Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

14 007 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon D
    Причем заметьте, Сталинград! А не Волгоград.Победе в битве за...
  • Сергей Легков
    Теперь я осторожен в выборе тех или иных услуг в инете, так как знаю, что положительные отзывы не всегда соответствую...Заработок на бирж...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    В самом начале освоения интернета попыталась что-то попробовать. Больше времени проводила на поиск заказа. Такую ерес...Заработок на бирж...

Россия 1896 года в цвете

Сегодня в цикле "Столетние фото" у нас будут фотографии России, как ее увидел иностранец.
Весной 1896 года, во время поездки в Россию на коронацию царя Николая II профессиональному фотографу Франтишеку Кратки удалось создать целую серию интереснейших фотоснимков, запечатлевших русский быт конца XIX века.

Фотограф успел побывать в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, делая интересные кадры в каждом из этих городов. К сожалению, до наших дней сохранилась лишь малая часть фотоснимков дореволюционной России из этой поездки.Фотография: Россия 1896 года в цвете №1 - BigPicture.ruФотография: Россия 1896 года в цвете №2 - BigPicture.ruНа Красной площади. Фотография: Россия 1896 года в цвете №3 - BigPicture.ruБольшой театр. Москва. Фотография: Россия 1896 года в цвете №4 - BigPicture.ruСборщик благотворительных взносов. Россия. Фотография: Россия 1896 года в цвете №5 - BigPicture.ruПамятник героям Плевны. Москва. Фотография: Россия 1896 года в цвете №6 - BigPicture.ruЗимний дворец. Санкт-Петербург. Фотография: Россия 1896 года в цвете №7 - BigPicture.ruТорговля на набережной. Санкт-Петербург. Фотография: Россия 1896 года в цвете №8 - BigPicture.ruАничков мост. Санкт-Петербург. Фотография: Россия 1896 года в цвете №9 - BigPicture.ruЕгипетский мост. Санкт-Петербург. Фотография: Россия 1896 года в цвете №10 - BigPicture.ruПостовой. Санкт-Петербург. Фотография: Россия 1896 года в цвете №11 - BigPicture.ruСенная площадь. Санкт-Петербург. Фотография: Россия 1896 года в цвете №12 - BigPicture.ruВ порту Санкт-Петербурга. Фотография: Россия 1896 года в цвете №13 - BigPicture.ruПортовый извозчик. Санкт-Петербург. Фотография: Россия 1896 года в цвете №14 - BigPicture.ruПлавучий отель. Нижний Новгород. Фотография: Россия 1896 года в цвете №15 - BigPicture.ruЛетняя резиденция царя Александра II. Петергоф. Фотография: Россия 1896 года в цвете №16 - BigPicture.ruКаскады Петергофа. Фотография: Россия 1896 года в цвете №17 - BigPicture.ruЦарское село. Россия.Фотография: Россия 1896 года в цвете №18 - BigPicture.ruПамятник Петру Великому. Санкт-Петербург. Фотография: Россия 1896 года в цвете №19 - BigPicture.ruНа рынке. Санкт-Петербург. Фотография: Россия 1896 года в цвете №20 - BigPicture.ruНа рынке. Санкт-Петербург. Фотография: Россия 1896 года в цвете №21 - BigPicture.ruНевский проспект. Санкт-Петербург. Фотография: Россия 1896 года в цвете №22 - BigPicture.ruПроцессия возле гостиницы «Париж» на коронации Николая II. Москва. Фотография: Россия 1896 года в цвете №23 - BigPicture.ruРаздача пива на Ходынском поле во время коронации Николая II 30 мая 1896 года. Москва. Фотография: Россия 1896 года в цвете №24 - BigPicture.ruНародные гуляния на Ходынском поле 30 мая 1896 года. Москва. Фотография: Россия 1896 года в цвете №25 - BigPicture.ruТрагедия на Ходынском поле во время коронации 30 мая 1896 года. В толпе было задавлено примерно 1400 человек.

Предыдущие материалы можно найти по ссылке

.

.

.

.

.

.

наверх