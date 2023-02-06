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Замечательные работы о зиме русских и российских художников

Ну что продолжим
Замечательные работы о зиме русских и российских художников«Девочка у окна. Зима», Александр Дейнека, 1931Замечательные работы о зиме русских и российских художников«Зимний пейзаж», Айвазовский Иван Константинович, 1876 год.Замечательные работы о зиме русских и российских художников«Зимний пейзаж», Алексей Саврасов, 1871 год.Замечательные работы о зиме русских и российских художников«Деревня под снегом солнечным днем», Горбатов Константин Иванович, 1919 год.Замечательные работы о зиме русских и российских художниковАкварели художника Вячеслава КурсееваЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковВладимир Леонидович Муравьев (1861–1940). «Поздняя осень», 1889 г.Замечательные работы о зиме русских и российских художниковАх, эта снежная зима...Художник О.А.БороздинЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковДеревенский, зимний пейзаж. Художник Сергей БасовЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковДевочка и снегири Художник Константин РазумовЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЕндогуров Иван Иванович (1861-1898) Зимний пейзажЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЗакат солнца зимой. Художник Клевер ЮлийЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЗима на акварелях Сергея АндриякиЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЗима на акварелях Сергея Андрияки. Ректор Академии акварели и изящных искусств. На­род­ный ху­дож­ник Рос­сий­ской Фе­дера­ции. Дей­стви­тель­ный член Российской Академии ХудожествЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковХудожник Сергей Андрияка известен как один из ведущих мастеров современной акварельной живописи. Свою творческую деятельность художник начинал с работы масляными красками, гуашью, темперой. Занимался мозаикой, витражом, офортом, росписью по фарфору и эмали. Не меньшую роль а его художественном становлении сыграло знакомство с культурным наследием Западной Европы. Но его любимой техникой всегда оставалась акварельная живопись.Замечательные работы о зиме русских и российских художниковТворчество художника посвящено России – неповторимому очарованию старых российских городов, притягательной красоте памятников русского зодчества, ему близок мир русской природы. Здесь и храмы, и городские пейзажи, русская провинция и зарубежные страны, натюрморты, интерьеры, всеми любимые цветы.Замечательные работы о зиме русских и российских художниковЗима на акварелях Сергея АндриякиЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЗима на акварелях Сергея АндриякиЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЗима на акварелях Сергея АндриякиЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЗима на картинах художника Станислава БрусиловаЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковХудожник Станислав Александрович Брусилов родился в Москве в 1976 году. Учился в Московском Академическом Художественном Лицее при МГАХИ им. В.И. Сурикова (закончил с золотой медалью), затем – в Московском Академическом Институте имени В.И. Сурикова.Замечательные работы о зиме русских и российских художниковВ 2000 году вступил в Московский Союз Художников.Замечательные работы о зиме русских и российских художниковС 2001 по 2006 годы работал в Российской Академии художеств.Замечательные работы о зиме русских и российских художников2016 годЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковСтанислав БрусиловЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЗима. 1884 г. Художник Н.Н.Дубовской.Замечательные работы о зиме русских и российских художниковЗимнее утро в Курганово, 1953 Художник Н.Г.ЧесноковЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЗимние картины Горбатова Константина Ивановича.
Константин Иванович Горбатов — забытый русский, великолепный (без всякого преувеличения) художник конца девятнадцатого – начала двадцатого века, профессор Петербургской Академии художеств.Замечательные работы о зиме русских и российских художниковХудожник Константин Иванович Горбатов родился в мае 1876 года в Самарской губернии, в маленьком волжском городке Ставрополе (ныне город Тольятти). Детство его прошло среди старых храмов, на покойных, заросших душистой травой провинциальных улочках со старыми деревянными тротуарами.
В 1890 году Горбатов начинает брать уроки живописи у художников А. Егорова и Ф. Бурова, а пять лет спустя поступает в Центральное училище технического рисования барона Штиглица.
В 1896 году Константин Иванович становится студентом Рижского политехнического техникума, а в свободное время берет уроки живописи в студии Джона Кларка.Замечательные работы о зиме русских и российских художников
С 1903 года Константин Горбатов живет в Петербурге и в 1904 году поступает на архитектурное отделение Академии художеств. Однако, желание быть художником побеждает родительский прагматизм и Константин Иванович переводится на живописное отделение академии.
В 1911 году Горбатов с золотой медалью заканчивает академию, получает звание классного художника и право на заграничную стажировку за государственный счет.
В 1912 году (в возрасте 35 лет) художник едет в Рим, а затем, по приглашению Максима Горького, обосновывается на Капри.
По окончании стажировки, объехав всю Европу, художник вернулся в Россию и тут же отправился в путешествие по русским северным городам. И привёз из своих северных путешествий великолепные пейзажи.Замечательные работы о зиме русских и российских художниковВ столице Горбатов не сумел (или не захотел) влиться в модные кружки и течения живописцев, однако его картины хорошо раскупались, медленно, но верно, росла его популярность, а вместе с популярностью рос и доход.
После революции 1917 года художник, как и большинство россиян, откровенно бедствовал и в 1922 году был вынужден вместе с супругой покинуть Россию, и поселился в Италии.Замечательные работы о зиме русских и российских художников
В 1926 году семейство Горбатовых переезжает в Берлин. Некоторое время семья живет очень зажиточно, Константин Иванович много работает, его картины хорошо продаются.
Однако, с приходом к власти нацистов ситуация резко меняется – картины русского художника никому не нужны. Хуже того – нацисты не позволяют художнику покинуть Германию.Замечательные работы о зиме русских и российских художников
Константин Иванович должен два раза в неделю отмечаться в местном отделение полиции. Семья страшно бедствует и с огромной надеждой ждёт окончания войны, и прихода Красной Армии.Замечательные работы о зиме русских и российских художников
А 24 мая 1945 года Константин Иванович Горбатов умер. Он почти дождался, но здоровья уже не было. 17 июня 1945 года супруга Константина Горбатова покончила жизнь самоубийством. Прибывший в квартиру советский офицер обнаружил завещание:
Пишу письмо в трагическую минуту, когда смерть грозит каждому живущему в Берлине. После войны прошу все мои картины отправить в Академию Художеств в Ленинграде, пусть она поступит так, как найдёт должным.
Последняя воля художника была исполнена.Замечательные работы о зиме русских и российских художниковЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковНекоторые картины Горбатова.Замечательные работы о зиме русских и российских художниковЗимние пейзажи Михаила Сатарова (род. 1963)Замечательные работы о зиме русских и российских художниковСегодня Михаил является одним из самых популярных российских художников и работы этого живописца приобретаются для собраний живописи президентов России и Казахстана, есть его работы в коллекции принца Монако и ещё в галереях известных людей (это был бы достаточно большой и интересный список представителей деловой и политической элиты)   по всему миру.Замечательные работы о зиме русских и российских художниковА уже копии работ художника можно увидеть в известных вернисажах, элитных клубах и т.п. местах. В общем, безусловно талантливый и востребованный художник.Замечательные работы о зиме русских и российских художниковЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЗамечательные работы о зиме русских и российских художников

