Мы из Советского Союза

13 782 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванютин
    Всё что произошло после его смерти, плоды его же деятельности, горбатый просто ускорился на пути в пропасть. В 1984 г...На годовщину смер...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    👏👏👏 Истинно !!!!!На годовщину смер...
  • Taurus Zmei
    Всё зависит от потребностей человека, если их держать в разумных пределах, то и оценка будет другая, а вот хреново ма...На годовщину смер...

Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.

Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Евгений Пригожин:  Война - это коллективный труд. И не всегда результат ее зависит от мастерства военачальника. Любая война - это совместное творчество военных, политиков, промышленников и народа. Война должна быть тщательно подготовлена, выверена и определены ее цели, задачи и ресурсы. https://t.me/joinchat/S4sxJSIf8aYwNjQy

Бывший командир 4-ой разведывательно-штурмовой роты «Группы Вагнера» Андрей Богатов, также известный, как Бродяга, в одной из своих боевых заграничных командировок.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.13 марта 2016 года получил ранение, в результате чего потерял руку, но остался в строю. Бродяга со своими бойцами, наряду с другими отрядами «оркестра» принимали активное участие по освобождению от боевиков «Исламского государства» территории Сирии, в частности «четвёрка» отметилась результативной работой по уничтожению террористов в провинции Хомс, в районе полей Аш-Шаир, уничтожив их на ряде ключевых горных высот и выбив с нефтегазовых месторождений, с которых боевики получали финансирование, продавав нефть на чёрном рынке. Удостоен звания «Герой России». https://t.me/grey_zone/15502

Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.В Бахмуте российской авиацией и артиллерией уничтожена большая часть критической инфраструктуры, использовавшаяся боевиками для снабжения.


Это необходимый шаг для создания благоприятных условий для продвижения "Оркестра". Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Враг не сдаётся. Украинское командование продолжает делать все возможное для сдерживании продвижения штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Впрочем, те, кто отправлен на первую линию обороны, не понимают, что их бросают в самую жару.

Заградотряды для украинских бойцов не сюжет пропаганды, а действительность.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Парни тем временем продвигаются с нескольких сторон для окружения Бахмута. https://t.me/orchestra_w/2917

"Что касается продвижения на бахмутском направлении, то, безусловно, подразделения ЧВК "Вагнер" каждый день двигаются вперед. Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.
Однако, существенным продвижением являются и 100 и 200 метров в день. В условиях современной войны - это эффективные и уверенные шаги вперед. Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.
Наши подразделения постоянно встречают серьезнейшее сопротивление противника. Замечу, противник хорошо подготовлен, замотивирован, работает уверенно и слажено. Но это не мешает нашим бойцам двигаться вперед. Сколько времени это займет - прокомментировать не могу, цыплят по осени считают".
Евгений ПригожинМузыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Корреспонденты @anna_news вместе с бойцами группы "Вагнера" побывали на передовых позициях на линии соприкосновения.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Сотрудники "Оркестра" показали украинские укрепления, которые военнослужащие ВСУ готовили на протяжении последних 5 лет.
"Противник борется, позиции не сдает, противник хорошо подготовлен, за восемь то лет. Прослеживается след НАТОвских инструкторов", — говорит боец.
Российские "музыканты" рассказывают, что на освобожденных позициях были и поляки, и хорваты, и грузины, и даже один фин — все "мировое сообщество".Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.
Предыдущие боевые действия показывают, что они и сами хорошо подготовлены, и украинскую армию выводят на новый уровень.
"Мы заряжены на победу, настрой один, это наша работа и мы будем делать ее хорошо", — заключает он нашему корреспонденту.
О ситуации у Бахмута — в  репортаже. https://t.me/grey_zone/15358

Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Бойцы Оркестра на бахмутовском направленииМузыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Группа Вагнера произвела такой фурор, что в новой части популярной по всему миру игры Call of Duty появились русские ЧВК.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Отрывки из игрыМузыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.По сюжету, в одной из арабских стран американский спецназ сталкивается с частной военной компанией из России. Студия Infinity Ward решила познакомить зрителя с легендарном ЧВК "Вагнер". В 2022 году военные аналитики США признали специалистов лучшей частной компанией планеты.

"От заключенных нужно ждать высочайшего уровня самоотверженности и героизма. 
Безусловно, среди них бывают разные случаи, но в большинстве своём, это люди, которые прошли тяжелую судьбу и готовы бороться с невзгодами, в том числе и военными.
В современной войне никому не нужны акробаты с автоматами и другие виды цирковых искусств. В современной войне, кроме обученности, необходимо иметь железные яйца, каковыми, как правило, они обладают".
Евгений Пригожин о работе в зоне СВО бывших заключённых, в том числе без военной службы. https://t.me/orchestra_w/2947
Новая партия награжденных бывших.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Есть случаи, когда из колонии в ЧВК «Вагнера»  идут люди, которым остается сидеть месяц-два. Их спрашивают:
- Зачем тебе это? На войну - на полгода, а тебе сидеть осталось всего ничего?
- А я хочу домой человеком вернуться, отвечают.
- Чтоб перед мамой с папой стыдно не было. 
https://t.me/sashakots/36773

Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Ставропольский десант на Херсонщине: 
"Хочу просто передать привет "музыкантам" от ставропольских десантников!" https://t.me/orchestra_w/294

Работа танкистов ЧВК "Вагнер" в боях за электроподстанцию "Донбасская 750" к юго-востоку от Артемовска. Бой проходил 18-го сентября. После взятия этого объекта начались бои за укрепрайоны вокруг Зайцево.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.
Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Можно заметить на видео работу танков по позициям ВСУ непосредственно у самой электроподстанции. https://t.me/brussinf/5176

Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают штурмовые действия на юго-восточных окраинах Соледара. Есть продвижение. 
"Музыканты" ведут ожесточённые бои с боевиками на восточных окраинах Бахмута. Двигаются к южным районам города и со стороны Иванграда. https://t.me/rosich_ru/26145

Уничтожение танка ВСУ р районе Бахмутского (рядом с Соледаром).Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.
Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Отработал оператор ПТРК из ЧВК "Вагнер". Отличный выстрел от которого срывает башню. https://t.me/DKulko/62

Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Эта фотография подписана как: Пираты. И обратите внимание, что все награждены. Видно снимок сделан прямо на днях, после награждения.

От 22 до 50 лет, из самых разных уголков страны, многие - с невероятно далеким от военной службы жизненным опытом.
Так, в ряды ЧВК "Вагнер" вступил известный актёр, за плечами у которого проекты и награды в кино.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем."Здесь люди, которые выбрали стать воинами. Чтобы проверить себя и постоять за державу", - коротко о том, как, казалось бы, разные люди оказались в одном месте и в одно время.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.https://t.me/orchestra_w/2998

Запрос от телеграм-канала Rubej99 и ответ:
ЗАПРОС:
Здравствуйте,Евгений Викторович!
С большим уважением и почтением к Вашему времени, но, возможно, у Вас найдётся минутка ответить на вопрос небольшого телеграмм-канала @ Rubej99 (прецедентов не было,но рассчитываем на удачу).
Прокомментируйте, пожалуйста, появление в СПб «ЧВК Вагнер Центра».
Что это будет?
Какова миссия центра?
Планируется ли открытие филиалов в других регионах?
Заранее благодарим за оказанное внимание!Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.

ОТВЕТ:
Публикуем комментарий Евгения Викторовича:
«ЧВК Вагнер Центр» - это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств.
Миссией «ЧВК Вагнер Центра» - является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной. В случае, если проект покажет свою успешность и актуальность, будем рассматривать необходимость открытия филиалов».
https://t.me/Prigozhin_hat/1905

Но Пригожин умеет и зло потроллить глупые вопросы.

Запрос от интернет-газеты «Глас народа» и ответ:  
ЗАПРОС:
Здравствуйте, Евгений Викторович. 
Появилась информация, что украинское спецподразделение «Хорт» ликвидировали замначальника штаба ЧВК «Вагнер». Можете ли Вы это прокомментировать?Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.ОТВЕТ:
Публикуемый комментарий Евгения Викторовича:
«У меня, к сожалению, нет такой информации, никто из штаба ЧВК «Вагнер» в последнее время не погибал. Но часто бывает, что убитые вагнеровцы открывают глаза, хватают противника за горло и говорят: «Запомни меня, сука, я замначальника штаба». Но хочу предупредить, это не значит, что он был замначальника штаба, так они шутят.
Уж коли вы задали такой вопрос, то я вам объясню, как отличить мертвого вагнеровца от живого. Мертвых вагнеровцев отличают неожиданно вырастающие клыки и красного цвета белки глаз, потому что вагнеровцы не погибают, а перерождаются в существ, которые бродят по ночам и пугают противника и всяко-разных безобразников. А где они бродят, я вам не скажу». https://t.me/rsotmdivision/2233

Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Ну и последнее на сегодня.

Военкор ФАН Александр Васильев  побывал на позициях ЧВК «Вагнер» вблизи стратегического города Бахмут. Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.До Киева не подбросите, а то там парочке надо навалять по полнойМузыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Добровольцы рассказали о ситуации на передней линии фронта, тактике противника, истощении ВСУ и их попытках контратаковать.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Музыканты, только вперед. На чем стояли, стоим и стоять будем.Противник дает бой и пытается контратаковать, однако такие накаты отбиваются, и националисты вынужденно отступают.
"Противник огрызается, но парни [украинцы] - молодцы, обеспечивают нас: броник и разгрузка трофейные, трофейного даже больше, чем своего".
У них теперь всего этого барахла, в 4 раза больше, чем положено по штату. Все идет в дело.
Воюют наёмники, из разных стран, но теперь они уже не разговаривают, устали, лежат. 
Рассказали также, что их разведка наблюдала, что ВСУчники размещают свои батареи и танки в жилых массивах, поэтому очень сложно выкурить их, поскольку очень боятся задеть стариков, женщин и детей. Но каждый день они продвигаются вперед. Когда на 500 метров, когда на сто. Но твердо заявляют, что не просто позиции не сдадут, но и займут новые и в итоге выкурят шайтанов с Артемовска-Бахмута.
https://t.me/riafan_everywhere/14123

На сегодня, пожалуй, все. Но история продолжается.

героифото сегодняСветлана Митленко
Обсудить

Картина дня

наверх