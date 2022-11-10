Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.

Евгений Пригожин: Война - это коллективный труд. И не всегда результат ее зависит от мастерства военачальника. Любая война - это совместное творчество военных, политиков, промышленников и народа. Война должна быть тщательно подготовлена, выверена и определены ее цели, задачи и ресурсы. https://t.me/joinchat/S4sxJSIf8aYwNjQy

Бывший командир 4-ой разведывательно-штурмовой роты «Группы Вагнера» Андрей Богатов, также известный, как Бродяга, в одной из своих боевых заграничных командировок. 13 марта 2016 года получил ранение, в результате чего потерял руку, но остался в строю. Бродяга со своими бойцами, наряду с другими отрядами «оркестра» принимали активное участие по освобождению от боевиков «Исламского государства» территории Сирии, в частности «четвёрка» отметилась результативной работой по уничтожению террористов в провинции Хомс, в районе полей Аш-Шаир, уничтожив их на ряде ключевых горных высот и выбив с нефтегазовых месторождений, с которых боевики получали финансирование, продавав нефть на чёрном рынке. Удостоен звания «Герой России». https://t.me/grey_zone/15502

В Бахмуте российской авиацией и артиллерией уничтожена большая часть критической инфраструктуры, использовавшаяся боевиками для снабжения.

Это необходимый шаг для создания благоприятных условий для продвижения "Оркестра".Враг не сдаётся. Украинское командование продолжает делать все возможное для сдерживании продвижения штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Впрочем, те, кто отправлен на первую линию обороны, не понимают, что их бросают в самую жару.

Заградотряды для украинских бойцов не сюжет пропаганды, а действительность. Парни тем временем продвигаются с нескольких сторон для окружения Бахмута. https://t.me/orchestra_w/2917

"Что касается продвижения на бахмутском направлении, то, безусловно, подразделения ЧВК "Вагнер" каждый день двигаются вперед.

Однако, существенным продвижением являются и 100 и 200 метров в день. В условиях современной войны - это эффективные и уверенные шаги вперед.

Наши подразделения постоянно встречают серьезнейшее сопротивление противника. Замечу, противник хорошо подготовлен, замотивирован, работает уверенно и слажено. Но это не мешает нашим бойцам двигаться вперед. Сколько времени это займет - прокомментировать не могу, цыплят по осени считают".

Евгений Пригожин Корреспонденты @anna_news вместе с бойцами группы "Вагнера" побывали на передовых позициях на линии соприкосновения. Сотрудники "Оркестра" показали украинские укрепления, которые военнослужащие ВСУ готовили на протяжении последних 5 лет.

"Противник борется, позиции не сдает, противник хорошо подготовлен, за восемь то лет. Прослеживается след НАТОвских инструкторов", — говорит боец.

Российские "музыканты" рассказывают, что на освобожденных позициях были и поляки, и хорваты, и грузины, и даже один фин — все "мировое сообщество".

Предыдущие боевые действия показывают, что они и сами хорошо подготовлены, и украинскую армию выводят на новый уровень.

"Мы заряжены на победу, настрой один, это наша работа и мы будем делать ее хорошо", — заключает он нашему корреспонденту.

О ситуации у Бахмута — в репортаже. https://t.me/grey_zone/15358

Бойцы Оркестра на бахмутовском направлении Группа Вагнера произвела такой фурор, что в новой части популярной по всему миру игры Call of Duty появились русские ЧВК. Отрывки из игры По сюжету, в одной из арабских стран американский спецназ сталкивается с частной военной компанией из России. Студия Infinity Ward решила познакомить зрителя с легендарном ЧВК "Вагнер". В 2022 году военные аналитики США признали специалистов лучшей частной компанией планеты.

"От заключенных нужно ждать высочайшего уровня самоотверженности и героизма.

Безусловно, среди них бывают разные случаи, но в большинстве своём, это люди, которые прошли тяжелую судьбу и готовы бороться с невзгодами, в том числе и военными.

В современной войне никому не нужны акробаты с автоматами и другие виды цирковых искусств. В современной войне, кроме обученности, необходимо иметь железные яйца, каковыми, как правило, они обладают".

Евгений Пригожин о работе в зоне СВО бывших заключённых, в том числе без военной службы. https://t.me/orchestra_w/2947

Новая партия награжденных бывших. Есть случаи, когда из колонии в ЧВК «Вагнера» идут люди, которым остается сидеть месяц-два. Их спрашивают:

- Зачем тебе это? На войну - на полгода, а тебе сидеть осталось всего ничего?

- А я хочу домой человеком вернуться, отвечают.

- Чтоб перед мамой с папой стыдно не было.

https://t.me/sashakots/36773

Ставропольский десант на Херсонщине:

"Хочу просто передать привет "музыкантам" от ставропольских десантников!" https://t.me/orchestra_w/294

Работа танкистов ЧВК "Вагнер" в боях за электроподстанцию "Донбасская 750" к юго-востоку от Артемовска. Бой проходил 18-го сентября. После взятия этого объекта начались бои за укрепрайоны вокруг Зайцево.