Художник Иван Августович Вельц родился в июне 1866 года, в семье австрийского купца, в селе Софьино Самарской губернии. При рождении ребенка назвали Иоганном-Александром. Замечательные работы о зиме русских и российских художниковРусским подданным, Иваном Августовичем Вельцем,  художник стал только в 1889 году во время обучения в Императорской Академии художеств. Замечательные работы о зиме русских и российских художниковВ академию Вельц поступил в 1885 году и стал одним из учеников великого М.К. Клодта. За академические годы Иван Августович достаточно регулярно награждался медалями (известно о пяти серебряных и золотых наградах), а в 1891 году получил свою последнюю ученическую Большую золотую медаль за программную картину «Вид на имение помещика Тентетникова» по мотивам гоголевских «Мертвых душ».Замечательные работы о зиме русских и российских художниковВместе с Большой золотой медалью Иван Августович получил чин художника 1-й степени и право на зарубежную поездку за государственный счет. Замечательные работы о зиме русских и российских художниковВ 1892 году Вельц отправился в Италию, посетил Германию и Францию, а два года спустя вернулся в Петербург и ещё два года получал содержание от академии.Замечательные работы о зиме русских и российских художниковХудожник Иван Вельц регулярно экспонировал свои картины на выставках Петербургского и Московского обществ любителей живописи, много путешествовал по России (особенно ему нравились южные губернии (в частности, Крым)), стал членом Общества Куинджи. Замечательные работы о зиме русских и российских художниковПосле Октябрьской революции выставлял свои работы на выставках художников-индивидуалистов, активно ратовал за продолжение и развитие школы классической русской пейзажной живописи.Замечательные работы о зиме русских и российских художниковУмер художник в октябре 1926 года и был похоронен на городском кладбище Ленинграда.Замечательные работы о зиме русских и российских художников

Художник Ярослав Игоревич Зяблов родился в семье художников в 1977 году, в Москве. С 1984 по 1996 годы жил в Одессе.Замечательные работы о зиме русских и российских художниковВ 1991 году поступил в Одесское Государственное Художественное училище имени Грекова.Замечательные работы о зиме русских и российских художниковВ 1996 году Ярослав Зяблов окончил художественное училище и сразу же поступил в Российскую Академию живописи, ваяния и зодчества.Замечательные работы о зиме русских и российских художниковВ 2002 году состоялась первая персональная выставка художника. В 2003 году Зяблов закончил обучение в Академии.Замечательные работы о зиме русских и российских художниковЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковЗамечательные работы о зиме русских и российских художниковС 2006 года – член Союза Художников России. Обучался в аспирантуре при академии, три года работал преподавателем. Много путешествует по стране, участвует в выставках по всему миру.
На сегодня все.

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