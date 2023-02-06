Замечательные работы о зиме русских и российских художников

Ну что продолжим

«Девочка у окна. Зима», Александр Дейнека, 1931 «Зимний пейзаж», Айвазовский Иван Константинович, 1876 год. «Зимний пейзаж», Алексей Саврасов, 1871 год. «Деревня под снегом солнечным днем», Горбатов Константин Иванович, 1919 год. Акварели художника Вячеслава Курсеева Владимир Леонидович Муравьев (1861–1940). «Поздняя осень», 1889 г. Ах, эта снежная зима...Художник О.А.Бороздин Деревенский, зимний пейзаж. Художник Сергей Басов Девочка и снегири Художник Константин Разумов Ендогуров Иван Иванович (1861-1898) Зимний пейзаж Закат солнца зимой. Художник Клевер Юлий Зима на акварелях Сергея Андрияки Зима на акварелях Сергея Андрияки. Ректор Академии акварели и изящных искусств. На­род­ный ху­дож­ник Рос­сий­ской Фе­дера­ции. Дей­стви­тель­ный член Российской Академии Художеств Художник Сергей Андрияка известен как один из ведущих мастеров современной акварельной живописи. Свою творческую деятельность художник начинал с работы масляными красками, гуашью, темперой. Занимался мозаикой, витражом, офортом, росписью по фарфору и эмали. Не меньшую роль а его художественном становлении сыграло знакомство с культурным наследием Западной Европы. Но его любимой техникой всегда оставалась акварельная живопись. Творчество художника посвящено России – неповторимому очарованию старых российских городов, притягательной красоте памятников русского зодчества, ему близок мир русской природы. Здесь и храмы, и городские пейзажи, русская провинция и зарубежные страны, натюрморты, интерьеры, всеми любимые цветы. Зима на акварелях Сергея Андрияки Зима на акварелях Сергея Андрияки Зима на акварелях Сергея Андрияки Зима на картинах художника Станислава Брусилова Художник Станислав Александрович Брусилов родился в Москве в 1976 году. Учился в Московском Академическом Художественном Лицее при МГАХИ им. В.И. Сурикова (закончил с золотой медалью), затем – в Московском Академическом Институте имени В.И. Сурикова. В 2000 году вступил в Московский Союз Художников. С 2001 по 2006 годы работал в Российской Академии художеств. 2016 год Станислав Брусилов Зима. 1884 г. Художник Н.Н.Дубовской. Зимнее утро в Курганово, 1953 Художник Н.Г.Чесноков Зимние картины Горбатова Константина Ивановича.

Константин Иванович Горбатов — забытый русский, великолепный (без всякого преувеличения) художник конца девятнадцатого – начала двадцатого века, профессор Петербургской Академии художеств. Художник Константин Иванович Горбатов родился в мае 1876 года в Самарской губернии, в маленьком волжском городке Ставрополе (ныне город Тольятти). Детство его прошло среди старых храмов, на покойных, заросших душистой травой провинциальных улочках со старыми деревянными тротуарами.

В 1890 году Горбатов начинает брать уроки живописи у художников А. Егорова и Ф. Бурова, а пять лет спустя поступает в Центральное училище технического рисования барона Штиглица.

В 1896 году Константин Иванович становится студентом Рижского политехнического техникума, а в свободное время берет уроки живописи в студии Джона Кларка.

С 1903 года Константин Горбатов живет в Петербурге и в 1904 году поступает на архитектурное отделение Академии художеств. Однако, желание быть художником побеждает родительский прагматизм и Константин Иванович переводится на живописное отделение академии.

В 1911 году Горбатов с золотой медалью заканчивает академию, получает звание классного художника и право на заграничную стажировку за государственный счет.

В 1912 году (в возрасте 35 лет) художник едет в Рим, а затем, по приглашению Максима Горького, обосновывается на Капри.