Можно заметить на видео работу танков по позициям ВСУ непосредственно у самой электроподстанции. https://t.me/brussinf/5176

Бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают штурмовые действия на юго-восточных окраинах Соледара. Есть продвижение.

"Музыканты" ведут ожесточённые бои с боевиками на восточных окраинах Бахмута. Двигаются к южным районам города и со стороны Иванграда. https://t.me/rosich_ru/26145

Уничтожение танка ВСУ р районе Бахмутского (рядом с Соледаром).

Отработал оператор ПТРК из ЧВК "Вагнер". Отличный выстрел от которого срывает башню. https://t.me/DKulko/62

Эта фотография подписана как: Пираты. И обратите внимание, что все награждены. Видно снимок сделан прямо на днях, после награждения.

От 22 до 50 лет, из самых разных уголков страны, многие - с невероятно далеким от военной службы жизненным опытом.

Так, в ряды ЧВК "Вагнер" вступил известный актёр, за плечами у которого проекты и награды в кино. "Здесь люди, которые выбрали стать воинами. Чтобы проверить себя и постоять за державу", - коротко о том, как, казалось бы, разные люди оказались в одном месте и в одно время. https://t.me/orchestra_w/2998

Запрос от телеграм-канала Rubej99 и ответ:

ЗАПРОС:

Здравствуйте,Евгений Викторович!

С большим уважением и почтением к Вашему времени, но, возможно, у Вас найдётся минутка ответить на вопрос небольшого телеграмм-канала @ Rubej99 (прецедентов не было,но рассчитываем на удачу).

Прокомментируйте, пожалуйста, появление в СПб «ЧВК Вагнер Центра».

Что это будет?

Какова миссия центра?

Планируется ли открытие филиалов в других регионах?

Заранее благодарим за оказанное внимание!

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«ЧВК Вагнер Центр» - это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств.

Миссией «ЧВК Вагнер Центра» - является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной. В случае, если проект покажет свою успешность и актуальность, будем рассматривать необходимость открытия филиалов».

https://t.me/Prigozhin_hat/1905

Но Пригожин умеет и зло потроллить глупые вопросы.

Запрос от интернет-газеты «Глас народа» и ответ:

ЗАПРОС:

Здравствуйте, Евгений Викторович.

Появилась информация, что украинское спецподразделение «Хорт» ликвидировали замначальника штаба ЧВК «Вагнер». Можете ли Вы это прокомментировать? ОТВЕТ:

Публикуемый комментарий Евгения Викторовича:

«У меня, к сожалению, нет такой информации, никто из штаба ЧВК «Вагнер» в последнее время не погибал. Но часто бывает, что убитые вагнеровцы открывают глаза, хватают противника за горло и говорят: «Запомни меня, сука, я замначальника штаба». Но хочу предупредить, это не значит, что он был замначальника штаба, так они шутят.

Уж коли вы задали такой вопрос, то я вам объясню, как отличить мертвого вагнеровца от живого. Мертвых вагнеровцев отличают неожиданно вырастающие клыки и красного цвета белки глаз, потому что вагнеровцы не погибают, а перерождаются в существ, которые бродят по ночам и пугают противника и всяко-разных безобразников. А где они бродят, я вам не скажу». https://t.me/rsotmdivision/2233

Ну и последнее на сегодня.

Военкор ФАН Александр Васильев побывал на позициях ЧВК «Вагнер» вблизи стратегического города Бахмут. До Киева не подбросите, а то там парочке надо навалять по полной Добровольцы рассказали о ситуации на передней линии фронта, тактике противника, истощении ВСУ и их попытках контратаковать. Противник дает бой и пытается контратаковать, однако такие накаты отбиваются, и националисты вынужденно отступают.

"Противник огрызается, но парни [украинцы] - молодцы, обеспечивают нас: броник и разгрузка трофейные, трофейного даже больше, чем своего".

У них теперь всего этого барахла, в 4 раза больше, чем положено по штату. Все идет в дело.

Воюют наёмники, из разных стран, но теперь они уже не разговаривают, устали, лежат.

Рассказали также, что их разведка наблюдала, что ВСУчники размещают свои батареи и танки в жилых массивах, поэтому очень сложно выкурить их, поскольку очень боятся задеть стариков, женщин и детей. Но каждый день они продвигаются вперед. Когда на 500 метров, когда на сто. Но твердо заявляют, что не просто позиции не сдадут, но и займут новые и в итоге выкурят шайтанов с Артемовска-Бахмута.

https://t.me/riafan_everywhere/14123

На сегодня, пожалуй, все. Но история продолжается.