10 жутких архитектурных потерь России в 2019 году

Честно сказать, я к статьям Варламова отношусь с большим скепсисом. Но этой статьей не могла не воспользоваться. Это не мои личные изыскания, а взято с его сайта. Фото: @smirnovSF / Pikabu

Если вы любите Россию, если вы цените её архитектуру и историю, просто не открывайте этот пост. Поберегите свои глаза и сердце. Или хотя бы примите успокоительное...



Весь год вредители, варвары и идиоты (у него другое выражение и характеристика) старательно и с наслаждением уничтожали всё, что нам дорого. Это лишь самые яркие примеры архитектурного погрома, который начался в нашей стране 25 лет назад и с тех пор не прекращается:



1. Чаеразвесочная фабрика Вогау, Москва



В октябре 2019-го в Москве, не дожидаясь решения суда, снесли здание чаеразвесочной фабрики Вогау, которое находилось на Золоторожском валу. Спасибо Собянину-радетелю!

Фото: Андрей Новичков / Facebook

Несмотря на то, что это великолепный образец промышленной архитектуры конца XIX – начала XX века, активисты не успели добиться того, чтобы его признали объектом культурного наследия. Всё дело в том, что мэрия расчищала себе очередную площадку под реновацию. Это далеко не первый случай, когда под снос идут не хрущёвки, а исторические здания. Интересно, что они собираются строить тут, в 25 метрах от ТТК? Здание фабрики в 1931 году



2. Мозаика на стене спортшколы №2, Белгород



В начале лета в Белгороде отправили под снос здание детско-юношеской спортшколы №2. На её месте хотят построить волейбольную арену "Белогорье", которая может принять матчи ЧМ-2022.

Фото: Евгений Грицков/ ИА "Бел.Ру"



Само здание школы ничего особенного не представляет, хоть с её закрытием город и потерял несколько спортивных секций. Самым ценным элементом здесь была мозаика, которую в 1987 году создали белгородские художники Виктор Блинов и Евгений Поленов.

Фото: Фото: Go31.ru



Теперь она полностью уничтожена.

Фото: Евгений Грицков/ ИА "Бел.Ру"



3. Школа "Сказка", Малаховка, Московская область



В Подмосковье жертвой архитектурного погрома также стала школа, только деревянная.

Фото: Евгений Соседов / Facebook

Здание 1910 года постройки, обладавшее признаками культурного наследия, снесли в июне 2019-го под предлогом строительства новой школы. Хотя на участке легко хватило бы места и для нового учебного комплекса.

Фото: Московское областное отделение ВООПИиК

Фото: Московское областное отделение ВООПИиК

Кстати, школа, которая заменит "Сказку", будет выглядеть как-то так... бетонная серость , обляпанная краской. Шедевр!

Фото: "Люберецкая панорама"

4. Здание клуба спортивного общества "Динамо", Омск



В самом центре Омска, на улице Ленина, до этого года было красивое конструктивистское здание спортобщества "Динамо", построенное в начале 1930-х.

Ему требовался ремонт, но оно отлично вписывалось в застройку.

Фото: Яндекс.Карты



Ректор СибГУФКа (этому вузу принадлежал корпус) Олег Шалаев утверждал, что здание ожидает реконструкция. Но, как это принято в России, под "реконструкцией" понимался снос. Студенты пытались спасти свой корпус, распространив в гомофобном городе слух, что на его месте собираются построить гей-клуб, но не помогло даже это.



5. Вокзал Сальска, Ростовская область



Ещё один дикий пример. Построенное в 1950 году здание вокзала являлось по сути одной из главных достопримечательностей Сальска.

Фото: Ален Катин



Ещё в 2001 году оно было признано аварийным, и целых 18 лет его никто не реставрировал и даже не ремонтировал. В итоге вокзал одряхлел настолько, что его пришлось снести.

Фото: Donday.ru



Вместо него РЖД построит вот такую прелесть:

Рендер: salsknews.ru

Очередной ублюдочный шедевр.



6. Мозаика "Люди в белых халатах", Волжский, Волгоградская область



Вторая загубленная советская мозаика, на этот раз не в школе, а в больнице. Это главный вход в ГБУЗ "ГКБ №1 им.С.З.Фишера", который заслуженный художник РСФСР Геннадий Черноскутов в конце 1970-х оформил мозаичным панно "Люди в белых халатах".

Фото: фонд "Внимание"

Всё было хорошо, пока в 2019-м в больнице Волжского не затеяли ремонт.

Фото: "Мне не всё равно! Волжский" / ВК

Рабочие просто содрали мозаику...

Фото: "Мне не всё равно! Волжский" / ВК

...и покрошили её в мешки. Не помогли ни протесты местных жителей, ни выводы искусствоведов.

