, русские брали ясак с местных аборигенов – айну и приводили их в российское подданство. Тем не менее, как отмечают китайские аналитики, в ходе развязанных новоявленными самураями провокаций с применением оружия на северный остров Японии могут быть высажены российские войска и тогда японскому правительству, забыв о притязаниях на Курилы, придётся вести переговоры об «освобождении Хоккайдо».



В представленной порталом «ПолитРоссия» статье китайских аналитиков отмечается, что Москва владеет Курилами на законных основаниях, и это признано всем миром, ибо суверенитет СССР, ныне РФ, над Курильскими островами, имеет международно-правовое оформление.



«Японии же хочется пересмотреть итоги Второй мировой и вернуть утраченные территории. При этом она высказывается о возможном силовом сценарии», – напоминает издание. Для недопущения реализации такого «сценария» на Курилах размещён гарнизон, в котором постоянно находятся 4 тысячи военнослужащих, развёрнуты зенитно-ракетные комплексы С-400 для противовоздушной обороны, а также БРК «Бастион» и «Бал», которые прикрывают острова от нападения с моря. «Кроме того, на островах находятся танки и гаубицы. Все это вооружение позволит РФ жестко наказать своего потенциального противника и присоединить в свой состав новые территории»,– цитирует портал китайское издание.



Считается, что, даже если, воспользовавшись внезапностью (излюбленный японский коварный метод нападения на другие страны), японцам удастся высадиться на южные Курилы, их ждёт сокрушительное поражение. Китайские аналитики рисуют такую картину боев:

«У Японии всё же остается шанс на сутки получить Курилы в своё распоряжение. Если она грамотно подготовит военную операцию, то сможет захватить важные объекты на островах. Но сохранить их Токио сможет только до подхода Тихоокеанского флота РФ. Он не только даст жёсткий ответ на применение силы, но и попутно возьмёт под контроль остров Хоккайдо, после чего Японии придется строить планы уже по его возвращению».

«РФ быстро отреагирует на эту агрессию и Японии придется столкнуться с гневом одной из ведущих военных держав мира», — констатируют авторы Sina. Боевые корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота РФ будут незамедлительно направлены в зону конфликта, российскими военными может быть осуществлен и ракетный удар по противнику. Японская группировка будет вынуждена отступить, а высадившийся на Курильских островах десант в считанные часы окружат и обезвредят. «Японии придется заплатить слишком большую цену за попытку захватить Курильские острова», — резюмируют китайские военные эксперты.



Полагаю, у японских политиков и стратегов достаточно здравого смысла осознавать последствия развязывания даже под прикрытием американцев вооруженного конфликта с Россией из-за Курил. Однако, как неоднократно доводилось предупреждать, в Стране восходящего солнца существуют и весьма активны профашистские националистические организации, постоянно организующие шабаши у российского посольства и представительств организаций РФ в Токио и других городах страны, в том числе на пограничном Хоккайдо. Нельзя исключать, что по мере нагнетания напряжённости в японо-российских отношениях эти поддерживаемые и финансируемые правыми политическими силами Японии организации предпримут провокационные вылазки на Курильские острова. И тогда российским пограничникам и военным будет не до выяснения, кто покушается на наши острова – японские ультра или регулярные войска. Ответ на провокацию будет сокрушающим. И японским властям самое время принять действенные меры по недопущению пропаганды в своих СМИ «войны с русскими за острова». Это не угроза, это просто своевременное предостережение…

Анатолий Кошкин, председатель Научного совета РВИО, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока

https://www.fondsk.ru/news/2022/01/06/vojnoj-s-rossiej-za-ku...