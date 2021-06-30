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10 жутких архитектурных потерь России в 2019 году

Честно сказать, я к статьям Варламова отношусь с большим скепсисом. Но этой статьей не могла не воспользоваться. Это не мои личные изыскания, а взято с его сайта.10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: @smirnovSF / Pikabu
Если вы любите Россию, если вы цените её архитектуру и историю, просто не открывайте этот пост. Поберегите свои глаза и сердце. Или хотя бы примите успокоительное...

Весь год вредители, варвары и идиоты (у него другое выражение и характеристика) старательно и с наслаждением уничтожали всё, что нам дорого. Это лишь самые яркие примеры архитектурного погрома, который начался в нашей стране 25 лет назад и с тех пор не прекращается:

1. Чаеразвесочная фабрика Вогау, Москва

В октябре 2019-го в Москве, не дожидаясь решения суда, снесли здание чаеразвесочной фабрики Вогау, которое находилось на Золоторожском валу. Спасибо Собянину-радетелю!
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: Андрей Новичков / Facebook

Несмотря на то, что это великолепный образец промышленной архитектуры конца XIX – начала XX века, активисты не успели добиться того, чтобы его признали объектом культурного наследия. Всё дело в том, что мэрия расчищала себе очередную площадку под реновацию. Это далеко не первый случай, когда под снос идут не хрущёвки, а исторические здания. Интересно, что они собираются строить тут, в 25 метрах от ТТК?

10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуЗдание фабрики в 1931 году
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 году

 

2. Мозаика на стене спортшколы №2, Белгород

В начале лета в Белгороде отправили под снос здание детско-юношеской спортшколы №2. На её месте хотят построить волейбольную арену "Белогорье", которая может принять матчи ЧМ-2022.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: Евгений Грицков/ ИА "Бел.Ру"

Само здание школы ничего особенного не представляет, хоть с её закрытием город и потерял несколько спортивных секций. Самым ценным элементом здесь была мозаика, которую в 1987 году создали белгородские художники Виктор Блинов и Евгений Поленов.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: Фото: Go31.ru

Теперь она полностью уничтожена.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: Евгений Грицков/ ИА "Бел.Ру"

3. Школа "Сказка", Малаховка, Московская область

В Подмосковье жертвой архитектурного погрома также стала школа, только деревянная.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: Евгений Соседов / Facebook

Здание 1910 года постройки, обладавшее признаками культурного наследия, снесли в июне 2019-го под предлогом строительства новой школы. Хотя на участке легко хватило бы места и для нового учебного комплекса.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: Московское областное отделение ВООПИиК
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: Московское областное отделение ВООПИиК

Кстати, школа, которая заменит "Сказку", будет выглядеть как-то так... бетонная серость , обляпанная краской. Шедевр!
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: "Люберецкая панорама"

4. Здание клуба спортивного общества "Динамо", Омск

В самом центре Омска, на улице Ленина, до этого года было красивое конструктивистское здание спортобщества "Динамо", построенное в начале 1930-х.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуЕму требовался ремонт, но оно отлично вписывалось в застройку.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: Яндекс.Карты

Ректор СибГУФКа (этому вузу принадлежал корпус) Олег Шалаев утверждал, что здание ожидает реконструкция. Но, как это принято в России, под "реконструкцией" понимался снос. Студенты пытались спасти свой корпус, распространив в гомофобном городе слух, что на его месте собираются построить гей-клуб, но не помогло даже это.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 году

5. Вокзал Сальска, Ростовская область

Ещё один дикий пример. Построенное в 1950 году здание вокзала являлось по сути одной из главных достопримечательностей Сальска.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: Ален Катин

Ещё в 2001 году оно было признано аварийным, и целых 18 лет его никто не реставрировал и даже не ремонтировал. В итоге вокзал одряхлел настолько, что его пришлось снести.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: Donday.ru

Вместо него РЖД построит вот такую прелесть:
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуРендер: salsknews.ru

Очередной ублюдочный шедевр.

6. Мозаика "Люди в белых халатах", Волжский, Волгоградская область

Вторая загубленная советская мозаика, на этот раз не в школе, а в больнице. Это главный вход в ГБУЗ "ГКБ №1 им.С.З.Фишера", который заслуженный художник РСФСР Геннадий Черноскутов в конце 1970-х оформил мозаичным панно "Люди в белых халатах".
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: фонд "Внимание"
Всё было хорошо, пока в 2019-м в больнице Волжского не затеяли ремонт.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: "Мне не всё равно! Волжский" / ВК

Рабочие просто содрали мозаику...
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: "Мне не всё равно! Волжский" / ВК

...и покрошили её в мешки. Не помогли ни протесты местных жителей, ни выводы искусствоведов.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: "Мне не всё равно! Волжский" / ВК

