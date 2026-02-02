Россия 1896 года в цвете

Сегодня в цикле "Столетние фото" у нас будут фотографии России, как ее увидел иностранец.

Весной 1896 года, во время поездки в Россию на коронацию царя Николая II профессиональному фотографу Франтишеку Кратки удалось создать целую серию интереснейших фотоснимков, запечатлевших русский быт конца XIX века.

Фотограф успел побывать в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, делая интересные кадры в каждом из этих городов. К сожалению, до наших дней сохранилась лишь малая часть фотоснимков дореволюционной России из этой поездки. На Красной площади. Большой театр. Москва. Сборщик благотворительных взносов. Россия. Памятник героям Плевны. Москва. Зимний дворец. Санкт-Петербург. Торговля на набережной. Санкт-Петербург. Аничков мост. Санкт-Петербург. Египетский мост. Санкт-Петербург. Постовой. Санкт-Петербург. Сенная площадь. Санкт-Петербург. В порту Санкт-Петербурга. Портовый извозчик. Санкт-Петербург. Плавучий отель. Нижний Новгород. Летняя резиденция царя Александра II. Петергоф. Каскады Петергофа. Царское село. Россия. Памятник Петру Великому. Санкт-Петербург. На рынке. Санкт-Петербург. На рынке. Санкт-Петербург. Невский проспект. Санкт-Петербург. Процессия возле гостиницы «Париж» на коронации Николая II. Москва. Раздача пива на Ходынском поле во время коронации Николая II 30 мая 1896 года. Москва. Народные гуляния на Ходынском поле 30 мая 1896 года. Москва. Трагедия на Ходынском поле во время коронации 30 мая 1896 года. В толпе было задавлено примерно 1400 человек.