Фото: "Мне не всё равно! Волжский" / ВК

7. Арские казармы, Казань



Хороший пример того, как, уничтожая исторические здания, можно испоганить целый район. Арские казармы – это красивый комплекс кирпичных зданий, построенных в начале XX века на территории нынешнего Октябрьского городка. Раньше они принадлежали Минобороны, но в 2012 году оно передало дома городу. Тот поспешил от них избавиться, доверив девелоперу "Унистрой" всё снести и построить на месте исторических зданий новенький ЖК "АртСити".

Фото: "БИЗНЕС Оnline"

Когда казанцы об этом узнали, они начали собирать подписи за отмену сноса Арских казарм, но все ведомства, включая аппарат президента Татарстана и министерство культуры Татарстана, заявляли, что никакой исторической ценности эти здания не представляют. В итоге комплекс просто уничтожили. Мэрия Казани сообщала, что "жильцы многоквартирных домов Октябрьского военного городка согласились на предложение инвестора о расселении домов за его счёт".



21 марта 2019 года комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия внезапно включил три дома Арских казарм в список объектов, обладающих признаками культурного наследия, и снос был приостановлен. Но спустя два месяца, несмотря на все митинги и петиции горожан, этот же комитет решил, что сносить можно.

Фото: Ян Гордеев / Facebook

Эпопея с Арскими казармами тянулась очень долго, но в итоге победила жадность.

Хотя власти Казани и Татарстана с самого начала были в курсе ситуации и могли бы не допустить сноса Арских казарм, если бы захотели. На месте исторических зданий построят убогие панельки... Грустно, что Казань не ценит свою историю.

Очередные шедевры современных архитекторов двоечников.

8. Усадьба купца Михайлова, Барнаул



Дореволюционный особняк на углу улицы Партизанской и Социалистического проспекта мирно стоял и никого не трогал, пока на участок под ним не положила глаз прокуратура.

Фото: Политсиб.ру

В 2006 году власти лишили усадьбу статуса объекта культурного наследия, подписав ей приговор.

Фото: Олег Укладов / КП

Вместо исторического здания прокуроры отгрохают себе в центре Барнаула 8-этажного уродца.

Рендер: официальный сайт Барнаула

Зато с двухглавым орлом...



9. Киноцентр "Соловей" на Красной Пресне, Москва



Пожалуй, главная история той осени – снос киноцентра "Соловей" на Красной Пресне.

Фото: Strelka Mag

Оригинальное здание было построено в 1989 году по проекту Владимира Гинзбурга и Юлия Филлера.

При Лужкове его обшили вентфасадом, в один момент угробив архитектуру.

Год назад власти Москвы утвердили снос киноцентра и строительство на его месте устаревшего многоэтажного дерьмеца.

Рендер: АО "Киноцентр"



Если честно, я вначале не поверила, что это возможно. Да и сейчас мне кажется, что просто кто-то шутит. Как вообще можно в центре Москвы строить какой-то бездарный ЖК, какие в 90-е строили на окраине Москвы?! Это же смердящий выкидыш лужковской архитектурной школы! Помните эти первые робкие попытки сделать "элитки" для выживших в 90-е бандитов?



Если "Соловей" снесли именно ради этого ужаса, то Москве будет нанесён огромный урон. Как вообще люди могут настолько не уважать место и его историю, чтобы предлагать подобные проекты?

Рендер: АО "Киноцентр"

Впрочем, все злоключения этого здания я ставила отдельной темой.



10. "Шахматный дом" (Дом с авгурами), Нижний Новгород



Нижний Новгород – один из немногих крупных городов (наряду, пожалуй, с Петербургом и Ростовом-на-Дону), которым невероятно повезло с историческим наследием. Тем обиднее, что наследие это разбазаривается и попросту уничтожается. В 500 метрах от Нижегородского кремля и здания мэрии стояло модерновое здание 1907 года, известное под разными названиями – Шахматный дом, Дом с авгурами, Дом с подковой, Игорный дом Троицкого...

Много лет историческим зданием никто не занимался, потом его выкупил местный бизнесмен, который продолжил его уничтожение. Весной 2019-го власти спохватились было, но затем решили добить уникальный дом.

В апреле начались "реставрационные работы", под которыми, опять же, понимался снос. Авгуров сняли и куда-то увезли.

Фото: Владимир Кравцов / Facebook

А здание разгромили ковшом и вывезли обломки стен на "КамАЗах".

Фото: Дмитрий Ловицкий / Facebook

Из-за халатности и убожества городских и областных властей Нижний лишился одного из своих символов. Теперь на его месте в лучшем случае построят уродливый новодел. Уничтожают историю получается повсеместно.

https://varlamov.ru/3725319.html