7. Арские казармы, Казань

Хороший пример того, как, уничтожая исторические здания, можно испоганить целый район. Арские казармы – это красивый комплекс кирпичных зданий, построенных в начале XX века на территории нынешнего Октябрьского городка. Раньше они принадлежали Минобороны, но в 2012 году оно передало дома городу. Тот поспешил от них избавиться, доверив девелоперу "Унистрой" всё снести и построить на месте исторических зданий новенький ЖК "АртСити".
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: "БИЗНЕС Оnline"

Когда казанцы об этом узнали, они начали собирать подписи за отмену сноса Арских казарм, но все ведомства, включая аппарат президента Татарстана и министерство культуры Татарстана, заявляли, что никакой исторической ценности эти здания не представляют. В итоге комплекс просто уничтожили. Мэрия Казани сообщала, что "жильцы многоквартирных домов Октябрьского военного городка согласились на предложение инвестора о расселении домов за его счёт".

21 марта 2019 года комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия внезапно включил три дома Арских казарм в список объектов, обладающих признаками культурного наследия, и снос был приостановлен. Но спустя два месяца, несмотря на все митинги и петиции горожан, этот же комитет решил, что сносить можно.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: Ян Гордеев / Facebook

Эпопея с Арскими казармами тянулась очень долго, но в итоге победила жадность.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуХотя власти Казани и Татарстана с самого начала были в курсе ситуации и могли бы не допустить сноса Арских казарм, если бы захотели. На месте исторических зданий построят убогие панельки... Грустно, что Казань не ценит свою историю.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуОчередные шедевры современных архитекторов двоечников.

8. Усадьба купца Михайлова, Барнаул

Дореволюционный особняк на углу улицы Партизанской и Социалистического проспекта мирно стоял и никого не трогал, пока на участок под ним не положила глаз прокуратура.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: Политсиб.ру

В 2006 году власти лишили усадьбу статуса объекта культурного наследия, подписав ей приговор.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: Олег Укладов / КП

Вместо исторического здания прокуроры отгрохают себе в центре Барнаула 8-этажного уродца.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуРендер: официальный сайт Барнаула

Зато с двухглавым орлом...

9. Киноцентр "Соловей" на Красной Пресне, Москва

Пожалуй, главная история той осени – снос киноцентра "Соловей" на Красной Пресне.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: Strelka Mag

Оригинальное здание было построено в 1989 году по проекту Владимира Гинзбурга и Юлия Филлера.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуПри Лужкове его обшили вентфасадом, в один момент угробив архитектуру.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуГод назад власти Москвы утвердили снос киноцентра и строительство на его месте устаревшего многоэтажного дерьмеца.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуРендер: АО "Киноцентр"

Если честно, я вначале не поверила, что это возможно. Да и сейчас мне кажется, что просто кто-то шутит. Как вообще можно в центре Москвы строить какой-то бездарный ЖК, какие в 90-е строили на окраине Москвы?! Это же смердящий выкидыш лужковской архитектурной школы! Помните эти первые робкие попытки сделать "элитки" для выживших в 90-е бандитов?

Если "Соловей" снесли именно ради этого ужаса, то Москве будет нанесён огромный урон. Как вообще люди могут настолько не уважать место и его историю, чтобы предлагать подобные проекты?
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуРендер: АО "Киноцентр"
Впрочем, все злоключения этого здания я ставила отдельной темой.

10. "Шахматный дом" (Дом с авгурами), Нижний Новгород

Нижний Новгород – один из немногих крупных городов (наряду, пожалуй, с Петербургом и Ростовом-на-Дону), которым невероятно повезло с историческим наследием. Тем обиднее, что наследие это разбазаривается и попросту уничтожается. В 500 метрах от Нижегородского кремля и здания мэрии стояло модерновое здание 1907 года, известное под разными названиями – Шахматный дом, Дом с авгурами, Дом с подковой, Игорный дом Троицкого...
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуМного лет историческим зданием никто не занимался, потом его выкупил местный бизнесмен, который продолжил его уничтожение. Весной 2019-го власти спохватились было, но затем решили добить уникальный дом.
В апреле начались "реставрационные работы", под которыми, опять же, понимался снос. Авгуров сняли и куда-то увезли.
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: Владимир Кравцов / Facebook
А здание разгромили ковшом и вывезли обломки стен на "КамАЗах".
10 жутких архитектурных потерь России в 2019 годуФото: Дмитрий Ловицкий / Facebook

Из-за халатности и убожества городских и областных властей Нижний лишился одного из своих символов. Теперь на его месте в лучшем случае построят уродливый новодел. Уничтожают историю получается повсеместно.

https://varlamov.ru/3725319.html

города Советского СоюзаСветлана Митленкодорога в никуда
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