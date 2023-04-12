Три факта о России, которые вас удивят - главное за ночь и утро 11 апреля

Киргизия предприняла неожиданный для России недружественный шаг. Маргарита Симоньян в рамках одного из интервью поставила достаточно жёсткий ультиматум властям. Россия нанесла тройной удар по финской экономике, решившей броситься в объятия НАТО. Царьград собрал три главных факта за ночь и утро 11 апреля, которые вас удивят.

Недружественная Киргизия

Киргизия предприняла неожиданный для России недружественный шаг. Президент страны Садыр Жапаров выступил с предложением перевести на киргизский язык работу 11 сфер и направлений работы в государстве. Укол в адрес нашей страны понятен как никогда.

Перевести на киргизский язык в Бишкеке хотят не только нормативные государственные акты и географические наименования, но и преподавание в школах и вузах, науку, культуру, а также СМИ. В последнем случае объём вещания телеканалов на киргизском языке должен составлять не менее 65%. Парламент страны (состоит из одной палаты) радостно принял закон в первом чтении. Было это в январе 2023 года. Пока дальнейшая судьба проекта остаётся неизвестной.

Киргизия долгое время оставалась одной из немногих стран постсоветского пространства, где русский язык носил статус государственного. При этом в стране сейчас проживает около 450 тысяч русских. Причём как правило наши соотечественники работают в стране инженерами, учителями и врачами. В крупных городах более 70% жителей говорят на русском языке.

Зачем тогда Киргизии такой явно недружественный шаг по отношению к России? Во-первых, языковая проблема - отличный повод отвлечь граждан от насущных проблем. В стране растёт бедность, трудовые мигранты начали активно возвращаться домой после начала СВО России на Украине. Страна снова находится на пороге не самых хороших событий.

Вторая проблема - повсеместная дерусификация Средней Азии. Продвижением русофобской повестки в стране решил заняться вице-премьер Эдиль Байсалов, который связан с фондом "Открытое общество"* Джорджа Сороса.

Ярким примером происходящих в Киргизии событий служит очередная страница переписывания учебников истории. В частности, теперь туркестанский мятеж 1916 года преподносится как "акт борьбы за свободу".

Впрочем, пока Киргизия не приняла языковой закон, ограничивающий в правах русских. Вероятно, в Бишкеке поняли, что проблем идея принесёт больше, чем кажется. Впрочем, может статься и так, что местные политики банально взяли паузу и дают ситуации утрястись.

Ультиматум

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в рамках одного из интервью поставила достаточно жёсткий ультиматум властям.

Ещё месяц назад Маргарита Симоньян стала одной из наиболее ярких и запоминающихся собеседниц Вячеслава Манучарова на шоу "Эмпатия Манучи". В рамках интервью журналистка отметила множество тем, но особенно эмоционально остановилась на одной - возвращении сбежавших из России знаменитостей.

Маргарита Симоньян отметила, что очень удивилась, когда узнала о тёплой встрече беглецов в России. Причём предателям не просто дают возможность вернуться назад, а ещё и позволяют дальше зарабатывать в стране, которую нагло покинули.

Достигнута точка невозврата. Можете трактовать это как угодно, но я называю это характером. А там, где появляется русский характер, никакие попытки его преодолеть больше не работают. Да, мы терпеливые. Даже слишком. Но когда настроения становятся характером - тут уж извините,

- заявила Маргарита Симоньян.

Кроме того, главный редактор призвала ценить патриотов не только в тяжёлые времена. По словам Симоньян, известные военкоры даже до спецоперации освещали события и рисковали своими жизнями. Однако все начали замечать их заслуги только сейчас, и это крайне несправедливо, считает Маргарита Симоньян.

Я это веду к тому, что если "возвращенцы" снова получат эфирное время, им позволят вести концерты и не привлекут к ответственности, уйду уже я. За мной последуют и другие. Потому что ценить нужно патриотов, они и есть наша Родина,

- поставила ультиматум перед властями Маргарита Симоньян.

Стоит отметить, что многие зрители поддержали позицию Маргариты Симоньян. Большинство граждан присоединились к её словам и напомнили, что в советские времена действительно лучше относились к патриотам. Чего только стоит премия Константину Симонову за стихотворение "Жди меня".

Игры кончены

Россия нанесла тройной удар по финской экономике, решившей броситься в объятия НАТО. Русские экспортёры перекрыли стране поставки нефти, дерева и электроэнергии. Результат не заставил себя ждать.

Ещё в прошлом году наша страна фактически перекрыла Финляндии поставки нефти. Раньше схема получения углеводородов из России была для Хельсинки очень хитрой и выгодной. С одной стороны, близость расположения позволяла Финляндии получать нефть из России с минимальными наценками за транзит. С другой - государственный контроль за производством смеси URALS давал Хельсинки возможность получать продукт самого высокого качества. После того как по решению властей всех западных менеджеров изгнали из советов директоров русских нефтяных компаний, финский нефтяной гигант Neste Oil объявил об отказе от русских ресурсов. Однако получилось так, что западные "партнёры" скорее сделали хорошую мину при плохой игре: Россия тогда уже сама дала по руке, которая залезла в сокровищницу нашей страны.

Теперь Neste Oil перенастраивает оборудование на переработку нефти из Норвегии. Этот ресурс мало того что хуже по качеству, так ещё и дороже русской URALS. О сверхприбылях менеджерам из Хельсинки теперь придётся просто забыть.

Другая проблема Финляндии - поставки древесины. В стране работает сразу несколько крупных компаний, занимающихся деревопереработкой. Это и фирмы, делающие мебель, и компании, производящие целлюлозу, и предприятия по производству бумаги. Благодаря многолетним поставкам леса из Карелии местные фирмы настолько привыкли к дешёвым ресурсам, что практически перестали развивать собственную ресурсную базу. А от поставок русского леса в стране зависело очень многое, даже производство банальных древесных брикетов для отопления.

Наконец, России прекратила поставки Финляндии электричества. В Хельсинки сразу же заявили, что эти объёмы были незначительными. Но разве можно обмануть самих себя? Русская электроэнергия заметно дешевле финской и играла важную роль в обеспечении местной промышленности.

* Признан нежелательной организацией на территории России.

https://tsargrad.tv/news/tri-fakta-o-rossii-kotorye-vas-udiv...