По окончании стажировки, объехав всю Европу, художник вернулся в Россию и тут же отправился в путешествие по русским северным городам. И привёз из своих северных путешествий великолепные пейзажи. В столице Горбатов не сумел (или не захотел) влиться в модные кружки и течения живописцев, однако его картины хорошо раскупались, медленно, но верно, росла его популярность, а вместе с популярностью рос и доход.

После революции 1917 года художник, как и большинство россиян, откровенно бедствовал и в 1922 году был вынужден вместе с супругой покинуть Россию, и поселился в Италии.

В 1926 году семейство Горбатовых переезжает в Берлин. Некоторое время семья живет очень зажиточно, Константин Иванович много работает, его картины хорошо продаются.

Однако, с приходом к власти нацистов ситуация резко меняется – картины русского художника никому не нужны. Хуже того – нацисты не позволяют художнику покинуть Германию.

Константин Иванович должен два раза в неделю отмечаться в местном отделение полиции. Семья страшно бедствует и с огромной надеждой ждёт окончания войны, и прихода Красной Армии.

А 24 мая 1945 года Константин Иванович Горбатов умер. Он почти дождался, но здоровья уже не было. 17 июня 1945 года супруга Константина Горбатова покончила жизнь самоубийством. Прибывший в квартиру советский офицер обнаружил завещание:

Пишу письмо в трагическую минуту, когда смерть грозит каждому живущему в Берлине. После войны прошу все мои картины отправить в Академию Художеств в Ленинграде, пусть она поступит так, как найдёт должным.

Последняя воля художника была исполнена. Некоторые картины Горбатова. Зимние пейзажи Михаила Сатарова (род. 1963) Сегодня Михаил является одним из самых популярных российских художников и работы этого живописца приобретаются для собраний живописи президентов России и Казахстана, есть его работы в коллекции принца Монако и ещё в галереях известных людей (это был бы достаточно большой и интересный список представителей деловой и политической элиты) по всему миру. А уже копии работ художника можно увидеть в известных вернисажах, элитных клубах и т.п. местах. В общем, безусловно талантливый и востребованный художник.

Художник Иван Августович Вельц родился в июне 1866 года, в семье австрийского купца, в селе Софьино Самарской губернии. При рождении ребенка назвали Иоганном-Александром. Русским подданным, Иваном Августовичем Вельцем, художник стал только в 1889 году во время обучения в Императорской Академии художеств. В академию Вельц поступил в 1885 году и стал одним из учеников великого М.К. Клодта. За академические годы Иван Августович достаточно регулярно награждался медалями (известно о пяти серебряных и золотых наградах), а в 1891 году получил свою последнюю ученическую Большую золотую медаль за программную картину «Вид на имение помещика Тентетникова» по мотивам гоголевских «Мертвых душ». Вместе с Большой золотой медалью Иван Августович получил чин художника 1-й степени и право на зарубежную поездку за государственный счет. В 1892 году Вельц отправился в Италию, посетил Германию и Францию, а два года спустя вернулся в Петербург и ещё два года получал содержание от академии. Художник Иван Вельц регулярно экспонировал свои картины на выставках Петербургского и Московского обществ любителей живописи, много путешествовал по России (особенно ему нравились южные губернии (в частности, Крым)), стал членом Общества Куинджи. После Октябрьской революции выставлял свои работы на выставках художников-индивидуалистов, активно ратовал за продолжение и развитие школы классической русской пейзажной живописи. Умер художник в октябре 1926 года и был похоронен на городском кладбище Ленинграда.

Художник Ярослав Игоревич Зяблов родился в семье художников в 1977 году, в Москве. С 1984 по 1996 годы жил в Одессе. В 1991 году поступил в Одесское Государственное Художественное училище имени Грекова. В 1996 году Ярослав Зяблов окончил художественное училище и сразу же поступил в Российскую Академию живописи, ваяния и зодчества. В 2002 году состоялась первая персональная выставка художника. В 2003 году Зяблов закончил обучение в Академии. С 2006 года – член Союза Художников России. Обучался в аспирантуре при академии, три года работал преподавателем. Много путешествует по стране, участвует в выставках по всему миру.

На сегодня все.